Los retos del periodismo actual

Voz 1727 00:00 el premio que recibo con los girasoles de Roselyne porque anoche cuando la escuchaba cantar al final de la gala de los premios Ortega y Gasset de mujeres y hombres buenos que no miran para otro lado como dice Roth Allen pensaba que la canción te venía como anillo al dedo soledad la noche y me encantaría salen bien anoche que recibía el Premio Ortega y Gasset de periodismo a toda tu trayectoria y hoy vamos a hablar en Hoy por hoy de Periodismo que es lo nuestro pero que en realidad es lo suyo lo de ustedes el periodismo es esa herramienta democrática para entender el mundo que vivimos y formarse una opinión propia para exigirle al poder la rendición de cuentas hablamos de periodismo con una gran periodista y con otros grandes periodistas Lucía Méndez buenos días o la Pepa

Voz 1321 00:48 buenos días sí muchas felicidades a Sol

Voz 1727 00:51 gracias Lucía con todo cariño además con Joaquín Estefanía buenos días

Voz 0958 00:55 te voy a decir yo de gallego ayer asumo las palabras de de Cebrián ayer que dijo estaba estamos aquí los cinco directores que ha tenido este periódico El País el los cinco con los cinco ha trabajado los cinco somos conscientes de que es mucho mejor que todos nosotros no

Voz 1727 01:11 Enric Juliana que sigue a mi lado la de nuevo muy buenos días

Voz 0568 01:15 muchas felicidades a Sol con la que tuve el orgullo de trabajar hace ya unos bastantes años

Voz 1910 01:20 sí que las gracias Enrique hablamos

Voz 1727 01:23 yo mismo con periodistas que no se crean ustedes que es tan frecuente los periodistas hablamos mucho entre nosotros pero no en el debate público el análisis sobre este oficio se lo hemos dejado a economistas enólogos me decía ayer soledad o a individuos con intereses muy concretos en el negocio en general o en su negocio personal soledad pero nosotros en el debate público hablamos poco de lo nuestro

Voz 1910 01:46 sí pro probablemente porque estamos trabajando juntos todo el día y entonces no no tenemos tiempo para hablar de nuestro sitio pero es que en este momento es importante es importante que los periodistas tengamos cierto protagonismo en el debate sobre qué pasa con los medios de comunicación y qué pasa con el periodismo en una época en la que hay tanta confusión yo creo que es un buen momento para que los periodistas sobre todo mezclando generaciones no que distintas generaciones de periodistas podamos hablar entre nosotros y ver qué problemas en el urgido opinen tenemos todos nosotros dirá soluciones posibles no cuál es la confusión del MOMA

Voz 1727 02:18 esto

Voz 1910 02:19 pero la composición del momento es uno la pérdida de las culturas de redacción que yo creo que ha sido una una cosa mala para el conjunto del periodismo es también la existencia de redes claramente de ese organizadas que difunden noticias sino que lo hacen en una proporción siempre ha habido noticias fallar pero ahora se hace de una manera organizadas a través de unos medios digitales que tienen una capacidad de difusión enorme

Voz 1727 02:49 me encantó que anoche hiciera es esa elegía de la redacción ese colectivo que rema en la misma dirección compasión aprendiendo los unos de los otros porque cuantos aprenden una redacción

Voz 1910 03:01 hiciera aprende todo yo creo que el periodismo la practica somos una comunidad de practica que es una cosa que dijo un sociólogo hace año pero es que yo creo que va a los periodistas como anillo al dedo porque porque el porque trabajamos juntos el trabajo es mejor es es es exactamente así porque trabajamos juntos porque somos un colectivo que tiene de de una misma preocupación yo una misma pasión pero que trabajado juntos en un espacio determinado eso hace que trabajemos mejor el resultado sea mejor y eso es apasionante claro cuando lo conoces por dentro pues como todos los que estamos aquí pues lo sabemos exactamente la importancia que tiene la cultura que eso genera sí porque se pone

Voz 1727 03:38 mucha épica que la tiene la tarea del reportero la tarea de comunicador pero a la redacción a ese cuerpo vivo que es un cuerpo muy vivo y que se va además creando existe integrado por miedo de todas las generaciones que es uno de los dramas de las tragedias que están ocurriendo en las redacciones que han perdido miembros de todas las generaciones que hacen falta no para construir un periódico un programa informativo de Radio de televisión

