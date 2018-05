Geli: "El objetivo del Girona era salvarnos y gracias al técnico lo hemos conseguido con creces"

ahora año tras año y superando las expectativas del club que que que se haya marcado la verdad que española estará en Primera pues todo se magnifica Hay todo todo tiene una mayor trascendencia un poco estamos en en el mercado que estaba Modric cuando una entrada se vieron jugador no sé bien claro que es evidente que tiene que tenga pretendientes pero bueno nosotros estamos tranquilos no no tenemos ninguna noticia seguimos trabajando de cara al futuro el míster tiene una cláusula igual tema más más tema personal grité es desde el respeto de no no difundirla

lo primero que eso es cierto que yo siempre lo he dicho también no que valoro el hecho de que quieren hacer un proyecto a largo plazo eso es evidente ahí bueno esto ellos saben que qué es meros en en estar en mi cabeza porque oye hoy por hoy no tengo tampoco otra cosa mi cabeza sino acabar bien aquí en Girona hay bueno en el fútbol pues como dice él no siempre hay tentaciones no sólo este año que sí que son bueno pues las tentaciones son son mayores digamos pero en otras temporadas también he tenido opciones de salir hay he creído que lo mejor era seguir donde bueno yo me siento a gusto donde noto que la gente me quiere muy bueno siempre van a ser mi primera opción en cuanto acabe la temporada darles una respuesta y bueno tampoco tiene marcado una fecha Vigo depende un poco también no sólo depende de mí no esto es un una negociación ellos han hecho una propuesta yo creo que mi representantes han hablado con ellos Si bueno siempre se suele decir que cuando dos personas que quieren una misma cosa al final estás condenado a entender otra cosa es que pues como ya dije hace tiempo que haríamos todo el mundo no Si pues en este periodo se cruza otro otro amor no una chica