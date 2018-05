¿Y dónde estabas tú cuando comenzó la Gürtel? La decada gurtelosa

Voz 1 00:00 Viva alpino amigos Lozán Mela donde la traía al fresco así que provocó que de aquí digamos claro sí sí sí nos parece un razonamiento muy gigante

Voz 2 00:42 el alcalde de Alicante

Voz 3 00:45 que así se llama ha pasado algo voy grande Oria Martínez buenas tardes hola Especialistas secundarios Iñaki de la Torre y Pilar de Francisco Ana Laura Piñero hola eh Juan Carlos Ortega estás ahí nada que toda muy muy buena no no al torneo Laura Piñero espero está dentro de las

Voz 4 01:15 esta noticia es que que que hay hoy

Voz 5 01:18 que son muchas y muy interesantes todas así en muchas las habéis comentado ahora estabais comentando de cuatro cinco tal pero vamos a comenzar con un viaje en el tiempo del que bonito

Voz 6 01:35 viajamos hasta el nueve de julio del año dos mil nueve escuchamos esta frase veces quiera

Voz 5 01:42 el que lo habéis escuchado también

Voz 0230 01:47 hace un rato la comentabais La Ventana Ricardo Costa entonces era secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana negaba la financiación ilegal negaba la trama Gürtel negaba todo decía que era una operación del PSOE para amedrentar les era el nueve de julio del año dos mil nueve

Voz 5 02:07 te escuchamos esta mañana Pepa Bueno como dicen en los radio teatros casi nueve años después

Voz 7 02:13 el avanza la Fiscalía va a rebajar considerablemente su petición de cárcel para Ricardo

Voz 3 02:18 está por haber confesado la financiación ilegal del

Voz 7 02:20 PP valenciano

Voz 8 02:22 hace nueve años como pasa el tiempo

Voz 0230 02:29 nueve años donde estábamos todos hace nueve años te acuerdas Francino el sueño que pasaba

Voz 3 02:36 recuerden cada uno de cada uno de los oyentes

Voz 5 02:41 cada oyente puede pensar los niños que van en el coche bueno a los niños que no piense mucho porque era nueve años atrás puede que alguno no nueve años Se habla mucho del vídeo arbitraje qué hubiera sucedido el Barça más Real Madrid se hubiera hecho con vídeo arbitraje

Voz 3 02:56 pero y esto es tremendo

Voz 5 02:58 salías y ese vídeo arbitraje este este caso nueve año el bajar la cantidad Albares a dónde vamos la cantidad de cosas que no sabríamos

Voz 0230 03:07 ahorrado en España Si hace nueve años

Voz 5 03:10 yo Ricardo Costa dice Ricardo Costa dice la verdad a la financiación ilegal todo es verdad llevamos una mentira de nueve años no nada como el tiempo para reforzar no hay nada como parados a la lo que bueno esto también nos conduce una reflexión escuchando todos estos casos lo que comentabais antes en La Ventana crea una maquinaria para financiar el partido para hacer política la maquinaria aseveró

Voz 9 03:35 no

Voz 10 03:39 ayer donde la policía

Voz 5 03:41 pero acaba siendo una tapadera de la maquinaria que es lo que realmente se convierte claro porque ha pasado mucho bien

Voz 8 03:49 nueve años me enamoró

Voz 3 03:56 el cosas me enamora dentro muy bien pim pam manteniendo entenderé bien

Voz 12 04:07 hombre vamos al rebasó Twitter y empezar a jugar contra el fin justifica los medios este te están muy claros de barriguita Luis

Voz 0779 04:14 ver llorar a un niños muy triste pero la chocolatina estaba riquísima

Voz 12 04:19 sobre la libertad de expresión Pangma serio marca una línea que personalmente suscribimos una cosa es la libertad de expresión y otra que me cuentes lo tuyo mamás y papás que no sabes qué nombre poner al bebé este tuit de Daniel hijo es bastante interesante

Voz 3 04:34 tengo una teoría de que si añades una ene final a nombres en desuso de varones pasa de ser un nombre rural algo ultra épico ejemplos abre León Eustaquio al Foro Ermua Unión Juan muchísimo eh

Voz 12 04:52 ahora vamos del Body Language el lenguaje con corporal hay que saber leerlo o te puede pasar lo que tu Vitoria Llodio que tiene más espontáneo le está dando un infarto y acabamos las tutorías con madre de mamones que tuitean una bonita conversación matrimonial me infravaloradas Mari eso es mentira y me extraña que sepan lo que significa esa palabra