Voz 1910 04:01 claro que en todos los oficios hace falta una presencia de Internet género nacional no en medios de comunicación y en periodismo fundamental porque una parte del conocimiento de de periodismo se hace con practican no se hacen no tiene con unos son conocimientos teóricos que puede adquirir un libro se adquiere trabajando si tienes alguien al lado que tiene experiencia y te va orientando aprender mucho más rápido aprendes aprendí pero vaya si alguien te va echando una mano no

Voz 1727 04:30 porque además se aportan cosas diferentes no en una redacción hace falta el empuje de los jóvenes que vienen a comerse el mundo pero defendible la serenidad de esa etapa intermedia en la que él uno va sentando las bases de la propia vida y la sabiduría y la libertad de los que ya han pagado las hipotecas ya han visto caer muchos goles

Voz 1910 04:49 somos no sin incidir porque con tantos en cuanto llevan unos cuantos sabios en periodismo ha aprendido muchas cosas no sé si cualquiera de los que estamos aquí de los que hemos hecho información porque es muy importante que que los periodistas tengan una trayectoria tengan una carrera profesional en el sentido de que no empieza es siendo columnista sino llevas columnista por ya al final no pero en el trabajo de redacción trabajos de buscar información está en la calle de tener contactos de tener agenda de moverte no soy yo creo que es una o algo que se aprende también las eh las reacciones no quiso que ese tipo de trabajo y que hace grande una redacción no

Voz 1727 05:32 tenemos tantos problemas en este momento el periodismo está abatido por tanto los vientos en este momento que van a entregar enseguida a ellos mis compañeros de mesa pero yo no quiero dejar de que no quiero dejar escapar la ocasión de que nos cuentes eso qué decías ayer al recibir el Premio Ortega y Gasset no que el objetivo del periodismo sigue siendo hoy él mismo da igual el transporte por el que le llegue a su destinatario al lector al oyente o al espectador de televisión el periodismo sigue basándose en indagar los hechos para encontrar la verdad sobre

Voz 1910 06:09 a hacerlo de acuerdo con unos procedimientos porque unos procedimientos que son los profesionales los nuestro no se trata de buscar verdades y el ni de cómo se trata de hacer nuestro buscar hechos idea que los hechos a los a los lectores a los oyentes y los televidentes estar orgullosos de ofrecer a los ciudadanos los hechos con los que ellos después pues bueno poder debatir porque si no tenemos los mismos hechos si los ciudadanos no tienen una serie de hechos ciertos sobre los que podían comentar llegara a supo pero eh pues cómo se produce el debate público muy difícilmente pues eran nosotros otros Si hacemos el trabajo bien ayudamos al debate público y eso es fundamental

Voz 1727 06:45 el debate público para entender el mundo en el que vivimos seguimos hablando con Soledad Gallego Díaz porque hoy vamos a hablar de Periodismo ese es el objeto de este programa en este tramo de radio pero ahora a las nueve y tres en Canarias nos vamos a la Bolsa Javier Alonso como abre

Voz 0858 07:00 hoy ahora ligeramente al alza el Ibex treinta y cinco suma estarán poco menos de una décima hasta el nivel de los diez mil cien puntos en este martes que además el último día de Abertis en el selectivo español hoy termina el plazo para que los accionistas de esa compañías acogen a la opa que ha lanzado ACS así que mañana temporalmente el IBEX35 se quedará sólo con treinta y cuatro valores tenemos además dos referencias internacionales el Nikkei ha cerrado hace unos minutos al alza ha sumado un cero coma dos por ciento y el petróleo que se sigue encareciendo el barril de Brent se paga a setenta y cinco dólares cincuenta Santa en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 07:33 y con Sol Gallego Díaz Joaquín Estefanía Enric Juliana Lucía Méndez hablando de periodismo entre periodistas esta mañana Joaquín

