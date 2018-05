"Cuando empecé no tenía ni idea de televisión"

Voz 1 00:00 la Cadena SER

queriendo y que me hace mucha ilusión decir Alberto Chicote muy buenos días buenos días dimos esperadísimo hacía mucho tiempo que no es que es que la primera vez que estuvo juntos en la radio era cuando tú hacías era aquel programa por la mañana los fines de semana Gran Vía y la primera vez que vine fue además aquí en este estudio de no piensa esta mañana digo digo que de año diez doce

según gente también que si se tiene en cuenta al escenario de crímenes tenía yo tenía yo siete pantalón claro

él es uno de los grandes grandes personajes de la tele de los medios de ese país Chicote salgan Chicote es la vara de medir

pero hoy vamos a hablar con me parece muy bien encantado

porque son ya soñado muchos años chico de mañana estrena de nuevo una temporada en la en la tele y hay tantas cosas en este país que será difícil prestar atención a una sola esta tarde por ejemplo estábamos hay uno hace unos minutos después de esa última hora de la dimisión de Cifuentes que se va a dar en miles de estudiantes van a salir a la calle Alberto Si yo me pregunto cuándo fue la última es que te fuiste una manifestación

buf pues era un era un chavalín no recuerdo el años Tariq

Ello seguramente en segundo debú o en tercero de BUP insisto ese sincero ahora mismo no recuerdo nipón

qué recuerdo de convencimiento cuando cuando salíamos Si estar allí Fecai Ministerio voy por la calle bueno para mí eran otros tiempos sí que importante explote

Voz 1995 01:44 estar defender lo que uno cree y que es raro que que en este Weise a los pensionistas Alberto los que estén hablando de futuros a la gente que sale a la calle a defender el futuro y nuestra nuestras pensiones cómo iremos a los pensionistas tienen sitio raro

Voz 0043 01:57 tiene mucho sentido porque porque quien ya conoce el futuro

Voz 1995 02:01 porque a cabo

Voz 0043 02:02 esta gente de la que me hablas de la gente más mayor ya ya sabe lo que lo que es viajar al futuro desde esa posición desde donde los dicen el futuro es así no no lo no lo no lo malogró que si se puede ir al traste precisamente quién más tiempo vivido es quién conoce su futuro nosotros conocemos una parte de ese futuro que nos presumimos cuando éramos eso unos chavales hace quince años in y ahora conocemos una parte de nuestro futuro conoceremos el resto de nuestro futuro pues eso el día que se nos acabe

Voz 1995 02:37 tiempo no C quince años va a de Thuram colección de libros de cocina

Voz 0043 02:41 muchísimo de la vida feminista de libros de cocina sigo guardando uno que me regaló que me regaló toma además eh sí sutiles usted tiene que existir un día me dijo tengo un libro muy curioso que conseguí no obstante pero solamente tengo uno me dijo te lo voy a fotocopiar no

Voz 1995 02:58 si salas eco cogió

Voz 0043 03:01 me lo lo fotocopia era la única manera de poderlo conseguir y lo tengo guardado en casa me acuerdo con con las con las azules y era un libro de de de cocina de burdeles te acuerdas cocina de burdeles era muy era era un día que estábamos hablando de dónde había venido el el tira Miso y entonces yo hizo un comentario acerca de que bueno que era una comida muy típica en los burdeles italianos y no sé qué porque aquello de huevo

Voz 4 03:26 es verdad

Voz 0043 03:29 efectivamente sí lo tengo guardado y además lo tengo perfectamente controlado comida en burdel

Voz 5 03:37 pues es uno de los volúmenes más curiosos que tengo el hombre con el paso del tiempo ido agrandando la colección y bueno colección no es que colección pero sí que voy guardando más libres y no hay límite que

Voz 0043 03:48 bueno pues los de cocina por los cómics mucho leo mucho fantásticas ciencia ficción también ya ya hemos

Voz 5 03:55 el sexo eh en casa es un serio problema de almacenamiento ya lo Guinness leyendo encuentra

Voz 0043 04:00 tiempo para leer cada vez más difícil sí porque lo que hago es intentar y aprovechar los tiempos muertos que quedan unas cosas y otras para en vez de de perderlos solamente cotidiano o una cosa u otra cuando hecho y el gesto con los editorial se vende

Voz 5 04:17 cómo cómo es es vídeos donde se un niño con un libro girando la entonces pues eso es lo que va de hacer Alberto sí claro

