"Machín: ¿Irme al Sevilla? Igual te digo una cosa y luego me dices que te he mentido"

Voz 1375 00:00 en qué se diferencia eh que que buscas con ese tres seis uno que tanto que tanto ha descolocado a muchos seguro que el año que viene ya te conocen y dirán muchos bueno ya pero que buscas con ese tres seis uno en el campo

Voz 1 00:13 bueno y sobre todo creo que ubicar a a los mejores jugadores eh en en el sitio en el que mejor pueden rendir no sí que es cierto que ya lleva mucho tiempo pues desde que viene con esa línea de tres más los dos carrileros que intentamos que sean más extremos que que defensas luego hemos ido evolucionando bastante pues o porque los rivales pues también nos hacen ir eh mejorando el sistema de cambiando cosas eso sino pues como yo creo lo que te comentaba antes que hay determinados futbolistas que quizá pues por ejemplo igual en el caso de Portu le veo más jugando pues un poco más retrasado que no justo en punta porque bueno pues sorprende más si de esa forma creo que somos un equipo más equilibrado pero más allá de los números del sistema yo creo más como decías tú también en en la idea no la idea que tratas de transmitir durante mucho tiempo oí que luego los jugadores pues creen en ella hay Ilha llevan a cabo no creo que el ser un equipo que intentamos por lo menos pues ser atrevidos y eso ya se muestra con con la línea de tres p lo que tratamos de apretar en campo rival de llegar muchas veces como dice tu compañero por bandas sobre todo pues para aprovechar también a una excelente rematador como como Stuani que bueno pues nos estamos aprovechando mucho de él y el creo que también está sacando lo mejor gracias al trabajo de de los otros con

Voz 2 01:37 añoro el mérito tiene aplicarlo en Segunda segunda a continuar aplicando lo en Primera

Voz 3 01:44 en verano

Voz 2 01:46 tengo entendido que mirase muchos partidos dedica este unas cuantas horas a estudiar cómo cómo ibas aplicar el el el el nuevo sistema eh

Voz 1 01:57 por qué llega hasta la conclusión de que valía la pena mantenerlo cuando cuando aún cuántos partidos viste hombre

Voz 2 02:03 cuántas horas dedica hasta el día ni bastante porque

Voz 1 02:05 el aquel año por ejemplo fue el Alavés uno de los equipos revelación y jugaban con Pellegrino también mucho así también el Betis con Víctor también jugó algo similar no porque muchas veces yo sí que veo equipos que juegan dice no juegan con tres eso con cinco pero vamos bueno luego los automatismos Si las formas que tienes para para atacar o para defender pues igual no son las mismas no pero fundamentalmente lo que me hizo decidirme por esto es pues porque tenía que confiar en los jugadores que no sabían hecho llegara a primera división yo tenía claro que esos futbolistas que iban a rendir porque tienen ese gen competitivo que han demostrado como hablábamos antes durante muchos años en Segunda División primero ellos debían de tener la oportunidad de de demostrar a todo el mundo incluido bueno pues quizá un poco el entrenador que podía tener también algunas dudas de si podíamos todos rendir en primera división y bueno ya desde el primer partido de de presentación en la pretemporada que jugamos aquí contra el City que hemos sido uno de los pocos que no si gana al a nuestro amigo Guardiola no

Voz 0324 03:18 pues ya me demostraron que

Voz 1375 03:20 qué será el camino y luego pues se ratificó con el partido del Atlético hoy todos los que unió después empezó muy bien que cuando vino aquí el ex seleccionador te llamo te avisó antes te dijo yo voy para allá a ver si hablamos en contraste por sorpresa aquí como

Voz 1 03:33 pues no realmente bueno pues tengo amistad

Voz 0324 03:37 con con el analista de la selección y el

Voz 1 03:41 bueno me dijo que tenía intención de venir algún partido aprovechando que estaba también siendo Barcelona vino aquí supongo que a verá a Portu como luego me dijo también Kenia a Yago Aspas que estaba en el Celta y me pidió si tenía bueno algún problema VOR por ir a comer con él hay charlar un poco de fútbol yo naturalmente que encantado muy bueno así fue estuvimos hablando junto con con Pablo con su segundo entrenador fue una charla pues

Voz 0324 04:11 muy muy amigable ahí bueno en la que

Voz 1 04:14 yo por lo menos pues aprendí bastante

Voz 1375 04:18 hablando de de fútbol una charla imagino larga eh preguntando cosas aspectos del sistema de cara aplicarlos de alguna manera la selección juego

Voz 0324 04:25 sí eso dice mucho también de del seleccionador no que que él pues

Voz 1 04:31 yo iba a decir pierda el tiempo queda mal no invierta su tiempo en hablar con con un entrenador que pues según él decía bueno es una realidad no soy de los que más utiliza este sistema igual no tener la inquietud de preguntar el por qué de las cosas que es como a nosotros nos hacen más daño los rivales bueno pues esto creo que dice mucho también de del seleccionador luego como le decía yo en alguna cosa es los futbolistas que tienes tu claro eso es porque tengo que tenemos nosotros y él tiene la posibilidad de elegir entre los mejores y luego pues ya decidir cuál es su

Voz 1375 05:08 a su plan de actuación la dijiste yo te cuento todo esto

Voz 1 05:11 pero no lo cuentes a nadie no alguno de Girona te llevará al Mundial la verdad que que me preguntó de de decirlo lado ahora no lo había hablado ni con él sí que me me pregunto

Voz 0324 05:22 por Portu y bueno aunque como lo veía que Si

Voz 1 05:27 bueno Le le veía condiciones para poder estar en en la selección luego está el tema también aquel que que pasa muchas veces no cuando los aficionados dicen por qué no juega es Tibor que no jugó algo que los entrenadores decimos vale pero a quién quitamos porque jugar juegan once bueno pues el un poco estoy juega dónde y por quién este deportó bueno qué le voy a decir pues que para mí es una de las revelaciones de la Liga que bueno no sé si si para ser un jugador importante en el Mundial pero que por rendimiento sobre todo en aquel entonces pues desde mi punto de vista también se merecía el el poder tener ese reconocimiento Portu cómo te quedas bueno luego renovar ustedes

Voz 4 06:10 pues cómo te quedas

Voz 5 06:14 por aquel entonces por aquel entonces y que fuera hace siete años

Voz 1 06:18 sí

Voz 6 06:19 no pero pero bueno yo creo que es una una satisfacción pues para cualquier jugador que que el seleccionador puede diga que que viene a aquí a Montilivi a a verte que esté pendiente de tus pasos pues bueno más para la gente que que hemos pues bueno nosotros todo un poquito más de que hemos jugado en todas las categorías de abajo y bueno hemos tenido que tener nuestro tiempo de madurez pues bueno eso siempre

Voz 1 06:45 muy satisfactorio Hay IT

Voz 6 06:47 si va a seguir muchísimo más mete te mete en la lista vamos te vas andando a Rusia hombre puede ser que que que me deje la vida en el campo también te lo digo hombre vamos claro pues ahí está preguntando a Julen Lopetegui y a Pablo Machín por por Portu tenemos que comporta

Voz 0324 07:03 por ahí con Granell con el portero Bono