Hora 25 Deportes: El Barça pagará la cláusula de Griezmann (08/05/2018)

son las ocho y media las siete y media en Canarias

Hora veinticinco Deportes

Voz 1804 00:09 con Ángels Barceló Jesús Gallego es que buenas tardes buena sabes ayer Griezmann al ya definitiva

Voz 0919 00:18 bueno eso habrá que verlo todavía pero lo que vamos a contar hasta ahora es que el Barcelona ya le ha comunicado al Atlético de Madrid oficialmente dice que quiere ficharle persigue ya veremos qué sucede pero la noticia esta ahora ocho y media de la tarde es que el Atlético ya sabe las intenciones del Fútbol Club Barcelona Sique Rodríguez nos cuenta la conversación entre el presidente Bartomeu y el presidente Enrique Cerezo sí que muy buenas tardes

Voz 1906 00:45 qué tal Gallego muy buenas tardes pues así es conversación directa entre los presidentes donde Bartomeu le dijo Enrique Cerezo que querían fichar a Griezmann que no querían hacerlo pagando la cláusula sin avisar al Atlético de Madrid que estaban dispuestos a negociar la respuesta según fuentes del Barça del Atlético de Madrid fue que ellos querían renovará al francés y que estaban negociando para ampliarlo y mejorar le el contrato entonces el Barça respondió pues que sepáis que lo queremos fichar y que si es necesario estamos dispuestos a pagar estos cien millones de euros que cuesta la cláusula de rescisión con un detalle importante y es que según una consulta vinculante que hizo la Liga de Fútbol Profesional Hacienda el Barça no debería pagar impuestos si abona finalmente la cláusula de rescisión con lo que la negociación entre los clubs pues deja poco margen ya que el Atlético no rebajará el precio y al Barça pues y tampoco le interesa para imitar impuestos porque los los elude igualmente que a la espera de si Griezmann finalmente acepta la oferta del Barça la noticia a esta hora de la tarde es que el club azulgrana ya le ha comunicado al Atlético de Madrid quiere fichar que está dispuesto a pagar estos cien millones de euros el Atlético dice que está esperando la respuesta de Griezmann a su renovación el Barça también y por lo que nos cuentan fuentes azulgrana lo que les llega es que el francés Le está dando largas al Atlético de Madrid porque realmente quiere terminar cerrando su fichaje por el Barça

Voz 0919 02:13 bueno pues esa es la noticia hasta ahora que no es Cuenta Sique Rodríguez Bartomeu le ha dicho a Cerezo que el Barça quiere fichar a Griezmann que quieren negociar el Atlético de Madrid no negocia pagaría directamente su cláusula de rescisión cien millones de euros curiosamente hoy el presidente Cerezo ha coincidido con Antoine Griezmann en un restaurante cerquita del lugar donde entrena el Atlético de Madrid el presidente del Atlético se ha sentado en una mesa con Griezmann aunque a la salida del restaurante Cerezo ante las cámaras del golazo de Gaulle decía que que no que no no le había dicho nada agregó

Voz 3 02:52 muy buen amigo mío que es muy buen amigo mío que hemos hablado de cosas de cine no

Voz 4 02:57 no

Voz 5 02:58 bueno pero se ha comido con Antoine porque lo hemos visto no sé si ha podido decirle algo

Voz 6 03:03 por qué no le he visto en el restaurante Antón pues juntos imagino que no que yo sepa no que yo sepa no estaba y ahora que se habla tanto lo sabido por haber hablado con él

Voz 6 03:22 bueno yo te digo una cosa Antoine Griezmann es jugador del Atlético de Madrid que yo soy hasta el día Dios me entiendes entonces no de que daba porque no sé nada más hemos querido hacer que voy a hacer una película es magnífica ahí está quebrando un amigo mío y me voy a preparar unos papeles que tengo guinda al estadio Nuevo pero lo ve con posibilidades de seguir te digo que que yo soy madre pero Cerezo sí

Voz 0919 03:51 había algo más porque Bartomeu le había dicho ya directamente que el Barça quiere a Griezmann y que si el Atlético de Madrid no negocia pagará su cláusula

Voz 0700 04:02 precisión de cien millones evidentemente al Atlético de Madrid es todo no le pilla de

Voz 0919 04:06 sorpresa ni mucho menos el Atlético de Madrid Pedro Fullana ya está trabajando Griezmann finalmente acepta la oferta del Barça hola Pedro buenas tardes

