El ‘First Dates’ de los libros

Voz 1 00:00 el eh y esto y hay que la tasa está basada a la

Voz 2 00:29 tu de Quito listo en ya la verdad pero sí

Voz 0313 00:32 hemos esta tarde con historias de esas historias que a mí me en fin infunde infunden una cantidad de buen rollo y de esperanza en el futuro y en la gente que en fin NO DO no no dé abasto estamos acostumbrados a escuchar demasiado demasiado con mucha frecuencia que los adolescentes de hoy son leen poco con incultos no se esfuerzan son irresponsables muy hedonistas

Voz 3 00:55 algo se haya lo que comentamos a menudo Bach

Voz 0313 00:59 como todos los tópicos tendrá seguramente un aparte pequeñita o mediana de razón pero las realidades muy distinta afortunadamente Jumbo un ejemplo lo tenemos en el éxito de una iniciativa de la que vamos a hablar a continuación su creadora es una profesora de Lengua y literatura castellana al Instituto Manuel Vázquez Montalbán de Sant Adrià del Besòs en Gerona una noche que estaban casi medio aburrido ETA y mientras veía un programa de de citas en cuatro jerséis esto podríamos adaptarlo a la literatura Illes salió una historia bueno que lo contenga Rosalía Delgado buenas tardes

Voz 1279 01:29 hola qué tal Rosalía bienvenida gracias

Voz 0313 01:32 estaba viendo te está viendo la cara la sonrisa escuchando a Raúl

Voz 1279 01:36 hombre es que sonaba para una profesora claro

Voz 0313 01:38 toparse con ella

Voz 1279 01:41 los niños son un poco así cuando pequeños hombres del Renacimiento como decía el torero sí sí un poco hombres del Renacimiento con curiosidad les gusta le les gusta que les lean y luego pues hay un momento de crisis que es la adolescencia y ahí es donde hay que picar piedra para acabar construyendo una catedral

Voz 0313 02:02 en ese bache es cuando te has inventado o para ese bache el First literario Gates que es exactamente eso

Voz 1279 02:08 bueno pues como bien decías cuando esto

Voz 4 02:11 estaba viendo el programa una cosa que

Voz 1279 02:13 me llama la atención es lo sencillo que es el formato lo interesante por la diversidad que presentada entonces en los institutos también hay mucha diversidad de alumnos y luego por otro lado que yo veía que quedaban para hablar parejas para conocerse ninguno hablaba de libros y yo siempre que quedo con amigos lo que sea en algún momento sale a relucir que te estás leyendo o me he leído este que me recomiendas ciento es fui atando cabos y pensé si probamos algo parecido con los alumnos organizar unas cita las a ciegas entre lectores de la eso pero en vez de para encontrar pareja para comentar libros que se hubiera leído en vez de organizar las los profesores que las organizarán los alumnos de Bachillerato que son los responsables de todo el proyecto los que hacen todo el proceso tú autorizan a los lectores de la ESO en fin lo integre dentro de la asignatura de Lengua Castellana para los de Bachillerato sea que para ellos es obligatorio hilos de la esos apunta apuntan al programa voluntariamente hay una promoción de las lecturas y ellos deciden si quieren participar o no entonces están unos meses leyendo y al final los alumnos de Bachillerato organizan los encuentros

Voz 0827 03:25 otros son privados o públicos es decir como ésta delante de los demás

Voz 1279 03:29 este ha sido el segundo año que lo hemos hecho la segunda edición la primera la hicimos sólo interna en el Vázquez Montalbán era entre electores de la ESO de diferentes niveles diferentes grupos IU hay ponemos un día para las meriendas y entonces los de Bachillerato les ofrece las meriendas los agrupan diferentes mesas y y comentan el libro que ha leído hilos van grabando para luego editar un programa

Voz 0313 03:54 bueno es que el resultado un fragmento es este

Voz 5 03:56 aquí hay gente que salido hay dos tipos de libro no

Voz 6 04:00 hay Laila de Bowen ya hay la hizo

Voz 5 04:02 te sobre qué poco la intención es que comparemos otros libros no que hablemos un poco de viejos Pele pase bastante bien porque hemos hablado de muchas más cosas que aparte de libros que no se preocupa de la sociedad puso como creéis que la actitud el trato que tiene barco con Lady Elizabeth es un poco anticuada es decir en varias ocasiones barco conciliar a las mujeres como ustedes interiores también hay gente que sigue pensando así que más

Voz 7 04:38 hágame muchísimo ocho ese dinero lo lo tienes tú vale ahora mismo sólo Gabo que lo destinara a otros temas de actualidad en en cristiana destinaría el dinero no a matarnos a nosotros que si crees que más importantes

