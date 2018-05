ALVARO ZAMARREÑO - MOSUL, ENTRE LA DESTRUCCIÓN Y LA ESPERANZA

Voz 0116

00:00

tras las ruinas de la mezquita de Al Nuri en el corazón de la vieja Mosul encontramos a Mohamad Abdul Razak peleando con su escasa movilidad para arrastrar una carretilla con cascotes le preguntamos y la Casa de la que sale que tiene el primer piso completamente laminado por un misil es la suya Nos dice que sí que vive en ella que la destruyeron en la primera noche de Ramadán es decir en junio pasado torpemente con un viejo audífono que le ponga encima de la oreja débil no se explica que un comando de cincuenta hombres de edades ocupaba la casa que no sabía cómo echarlos la noche en que un misil estadounidense se dirigió al edificio se fueron todos corriendo él se quedó no tiene casa pero por lo menos a sobrevivir sin ayuda oficial lo intenta ahora reparar lo poco salvable manuelismo a unos pocos metros y con toneladas de escombros en medio nos paramos con mojama Mo insiste en que su apelativo un veinteañero que en perfecto inglés no se explica el Pipo de Irún que gente como Abdel Razak que estaba volviendo porque no tiene otra opción no tienen para pagar un alquiler en la zona nueva de Mosul viven al día para alimentar a sus familias así que tienen que volver a sus casas arreglarlas y quedarse en ellas no tiene no tras se ha hecho de ir a variar su familia ha reabierto un pequeño tenderete en medio de este barrio completamente destruido nos rodean edificios centenarios reducidos a escombro calles fantasma por las que pasan excavadoras y camiones de carga de aquí de allá surgen pequeñas brizna de vida renacida Mo escapó con su familia meses antes de la ofensiva militar cuando volvió quedó devastado hay vi llorar porque es increíble la destrucción yo aún más increíble que la gente vuelva todavía hay cuerpos bajo los escombros éste le preguntamos sobre su experiencia viviendo bajo Daesh fuimos AIS boas Pippo los primeros tres meses en los de ISIS fueron amables no les decían a la gente lo que hacer no le pedían documentos no te decían si tenías que dejarte crecer la barba pero después dieron un giro de ciento ochenta grados y empezaron a cortar manos pies cabezas azotar a la gente asesinarla a matar a los policías empezaron a decirnos que nos dejáramos la barba que lleváramos pantalón largo yo mismo tuve que jurar lealtad nos asegura porque sino amenazaban con llevarte de casa Fitur no ha perdido dos años de estudios esperan entrar en la universidad del curso que viene no confía en que políticos que llevaron al país a esta situación puedan cambiar mucho nos deja con una pregunta a la que es difícil responder en España que hacéis con los políticos corruptos