¿Cuántas veces ha tenido que leer este titular?

Voz 3 00:05 con Toni Garrido afortunadamente los martes tenemos con nosotros a dos personas los periodistas dos escritores quienes ayuden a entender la realidad a ellos les prestamos siempre mucha atención a Nacho concretamente también los jueces te prestan atención puesta en tu libro Fariña mucha gente ha prestado atención y a partir de ahí ha hecho suyo el planteamiento de la España hacía que hecho ser Gil molinos último dimos libros importantes lo de prestar atención muy buenos días buenos días me estáis oyendo no mira atento

Voz 4 00:38 pues con las orejas abiertas aprovecho para preguntarle a ese gesto de la España vacía era un término que ya se usaba o lo inventase tú porque me parece interesante

Voz 1983 00:46 lo inventé yo y lo tengo registrado hoy aparcar Estrada nombre si es una expresión me no sé si se usó en algún momento me imagino que es una expresión que fácilmente podría haber aparecido en algún sitio no

Voz 3 00:58 no habla de la española pero es una expresión que separa

Voz 1983 01:00 el título sino para títulos sin pensar que iba a provocar que que si va a convertir en una en un lugar común por supuesto

Voz 3 01:08 pues clase de atención cómo creéis que vais a seis tipos capaces de poner foco nos distrae y es cuando hay que hacer algo verdaderamente se concentran eso yo soy

Voz 1983 01:19 soy bastante tengo una carece de concentración bastante alta sí creo que además eso es lo que bailo comen

Voz 5 01:24 este vivir y sobrevivir

Voz 1983 01:27 pero es verdad que es cada vez me cuesta más es muy difícil porque tienes que estar a muchas cosas y además en el trabajo diario tienes que estar atendiendo mil cosas a la vez no ahora ya no no es que puedes estar escribiendo y estar prescindiendo del resto del mundo hay un montón

Voz 5 01:42 de de de Whatsapp de mensajes de de de alarmas que te que te llegan que que te

Voz 1983 01:51 hacen estar alerta no hay además tienes que estar haciendo tres o cuatro cosas a la vez pero yo por suerte creo que la la atención la llevo ya un poco de fábrica y no el mundo moderno con el sobre

Voz 3 02:01 vamos a comenzar esta hora hablando de de la atención que parece un tema menor pero no lo es por una parte la gran lucha de de las grandes nuevas compañías Facebook Amazon todas las plataformas Netflix incluso los grandes grandes instituciones museos luchan por nuestra atención si lo llevamos un poco más lejos vemos que nuestra atención se económicamente pero es que los danza son además terribles los hemos contado hace unos segundos el cuarenta y cinco por ciento de los accidentes laborales están relacionados con la falta de atención según la Dirección General de Tráfico el veinticinco por ciento de los accidentes de coche tienen que ver con la falta de atención el treinta por ciento de las muertes en carretera son datos que se dieron por ejemplo año dos mil dieciséis están relacionados con la falta de atención no prestamos atención y eso en ocasiones tiene terribles consecuencias Nacho

Voz 4 02:52 sí yo yo pensaba que que era una persona distraída hay bueno lo soy en realidad los disperso y es muy fácil distraerme atención tengo que hacer el el esfuerzo por concentrarme y una vez que me concentro sí que hay me abstrae completamente sobre todo si me gusta el asunto pero claro leyendo un poco a partir de que ayer hablamos de que íbamos a charlar sobre esto empecé un poco

Voz 6 03:13 va a mirar y a investigar au ha

Voz 4 03:16 a cotillear por internet sobretodo y me di cuenta del grado de de falta de concentración y de foco que hay en la sociedad

Voz 1983 03:24 que este distraído no

Voz 1 03:26 por ejemplo violación una una persona

Voz 4 03:29 que preguntaba por Twitter si alguien más veía las series pues la series de Netflix plataformas a más velocidad de la que de la que viene de la descarga que no significa a cámara rápida sino que los diálogos son más o menos iguales pero está acelerado pues si baja uno punto cero