Voz 2 07:42 bueno en tu quería reflexionar con sol no

Voz 0958 07:45 en mi opinión el periodismo de hoy está amenazado desde fuera desde dentro y desde fuera por los liberticidas de siempre que han querido limitar la libertad de expresión censurar etcétera etcétera no voy a insistir a eso a mí me preocupa ahora a las debilidades del PRI mismo desde dentro como los medios de comunicación hemos perdido confianza al mismo tiempo que comentábamos el número de usuarios es decir todos los medios de comunicación ahora hablamos de los millones de usuarios que nos leen que no soy quién que nos ven etcétera etcétera y al mismo tiempo que añadimos ese ese montón de usuarios es decir en cualquier encuesta los medios de comunicación y los periodistas adolece hemos en instrumento de una mayor de una desconfianza mayor que en otros momentos esa es la reflexión que quería hacer cosas

Voz 1910 08:39 bueno yo te lo completamente de acuerdo no hay yo creo que sí en los medios de comunicación deberíamos dejar casi la palabra usuarios no debíamos intentar pensar que es lo que tenemos que que hay quienes nos dirigimos no son usuarios porque no son personas que consumen no estamos dirigiendo esa gente que consume información los periodistas intentamos en proporcionar datos darle un una base para el debate para el debate público de gente que utilice esta información o sea que la absorbe la procesa que la que la debate entre con otros ciudadanos de su propio entorno no yo creo que que el hecho de que los periodista es que dejemos casi de usar es como si cuando un médico dice que va a atender a sus clientes no yo me cambié de consulta no no no me apetece mucho que me que me llame que un médico no prefiero que me me considere un paciente un buen amigo me todavía pero pero bueno luego lo que no quiero es que me considere que implemente un cliente de un negocio no

Voz 1321 09:41 bueno yo creo que cuando se usan las palabras nunca son inocentes no me parece que el hecho de que hayamos cambiado la palabra lector por la palabra usuario encierra una transformación profunda de esta profesión y de los medios y el sol dijo ayer que una que hizo ayer un homenaje a la redacción dijo Yo soy periodista de redacción yo también soy yo también lo soy y he visto pasar a varias generaciones de periodistas además de una comunidad de trabajo una redacción también es una comunidad de afectos de afectos mutuos ya afectos al medio en el que tú trabajas que creo que nosotros somos exponentes de un periodismo y ahí yo soy muchísimo más pesimista que que que que los que me habéis preferido que creo que somos un exponentes de una forma de hacer periodismo que francamente yo creo que está muerta lo digo así de Joaquín hice esta amenazada yo me atrevo a decir que nuestro periodismo ha fenecido ha fenecido porque nosotros éramos los mediadores que ahora ya no somos Ésta es una crisis de mediación nosotros somos éramos unos mediadores por tanto estamos sufriendo esa crisis porque las reacciones de antes llenas de vida llenas de discusión llenas de debate llenas de debate sobre criterios periodísticos ahora mismo se han convertido en grandes centros tecnológicos en el que los periodistas más jóvenes no salen a la calle están pues delante de una pantalla procesando informaciones que provienen de de de de de X fuentes de las redes porque Nos hemos vendido Joaquín a la dictadura del clic claramente esto y creo que el balance que podemos hacer ya después de este tiempo creo que es así no podemos engañarnos los medios Nos hemos vendido a la dictadura Berkeley la dictadura del clic quiere decir que las noticias no sé si vosotros tendríais esta experiencia pero yo sí la tengo las noticias cuando llegan cuando las periodistas y los redactores traen una noticia una información la palabra que se utiliza es esto va a funcionar o esto no va a funcionar las noticias no son una lavadora las noticias no deben funcionar o no funcionar las noticias deben darse o no deben darse creo que el nivel de destrucción de este nuestro periodismo que tanto hemos querido y que tanto seguimos queriendo es muy grande tanto por la destrucción de puestos de trabajo que no se puede olvidar como por la destrucción tecnológica que supone porque el cambio de la tecnología no es solamente un formato es que el cambio tecnológico afecta a la forma de ejercer el periodismo empezando por las palabras no llevamos

Voz 1727 12:44 eliminando dos usuarios en la radio no se utiliza en la radio seguimos hablando de oyentes habla de los de los diarios básica en la radio no habla hemos de usuarios ni de clientes hablamos de oyentes y continuando por si algo funciona no funciona no

