Ya son delincuentes

pues sí once años después de que la Fiscalía Anticorrupción comenzase a investigar la trama Gürtel llega la primera sentencia firme sobre una de sus piezas valencianas podríamos fustigar Nos hurgando en la lentitud de la justicia pensando en que a este ritmo quizás no veamos cerrados todos los procesos Gürtel antes de nuestra jubilación pero veamos la parte positiva desde hoy Francisco Correa Pablo Crespo Álvaro Pérez El Bigotes y otros ocho compañeros de banquillo ya son oficialmente delincuentes son cabecillas de una asociación ilícita que desembarcó en las instituciones valencianas gobernadas entonces por el Partido Popular hasta el punto de sustituir algunas de sus funciones poniendo en cuestión el propio funcionamiento del estado democrático todo esto dice el Tribunal Supremo en esta dura sentencia no confiamos en que el Partido Popular pida disculpas a los ciudadanos pero debería hacerlo al menos por situar a una de las hoy delincuentes Milagrosa Martínez al frente de la Consejería de Turismo epicentro de aquel saqueo que ahora sea juzgado por mantenerla después como diputada durante años hasta el año dos mil catorce por ofrecérselo a los vecinos de Novelda como alcaldesa sólo la expulsó del partido horas antes de sentarse en el banquillo hasta entonces cobro Joy sabemos que robó de las arcas públicas