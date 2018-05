Narciso Michavila asegura que aún no ha habido sorpasso de Ciudadanos al PP

con la compañía de Narciso Michavila el presidente de la empresa Gas tres buenas tardes muy buenas tardes a ver lo primero que aún le llama la atención es que el CIS a diferencia de compañía demoscópicas como la que usted dirige dice que no hay sorpasso que Ciudadanos no ha sobrepasado todavía al PP aunque está muy cerca esto cómo entiende

bueno no estamos poniendo un poco el titular al final quién es el que llega con medalla de oro de plata de bronce cuando en en un en un pañuelo todos ellos eh y lo primero el CIS hay que tener en cuenta que lo hace cada tres meses es un campo domiciliario que es verdad que es muy amplio pero que tiene diez dos sesgo todas las encuestas vaticinan eh y aquí es verdad que ellos bueno en intención directa la verdad es que a ciudadanos les está saliendo cuatro puntos por encima del PP y sin embargo en la estimación le dejan por debajo mí sinceramente me cuadra las estimaciones que han hecho con sus propios datos tanto para el Partido Popular para el PSOE y sin embargo da la sensación de que conciudadanos han sido un poco prudentes en su ascenso hiló con Podemos que es verdad que podemos parece que ha detenido su caída que recupera pero también parece que es un poquito optimista las formación de las distintas marcas de Podemos

el costo de los sociólogos subraya una vez más no hacen pronósticos hacen la foto digamos del momento en el que se harán cuesta ir al trabajo ha expuesto dentro de un año no tiene por qué ser así

bueno yo ahí tengo que decir soy rara avis en el sector yo nunca me gustaba llamarle foto porque creo que una encuesta más complicado con una foto de hecho para entrar en prepara una encuestas como sudoku te tienen que encajar todas las piezas de por ejemplo pues una de las cosas que no me cuadra es la estimación de voto blanco tan alta que Anexo III con ocho y pues sabemos que no puede ser que haya tanto voto blanco al final en la estimación no sí y además creo que la obligación nuestra cuando hacemos encuestas de voto evidentemente es con la información de ahora mismo pero tenemos que ser siempre capaces de anticipar eso lo de no es que ha habido voto oculto o es que al final en una foto en un momento y luego nos han comportado como nos dijeron yo en eso discrepo