Voz 5 06:10 era una noticia hay una noticia que ha sido muy llamativa muy llamativa por su apariencia surrealista apariencia luego no sé si tanto dice la noticia detienen a un hombre por porel un anuncio buscando ayudante para un secuestro

Voz 3 06:26 el anuncio que lo publicó en una página de

Voz 5 06:29 los de trabajo decía seré claro necesito alguien que me ayude a conducir y realizar tareas de vigilancia de una persona ofrezco trescientos euros la oferta se publicó el pasado domingo por la tarde ha sido visitada por doscientas personas dos de ellas dos de estas visitas denunciaron la oferta a la policía así que los agentes descubrieron que el que había puesto la oferta quería secuestrar presuntamente a una compañera de trabajo ahora el detenido pues pasar a disposición judicial este hombre estaba un poco o sea honestidad suya claro este es el punto lo más bonito era un esto es el encabezamiento dice claro

Voz 16 07:07 hola

Voz 17 07:10 el hombre que necesito una prosa situaron Se declaró

Voz 18 07:16 a mí no me eh

Voz 0230 07:20 yo soy claro al pan pan y al secuestro secuestro el anuncio tenía el mismo significado la misma eficacia sin ese encabezamiento necesito alguien para realizar labores de vigilancia pero por qué serlo

Voz 8 07:44 sin matices

Voz 5 07:45 cosas surrealistas en la política hay muchas en la política catalana muchas más escuchamos esta noticia quedaba esta mañana Aimar Bretos Se refiere a un tuit escrito por el diputado independentista de Esquerra Republicana Joan Tardá dice como tengamos que ir a elecciones en Cataluña hay las perdamos

Voz 19 08:01 si se nos lleva a nuevas elecciones si resulta un Parlament sin mayoría independentista

Voz 3 08:06 alguno se le debería caer la cara de vergüenza

Voz 19 08:09 palabras de Joan Tardà ha noches

Voz 5 08:11 no supo curioso esto de los políticos que dicen no hagamos seleccione porque a lo mejor la perdemos bueno puedes puedes decir lo hagamos elecciones porque la gente está harta o no hagamos selecciones porque las selecciones ahora no aportan nada no hagamos elecciones porque es malo para el país

Voz 8 08:32 como si nosotros dijeron no hagamos el EGM por claro mal eso sí pero esto es lo que se dice no hagamos elecciones porque bueno perdemos grande

Voz 5 08:49 cosas surrealistas que pasan en todas partes pero a veces aportan cosas interesantes en Ciudad Real hay un concejal que hace una aportación a Luis Piedrahita ya Isaías Lafuente Agustín Cacho ser Ciudad Real buenas tardes

Voz 1118 09:01 si Ciudad Real ha sido la primera muy valiente en dar el paso y es que ante la nueva cara del autoritarismo y a petición de colaboradores y trabajadores en general de La Ventana la localidad decidido eliminar las huellas del franquismo José Luis Herrera concejal de Cultura

Voz 3 09:17 por lo menos Ciudad Real una ciudad que es del siglo XXI una viva joven dinámica pues ya no tiene vestigios de la época franquista

Voz 1118 09:23 el bueno a medio camino entre franquismo y fascismo y Fragueiro e también sí sí

Voz 3 09:29 no no quería abrir la boca pero sí forrar las buenas tardes

Voz 1118 09:36 mismo dícese de los seguidores de Carles Francino con cierto aire enfadado autoritario

Voz 20 09:42 hicimos arriba La Ventana

Voz 5 09:47 muchas gracias Agustín bueno claro que es el siglo XXI Weiss ahí ha salido dolido más cosas hemos comentado esas informaciones ahí sí el mundo sobre las malas relaciones entre la ministra de Defensa Dolores de Cospedal y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría el pasado dos de mayo en la recepción del Día de la Comunidad de Madrid se las vio a las dos sin hablarse fueron fotografiadas sentadas las dos

Voz 8 10:13 en la misma fila de sillas con una silla vacía en medio cada una mirando hacia un lado

Voz 5 10:30 fue la foto y esta mañana el coordinador del Partido Popular Fernando Martínez Maíllo ha hablado en

