El Barça le comunica al Atlético que pagará la cláusula de Griezmann

Voz 1 00:00 Gallego buenas tardes buenas tardes Añez que pasa que Griezmann chaval Barça ya definitivamente

Voz 2 00:04 bueno eso habrá que verlo todavía pero lo que vamos a contar hasta ahora es que el Barcelona

Voz 0919 00:09 se ha comunicado al Atlético de Madrid oficialmente dice que quiere ficharle persigue ya veremos qué sucede pero la noticia está ahora ocho y media de la tarde es que el Atlético ya sabe las intenciones del Fútbol Club Barcelona Sique Rodríguez nos cuenta la conversación entre el presidente Bartomeu y el presidente Enrique Cerezo sí que muy buenas tardes

Voz 1906 00:31 qué tal Gallego muy buenas tardes pues así es conversación directa entre los presidentes donde Bartomeu le dijo Enrique Cerezo que querían fichar a Griezmann que no querían hacerlo pagando la cláusula sin avisar al Atlético de Madrid que estaban dispuestos a negociar la respuesta según fuentes del Barça del Atlético de Madrid fue que ellos querían renovará al francés Ike estaba negociando para ampliar la inmejorable el contrato entonces el Barça respondió pues que sepáis que lo queremos fichar y que si es necesario estamos dispuestos a pagar estos cien millones de euros que cuesta la cláusula de rescisión con un detalle importante y es que según una consulta vinculante qué hizo la Liga de Fútbol Profesional a Hacienda el Barça no debería pagar impuestos si abona finalmente la cláusula de rescisión con lo que la negociación entre los clubs pues deja poco margen ya que el Atlético no rebajará el precio y al Barça pues tampoco le interesa para evitar impuestos porque los elude igualmente con lo que a la espera de si Griezmann finalmente acepta la oferta del Barça la noticia a esta hora de la tarde es que el club azulgrana ya le ha comunicado al Atlético de Madrid lo quiere fichar que está dispuesto a pagar estos diez millones de euros el Atlético dice que está esperando la respuesta de Griezmann a su renovación el Barça también y por lo que nos cuentan fuentes azulgrana lo que les llega es que el francés le está dando largas al Atlético de Madrid porque realmente quiere terminar cerrando su fichaje por el Barça

Voz 0919 01:59 bueno pues esa es la noticia hasta ahora que no es Cuenta Sique Rodríguez Bartomeu le ha dicho a Cerezo que el Barça quiere fichar a Griezmann que quieren negociar el Atlético de Madrid no negocia pagaría directamente su cláusula de rescisión cien millones de euros curiosamente hoy el presidente Cerezo ha coincidido con Antoine Griezmann en un restaurante cerquita del lugar donde entrena el Atlético de Madrid el presidente del Atlético se ha sentado en una mesa con Griezmann aunque a la salida del restaurante Cerezo ante las cámaras del golazo de Gaulle decía que que no que no no le había dicho nada agregó

Voz 1 02:37 como un amigo mío que es muy buen amigo mío que hemos hablado de cosas de cine no

Voz 3 02:44 bueno pero se ha comido con Antoine porque el hemos visto no se ha podido decirle algo

Voz 1 02:49 que no le he visto un restaurante Frontón pues ahí sentado junto a imagino que no que yo sepa no que yo sepa no estaba aquí y ahora que se habla tanto lo sabido para haber hablado con él

Voz 3 03:00 la que se habla tanto de esa posible marcha de Antoine Griezmann de ese acercamiento que dice Bartomeu que reconoce con el Barça

Voz 1 03:08 bueno yo te digo una cosa Antoine Griezmann es jugador del Atlético de Madrid que yo sepa hasta el día de hoy me entiendes entonces ya no te puedo decir nada de una daba porque no sé nada más hemos querido hacer que voy a hacer una película es magnífica y está quebrando un amigo mío y me voy a preparar unos papeles que tengo que ir a al estadio pero lo ve con posibilidades de seguir te digo que que yo soy pues podemos dramático cuadre pero Cerezo sí

Voz 0919 03:37 sabía algo más porque Bartomeu le había dicho ya directamente que el Barça quiere a Griezmann y que si el Atlético de Madrid no negocia pagará su cláusula de rescisión de cien millones evidentemente al Atlético de Madrid esto no le pilla de sorpresa ni mucho menos del Atlético de Madrid Pedro Fullana ya está trabajando por si Griezmann finalmente acepta la oferta del Barça hola Pedro buenas tardes

Voz 0765 04:02 hola buenas tardes si el Atlético vienen trabajando ya desde hace meses pensando en esa posibilidad desde que Griezmann se quedó el pasado verano aunque con la opción clara de hacer una buena oferta ahí tentar al francés para que renovó su contrato este próximo verano pero como está claro que no va a ser así da largas y momento el club no saben nada del jugador pues le han ofrecido a Ángel Di María un futbolista que no está a gusto ahora mismo en el país Anne Germaine que sabe que no va a jugar y que quiere jugar un club europeo para volver a sentirse importante y el Atlético de Madrid tiene ese ofrecimiento sobre la mesa lo está estudiando lo está valorando sobre todo viendo la API habilidad económica de la operación es un jugador que gusta y además entienden sería un buen recambio para Griezmann si éste finalmente se va al Barça

Voz 0919 04:41 hoy le han preguntado a Ernesto Valverde el entrenador del Barcelona de nuevo por Griezmann por ese acercamiento que reconoció Bartomeu bueno ir Valverde echa balones fuera eso sí

Voz 0588 04:51 reconociendo que Griezmann es un grande de relevancia tiene que haya comido con Cerezo que se asiente pero bueno desde luego es un gran jugador no tengo ninguna duda ahí eso lo siento de verdad pero yo creo que tenemos que ser muy cautos con con todo lo que hablamos de jugadores que no están con nosotros que es grande que es bueno eso lo sabemos todos ir el futuro ya lo veremos