Voz 8 04:52 Planeta por ejemplo el cambio climático está haciendo mucho daño no porque los pueblos están derritiendo no

Voz 5 05:00 pues yo lo daría

Voz 9 05:03 he aprendido que los libros a partes de enseñarte su historia también pueden darte a eh te da la oportunidad de hablar con más gente de otros temas

Voz 0313 05:19 de cosas que han salido en en en un minuto y pico de de resumen las que deben salir por ahí no

Voz 1279 05:24 sí sí éste es un vídeo que hicieron una pro una productora Raquel Productions que se ofreció desinteresadamente a grabar un vídeo de muestra de lo que es el proyecto porque les interesó mucho injustamente paso eso que a raíz de la primera edición se vio la potencialidad que tenía para trabajar montones de cosas porque preparamos a los de Bachillerato para fomentar la participación en tertulias literarias de los alumnos de la ESO porque hay hoy en día por desgracia hay pocos modelos de tertulia literaria en el que se pueda intercambiar opiniones sin necesidad de gritar sede ni de convencer uno al otro sino escuchar sorprendente de sorprender te de lo que ha visto otro que a ti no se te había ocurrido entonces este año en la segunda edición se ha enriquecido muchísimo porque ella no ha sido interno sino que busca encontramos unos socios en el el Instituto del Institut del Teatre de Barcelona entonces los encuentros han sido realmente a ciegas porque ya no se conocían entre alumnos de diferentes centros diferentes niveles diferentes lecturas y claro la esa diversidad lo ha enriquecido muchísimo

Voz 0827 06:27 es muy interesante en el programa de Tele de la televisión empiezan hablando de la vida pero no llegan a los libros y aquí empiezan hablando de los mitos como nos han contado llegan a la vida

Voz 1279 06:37 es algo que ha sorprendido mucho a los alumnos porque aunque está leyendo durante mucho tiempo y haciendo un seguimiento de los lecturas y de los lectores no tienen esa sensación de una actividad académica en las que es la que se les va de algún modo a sancionar sino bueno lo van haciendo con otro tipo de motivaciones

Voz 0313 06:57 qué les abre puertas porque los libros abren puertas

Voz 1279 07:00 de una forma mucho más placentera también después claro se sientan se les ofrece una merienda que también es placentero el contextos más relajado están con alumnos de Bachillerato que hacen de moderadores ida ellos todos destacan sí pero al final no hablábamos del libro yo pensaba bueno es que eso es lo rico nosotros claro claro

Voz 1826 07:20 no quiere decir que la riqueza está en por vuestra parte tener la inteligencia de no desdeñar absolutamente nada no tener ningún prejuicio y allí donde hay un formato que puede estar en las antípodas que es un formato televisivo de entretenimiento que sabemos lo que busca pues encontrarle esa otra vía que que es mucho más enriquecedora claro claro que estabas

Voz 1362 07:37 cuando de alumnos de la ESO que tienen de doce a dieciséis doce dieciséis están en plena ebullición hormonal el programa Se llama no imaginó que a lo mejor también puede una cosa no puede quitarla otra igual ahí surgen romances aunque solamente sean teórico así literarios que iban a ligar vamos pues

Voz 1279 07:56 las motivaciones cada uno tendrá la casi todas son legítimas pero sí que puedo decir que sí que se han fraguado amistades que entre los alumnos de Institut del Teatre y los nuestros pues quedan ahora de vez en cuando han formado grupos de whatsapp y eso es muy muy enriquecedor todo lo que sea contacto con otras realidades con otras personas intercambio eso es muy enriquecedor

Voz 0827 08:20 está ocurriendo que si conseguís más presupuesto podéis hacer un supervivientes

Voz 1279 08:25 el libro no bueno eso Llanos creo que nos desborda las posibilidades

Voz 0313 08:30 Comedia algo más porque decía que este este proyecto a una enseñanza literatura televisión y hablaba de correspondencia también Rosalía está hoy en Madrid Hinault está sola ha venido acompañada por un grupo de alumnos porque forman parte de otra iniciativa ya con más con más años de tradición cuenta la Rosalía muy esto

Voz 1279 08:48 acto esta vez relacionado con la expresión escrita se llama cartas de ida y vuelta porque los alumnos de primero de ESO toda la programación de Lengua castellana de primero la inscribir la integramos dentro de un intercambio de cartas que mantienen con alumnos de primero de ESO de un instituto de Madrid entonces escriben a lo largo del año cuatro cartas y a final de curso venimos a conocer el Instituto de los alumnos a que se conozcan están todas la semana haciendo actividades y después en segundo ellos nos devuelven la visita a Barcelona y también es conocen nuestro centro la ciudad y estamos preparando durante segundo preparándonos para hacer de anfitriones conocen la carta