Voz 8 10:36 Televisión Española de esa foto ya dicho se exagera mucho en realidad se saludaron

Voz 5 10:47 luchamos habla sobre esa foto en la que una mirada aquí y la otra Payá

Voz 4 10:52 es verdad que hay fotos en fin que a veces y difíciles de

Voz 21 10:58 después de explicar pero que también hay que reconocer la habilidad del fotógrafo para hacerlas que decir que me consta que saludar

Voz 5 11:05 Costas saludar las cosas las cosas no están tan mal la ministra de Defensa y la vicepresidenta del Gobierno

Voz 8 11:15 se saluda tan mal no se pegaron luego es que los fotógrafos así que bueno queremos recordar que en las informaciones de referencia

Voz 5 11:26 se explicaba que la ministra de Defensa sospecha que la vicepresidenta del Gobierno utiliza el CNI y los servicios de inteligencia para espiarles a ella y a su marido sostiene con el fin de perjudicar sus carreras profesionales para Party esto se ha publicado la ministra de Defensa sospecha que la vicepresidenta la espía a ella y a su marido a través de tenis con el fin de perjudicar sus carreras profesionales decían el artículo de periódico decía por esto dice una fuente del PP admite que la actual ministra de Defensa acusa la vicepresidenta de haber espiado a su marido

Voz 21 12:03 sí necesitamos mucho más gente haciéndoles la pelota porque eso es lo que nos gustan

Voz 5 12:07 hablando de todo un poco Cristina Cifuentes deja la política deja el acta de diputada y todos sabéis que se hizo público un vídeo de una cámara de seguridad de un supermercado de hace siete años con unas imágenes de hace siete años que alguien había guardado pensando

Voz 8 12:21 ha pasado siete años así pasó siete años guardando un vídeo ir pensando

Voz 22 12:31 todas las tardes dedicaba un rato pensando en esta Liga

Voz 3 12:36 o sea que es algo que ver con los es que Deep en la montaña

Voz 5 12:45 las elecciones fueran hoy el Partido Popular ganaría según el CIS ciudadanos sube casi dos puntos respecto de la última encuesta y Alves Rivero ha opinado y ha opinado que Alves ha opinado que esto es una motivación para los españoles se supone que los españoles que votan a Ciudadanos para los demás españoles será menos motivador lógicamente

Voz 23 13:07 eh para los españoles esto no tiene que ser más con la motivación para ver qué está cerca que sepuede que estamos cerca de una victoria y que además esa tendencia se consolida que no tiene que ver con una coyuntura sino que es una estructura que es un cambio de ciclo bueno

Voz 5 13:23 el resultado para el PP y es huy un veinticuatro por ciento porcentaje esta encuesta Podemos que podemos queda los cuartos

Voz 3 13:37 el diecinueve por ciento digamos en realidad digamos

Voz 5 13:41 es con el margen de error de la encuesta pero todos empató a Suiza me lo que pasa es que

Voz 3 13:45 su vida ha cambiado vino pero habían bajado no no no no no no mira el PSOE bajan medio punto ciudadanos sube un punto y medio todo en realidad

Voz 5 13:55 Espasa es decir si es que las encuestas Éstas además que tienen un margen de error del tres al cinco por ciento están todos en ese margen de error y X gana uno

Voz 3 14:03 sí que sería el primero que hablando de encuestas dijo la frase esa una encuesta no es más que una fotografía puntual de uno hubo en tío que que si lo ocurrió esa uno mucho peor del que dijo lo importante es la tendencia sí pero lo de la fotografía del momento ya debería dejar de decírselo

Voz 5 14:20 a fotografiar el momento y la tendencia mano bueno oye en cuanto al PSOE que tiene el PP y el PSOE teniendo en cuenta que su líder lleva dos meses en el fondo del mar visitando a su amigo

Voz 3 14:41 bueno yo tampoco es

Voz 5 14:43 está mal resultado lleva dos meses desaparecido allá

Voz 8 14:51 bueno todo

Voz 5 14:52 luego está mal resultado ellos dicen vamos a escuchar a José Luis Ábalos que es el secretario de Organización dice que es un triple empate

Voz 3 14:58 hay un escenario electoral absolutamente había

Voz 24 15:00 esto apunta a un triple empate

Voz 3 15:03 en que voz más bonita bien este señor debe saber si Luis Ábalos eso sí lo tiene una voz de pronto probamos próximamente en que hacen los políticos para en esa secundarios que bueno estoy expresando ya las vacaciones

