"La educación pública necesita más dinero, más recursos... ¿y un MIR?"

no como docente yo creo que esta propuesta del MIR educativo no es otra cosa más que lo de Ciudadanos de siempre es decir a ver si podemos pagar poquito con lo cual aquí tenemos gente trabajando y pagándoles poco o nada porque se están formando entonces no

Voz 1

01:13

precios quiso que la administración hay alguien que se dedica exclusivamente a pensar en cómo hacernos la vida imposible a nuestra gente en la Comunidad Valenciana este año aparecen optativas nuevas al menos optativas al segundo de la nazi nato un poco más cercanos respecto a mí no me parece mala idea la formación actual de los futuros docentes es una formación excesivamente acabe la imparten profesores normalmente universitarios que hace muchísimo tiempo que no pisan una unas mandaría y que no saben cuáles son los problemas reales en Onís me parece que las la mejor parte de esa formación es la parte práctica que se lleva a cabo en los institutos y que no estaría mal que esa formación durará uno o incluso otras cursos académicos