Voz 1910 12:59 sin bueno seguramente usáis usuarios para pasar a Webber

Voz 1727 13:02 sí claro pero en la antena no antes

Voz 1910 13:05 si no que yo creo que estoy menos pesimista que que lucía que tantas informaciones hemos comprado ya dio cuenta porque yo creo que el que el esqueleto de la información sigue siendo el mismo vez lo ves porque cuando ves la con lo que la gente ley llama la atención lo que lo que interesa es un son informaciones son informaciones que tienen el mismo esqueleto el soporte quizá lo sean pero pero pero muchas veces y no lo estamos viendo franca

Voz 1727 13:35 es verdad lo que convive todavía

Voz 1910 13:37 convive todavía eso yo creo que los centros tecnológicos el convertir las reacciones en centros tecnológicos en los mismos medios de comunicación con empiezan a la cuenta que eso que hecho el ven el inicio tecnológico no se come lo que es lo que se lo que comer la información entiende mi por decirlo de alguna manera no no te comes el tenedor de comer es filete ponernos nosotros nos llenar todo una un restaurante de ayer de tenedores y cuchillos y grandes maquinillas para ceder suple no sirve si no tienes las los datos con los que realmente utilizar esa esa información no difundir esa información pero me parece muy bien que tengan pero necesita en la información y yo creo que andando o cuenta que ahora están pasando coco con lo que es el el reloj en inglés no es el la idea de que empezó y también alguna gente publicitarios también empiezan a mirar no solamente cuántos usuarios han entrado al Erwin información sino cuánto tiempo leyendo ahora porque es el titular y te tras no hay empiezan a darse cuenta que es importante ver si la gente hace lo ha leído no sólo ha leído entonces del que el Call coloca a lo mejor conseguimos ir avanzando y mejorando un poco la situación está claro

Voz 1727 14:57 desde luego el desmantelamiento de las redacciones una ayuda la precarización de los periodistas jóvenes tampoco pero me gustaría entrar soledad en la responsabilidad de los propios periodistas recordábamos hace muy hace un minuto yo yo yo tengo memoria bien vive bien bien cercana de cuando íbamos al Registro de la Propiedad caminando pedíamos una nota simple informativa pagábamos quinientas pesetas de venías con el tique de redacción iba esta administración te daban ese dinero con esa nota simple informativa que habías pedido probablemente de una empresa empezamos a construir una información en qué momento la tecnología que lo que ha hecho es facilitar todo este procedimiento y poner a tu alcance esto sí a golpe de click información o datos información no datos datos e muy accesibles en qué momento la tecnología en lugar de ayudarnos se acaba convirtiendo como apuntaba Lucía en en el objetivo fundamental parece que en lugar de ser el vehículo es lo que transporta no en qué momento ocurre eso que responde a esta pregunta bueno porque ha venido

Voz 1910 16:01 ha vendido produciendo a lo largo de un tiempo la verdad es que se ha acelerado muchísimo en un momento de los últimos años de una forma prodigiosa también como se acelera tanto pues es lógico que la adaptación sea difícil porque en todos los procesos tan acelerar pues la capacidad primero la la la manera de adaptarse a eso pues ha hecho que muchas veces se perdiera por el camino también una parte importante de la cultura de la cultura profesional nuestra no entonces yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que conseguir de devolver al debate entre periodistas como recuperamos como au en el caso de que no haga falta recuperar la cómo cómo mantenemos nuestras culturas profesionales que eso no es ninguna tontería sino que es uno de los elementos importantísimos de nuestro de nuestra parte yo no yo creo que él acelera miento en las el desarrollo tecnológico ha hecho que eso tuviera en que quedar aparcado pero hizo una cosa que dice que tenemos que vuelve a colgar nosotros no encima de la media hablarlo porque además es que es útil para para los medios es útil para en la nosotros es una cosa muy va a ser muy sano es muy sano que hablemos

Voz 1727 17:09 en una entrevista que te hicieron en contexto cuando te concedieron el premio fuiste muy dura con con la profesión te preguntaban porque los españoles tienen tan mala tan mal concepto de los periodistas sólo no superan los griegos decías simplemente porque nos lo hemos ganado esa mala fama si la profesión está desprestigiada es culpa de los periodistas no hemos sido capaces de defender nuestro trabajo y de impedir que los medios trafican con la información