Voz 0765 04:16 hola buenas tardes si el Atlético más bien trabajando ya desde hace meses pensando en esa posibilidad de que Griezmann se quedó el pasado verano aunque con la opción clara de hacer una buena oferta ahí tentar al francés para que renovara su contrato este próximo verano pero como está claro que no va a ser así da largas y de momento el club no sabe nada del jugador pues le han ofrecido a Ángel Di María un futbolista que no está a gusto ahora mismo en el país Anne Germaine que sabe que no va a jugar y que quiere jugar en un club europeo para volver a sentirse importante y el Atlético de Madrid tiene ese ofrecimiento sobre la mesa lo está estudiando lo está valorando sobre todo viendo la viabilidad económica de la operación es un jugador que gusta además entienden sería un buen recambio para Griezmann si éste finalmente se va al Barça

Voz 0919 04:55 hoy le han preguntado a Ernesto Valverde el entrenador del Barcelona de nuevo por Griezmann por ese acercamiento que reconoció Bartomeu bueno ir Valverde echa balones fuera eso sí

Voz 0588 05:05 reconociendo que Griezmann es un grande de relevancia tiene que haya comido con Cerezo que se asiente pero bueno desde luego es un gran jugador no tengo ninguna duda ahí eso lo siento de verdad pero yo creo que tenemos que ser muy cautos con con todo lo que hablamos de jugadores que no están con nosotros que es Annan de que es bueno eso lo sabemos todos ir el futuro ya lo veremos

Voz 0919 05:26 el Atlético ya sabe que el Barça quiere a Griezmann lo sabe oficialmente se lo ha dicho Bartomeu a Enrique Cerezo sino negocian pagarán su cláusula de rescisión cien millones la última decisión la va a tener el jugador una de las operaciones sin duda alguna de que el próximo mercado enseguida vamos con todo lo demás que mañana y ligas dos partidos aplazados en su día por la final de la Copa del Rey el Madrid viaja a Sevilla para jugar en el Pizjuán con el equipo de Caparrós el Barcelona recibe al Villarreal pero antes como siempre en el dominio del mercado el mercado vuestros mensajes de guasa

Voz 7 06:05 buenas tardes señor Gallego ayer pudimos ver la gran persona que es el señor unas no paro de meterse con el árbitro hizo entrar terrorífica a Sergio Ramos que si te coge te rompe una pierna entró en el descanso y en el túnel de vestuarios insultó gravemente al árbitro hasta el punto de que cuando salieron a la segunda parte vimos el resultado me gustaría huido les a ustedes qué opinan de la actitud de Messi que hizo cambiar el árbitro porque si esto lo hace Cristiano Ronaldo tenemos aquí para un mes muchas gracias

Voz 0919 06:44 bueno no sabemos cómo fue la conversación de Messi en el túnel de vestuarios con el árbitro Hernández Hernández pero si el árbitro cambió su manera de pitaron se sintió condicionado en la segunda parte no es problema de Messi es problema de árbitro y de su falta de autoridad dejado vuestros mensajes

Voz 8 07:04 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él los lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 9 07:20 señor Gallego yo creo que buenas tardes creo que la vida del partido de ayer fue prácticamente se ha beneficiado a unos como a otros maleficio el árbitro tanto al Madrid como al Barcelona lo tuvo su árbitro y punto nada más hay que lo vamos a hacer con lo pues el Bari que es abonar y no pudo realizar unas que invicto de esta Liga la vamos a hacer pero no hace falta tan estrictas en el cual S digo el suelo con pues no pasa nada pues que vamos a hacer es igual ganar el Madrid la Copa de Europa veremos a ver si no lo gana pues tampoco pasa nada esa seguir viviendo viendo que la vida exporta Labraza señor Gallego viure

Voz 8 08:12 veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0700 08:21 más razón que un santo hay que seguir viviendo que la vida es corta empezó

Voz 0919 08:25 estamos venga el mercado de los entrenadores para el año que viene también se mueve Garitano entrenador del Leganés ha comunicado oficialmente hoy que no va a seguir entrenando a los pepineros Óscar Egido buenas tardes

