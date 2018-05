"Dragones en la selva" un cuento escito por un niño de 6 años

Voz 1 00:00 aquí estamos en La Ventana como cada tarde en la Cadena Ser con Roberto por Isaías bienvenidos compañía hola buenas tardes tomamos café con Luz Sánchez Mellado predice el diario El País Arús muy lo qué tal Andes dragones tú del Dragón en Aragón ese conocimiento de dragones de lectura de juego declaró que es imagen de colas Nagore más de mazmorras que dentro de aquella mítica serie hoy tenemos ya sé que ella

Voz 0313 00:30 protestas contra la Lomce en muchos puntos de España que los profesionales de la enseñanza pública sale nuevamente a la calle para defender sus derechos para plantear etcétera pero a mí me pueden las historias estamos atentos a ese movimiento de como es lógico pero en las tenemos dos realmente impresionantes la primera tiene que ver con dragones y con un niño un niño que tiene seis años recién cumplido su padre que resulta que es escritor editor de Atlantis y entre los dos no sé cómo han hecho pero han sacado a la luz pública

Voz 2 00:59 eh el primer libro de este de este chaval que se llama Raúl Raúl Álvarez

Voz 0313 01:04 esta y su padre José Domingo Álvarez les hemos invitado a asomarse a la ventana porque creo que son los grandes protagonistas del día a ver por partes Raúl buenas tardes

Voz 3 01:13 hola qué tal cómo estás estoy bien

Voz 0313 01:16 está tu padre cerquita por ahí bueno escuchándose José Domingo qué tal a ver cómo nos organizamos para conversación primer mira Raúl ya poner directamente al grano tienes el el libro a mano por ahí

Voz 3 01:29 sí dragones en la selva se titula no los los podría leer poco como arranca como empieza la historia

Voz 4 01:37 a ver si son peligrosos que pueden matar días con los dragones viven en manadas si queréis quinientos o dos mil hitos y de todo el para dar nada pero o la sube en esta dura tan potentes que que ha estado proponga el segundo sus inmensas alas encierran a alcanzar una envergadura de veinte metros

Voz 3 02:30 oye tú has aprendido a palabra envergadura son los animales

Voz 4 02:38 más aguantan la parte inferior de salas contiene pinchitos

Voz 3 02:50 pero es que

Voz 4 02:53 que se llamaba Jorge

Voz 3 02:58 muy bien oye Raúl donde aprendí la palabra envergadura por ejemplo no se sabe lo que es envergadura no

Voz 4 03:11 lo que es de lo que mide desde una punta hasta la otra punta

Voz 0313 03:16 en los duros que suele preguntaba él oye pero vamos a ver dragones en la selva Raúl empieza alertando sea algo que más o menos todos sabemos que los dragones son bichos peligroso efectivamente pero la historia cómo avanza hay dragones bueno es dragones malos no todos son iguales

Voz 4 03:34 pues son aragonés bueno

Voz 5 03:38 en sí

Voz 4 03:41 son unos eh

Voz 5 03:46 muy

Voz 4 03:49 fue feroces pero lo importante es que defienden a los demás

Voz 3 03:56 son dragones amigos si de alguna manera no

Voz 2 03:59 a José Domingo que no no le veo la cara pero me lo puedo imaginar

Voz 6 04:04 eh

Voz 2 04:06 para un escritor y editor editor de Atlantis antes lo decía Bono que les salga un chaval así ve que es como como cómo se vive como se gestiona eso

Voz 7 04:17 hombre pues para mí es maravilloso cómo puede entender

Voz 8 04:21 a mí en el y ha

Voz 9 04:25 esto debe sí pues se ha publicado libros soy el ha ido a verle alguna de las comunicaciones cruzó el último libro en Belén para que sentará en la mesa conmigo entonces bueno pues es un poco como que no tiene casa y bueno luego la editorial pues le gusta mucho estar por ahí pasar por la imprenta alguna vez haber ayudado a algún libro entonces quiero decir que es un es un poco su día a día lo separa el supongo que es un poco lo normal pues bueno es estupendo

Voz 2 05:06 pero la idea de publicar un libro es suya o suya de de de del chaval no suya

Voz 9 05:12 a él siempre le ha gustado inventar Historia

Voz 7 05:17 eh bueno ya por fin aprendió a él

Voz 9 05:20 ya escribí un diario bueno como ahora se escribir pero escribir un cuento si no me dijo que quería hacerlo sobre dragones