Voz 12 15:25 sí voy yo noto no todo el brillo de los ojos de la gente la decisión ya está bulle el tema de las vacaciones pues atención porque tenemos un oyente que que sí que ya tiene claro dónde quieres de vacaciones está aquí tu nombre perdona que no te pregunta que todos nos hemos algo

Voz 0779 15:38 os voy a ver si pero la Jerusalén perdona que en su salen se Jerusalén eh tú tienes pensado hacer un crucero por el Mediterráneo la Grecia Islandia no sé si al capitán del barco es islandés INI dice que no quería enseña también su tierra tenéis que verlo no sí pero es una buena vuelta desde Grecia Gemma capitán pero él lo dijo que tenía joder que suelo GT de Dios que se quede lo que decía esto qué quieres que te gusta el capitán la islandeses ya se sabe muy de barrio muy claros se pero bueno finalmente lo de cruceros ha ido al traste se porque cuando lo tenía ya todo decidió la pasta borrada aferrado tuve que pedir un crédito de doce mil euros ya dio muy buena crucero por Dios porque tuviste concretos no es mucho pedir nada bueno porque cometió el error de sentar en una terraza en el centro de Madrid adiós caña yo iba a doce mil euros una quince mil quería Stone Cemil quinientos mil nosotros quinto foro en el que el centro coche doble error usted en coches cada dos horas hacen descartar cruces coartada descartada

Voz 12 16:50 hemos un plan B no tan recomendar porque dice es que Nos incumbe personalidad

Voz 0779 16:54 pero eso me puede ayudar si Parker que pensaba para mis vacaciones aparatito más de mochileros a la Cadena Ser

Voz 8 17:02 sí

Voz 0779 17:03 en vacaciones a la grande la de Cadena Ser de Gran Vía lo Atocha Madrid sí sí sí sí Soler XXXII sólo eso planta no bueno lo bueno es que menos pero bueno pero es difícil porque con un primar que tienes hoy metería veinte días que dormir un hornillo para intentar recorre me en veinte días lo que pueda de la Cadena SER acampada libre visita la visita Kenna recomendó ahí ahí Cabildo sabe a ver Gabilondo Gabilondo Sylvain hay que ver los fue la puesta de sol comprar acciones que no practiquen pero no es caros hay como como si no no es un cristal que esta ley no se pueden hacer fotos con flash me a la ley Planet Cadena Ser así despliega si de recomendaciones bueno y plano

Voz 12 18:01 SER no sabía que recomienda que dice que dices mira recomienda

Voz 0779 18:04 es una terraza terrazas y se queda en una vista fenómeno que por la noche dice que puede acampar en la terraza muchas de lejos lejos le como la voz Iker Jiménez exige te explica te explica la zona que debe de evitar la zona que conflicto bélico a mucha delincuencia ser donde la redacción de deporte eso no vayan acompañados de alguien de deportes no sólo y por la noche hacer

Voz 12 18:31 bueno ya ya te lo puedo decir que no te puedes acercar sólo por ahí tiene otra razón dice a vecinos del planeta

Voz 0779 18:39 cuando dice que bonito a China aquí la la Motilla pasa por la redacción de La Ventana moto puede ver a Francino al Isaías Roberto hay pastando en libertad no Charles no echarle comida

Voz 12 18:51 las alimentan la propia cadena SER no puede con cambian las

Voz 0779 18:55 a poder ser mira pone dice que su curiosidad dice que si tirar una moneda en los lavado de la SER y cae al váter siete cumple el deseo de otras cosas también oye para dormir todo desde donde te recomiendo para dormir dormir dice en el Despacho señor Ruiz a aquel muy amplio cómodo hay era ahí donde Sevilla

Voz 3 19:14 adiós

Voz 0779 19:16 yo creo que va a ser buen plan hoy tanto que si qué día empieza hoy os de julio hasta el acta veinte días cuenta ya veinte días en días en la selva de día en día foto se ya enviaré foto ya me sino me roban la Cámara los de deportes