Voz 0043 04:24 bueno pues en vez de de emplear el tiempo eso pues siempre procuro tener un libro cerca como viajo mucho tiempo que tengo de trenes au de avión sobre lo que sea pues también eso la lectura Easy casi te diría que me obligo diariamente a leer antes de dormir digo que me obligo porque a veces que ni siquiera en apetece porque acabó rendido al cabo del día pero digo me obligo por lo menos no se alejaron cuarenta cincuenta y luego Inma dormitando eh sí sí sí aparte es que lo bastante rápido eso también es cierto no pedí luego que no se vosotros pero me imagino que igual que yo a los que no gusta la lectura como que hemos echado ya la cuenta de lo que nos queda por a ver qué que leer y qué cosas no vamos a poder le no que Paricio Ness los clásicos de quienes leer aquellos que estará en la librería que cada vez como que son más los que están en el estante de por leer el artículo cuarenta y ocho me moriré con ciento treinta a no me quedan unos cuantos libros si tengo que decir cuáles son eso mañana

Voz 1995 05:27 mañana empieza a emitirse la sexta temporada de Pesadilla en la cocina parece mentira en sexta tiempo tú sigues mañana cuando llegue el momento tendrá cierta expectativa algo en lo que va a pasar a la gente le va a gustar sino Abánades Gemma

Voz 0043 05:39 pero fíjate yo cuando cuando empecé en con la emisión del primer programa recuerdo que claro como no tenían idea de Tele porque además alguien cocinero como yo ve muy poca tele lo los cocineros habitualmente en vemos muy poca tele porque porque estamos trabajando cuando Nando cuando cuando sobre todo cuando son los programas de máxima audiencia de todas estas cosas cuando me dijeron bueno al día siguiente salen las audiencias dije bueno pues vamos a ver si el trabajo ya está hecho no te diría que me da igual lo que salga pero no lo voy a poder remediar no lo voy a poder cambiar no voy a poder nada y entonces al día siguiente hicimos un trece con siete y me acordaré toda la vida yo lo vi dije joder que matan claro porque un trece con siete de algo a mi me parece que un trece con siete por ciento de algo es muy poca cosa claro hasta que me dije lo o no en el mundo de la tele y en la cadena en la que está así no sé que no suba un trece con siete es la bomba desde entonces cada día siguiente a la emisión de programa me da igual haberme acostado a las siete y cuarto a las ocho y cuarto estoy con los ojos abiertos esperando a ver qué va a haber un alerón a ver qué sale a ver si si hemos seguido un sitio otros hemos bajado

bueno es es es apasionante el mundo de la televisión seguimos hablando con Alberto Chicote en una segundos

Alberto Chicote cocinero estrella de programas como Pesadilla en la cocina Topshop de programas especiales como súper alimentos dietas a examen nuevos mitos de los alimentos

estos años para hacer muchas cosas

a parte tienes tus propios restaurantes sacaba de enseñar su biblioteca o sea sus libros de cocina acaba siendo cuanto antes quién es el garante yo creo que te has convertido queriendo sin querer Alberto en en el garante

Voz 0043 07:35 de la gastronomía española yo no creo en diría diría mucho yo lo que lo que hice fue bueno pues en un momento dar un salto oí aprovechar un diría que casi un consejo no que cuando alguien me me llamó de Antena tres para decirme oye Alberto yo creo que tú podrías hacer Kitchen Daimler nosotros queremos hacer esto aquí que te parece pues bueno pues si te parece que yo lo puedo hacer bien y creo que me que me aconseja con cariño pues voy a probar a ver qué pasa no en aquel momento cuando yo empecé la propuesta fue hacer ocho programas y grabamos ocho programas de Pesadilla en la cocina solamente solamente de pesadilla ahora mismo ya llevamos creo que son noventa y cuatro noventa y seis algo así el otro día eche la cuenta pero había despistado en ya no me acordaba de cuanta de cuántas emisiones tenía cada temporada más los de Top chef más costos de la alimentación in bueno tú Jones conocemos desde hace mucho tiempo como hemos dicho antes Isabel es que no me gusta mucho estar

Voz 7 08:38 dado a mí la vida contemplativa no va demasiado cuando estoy parado pues aprovecho para le pero aprovecho para

Voz 0043 08:46 a ver cosas me gusta mucho era cine mira eso sí que lo he tenido que restringe mucho lo digo decir sí porque no me queda tiempo para para ir al cine hoy por cierto ayer comenzaron a dedicar una tarde entera Aida al cine no tienes que salir de casa ir te aparca ir al cine salir volverte a mover al final Lem tengo que dedicarle demasiado tiempo voy mucho menos de lo que iba antes un tiempo de vida activa como cinco días por semana os seis días por semana hoy sí porque como como tenía el el horario se del ha del restaurante salía a las cuatro y pico de la tarde