Voz 1643 08:47 hola Gallego muy buenas en de ganarlo ha hecho oficial a las doce y cuarto de la mañana mientras el Leganés entrenaba en Butarque aunque antes del fin de semana el club ya conocía la decisión de Asier esta mañana antes de empezar el entrenamiento el propio Garitano se lo ha comunicado a sus jugadores se cierra un ciclo de cinco años que empezaban dos mil trece en Segunda B se va el mejor entrenador de la historia del mejor Leganés se va con dos ascensos tres permanecen fijas y una semifinales de la Copa del Rey mañana a las doce se despiden

Voz 0919 09:13 rueda de prensa en Butarque se despedirá de la afición

Voz 1643 09:16 el sábado diecinueve a las seis y media ante el Betis ahora al legales toca buscar sustituto aunque hace unas semanas el dueño del Leganés Felipe Moreno ya se reunió para técnicos pues dossier no sería así que ahora tienen que reanudar ese casta

Voz 0919 09:29 Garitano va a entrenar el año que viene en Primera División y hay algunos equipos donde puede ir por ejemplo el Celta Paula Montero buenas tardes

Voz 1694 09:37 qué tal gallegos unos pidiendo a los candidatos que maneja el Celta para sustituir un fue Garitano entra dentro de ese perfil que busca la dirección deportiva del club vigués aunque también genera la duda de saber si con una plantilla de más nivel apostaba por un fútbol de ataque con más balón y también con más pues esto aunque su nombre está en la agenda todavía no hay una decisión tomada en casa África

Voz 0919 09:57 también suena para el Athletic de Bilbao Iván Martín hola un tipo Valverde Ziganda un hombre del club ya estuvo Lezama como jugador

Voz 0838 10:05 a él le gusta trabajar con la cantera hay en Bilbao se valora su trabajo en el Leganés pero no gallego el elegido como ya hemos contado hace meses en Bilbao es Eduardo Berizzo el acuerdo está prácticamente cerrado y la junta directiva de Dios Urrutia quiere que el Toto coja las riendas del Athletic la próxima temporada y otro banquillo que no tiene confirmado su inquilino

Voz 0919 10:22 para la próxima temporada es el de la Real Sociedad ha sonado Garitano también por allí Roberto Ramajo hola

Voz 1825 10:28 hola qué tal Gallego muy buenas ha sonado porque hace cosa de un mes más o menos antes de la llegada de Roberto Olabe consejeros de la Real Sociedad decían que el futuro técnico del equipo txuri urdin iba a ser nacido en Bergara la localidad donde nacido precisamente Asier Garitano llegó Roberto Olabe y eso lo cambió todo gusta mucho en el consejo de administración está en la agenda de Roberto Olabe pero la prioridad es tratar de convencer a Unai Emery el club esta trabajando en esa posibilidad es muy complicado y ante esa tesitura no descarten que así de gaditanos ya el próximo técnico de la Real

Voz 0919 11:01 está terminando el fútbol está empezando el mercado y el mercado de este verano va a estar muy muy muy caliente ocho y cuarenta y uno esto es hora25 deportes en la SER

Voz 0919 12:53 mañana que Pizjuán se juega un Sevilla Real Madrid con el Sevilla jugándose la séptima plaza pero lo primero que queremos contar de Sevilla es una mala noticia preocupante el próximo sábado se juega el derbi de la ciudad Betis Sevilla hoy había un grupo de aficionados del Betis preparando en el Villamarín los tipos las pancartas que van a sacar en ese partido IA habido habido violencia ha habido una agresión todavía hay que aclarar muchas cosas pero empieza a ser preocupante porque estamos a cuatro días de ese partido Fran Rosillo cuéntanos buenas

Voz 0700 13:33 hola muy buenas Gallego ha ocurrido a eso de las seis de la tarde los alrededores campo del Betis como bien ha dicho cuando unos quince o veinte encapuchados con pasamontañas rojos y blancos algunos de ellos han agredido según testigos esta tarde un joven a puñetazos y patadas en la cabeza durante la agresión le han quitado la camiseta del Betis al joven se sabía que iba a la zona del Parking para preparar ese tipo como bien ha dicho Varias patrullas de la Policía se han personado allí el ciento doce se ha llevado al agredido con una fuerte contusión en la cabeza por tanto está en el Virgen del Rocío ahora la policía con las cámaras de seguridad del estadio que aporta el Betis está investigando la identidad de los agresores Easy pertenecen a los ultras del Sevilla a ver si la investigación sigue adelante y se detiene

Voz 0919 14:18 a los responsables queremos un Betis Sevilla tranquilo y sin violencia y mañana que mañana Pizjuán para recibir al Real Madrid como está el equipo de Caparrós