Voz 3 19:30 el Mundial aquí el Mundial amigo Jesús sale muchísimas gracias por compartir con nosotros gracias a lo bien que te puedo decir si me hubiera sí sí sí escucha escucha escucha escucha yo lo quiero preguntar una cosa Ortega dónde estabas hace nueve años nueve años estaba aquí mismo en este mismo estudio y a esta hora seguramente que estar aquí hace nueve años fue muy probablemente el Tour de esta hace nueve años por la mañana en este sitio también efectivamente bueno en este momento podría estar a esta hora podía estar en el gimnasio posiblemente lo que años sea tú cuando cuando iba al gimnasio si trabajado y yo no sé hasta qué hora partido de fútbol que siempre estabas ahí se perdía dependía del día y por la mañana antes de empezar el programa hacía footing de este cómo viven solas en la urbana no no no eso no no estoy nueve

Voz 5 20:28 los pero en realidad me madrugada no en realidad como

Voz 0779 20:30 habéis explicado también antes en La Ventana de retener el caso Gürtel no fue hace nueve años se comentó sino fuerte estabas también aquí hacemos igual estábamos en el estudio pequeñito

Voz 12 20:42 de Radio Madrid que estaban arreglando Leganés ya es grande y estamos allí

Voz 3 20:44 nos os acordáis no hacían de aquella esquina que pueda visitar S

Voz 0779 20:50 desde pequeño he ayudado

Voz 3 20:52 yo me temo que está todo vamos qué tal SER

Voz 0779 20:55 todo claros y ácaro Valentí se fuma no no pero si ya te dicen que te has de vacunar la OMS dice vacuna te de ir a las Malaria No Cadena si Malaria

Voz 3 21:04 etarra Iñaki de la Torre te lleva bigotes qué pasa con esta guitarra hoy de Le acabo de cambiar las cuerdas flequillo flequillo no como yo

Voz 20 21:11 no es una foto eso suena muy verdadero hacer una interpretación venga

Voz 3 21:25 la ya

Voz 25 21:32 a la lánguida

Voz 3 21:35 seis valer no han Morrison en Sálvame Salomé como él son Finnan poquito están vamos a Eurovisión acoge tu tiempo cogen además es con la que logra veo ahora tras música no ya también otra vez no hubo venga va

Voz 26 22:15 aquí

Voz 10 22:17 nadie puede seguir con la guitarra siciliano

Voz 1 22:24 en yo

Voz 1280 22:38 a quiénes son obra ya no los conocía es son cinco chicos asturianos de entre dieciséis y veinte años

Voz 16 22:46 estudiantes de conservatorio que cuando se juntan se llaman este Eaton han ganado varios

Voz 1280 22:51 cursos de talentos emergentes entre ellos el concurso de maquetas del Instituto Asturiano de la juventud que lleva más de veinte años celebrándose pero la cosa se está poniendo seria porque cada vez da más conciertos y en breve lanzarán su primer disco producido atención por Igor Paskual guitarrista y compositor de Loquillo que porque se han llamado este Eton y cantan en inglés pues además de porque les da la gana porque los padres del cantante de la banda residen en un pueblo en el Estado de Oregón EEUU de ahí el nombre el álbum se llamará singular y singularidad porque dicen así son ellos sus canciones singulares y diferentes

Voz 3 23:32 ahora que los fans Ferdinand Marco que está privando no entiende nada esta música moderna no yo creo que esto además no lo beneficia a la Cadena Ser esta cosa indie este medio en la cadena se quedó como un oyente podrían tener como usted como yo algo del paradigma algún acosador señalan

Voz 0779 23:58 a toma nota de lo que pide perdón castellano

Voz 3 24:00 Paloma San apunta Junta hija hija lo que yo tengo veintiuno trova pues no tengo las no a puntos móviles ya no usamos

Voz 1280 24:11 Nos la Pitt gustamos Aymán

Voz 16 24:13 a un punto donde lo apuntabais

Voz 3 24:16 Paloma San Basilio estaba hija la próxima la próxima hablo habrá ira Rafael Fali Padilla Antonio Molina Juan Pardo es es vio Dios que me he pasado yo en en en el descampado donde yo vivía escuchando canciones de Juan Pardo y pensando en España a causa de las decimos poco español pensando en España

Voz 1280 24:40 que cambiar el disco ya eh

Voz 3 24:42 a España el único país que tiene España en Francia ninguna vergüenza tiene una a Francia a escuchar Juan Pardo en la hay enviada no hay vergüenza ninguna en Estados Unidos

Voz 16 24:55 dicen ese te patriota que uno pasa a los españoles que estimo como decepcionado de los puño y encima cantamos en inglés