Voz 1995 09:21 trabajos de obra que trabajaba muy cerca de la Gran Vía hay Abad

Voz 0043 09:24 jo en en en Plaza España justo me daba último par llegar al cine a ver una película salir darme una vuelta a trabajar entonces claro un tiempo que me veía todo lo que ponían en la cartelera pero gustó bueno todo o casi todo vaya casi todo

estos días se celebra la fiesta de cine más de un millón de personas se han apuntado ya a participar en la en la gran fiesta de cine hablabas de del primer programa con el que la gente en España vas a conocer de Pesadilla en la cocina muchos de ustedes ya saben quiénes Gordon Ramsay

se hace el problema tiene versiones en más de veinte países como Chile creo Joaquín

nadie te estoy solo quiero bailar

Voz 2 10:17 nadie te estoy solo quiero bailar

hay hay versiones en Suecia en Croacia en Francia en Polonia Italia Brasil Alemania ha visto con el congreso de Satán es de la cocina

Voz 0043 10:30 pues pues no te creas que has pasado por la cabeza algo grave porque además es muy curioso yo no los he visto todos he visto algunos de repente me acuerdo una vez que estuve viendo el danés no sé porque porque demonio estaba yo en Copenhague creo que haciendo alguna demostración o lo que sea de repente pasaban pasaban enlaces y los tú bebiendo era tan danés tan tan daneses que dice joven otro rollo de pesadilla o el alemán que bajo algo asintió así muy Calvo pero es como un tio muy calmado y es como así muy yo qué diferencia no esa sobre todo teniendo en cuenta que el primero lo hacía Don es precisamente el tipo más desatado del mundo no in siempre pesado fue podía coge mejor gordo vamos a reunirnos todos los que hacemos Pesadilla en la cocina en el mundo íbamos a montar

Voz 5 11:20 bueno no no ir a un restaurante porque todo esto no sería la mundial no tendría que cocinar Gordon para

Voz 0043 11:29 que nadie le dijese nada del Gordo has conocido al menos a Gordon Brown nunca nunca alguna vez de vamos a decir conversado por el Twitter dudo mucho que sea con él será seguramente con la con quien le lleve la cuenta o lo que sea pero es curioso porque de repente volviendo a lo que decíamos antes de las audiencias buen en cuarta o quinta temporada hicimos una noche el minuto de oro del más visto del día hay no sé qué y al día siguiente me encontré con una felicitación de Gordon Ramsay que estaba al tanto del tema de Ivanovic pues estaba el hombre hay más pendiente de lo que de lo que parece y cada año cuando cuando vamos a empezar a agravar pesadilla le mando mensajes le digo oye sería genial que te viniese es un día lo que tú quieras en el programa que tú quieras a venir a comer a venir a no sé que a la reapertura a lo que tú quieras siempre me dice que está ocupa X ella no puede preocupado claro pero me encantaría hay sería mundial una vez un vosotros tenéis contacto directo con gordo no lo que sea se lo decía también

Voz 1995 12:26 lamenta cuenta con ella Domi igual Tom igual que tú conoces gente muy si Pedro sino tengo tengo mis límites a lo que es cierto Alberto es que tú has ayudado te no te voy atribuir toda la responsable a cambiar la percepción que tenemos con la gastronomía con la comida con los restaurantes esas pruebas especiales donde unas puesto a prueba sobre alimentos ya deja sino también a través de de nuestra relación con con los restaurantes decir la gente ahora entra de una forma distinta a los restaurantes exige eh sí exige otra cosa distinta nuestra relación ahora no es la misma que hace diez años

Voz 0043 13:00 yo yo prefiero verlo siempre de de la siguiente manera te cuento un hasta que aparece Pesadilla en la cocina el público en general conoce sólo y exclusivamente de un restaurante una de las partes que es la que se dedica exclusivamente al público es decir el salón el comedor y y es cierto que ya ya en ese momento cuando en el dos mil en el dos mil dos mil doce esperamos pesadilla ya había restaurantes que tenían pues sus cocinas acristaladas y tú podías más o menos percibir que era lo que pasaba allí dentro entre ellas una bueno aquello llevaba que era la de modo pero pero de repente pesadilla lo que hace es enseñarte que es lo que pasa ahí en la parte de atrás del escenario Ícaro no siempre ocurren esas cosas que tú te imaginas o lo que a ti te gustaría que ocurriese creo que sí que es cierto que cambia el prisma del del público pero siempre procuro darle la vuelta y digo bueno pues ahora ya sabes lo complicado que es hacerlo bien porque este negocio nuestro sea visto bastante defenestrado porque todo el mundo piensa que cualquiera puede hace de hecho no me me encuentro cada vez que voy a grabar con un montón de gente a la que cuando le preguntas por qué un restaurante dice bueno pues porque era sencillo no me había encontrado con cincuenta mil euros de una de una manera Verdi cambio de que uno se qué iPS pues bueno que un restaurante está bien porque yo para poner cerveza me las apaño hoy mi mujer o mi marido para hacer algo que les sale bien habitualmente en la cocina de su casa pues también es un error porque si bien es cierto que no construimos aviones es decir hacemos lo que hacemos área comida ya tendrá la gente bueno no