Voz 0700 14:30 sin lateral sin extremo banda derecha por tanto no tiene con Navas lesionado y con Sarabia sancionado porque vio la quinta amarilla se apunta Corchado pero posiblemente esté convocado y no en el once y a lo mejor incluso reserva Banega para el derbi Banega está apercibido hoy Caparrós acaba de hablar hace unos minutos ha pedido respeto para Sergio Ramos que habitualmente se encuentra un ambiente hostil en el campo del Sevilla

Voz 17 14:54 Ramón Jesús Navas y Carlos Marchena son criado aquí los hemos tenido aquí nosotros con contenían no con el limpiaban limpiaban los moco enseñaban cómo tenía que golpear el balón fueron creaciones son campeones del mundo que soy no

Voz 0919 15:09 muy bien Caparrós pidiendo respeto para un jugador que lo dio todo por el Sevilla todavía no se sabe si Sergio Ramos estará o no mañana porque hay lista de Zidane para ese partido Javier Herráez hola hola qué tal Gallego no todavía no

Voz 18 15:23 esta pero si lo normal es que este Sergio Ramos que Varane sea suplente que juegue también Vallejo para ver muchas rotaciones no evidentemente tiene el equipo castigado del partido frente al Bayern de Múnich del partido en el Nou Camp frente al Barça y meterá a unos cuantos jugadores nuevos recordemos lesionados Isco Carvajal y Cristiano Cristiano tobillo derecho un esguince pero como te contaba ayer el tobillo está estable y no tiene afectado el peroné así hablaba hoy Zidane de esos tres futbolistas para la final de Kiev

Voz 19 15:53 si de todas formas yo creo que todos además

Voz 15 15:55 no no arisco

Voz 20 15:58 la va no gana de justo

Voz 19 16:01 orinar van a llegar todos en El Periódico yo sienta cincuenta por ciento

Voz 18 16:06 es una final se va a jugar en Kiev el día veintiséis y entre ellos Dani Carvajal que hoy ha presentado hoy por la tarde su campus con Sarabia al futbolista amigo suyo de cantera el Madrid que juega ahora en el Sevilla y así se expresaba el lateral de la selección española y del Real Madrid

Voz 21 16:21 sí ella salía al campo empezado a tocar poco el balón hacer carrera como nombre sensaciones son son fantásticas lleva ya basta

Voz 0919 16:28 desde Madrid con la cabeza sin duda alguna en la final de la Champions y mañana Barça Villarreal cómo está el equipo de Valverde intentando conseguir ese récord de terminar la temporada imbatido Joan Tejedor

Voz 22 16:40 la gallego todavía con el clásico también coleando porque la principal ausencia en la convocatoria Sergi Roberto por la expulsión que sufrió en el clásico también Tití por molestias en la rodilla izquierda Valverde descarta sólo a Denis Suárez de Aleix Vidal anuncia las rotaciones justas para recibir a un Villarreal que sigue hará el pasillo un tema que a Valverde ya le cansa y además el técnico defiende a Messi tras las acusaciones de Ramos de presionar al árbitro al descanso dice Valverde que en el túnel de vestuarios todo el mundo tendría motivos para taparse mosquito

Voz 0588 17:04 en cuanto a la presión que dice que se puede hacer hacia los árbitros no tiene mucha experiencia he visto muchas cosas tanto dentro del campo de muchos equipos en los túneles previos

Voz 0919 17:13 esta vez entonces pues bueno yo creo que nadie puede nadie pudo abrir la boca Enders lo de presionar al árbitro es bajísimo bien y Moyel Villarreal cómo se toma el partido Xavi Isidro buenas tardes

Voz 23 17:23 qué tal una llegó muy buenas bueno pues con la intención de aguarle la fiesta

Voz 24 17:26 Álvaro el primero en ganarle al equipo culé y conseguir la clasificación matemática para Europa es difícil sí pero no imposible recuerdo que el Villarreal le ha ganado este año al Valencia al Atlético de Madrid y también al Real Madrid llegan sin Bruno sin ese miedo y seguramente habrá dos novedades en el once la entrada de Jaume coste también la de Javid cojo

Voz 0919 17:43 más cosas del día se había especulado en las últimas horas con que Iago Aspas el jugador del Celta puede ser objetivo del Valencia para la próxima temporada para la Champions creo que Marcelino hoy con los compañeros de Radio Valencia lo ha dejado claro Pedro Morata buena