Voz 1910 17:35 sí yo creo que eso no sé que Estados sobre todo porque es muy difícil hacerlo en condiciones de extraordinaria precariedad es uno de los problemas grandes que existe también este oficio la precariedad de los jóvenes periodistas las nuevas generaciones de periodistas que se incorporan al trabajo profesional se incorporen a unas condiciones de precariedad qué hace mucho más complicada lo que lo que les exigimos no quiere decir que sean que defienda la información que define es decir eso en condiciones de caridad que si tienen un puesto de trabajo fijo y tiene una una perspectiva de futuro en tu trabajo pero yo creo que aún así lo vemos no pero aún así se lo previsto jóvenes unos porque buscan nichos luego en hitos de empezar a trabajar otros por provincia van montando la vida porque quieren hacer eso porque lo que está claro es que los periodistas jóvenes no quieren algo distinto y los periodistas que tienen quieren año o los periodistas que tienen sesenta o los que tengan ochenta no no que quieren lo mismo como con ver cómo facilitar la información cómo conseguir los datos y cómo los periodistas quieren eso los jóvenes también utilizarán para ello porque son muy hábiles trescientas mecanismos que nosotros no sabemos utilizar sabrán eh

Voz 1727 18:51 extraer de ese mecanismo

Voz 1910 18:54 es vergonzoso de la información y eso es estupendo pero yo no creo que los periodistas jóvenes que quieran algo tan distinto de lo que queríamos nosotros

Voz 1321 19:03 yo veo dos factores

Voz 0568 19:06 desde hace tiempo en la situación que estamos atravesando una inexorable que es la transformación tecnológica que nos conduce escenarios absolutamente nuevos que estamos experimentando día a día que son es territorio inédito porque no es un cambio puramente instrumental tecnológico sino que es la creación de un nuevo ámbito la tecnología no es sólo la herramienta es un ámbito el segundo que creo factor que creo que es más específico más más local podríamos decir es el siguiente que es que la crisis en España golpeado de una manera muy especialmente intensa a muchas empresas de comunicación porque había planes de expansión muy fuertes en la época del crecimiento económico y eso ha debilitado especialmente osea padecemos el mismo problema en España que se que padece el periodismo en todo el mundo en la erupción del nuevo del nuevo ámbito nuevo campo de juego pero además la crisis ha sido especialmente más dura cuando uno lo compara por ejemplo con los países de nuestro entorno yo lo que siempre he encontrado en falta y ahora cuando sólo hablaba de la necesidad de recuperar la cultura de redacción he encontrado siempre en falta en España la interacción entre los periodistas más allá de su propia redacción el periodista como categoría profesional también compartiendo cultura profesional si esto se hubiese hubiese sido

Voz 1727 20:40 poco a poco más robusto

Voz 0568 20:42 hoy estaremos en mejores condiciones para afrontar lo que estamos afrontando las redacciones también en incluso en su mejor época se encerraron sobre sí mismas porque cada una en el Reino que tenía que reinar por encima de las demás no hubo no vida ha habido poca cultura de categoría profesional en España

Voz 1910 21:04 sí es verdad que ha habido demasiado poco interacción enterado de acciones pero lo entre los profesionales existía son como reacciones en bloque quizá no pero entre profesionales de reacciones insistía o sea todos nosotros pretendíamos es distinta y todos nosotros comentábamos los temas profesionales nosotros seamos capaces de hablar de periodismo hoy de de de periodismo y de lo que estaba pasando en el país y comentarlo entre nosotros que procedamos de reacción es distinta a lo mejor tenían que como redacciones y es verdad que te producía ese en cápsulas Mendo pero como profesionales es incapaz de lamento yo creo que ha sido menor que el de la reacciones pero evidentemente lo mejor sería que la reacciones también como tú dice fueran también espacios más abiertos y más capaces de interactuar con otra redacción nos iría mejor a todos seguro