Voz 3 25:07 bueno eso ya que voy si miras están Fernando tenía algo de verdad de Juan Calvo momentico Pardo Juani robados Basilio algo a lo tenemos por ahí Alistair buscaron el mal porque nunca me gustó más de ochenta

Voz 1704 25:31 ahora hablaremos estoy tan con el eterno oyente medio de la Cadena SER está reconociendo se melodías gustando estáis dando una alegría al oyente medio que lo mira esta música con la comida a mí me están hablando a mí me habla a mí y el oyente me dio pues a seguir si vas con la tendencia esto de conseguir millennials no están aquí

Voz 3 25:58 no que no

Voz 1704 26:00 no quería decirle aquí que que que separan al otro lado tenía aquí una clientela fija que son lo vi hegemónico como yo no gastado halal Rodicio y al Pío

Voz 1 26:15 ah sí quién te depara es un karaoke el bien no de Villiers hablados a tío oyente

Voz 1704 27:04 no emocionado no sí pero Caixa que suma de fondo no supiese Hernández piedra Torres se adivinaba la risa incómoda a sus colegas

Voz 5 27:19 no voy a estar esta tarde en La Ventana sospechar que el estar escuchando ahora

Voz 16 27:22 defendiendo de la cole me gusta mucho es un artista

Voz 3 27:26 sí

Voz 16 27:27 nunca una joven de regente yo pero no mucho más me gusta mucho cuando lo escucho me gusta mucho lo que toca a la agitada con mucha sensibilizados dos cavidad no habilidad metiese yo veo una sensible soberbia me gustaría interpretar seis alguna cosa el romance anónimo eso eso se está perdiendo alto

Voz 0783 27:49 aula Qatar seguro que esto te gusta de tu época la de si nos deja

Voz 18 27:54 nos vamos

Voz 27 27:59 ahora para cantar Arratia alberga también habrá que acá

Voz 18 28:03 los vamos a vive un buen estado

Voz 3 28:07 está claro la sanción que le buscaba un mil nueve años estabais hablando acústico sino que se hace gusta con lo de Costa se sobre me años de la muerte bueno pues ahora me

Voz 16 28:24 no pero pero vamos a lo violento vamos vamos vamos vamos a ver

Voz 4 28:32 quédese quedes yo me he quedado

Voz 3 28:33 ahora que vayan a ver vamos a darnos una vuelta por Youtube con nuestra corresponsal Pilar de Francisco ni más ni menos que tal muy bien bueno anuda saluda que el señor hombre hola

Voz 10 28:47 hola bueno vamos a hablar de un tema de más que le pilla muy cerca Eurovisión no pasa de moda Eurovisión ya está aquí ya llegó como cada año porque la final de la Champions a quién le importan todos queremos Eurovisión en yo tengo usted están retransmitiendo los ensayos por primera vez también lo harán con las calas se podrán ver a través del Canal Play dice hilo comentará la youtuber percebes seguir en los geos atropella eurofans desde la cuna percebes seguiré los suprime a palabra no fue mamá fue la la la ella es fan acérrima allí en su canal juega por ejemplo adivinar canciones eurovisiva Se escuchando los primeros acordes a ver si

Voz 8 29:27 lo os atrás

Voz 28 29:30 que me quiten lo bailao denunciar pero no

Voz 8 29:33 también en Francia amor a la francés limpia de Hannah que fue mía el aire después de normal muy muy arduo de Portillo una veinte

Voz 28 29:57 pues bien

Voz 3 29:58 ya

Voz 10 29:59 Nos poder adivina aplastantes sólo con los primeros acordes sí sí

Voz 16 30:04 Eurovisión es una cosa muy hermosa ahora ha apoderado de Eurovisión el lobby homosexual

Voz 3 30:14 me gusta a mí me gustaba el Uribarri

Voz 16 30:20 eso era una cosa bonita

Voz 3 30:21 lo que sea

Voz 16 30:24 esa perdone señorita bueno en tu Le Clézio fue en la última Julio

Voz 10 30:30 y Alfred Amaya que es el

Voz 16 30:32 con todo lo que es mi terreno Alfred de Amaya

Voz 10 30:34 están en Lisboa con tu canción han hecho ya dos ensayos mucha polémica con esta segunda ensayo es primeras tendencias en Youtube más de trescientas mil visualizaciones esta segunda actuación vamos a escuchar a dos críticos dos Sama listas youtubers la voto dardos Sanz Murillo y Javi hoyos de Luis Enrique