Voz 10 05:31 a los cuentistas mejor reconducir los así

Voz 6 05:36 sí

Voz 0827 05:37 como la escritora y yo le dejé

Voz 9 05:40 qué quiere decir pues que a que haga lo que quiera

Voz 3 05:43 tara

Voz 0827 05:44 Raúl como las has escrito de en el ordenador o a mano

Voz 10 05:49 todo el libro a mano a mano a mano no va a queda aprendí a leer y a escribir

Voz 4 05:56 adiós a de April las leer escribir pues este curso a los

Voz 10 06:04 a los cinco aclaró cuando era pequeño cinco años cuando era pequeño obsesionado por la puerta grande con un libro nada menos

Voz 0313 06:11 oye di nos has dicho que Jorge es el jefe de los dragones y por lo tanto uno de los protagonistas algún otro nombre de de personajes que aparezca con tu libro

Voz 4 06:20 fue que hay muchos usos está hoy

Voz 3 06:27 Sagan un momento tiene nombre alguno

Voz 4 06:33 y sí el único que le he puesto nombre porque era en principales Jorge

Voz 3 06:41 muy bien has hecho bien bien oye cuánto tiempo está escribirlo Raúl y me di un mes y medio no está mal tienes pensado si habrá segunda parte au habrá continuación a todavía no está pensado tiene un feria final feliz en vibró al año se puede decir eso ahora sí hombre y nace yo si es feliz o no si no no no hace falta que te has cuál podría se es feliz voy a dejarme pregunta

Voz 2 07:06 te he y aparte de describir

Voz 3 07:09 tienes alguna otra afición hay que puedas contar no yo qué sé fútbol lo o la música

Voz 4 07:16 hola de la música toco las Moon la flauta y la guitarra canto también me gustan mucho los Miner

Voz 3 07:26 los minerales tienes colección de minerales yo tenía una de pequeño

Voz 4 07:31 tengo pues por lo pues que ciento ochenta y cinco

Voz 0313 07:37 qué es eso

Voz 3 07:39 bueno pues

Voz 10 07:42 José Domingo Rosique es decir se vamos nos vamos a cerrar el nacimiento

Voz 0827 07:48 es el domingo a mí así que la cosa hay sí sí que hay una cosa que me interesa es el contrato que tú has hecho le habrán pagado bien no

Voz 11 07:57 os va a entrenar pero verbal contra el bueno cancelaba en la presentación que estuvo presentando su libro hace un par de semana

Voz 9 08:06 colegio con los niños y los padres decido profesores Sigmar es que lo explique el Raúl que hay quien se quedaba con la red

Voz 11 08:15 la relación de la presentación del libro

Voz 4 08:19 yo me quedé con todo el dinero

Voz 0827 08:21 vaya oye adelanto el adelanto de los derechos de autor pero te quería preguntar ya como especialista José Domingo tu leves futuro a este Raúl Álvarez resta como escritor

Voz 9 08:35 hombre claro futuro no siempre por ser mi hijo

Voz 11 08:41 una vez que te hay aguantar la parte que sólo caiga la baba pero vamos yo yo yo le dejo libertad para que a lo que quiera porque es igual

Voz 9 08:50 por que dice que tiene otras temporadas le da por las construcciones en fin yo yo de momento siempre y cuando sea para algo bueno le doy libertad

Voz 10 09:02 tu hasta los bien como autor que están revoloteando por ahí los dragones del planeta es hijo único tiene hermanos

Voz 9 09:12 sí pero es que es hijo único

Voz 10 09:14 porque podía haber salido uno de Ciencias también descubrir no sé quién era nuevo

Voz 2 09:20 bueno José Domingo Álvarez y Raúl gracias a los dos de verdad a un abrazo muy grande

Voz 11 09:26 bueno muchas gracias a la venta tú qué

Voz 3 09:29 bueno venga jugó un abrazo Raúl cuya te mucho no no no hace falta que te diga qué estudias no ya lo debes de hacer me imagino

Voz 10 09:38 claro que quería decir gracias Saquín

Voz 3 09:41 sí

Voz 12 09:42 gracias a La Ventana muy bien porqué por abrirla por esta por esta