Voz 0958 21:56 el sol en el discurso de ayer que tanto nos gustó nos ha gustado por dos cosas en primer lugar porque desde hace mucho tiempo no se indicaba el papel del periodista en el periodismo es decir lo que más me gustó de tu discurso es que no menciona este concepto de modelo de negocio practicamente no menciona este el concepto de tecnología sino que hablases hablaste de contenidos no es bien en eso fue una parte el otra parte fue los procedimientos que yo creo que es en lo que tenemos que insistir es decir nosotros podemos insistir en las lo el problema de las tecnologías lo que quiera ser pero problema fundamental nuestro es un problema de procedimientos y los procedimientos son los que dan confianza o los que quitan confianza a los a lo iba a decir a los usuarios es no matar

Voz 1727 22:41 varios de nuestro mundo

Voz 0958 22:44 hace mucho tiempo leí una vez a García Márquez decir aquello de borracho en tu casa asunto propio borracho en el Parlamento asunto nuestro no es decir no no en el el problema uno de los problemas fundamentales porque el cual hemos perdido esa confianza no es que hemos abandonado los procedimientos

Voz 1910 23:02 seguramente por elementos completamente digo los procedimientos las normas y las reglas de verificación y la manera de construido información eh y claro que sí que ha sufrido un deterioro muy grande no en muchísimos sitios en todo el mundo yo creo que ese es un que eso es lo peor bueno os puede pasar porque nosotros no somos capaces de mantener esos procedimientos venderlo pues al final los perjudicados somos nosotros porque desaparece el periódico simplemente se convierte en otra cosa empezamos a hablar de comunicación de la pero lo nuestro no es eso pero nuestro justamente es capaz de ofrecer informaciones que han sido obtenidas a través de procedimientos rutinarios conocidos públicos y además bastante simple

Voz 1727 23:49 cómo ejercer el periodismo y que hoy ejercer de periodistas a eso vamos ahí cuáles son los procedimientos vaya tu trabajo destinado a un periódico digital a un periódico de parto él a un minuto de radio a un minuto de tele o a cualquier otro instrumento que la tecnología nos depare el futuro

Voz 3 24:12 vale vale

Voz 1727 24:15 en la cara

Voz 4 24:15 en la SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 5 24:24 se les

Voz 1727 24:27 sí

Voz 2 24:31 pues textos

Voz 6 24:33 muy tíquets Sole porque como mientras toda la mañana se en mi hogar en mi casa pues ya eres parte mi familia agradecerte tu exponer Boza a nuestras preguntas a mi pregunta

Voz 7 24:44 este flexiones para poner a cada uno en su sitio

Voz 6 24:46 yo con una claridad rotunda Pinto defienden tu mirada penetran más allá de la noticia hay muchos políticos te escucharan esto todo esto pues estoy segura mejoraría

Voz 2 24:56 son sobre todo eso es lo que a mí me trasmite Soledad Gallego

Voz 8 25:04 a su edad a la que espero escuchar todas las mañanas con un gusto tremendo le encantan sus reflexiones siempre súper certeras

Voz 9 25:13 Mi Soledad Gallego e coherencia en sentido común parte proporcionado utopía periodista así son necesarios una vez que era eso leal

Voz 10 25:23 mirada de cada mañana una mirada muy fina como hacen una como microcirugía sobre las cosas de tal manera que nunca hace daño pero va iluminando lo todo buenos Soledad muchísimas gracias porque para mí eres un referente por su claridad por tu lucidez por tu honestidad

Voz 0958 25:43 honor y gloria para todos lo periodista libres e independientes investigadores que hacen información veraz para que el público el tema verdaderamente informó

Voz 11 25:54 es maravillosa gente como ella hace grande el periodismo todas las mañanas a las siete y cuarto estoy en vuestro programa pendiente de su comentario adelante Soledad sigue así y me encanta de discurso

Voz 12 26:09 eso de trabajar todos juntos pueden vivir con pertenecer una reacción pertenecer a un sitio donde todos aportan su consolidados grande no

Voz 13 26:19 la dosis importantes hola buenos días veis un abrazo quisimos somos Gallego que la oigo todos unos días y me dejé interna que la admiro muchísimo

Voz 1727 26:32 ustedes no lo saben pero está aquí diciéndome cota corta esto ya bueno aquí no tenemos usuarios está claro no nos oye nadie no tenemos usuarios parece clarísimo eh les pedí agradecida