Voz 24 30:54 este sondeo se de de aprende aprenden Eurovisión usted sabrá usted por así decirlo

Voz 29 30:58 estamos con vosotros chicos yo yo no me voy para Lisboa se es verde pues en la gran final del sábado me voy a morir mermaría

Voz 8 31:05 me quedo

Voz 21 31:07 el IVA tiene que ser muy difícil plantear

Voz 29 31:10 el proyecto y que todos estemos opinando aquí mini ni ni ni ni

Voz 5 31:13 más puesto que son puesto aquí

Voz 21 31:16 del estado un puesto quince dieciséis diecisiete

Voz 10 31:19 bueno las Boyero de Youtube gente muebles quiere decir es que corregir a este señor Pilar claro yo no sé

Voz 3 31:25 el primero en Elche

Voz 10 31:33 ah la memoria ya de vuelo

Voz 3 31:35 no estoy hablando

Voz 16 31:39 no que va puesto como voces de poca eso Titín

Voz 3 31:45 poco umbría y nosotros

Voz 16 31:49 es decir para qué queréis vivir al

Voz 10 31:54 día Amaya aseguró que le gusta tu canción

Voz 16 31:57 la seguro pero son catalanes

Voz 3 32:01 nada yo chiquillo

Voz 16 32:07 cinco Madrid estoy buscando al me preocupa muchísimo al frente

Voz 10 32:13 de Pamplona pero ya Amaya este Pamplona el nombre Amaya

Voz 16 32:17 y el chiquillo es catalán Dios quiera que sea un esfuerzo lo conoce locura en lo que en toda Europa en el vehículo que adiós

Voz 10 32:33 sí lo en Eurovisión vamos con España y nunca se ha visto vamos porque de la canción pasamos al baile

Voz 5 32:42 qué es

Voz 10 32:43 de Piece of mind es una bailarina profesional se llama Alba ya tiene su canal donde explica pues su rutina de bailarina vamos a escucharlo más sencillo los estiramientos lo que hay que hacer antes de empezar cada clase

Voz 3 32:55 empezamos con rotaciones de pies hacia una flexión

Voz 30 32:57 estoy estirando muy bien el maléolo después vamos con los gemelos surgidos tiramos los isquiotibiales tiró bastante rato estudiando cual ahora vamos con rotaciones de caderas por me daban Nos cojamos la pierna para la fuerza del sol y luego tenemos un poquito en el altitud otras para el porqué

Voz 31 33:13 por último hago unos relieves en todas las posiciones los ojos en Primera en Segunda en Copenhague en pasé en altitud en Vega adelante en todas las formas que son más to share

Voz 10 33:24 entonces no entendía nada todo Paco yo no oculto nada ahí están por ejemplo tiene treinta y cuatro mil seguidores Borghese que siguen su rutina de bailarina por ejemplo otros que tiene muchos muchos dos millones de suscriptores del canal Dro My Life en español que esto lo que explica es retos que hacen en Youtube por ejemplo está muy de moda ahora hacer una bola con papel de aluminio la inteligencia artificial puede esperar esto es más importante como hacer tu bola con papel de aluminio escucha más como

Voz 32 33:57 lo primero es hacerte con uno o dos rollos de papel de aluminio estiras el rollo y lo basen retando como si fuésemos hormonal siempre hacia fuera la parte brillante del material una vez que tengas o la de aluminio en crudo con martillo y una tonelada de paciencia hay golpea la pelota siempre con la misma intensidad

Voz 10 34:16 hombre de mi esta me parece útil mucho pero todo muy en serio a sí claro claro antes de que está haciendo cada youtuber haciendo su versión de la Bola el papel de aluminio me encanta es genial hay gente mira hacia la calle delinquiendo cruzando sin olvidar visto botas horas dedicas todo mirar You Tube esas cosas extras bajo pero os trabajo dos tardes sus ocho horas Le puedo echar se deben hacer bien hilo último el postre la cocina más Sito nos va a traer el postre de esta sección es un abanderado nueva cocina suyas son las recetas de torrijas con chocolate el pollo borracho Llesta tarta de donuts