Voz 7 03:46 dos megabytes por minuto esloveno lo baja a el doble

Voz 4 03:50 sociedad porque decía que no podía soportar los silencios las secuencias donde no pasaba nada en editaba irá a la acción directamente bueno pues la cantidad de respuestas de gente diciendo que si incluso al triple de velocidad me dejó al parecer es un fenómeno hay gente que las series y la ficción la ve al doble al triple velocidad de la que está rodado producidas porque no soporta ese esa velocidad

Voz 3 04:11 también esto es sencillo muchas de las series se ruedan ya a toda velocidad ya como el código supuestamente audiovisuales internacional muchas de las series Seat ten de manera que la imagen predomina sobre los diálogos sin escuchar lo que dicen puedes entender qué es lo que está pasando y lo hacen de una forma clara para que da sensata

Voz 4 04:32 en general que hay de de ansiedad de que de que vamos a una velocidad brutal que en el momento que esa velocidad baja un poquito la gente se distraía busca otra cosa o otro inmediatamente otro

Voz 3 04:41 el mensaje aquí perdona todo en segundo hay un mensaje en Twitter de tormenta de que dicen en Hoy por hoy han dicho no se quede la falta de atención

Voz 8 04:52 hoy por hoy atención el lejano pero también en todo esto me encanta antiguo de Cervantes porque la frase es prestar prestar atención prestar no es dar prestadas

Voz 1 05:03 luego es como los libros prestados devolverlo e oro en inglés es pagar no pero yo presto para las es más curioso en observación de todo eso sí yo esto esto yo creo que ha degenerado en en una

Voz 1983 05:17 en una competición absolutamente descabellada por conseguir la atención de todo en todos los ámbitos Noise ven en los medios de comunicación por supuesto y lo ves en el en la búsqueda e Bay no de buscar el titular más llamativo porque tiene que estar tres clics tener conseguir ser Trending Topic en eso yo creo que ha condicionado mucho la forma en la que estamos diseñando los los medios y los contenidos pero también los libros también en un montón de sitios no la atención en una librería duran muy poco sea un libro tiene una vida cortísimo en un escaparate no hay ir tiene que llamar tiene que llamar atención tiene que enganchar el IESA esa carrera desenfrenada yo que está llevando a una banalidad absoluta no ya lo decías lo de las series de pasar el doble de velocidad como ven una película iraní está veto imagínate parado lógicamente fíjate ahora mismo está triunfando mucho en taquilla una una película en la que no hay diálogos en la que ahí como media docena de palabras a lo largo de toda la película no la White Pleiss que paradójicamente es la reacción contraria cuando todo es un desenfreno cuando todo es un palabrería imagen y demás triunfa justo lo contrario no buscamos siempre ese remanso porque es lo raro no es lo que al final no nos llama la atención lo que no vemos habitual

Voz 3 06:32 el recuerdo estuvo hace unos meses en ese estudio Berto descontaba no sé porque hablamos de Dunkerque que es una película de tampoco hay mucho diálogo que ahora ya mucha gente conoce y ha visto va de esa esa playa donde miles y miles de soldados británicos quedaron esperando que vienen a recogerlos durante la Segunda Guerra Mundial en Turquía Dunkerque y contaba que el se la película se la dieron a ver a algunos combatientes reales de la batalla que todavía viven cuando salieron del cine decía a los combatientes demasiado ruidosa Ustea la batalla no era tan ruidosa hubo menos las bombas sonaban más flojito más visitas en la playa de lo que sonaban en el en el cine también lo cierto es que para llamar la atención de forma belga Illa realidades por momentos muy ruidosa hay muchos focos de atención que generan mucho ruido afortunadas nuestro cerebro también es capaz de discriminar pero la atención se nos va porque es muy difícil mantenerla

Voz 4 07:25 la cuestión es si si en realidad siempre fuimos así si el ser humano siempre fue así

Voz 7 07:29 ahora por primera vez tenemos la tecnología para poder hacerlo para proceder e intentar captar la atención