Voz 14 26:42 en el que han llenado de verdad gracias de corazón no

Voz 1910 26:45 tres de colorada

Voz 14 26:48 matinal a mi prima agradecía pidiéndome que cortar

Voz 1727 26:50 el sol quiso ejercer el periodismo y cómo ejercer el periodismo en este momento con tantas turbulencias debilidad financiera de las empresas un ese error es equívoco tremendo de confundir el el instrumento con con el objetivo

Voz 1910 27:07 cómo ejercer el periodismo y entonces yo creo que es importante y unos saber la las tecnologías nuevas tecnologías tenemos que saber utilizarlas es evidente no pero el principal problema que tenemos no es el conocimiento de las tecnologías que las nuevas generaciones y luego no fueron hilar usan con total naturalidad sino que los confundamos en qué es el periodismo eso sí que sería una conclusión grande el periodismo tiene un procedimiento unas normas de verificación de la información obligadas Putin área imprescindible conocidas y tiene otra cosa que dice interés público o la información entre todas las noticias que llegan de todo tipo y condición CGE te quitan el periodismo jerarquizar las informaciones de acuerdo con lo que considera cada medio que es el interés público lo que deben conocer los datos que deben conocer los los oyentes los lectores los usuarios lo que usted quiera pero los datos que necesitan conocer para las informaciones deberán conocer para poder debatir entre ellos si puedo llegar a conclusiones que ellos quieren no yo creo estar y otra cosa es fundamental estar orgullosos de lo que hacemos tener un orgullo estar orgullosos de nuestro trabajo y estamos orgullosos de él lo defenderemos

Voz 1727 28:25 hay un elemento para la esperanza por lo menos para mí lo que le está pasando al guardia no que gente que haga algo que puede tener gratis

Voz 1910 28:31 lo de Leganés es una maravilla y además es un ejemplo fantástico porque el Guardian que que que es un pliego muy muy especial porque depende de una fundación sin ánimo de lucro pero bueno el margen de todo eso lo cierto es que ha encontrado una manera para financiarse que es directamente los lectores en la web pagan pagan por leer algo que lo que tienen gratis pero no es que paguen en dos mil o tres mil seiscientos setecientos mil lectores están pagando por algo que le gratis simplemente porque creen que lo necesite

Voz 1727 29:02 porque saben que para la democracia para el funcionamiento de la sociedad es imprescindible esa buenísima información que le ofrecen yo muy atento a Toni Garrido aquí a cada palabra que sexual

Voz 1995 29:13 Lars Christer pensando que a partir de las diez de la mañana lo que deberíamos hacer es callarnos dejar que Soledad siga hablando y seguir aprendiendo buenos días compañeros muy buenos días muy buenos días a todos es un debate muy celebrado que las redes sociales que estáis teniendo nosotros a partir de las diez Pepa vamos a proponer algo y seguro que suele está de acuerdo la competición por la atención a los medios de comunicación nosotros estamos a la altura de todas esas gentes plataformas que que atraen la atención la atención está detrás son mejor dicho la falta de atención está detrás del cuarenta y cinco por ciento de los accidentes laborales que responsable directo según la Dirección General de Tráfico del veinticinco por ciento de los accidentes de coche y es la primera a causa del fracaso escolar la atención nosotros buscamos llamar la atención queremos conquistar la atención y es al mismo tiempo también es una de nuestras principales tragedias así que vamos a extender un poco la reflexión sobre qué hacemos con nuestro tiempo a quiero dedicamos de qué manera pensamos que lo ganamos cuando en el fondo muchas veces lo estamos perdiendo

Voz 1727 30:09 os dais cuenta damos vueltas a lo mismo él está mostrando toda la mañana vuelta lo mismo porque también queremos la atención de los oyentes de los lectores de los espectadores a este trabajo que a veces nos da disgustos siempre muchas alegrías apurando esta obra de radio en la que hemos hablado de Periodismo entre periodistas Joaquín Estefanía que tiene una última pregunta como periodista que sí