Voz 3 34:54 lo que vamos a hacer algún caso es

Voz 33 34:56 atrás vamos a incorporar también los donuts en trocitos Homa Te echamos también el azúcar y añadimos también el queso crema todo mirar mirar que creemos irá

Voz 8 35:07 a tu padre dos goles eh que escándalo

Voz 10 35:14 pero a mí ya está soluciona come melón con alma al final

Voz 0783 35:25 cobra Carme marcarme fíjate yo soy de mulos

Voz 3 35:28 pero

Voz 18 35:33 hola Eurovisión también estará mucho mejor

Voz 0783 35:50 bueno es que me traen esta canción para el arranque de la clase de música es extraordinaria porque el martes por qué tiene cuatro acordes con los cuales y un día estuve jugando aquí y el año pasado como como la gente le gustó mucho me escribieron muchísimo porque es una sección acordáis en la que puedes cantar un montón de canciones solamente con cuatro

Voz 3 36:09 bueno no se hoy aliado vamos a punto gofada

Voz 0783 36:12 nos hoy añado cuatro osa en vez de cuatro han hacer cinco pero en realidad no siempre están los cinco todas las canciones y decir Manoli y uno era el el sol otro y otro otra la menor y en mi menor no no en todas las que voy a tocar están todos pero con con que un aprendiz esos cinco acordes podría tocar montones de canciones como por ejemplo hay una de Eagle Eye Cherry de los años noventa que era así

Voz 18 36:36 la menor dos Anson en fase en la que se que si no se echa

Voz 3 37:17 de tres acordes nada más bien la menor de Eurovisión vais para vengas por favor

Voz 34 37:27 ahora hay una con los cinco que os decía que era la de Consol red do menor y la menor

Voz 0783 37:33 muy famosa también de los años ochenta de tesis a mano

Voz 18 37:51 no la menor no he hecho nada

Voz 0783 38:39 otra cosa

Voz 35 38:42 es verdad una de ellas todos todos los aficionados a la guitarra que tantas veces ponen en Google los acordes de tres otro y chamanes para guitarras y en cambio podrían hacer con Iñaki caro agradaría hermanos a los dictan empanada que además es que son los que estaba escuchando yo qué sé extraordinarios un reproductor

Voz 0783 38:58 claro claro mira por ejemplo le pasa a una muy poco famosa de Elvis Presley que la de su etapa de las películas

Voz 18 39:15 ahí el hecho en el camino correcto pero son homosexuales

Voz 3 39:35 bueno muy bueno

Voz 34 39:38 de aprendes esta secuencia en realidad que es sol mi menor torre en ese mismo orden además porque ahora yo he estado variando los órdenes a juzgar a los dos de canciones hay otra de Elvis que en realidad era de de acordeón

Voz 12 39:49 este esprín Rafael Farina primero no no tiene nada que ver con sus tacones

Voz 0783 39:52 en el se pueden hacer

Voz 18 39:58 a bueno pues el miedo hace que son miembros Torres ve pero se le ha hecho muy bien éxito la es la menor

Voz 3 40:46 el satélite música otra canción Carlos otros otra cantidad alguna

Voz 20 40:53 el español de tendría es para dentro Rodríguez

Voz 0783 40:58 a mi menor re son vale vale pero no es un reto que son necesarios

Voz 18 41:08 la palabra y contó porque

Voz 0783 41:41 Pesek porque hay que está te complican la vida con las mejillas pues que bueno me da igual hacerlo en la menor se va a hacer varios modos grave buena agudo en a las treinta que también ya queda menos y luego he ahí nace muy bonita también le Elia

Voz 3 41:56 no se acabe nunca

Voz 0783 41:58 hasta las siete no lo he dicho casi no se utilizaba mucho y Sam Cooke la utiliza mucho

Voz 36 42:03 dame ni me menor

Voz 0783 42:06 la menor

Voz 36 42:10 usted tiene menos

Voz 18 42:14 valor dos pasos

Voz 27 42:34 de vemos mayor albaricoque con Acciona

Voz 0783 42:39 digo mi en vez de un sí mayor decía un sí señor

Voz 3 42:42 el Symphony en sí señor

Voz 0783 42:47 yo creo que hay muy bonita también de de Elvis de de de

Voz 3 42:52 Bob Dylan Bob Dylan puesto Carmona

Voz 0783 42:54 donde ellas con tres acordes pero ésta tiene sol

Voz 18 43:16 sí