Voz 0313 09:27 ha ido esta semana qué tal ha ido de más venta llevamos

Voz 1279 09:29 dos días y muy bien muy agotador porque claro ayer hoy por la mañana es cuando hemos visitado el instituto Joaquín Turina en Chamberí

Voz 0313 09:37 se han conocido y entre esa noche

Voz 1279 09:39 no había manera que pudieran dormir de la emoción carta a mano cartas estás a manos algo que parece tan anacrónico dirán pues para ellos es la gran revelación porque acostumbrados a la inmediatez la emoción que genera el estar esperando una carta el imaginar que cómo será porque censuramos todo lo que sean ideas e Instagram messenger ahora sí pero hasta ahora no lo tenían entonces descubren algo apasionante recuerda

Voz 1362 10:07 no los críos de primaria o por arbolitos les llevan a ver a las granjas no porque antes era una cosa cotidiana que era algo exótico esto es un poco igual los lleváis de excursión a a la expresión escrita y analógica Lequi Thais lo digital

Voz 0313 10:20 cuando escribí dice mira imprime a la vez

Voz 0827 10:24 sí es verdad es otro otro otro mundo no me parece lo más interesante de toda digamos es ir de su mundo al tuyo no es decir que están haciendo los chavales bueno pues entre otras cosas ven la televisión quizás alguno escucha la radio yo creo que hay material que sí sabe emplear muy bien yo siempre digo sea lo que hace Nieves Concostrina aquí todos los días a las seis de la tarde si yo fuera profesor de historia sería con lo que empezara todas las clases

Voz 0313 10:49 lo hace lo hace lo hace conoce no

Voz 10 10:51 nosotros si de repente tienes ahí un episodio histórico contaba una determinada manera que después puedes Profumo

Voz 0827 10:56 dice en él no me parece muy interesante interesantes comienza

Voz 1279 10:59 bueno como profe de Lengua es un poco ver que la lengua la usamos para relacionarnos y para comunicarnos un proyecto como en el otro pues se utiliza para eso con lo cual le das todo sentido a lo que tienes que trabajar en la asignatura y aparte algo que mueve mucho a la adolescentes la relación con el otro los dos casos es ponerlos en contacto con otras personas de temática libre ajustadas son cartas ajustadas para que introducir el temario de la parte más gramatical la primeras para presentarse a la segunda eh tienen que contrastar cómo era su vida en la Primaria y como es la con la llegada al Instituto porque son los de primero de ESO la tercera ya son las expectativas respecto al viaje que es inminente que fue la última que hicieron la última es de valoración de la experiencia entonces ahí vamos integrando el trabajo de verbos sustantivos todo

Voz 0827 11:51 lo de que los adolescentes no leen es un mito precisamente con este pero

Voz 1279 11:56 esto de la lectura como les damos opción válida amplísima porque lo la oferta de Lecturas se hace a través de unos menús literarios entonces los menús tienen entrantes primer plato postre ejemplos el menú italiano puesto de son autores italianos de diferentes niveles desde Jean y rodaría hasta Calvino o el menú asiático pues hay desde mangas Murakami etcétera y calórico que los pilares de la Tierra GEO eso porque engorda y entonces hay una diversidad enorme de manera que cada uno puede encontrar algo que le atraiga o que le interese claro que ha aflorado lo que es curioso es que han aflorado precisamente un montón de lectores de manga que nunca entran en el sistema porque nadie pone como lectura obligatoria en un instituto mangas Ny ni se evalúa bueno ahí se pasan el día leyendo mangas y le muchísimo sea que hay que ir con cuidado con esto que no le también hay que ir con cuidado con esto de que no hacen cosas de que no implican por favor porque desde luego lo más emocionante de todo es ver cómo dan lo mejor de sí sobre todo el día del encuentro que son los de Bachillerato los responsables doscientas personas al un alumnos doscientos de doce a diecisiete años movilizados y todo lo gestionan ellos y ahí está todo el mundo pendiente de cómo aportar lo mejor de sí para que funcione gracias a eso funciona

Voz 0313 13:28 en un instituto gran hombre de bajas Montalbán tenían que salir ideas tan potentes como esta Rosalía Delgado ha sido un placer de verdad igual muchísimas gracias por estar en La Ventana

Voz 1279 13:37 ah gracias por interesarnos por estas iniciativas positivas de la enseñanza porque normalmente es noticia por cuestiones negativas y eso nos da un poco de rabia