Voz 0958 30:42 estamos en un programa que está dirigido por una mujer estamos hoy en un estudio en donde hay tres mujeres y dos hombres en Up en el aplauso metro de ayer del del acto de los premios Ortega el momento álgido fue cuando reivindica este el papel de la mujer en los puestos directivos de los medios de comunicación no quería que hiciese una última para mí una última pesa sobre el techo de cristal en la en los en las relaciones de las que hablaste

Voz 1910 31:07 pues yo creo que es una uno es un problema porque es una injusticia es básicamente un problema de justicia de reserva de las zonas de poder a hombres sin ninguna justificación para que eso sea así las mujeres están fuera de los puertos de opinión de los grandes puestos lubina en poquísimas columnista debería haber mujer mal y hay poquísimas mujeres en los consejos de editoriales y eso es hay que solucionarlo y en los puertos de dirección de los grandes medios solucionarlo pero no porque sea una es porque es injusto porque la situación actual es insostenible

Voz 1727 31:44 grado claro no pues me vais a permitir que despida Soledad con la voz de otra mujer con la respuesta genial que la poeta bis lava sin hosca me dio un joven escritor cuando ella llevaba una especie de consultorio de escritores en la revista vida literaria se quejaba un escritor de los pocos laureles que le dedicaban en esa revista y ella le responde que los elogios sean relativamente pocos no es culpa nuestra el talento literario no es un no de masas señoras y señores el talento periodístico tampoco por eso Sol Gallego Díaz es única gracias y enhorabuena muchísimas gracias

Voz 1910 32:22 nosotros una PSOE Joaquín Estefanía Henri

Voz 1727 32:25 Giuliana Lucía Méndez hasta la próxima semana buenos días Danny De la Fuente y su mirada sobre el día de hoy

Voz 0274 32:30 dijo bueno hemos tenido que esperar once días para conocer el candidato propuesto por el Partido Popular

Voz 0568 32:36 preside la Comunidad de Madrid esa decisión

Voz 7 32:38 que lógicamente lo hemos adoptado en el capítulo del día de hoy el comité electoral nacional aislado Ángel Garrido como candidato a la presidencia de una Madrid ha hablado con el presidente nacional con Mariano Rajoy

Voz 15 32:53 mhm cero vi eh

Voz 0274 32:58 no podía saber que estaba en la cabeza de Mariano Rajoy es el objetivo

Voz 15 33:01 se queme eh

Voz 0274 33:05 me resulta difícil entender la lógica de estos viejos partido es lógico y normal que funcionan con estos dedazo impresionante que Angelus

Voz 16 33:14 no

Voz 7 33:23 que con Ángel Garrido el proyecto de gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid continuo pues me alegro mucho que me haga esta pregunta

Voz 17 33:44 cierra una etapa etapa difícil una etapa Un tantos cura en la Comunidad de Madrid

Voz 7 33:50 el principal Palmira de Cristina Cifuentes su escudero principal

Voz 16 33:56 es un pésimo gestor

Voz 0175 34:03 aunque es lo mejor es una persona conocida en el partido conocida por los madrileños vicepresidente consejero de Presidencia

Voz 16 34:10 eh

Voz 7 34:14 concretamente el señor Garrido representa el continuismo que el proyecto del Partido Popular

Voz 0175 34:19 no creo que lo mejor para el Madrid sea insisto por aquí lo importante es que el proyecto del Partido Popular continuaba iniciar una nueva etapa en la Comunidad de Madrid no sé si esto tranquilizar mucho a los ciudadanos a vez tenemos que culminar la tarea señal Cifuentes dar continuidad a las políticas que se han venido haciéndose

Voz 7 34:37 los dar un mensaje de tranquilidad porque el proyecto del Partido Popular continúa

Voz 0175 34:42 yo no estoy muy seguro que todos los ciudadanos se muestra muy tranquilos al oído esas palabras Sage de tranquilidad de normalidad la certidumbre que da un partido de gobierno

Voz 7 34:54 pero efectiva una investidura formalizar un candidato porque es lo que van a tener que hacer para echar este ciento cincuenta y cinco que aún tenemos vigente

Voz 2 35:09 sí

Voz 7 35:12 pierden la izquierda radical en España

Voz 16 35:18 con Pepa Bueno ya

Voz 2 36:02 mal