Voz 4 07:36 de la gente de las mil maneras que que hoy en día intentan cantarnos donde os si precisamente la tecnología el la reproducción de canales de comunicación que hoy son un montón de ellos ha cambiado nuestra manera de de ser de entender lo que nos interesa porque es verdad lo que decía Serge hoy en día es que estamos rodeados de flashes y ahí se ve también en los niños pequeños yo lo veo mis sobrinos que es una un momento aquí al segundo allá le das una Tablet y luego ya quién el otro fue no sí en realidad nosotros también éramos así pero no teníamos tantos medios si ahora no sabemos cómo

Voz 1983 08:08 yo recuerdo que no pasaba nada ERTE es que no hay ningún drama yo ahora sí que buscamos que los niños no se aburran ni un solo segundo que siempre estén pendientes de algo no creo que eso al final genera una especie de histeria de hiperactividad no pasa nada porque pues oye me aburro no no sé qué hacer bueno pues imagínate algo yo qué sé no no no hay que estar constantemente dando fíjate hay en una discusión que a veces tengo porque hay una con una escritores del pasado del siglo XIX perdonado o del o principios del XX que era muy productivo por ejemplo Galdós que escribió una barbaridad de libro así dicen bueno esto es que tenía un taller al tenía negros no que que él escribían porque no podía ser no podía ser tan productivo digo yo creo que sí porque fíjate que dirige pero en su época no había televisión no había apenas distracciones no tenía Twitter no tenía que estar pendiente de béisbol que tenía muchas más horas de trabajo

Voz 3 08:56 el un Sergio pero hablando de Twitter mientras mi foco de atención está puesta sobre sí

Voz 1 09:02 sí claro hay que verlo porque nosotros estamos aquí hablando pero ni caso

Voz 9 09:08 que por ejemplo un ratico de

Voz 3 09:11 interesante debate en Hoy por hoy sobre el atención esta generación ya está sociedad ha olvidado el placer de la pausa saber aburrirse es tan importante como saber ser dinámicos dice Pablo Vázquez Vázquez no solo prestar atención la necesito total

Voz 4 09:27 hay que uniría porque es un peligro constante recurrente de la brecha generacional de pronto ya

Voz 1 09:33 así que los niños de hoy ya que los niños de hoy

Voz 4 09:37 ya no se saben yo creo que vamos a caer otra vez en lo mismo como que la generación que viene ya no sabe aburrirse OO necesita simplemente es distinta y tampoco al

Voz 1983 09:46 es más creo que es culpa no en el caso de los niños pequeños creo que es culpa de los de los adultos que estamos muy pendientes de que estén siempre estimulados pero es culpa nuestra que no les permitimos que se aburran no no Leterme hacia

Voz 9 09:58 este futuro quién va a escribir y que Mahler un Don Quijote

Voz 1983 10:02 se necesita tiempo bueno pero es que luego fíjate los libros que vende muchos son los libros más gordos Ike más letra tienen es decir los libros Finito no triunfan luego al final es verdad que hay un montón de paradojas que dices quién tiene tiempo para leer hoy luego en fin patria tiene mil páginas es el libro más vendido de todos no leerte patria requiere un mes sabático

Voz 4 10:21 el que Saler decía estoy muy atento al debate que hay en Hoy por hoy sobre

Voz 1 10:30 bueno voy

Voz 3 10:31 sin tenemos algunos temas que tienen que ver con nuestra con esto entorno y nuestro presente hoy y no queremos hablar del futuro y la falta de atención que es un tema que ponemos encima de la mesa tiene también que ver con el debate que esta mañana se hacía sobre los medios de comunicación yo no sé si me horroriza o me gusta que el director del MOMA por ejemplo uno de los grandes museos del planeta presuma de que compite en atención con Netflix por ejemplo hacer lo que quiero lo que quiere el director del MOMA es que tú vayas a verse Museo de esa zona que ves la experiencia de una apeló no sé si estamos en el terreno dialéctico correcto en cualquier caso hablando de leer en un segundos vamos a poner también encima este es un tema interesante cada vez que nos hacemos de una red social lo firmamos un contrato de telefonía o vamos firmamos un documento donde aceptamos los términos y las condiciones esos términos y condiciones en algunos casos son más extensos que Hamlet es verdad esto no esto es así enseguida vamos a hablar de un no sé aceptamos cosas

Voz 1 11:28 no vamos que son sin saber que estamos aceptando sí sí