Voz 1716 17:57 buenas tardes si nosotros lo teníamos más o menos claro pero lo ha verbalizado Marcelino García Toral ante la pregunta hay la posibilidad de que pudiese salir Rodrigo traspasado le hemos preguntado si Yago Aspas un jugador de treinta para treinta y un años y en el caso de que redujeran su cláusula por ejemplo de cuarenta a treinta millones cosa difícil si él lo ficharía para el Valencia

Voz 25 18:19 yo no puedo hacer esa solicitud al pie eh

Voz 3 18:22 en su momento comentamos

Voz 0919 18:24 eh

Voz 25 18:25 no íbamos a ser cuidadosos en el perfil de futbolistas elegir sobre todo por por edad no puedo exigir ese gasto gaste la cantidad de dinero comentó

Voz 0919 18:36 por muy bueno como por la cantidad o por los años la suma de ambas así que Marcelino dice no a Yago Aspas ha renovado el Levante a su entrenador Paco López alemán si hoy ha hecho oficial la continuidad de Paco López como entrenador del conjunto

Voz 4 18:50 no

Voz 26 18:50 por una temporada con opción a una segunda si logra la permanencia en Primera División tras asegurar la continuidad del entrenador el siguiente en firmar con el Levante podría ser Luis Helguera como secretario técnico tras desvincularse hace quince días de la Unión Deportiva Las Palmas seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Hora veinticinco Deportes Jesús Gallego Cadena SER

Voz 0919 20:48 pero vamos a cerrar el fútbol con un asunto que está levantando cierta polémica ya sabes que el Deportivo de la Coruña ha defendido a la Segunda División su filial el fabril que está en Segunda División B va también que va a jugar el playoff de ascenso a la Segunda División pero claro los dos equipos no pueden coincidir en la segunda división con lo cual hay equipos que creen que el fabril no debe disputar esa fase de ascenso pero el fabril quiere disputarlo se ha metido por medio por supuesto la Federación española que es lo último de este asunto Fran Hermida buenas tardes

Voz 31 21:21 qué tal muy buenas gallego bueno pues lo que hemos sabido es que

Voz 32 21:23 Fuenlabrada ha enviado un escrito a la Federación pidiendo la exclusión del fabril por esa imposibilidad de ascender el escrito el Fuenlabrada estar apoyado por el Rayo Majadahonda el Navalcarnero y también el equipo vigués del Rápido de Bouzas han tenido una certificación a la Liga de Fútbol Profesional conforme a que este año no va a haber descensos administrativos enviado a la Federación que el deporte sea tienen a las normas de la competición dicen que hay precedentes similares y por lo tanto su voluntad firme es la de jugar disfrutar lo que se han ganado en el campo esta mañana el presidente Tino Fernández se daba cuenta de la llegada tiene esa carta con una copia de esa carta el club lo más sorprendente es que descrito con esto estaba remitido desde el despacho privado de Javier Tebas una circunstancia que no ha gustado nada al Depor como dejó entrever el propio presidente

Voz 1804 22:13 es un documento firmado por el Fuenlabrada que es el que han presentado la Federación Española de Fútbol para que nosotros no juguemos a playoff lo mejor que se olvidaron o no no se dieron cuenta que pone dirigiendo Amanda sobre en realidad no ponía nada pero la etiqueta de plásticos sí que lo pone te vas está preparando el caso digamos Farfán ahora hombre yo para decirlo claro diría que parece claro

Voz 0919 22:34 ya veremos qué decide la Federación porque la fase de ascenso va a comenzar en nada tenis pendiente desde el Mutua Open de Madrid resultados de hoy Miguel Ángel Zubiarrain buenas tardes

Voz 23 22:45 hola buenas tardes de momento te de los tres victorias Bautista Verdasco jugamos en categoría masculina y Carla Suárez en la femenina pero lo han perdido Carballiño García López y a seguir en la femenino está jugando Juan Martínez por toda la pista central Moore cuando acabe jugada Garbiñe Muguruza con Becky ya sabemos de juego para mañana Nadal a las no antes de las cuatro de la tarde como

Voz 0919 23:09 pins

Voz 23 23:11 lo de la mañana previsión de lo que el concejal y también cuatro de la tarde se cruza ocho de la noche va a jugar en el segundo turno pero no tiene rival político contar impera todavía donde empezó a qué partido está chispeantes está lloviendo se va trazando de esta así que vamos a ver como acaban de juego también juega mañana vamos con cuidado eh vamos a la jornada bien hoy bastante bien con la excepción de Kamen