Voz 1995 14:46 si esta fácil ni Estanis mucho si ya quisiera yo ver a muchos ingenieros con unas croquetas sí claro pero bueno pero al fin a cabo oye pero hay algo también yo creo que esa es para bien cuando digo que cambie la relación también lo hace de forma que muchos restaurantes desde que aparece el programa también se han dado cuenta de ojo que lo que que la gente entra aquí por un todo y la parte de atrás también es importante y vamos a intentar que que sea un conjunto de cosas no solamente la El salón sin el esmero dentro de dentro y fuera es decir somos más conscientes de algo que es esencial en este país que son sus bares y restaurantes

Voz 0043 15:21 pero desde luego pero pero además hay es que hay muchísima gente que sea puesto a montar un restaurante como te digo sin ninguna formación y sin ningún conocimiento encuentra en pesadilla unas pautas au unas guías que pueden servir

Voz 9 15:36 para para entenderlo para

Voz 0043 15:39 o para mejorar es muy curioso que cuando leí que alguien oye y hace cuánto que no lo que se no cambios de aceite de la freidora dice no no no yo lo cambió cada semana claro lo malo no es que lo cambia cada semana lo malo es que tú estás convencido de que es una buena práctica entonces el posiblemente el que tengas la opción de ver que es que no es así como has de cómo has de trabas por qué no podemos entender una cocina como un espacio naturalmente sucio como mucha gente que entiende bueno es que ese sucia muchísimo en acudiera pues claro a todos en la cocina pero claro le echamos todos los días un ratito después de cada servicio para dejar limpio poder arrancar al día siguiente esto hace que como tú dices la gente de dentro también pero la gente dentro que está un poco digamos un poco más fuera del del oficio de negocio de hombre pues es que hay cosas que tengo que tener en cuenta no sabes a la cantidad de gente que me tengo que explicar las cosas básicas de día uno de montar el negocio de porque vendes estas croquetas a seis euros bueno pues porque el del bar de al lado las tiene a siete y así yo soy más competitivo yo pero tú sabes cuánto te cuesta Anadir sabe si ganas dinero o pierdes porque igual igual igual a ti te cuestan ocho y lo están vendiendo por seis cada una que te piden está pringado dos euros si así no puede salir adelante hay mucha gente que todavía desconoce esto pero bueno yo creo que es saludando poco es el primero porque cabeza cada vez es más hay más gente con formación que está al frente de las cocinas de los restaurantes y estos son tenemos tiempo Alberto

Voz 10 17:11 tú que has aprendido se tú has cambiado mucho en estos años haciendo que es lo más importante que te has emprendido a lo que no sabía antes de empezar Ventura lo lo

Voz 0043 17:21 primeros que yo no conocía el tipo de negocio en el que yo estoy trabajando con pesadilla la mayoría de las ocasiones yo siempre tuve la grandísima fortuna de trabajar en grandes restaurantes desde que empecé día es cierto que iba de estás para aprender y siempre elegí grandes restaurantes grandes brigadas grandes cocinas de todo tenía unas prácticas maravillosas la primera vez que yo entré en un restaurante de pesadilla digo esto existe hay hay cintas de de cuatro metros o de siete metros cuadrados donde está todo junto donde solamente hay dos fuegos donde hay un horno enano donde todo está aquí pegado donde el almacén la cámara el cuarto de basuras en los cuales casi casi todo lo mismo esto existe nos y la incredulidad ahí me podía solamente una persona la cocina para claro yo venía de brigadas de quince de veinte el jefe de cocina el segundo el tercero los jefes de partida logré de lo lo lo los cocinero los ayudantes el pinche él no sé qué les taller de repente ya sitio y dos personas he llegado a conocer restaurantes donde había una persona para hacer todo el trabajo de un restaurante todo cocinar fregar atender a los clientes ponerla cervezas poner las copas limpiar el local abrir hice cerrar uno

esta Man Alberto Chicote es un tipo de Carabanchel que mañana vuelve a salir en la tele es antiguo y cocina como Dios siempre dice la verdad aunque trabaje la tele simple de Vigo no sabes cómo me lo paso con vosotros las curvas

dentro es más pero se echó mucho de menos ya me gustaría a mí la que tienes tiempo libre vente y ahora sabes cuánto ocho de menos aquellos lunes echados por la tarde

varios fueron como Cuba

cuatro años maravillosos que Glory muchas y muy buen aquí estaba ha puesto otra vez en el camino sí que esperamos verte muy muy seguro que incluya te mucha amigo