Voz 0919 23:38 el gracias Miguel Ángel ciclismo Giro de Italia cuarta etapa ya en territorio italiano hoy el final de la etapa picaba hacia arriba se han movido los favoritos ha visto quién está más fuerte

Voz 1284 23:50 Borja Cuadrado

Voz 0919 23:51 buenas tardes qué tal Gallego muy buenas bueno ha ganado el belga timbas

Voz 0298 23:55 es que es muy bueno este tipo veteranos y hemos visto como afirma perdió veintitrés segundos en una etapa en la que seguramente los favoritos no iban a ganar tiempo pero bueno en el caso de Froome no ha estado bien colocado como ha reconocido cuidó que ya está a cincuenta y cuatro segundos del líder de Rohan Dennis y como decimos Victoria de de Tom Veles mañana tendremos la quinta etapa entre y cuidado que tenemos a un Espanyol bien colocado en la general Pello y lo que es quinto a sólo veinticinco segundos de la cabeza

Voz 0919 24:19 gracias Borja en la NBA tenemos José Antonio Duro ya la final de la Conferencia Este

Voz 1284 24:24 ya tenemos a Cleveland en la final de esa Conferencia la pasada madrugada volvió a ganar a Toronto evidentemente con la participación espectacular del Hebrón veintinueve puntos ocho rebotes y once asistencias en el noventa y tres ciento veintiocho de los de Ohio eliminatoria terminada para los Cavaliers en la otra semifinal Boston y Filadelfia están todavía jugando dominan tres uno su sería tras la victoria de la pasada madrugada de Filadelfia recortaron distancias jugar pasado mañana porque esta noche hay turno para Houston y para Utah todavía siguen Ricky Rubio va a intentar Utah sumar su segunda victoria en el tres uno Si gana los Rockets estará en la final lo mismo con Golden State Stein que juega a las cuatro y media en el quinto partido de la serie tres uno ante Nueva Orleans y hoy también tenemos que hablar de vela

Voz 0919 25:04 porque hoy ha terminado en Newport Norteamérica la octava etapa de la Volvo Ocean Reis la Vuelta al Mundo a vela ya ha ganado un barco español el mal Free después de un final tremendamente emocionante donde apenas cien metros han separado al ganador al Mapfre de segundo clasificado lo mejor de todo es que hoy terminaba una etapa que ha recorrido bueno ha navegado mejor dicho cinco mil setecientas millas después de navegar cinco mil setecientas millas solo cien metros han separado a dos barcos el barco español ha sido el ganador el Mapfre lo contaba así en directo la televisión norteamericana

Voz 33 25:50 Ray emita todos diremos a fin estaban ahí obra al más proteína o no

Voz 0919 25:59 es increíble es que la embarcación española durante esta travesía de cinco mil setecientas millas ha tenido problemas eléctricos se le ha estropeado la la quilla basculante han tenido han ido octavos a más de cien millas de los líderes ya han remontado de una manera increíble Xabi Fernández es el patrón de la embarcación española que estaba cómo no así de feliz

Voz 15 26:23 bueno obviamente muy contento con el resultado creíble después de una etapa que no las nubes que yo no pudimos coger hemos estado toda la etapa intentando Remón

Voz 0919 26:38 pero sin grandes posibilidades hasta remontar cuando faltaban cien metros en una etapa que que ha navegado cinco mil setecientas millas es algo increíble esta semana estamos cerrando el programa con Greta Van Fleet estos norteamericanos a los que llaman los Led Zeppelin del siglo XXI

Voz 34 27:19 Nos dejamos de algún titular Toni de nacional que en cinco minutos empiezan a final de la Copa de Francia entre el PSG y les envié un equipo de la Tercera División lo que sería aquí en la División B de España unido a la final y quiere seguir haciendo historia ganando la Copa de Francia y que está en juego la permanencia en la Premier

Voz 1804 27:33 el son sinceros Southampton cero ambos tren treinta y tres puntos eso está fuera el descenso N'Zonzi por ahora metido

Voz 0919 27:39 sigue hora25 con Ángels Barceló hoy a las once y media El Larguero con Manu Carreño desde Girona gracias por escucharnos un saludo de Gallego