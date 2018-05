Portu, con sus abuelos: "Mi abuelo es más famoso que yo"

Voz 1425 00:00 el portugués e está ahí

Voz 1375 00:03 los goles en la cabeza y me han dicho que si hay alguien muy importante para en tu carrera siempre

Voz 1 00:08 si hay alguien muy importante que que bueno fue el que me llevó a todos sitios Si por el que también tiene mucha importancia el que está aquí aparte de mi familia que que mi abuelo

Voz 2 00:21 no ya la familia la huelga signos de la Familia

Voz 1893 00:24 la abuela nada sí sí pero pero me refiero a que si siempre se habla de mi abuelo ya a más famoso que yo porque así salió en un reportaje de Canal Plus y ahora cada vez que vuelvo a abuelo que como estás después del reportaje y bueno que acostumbrando me que me pare

Voz 3 00:40 la años tiene ochenta y tres ochenta y tres aquí como se llama Antonio Antonio buenas noches buenas noches bueno de Portu

Voz 1375 00:58 a usted la fama después del reportajes en el plus

Voz 4 01:02 bueno yo lo asoma ya la tenía porque que el sea me llame abuelo por tu sí sí ya esto ya venía viene de tiempo

Voz 1375 01:15 lo que es usted tan importante para su nieto

Voz 4 01:19 bueno no porque creo que lo llevo bien con él

Voz 3 01:23 pero por qué por qué

Voz 4 01:25 estoy muy bien tú yo soy muy responsable de mi mi mente Nicosa me familia dice mucho me dice Moncho oí con los nietos que tengo y es lo que he podido con yo yo estoy haciendo ir porque también me gusta el fútbol voy a sí que buenos portugués bueno eso lo que usted

Voz 1375 01:53 hombre ya se lo digo yo como no lo vamos ya están Lopetegui le preguntó a Machín por él a día de una cosa dentro de muchos años de muchos no tantos donde le gustaría usted a Portu

Voz 5 02:13 pues no

Voz 3 02:17 en Gerona Gerona y entendió Barcelona había tenido ahí está ahí está que lo había entendido bad

Voz 6 02:30 nadie lo que hay

Voz 1375 02:32 más de la vuelo la vuelta también será importa

Voz 1425 02:34 ante no sí sí la verdad que que también es futbolera sí sí sí bueno

Voz 1893 02:40 no era pero como acompañaba Mi abuelo pues al final

Voz 7 02:43 tengo que hacer Follet al final sabe lo que es un fuera de juego y todo

Voz 3 02:46 está está puesta dice

Voz 1893 02:49 me acuerdo el día que me hijo Nene ya sea hasta lo que es un fuera de juego yo muy bien muy bien yo voy sola

Voz 1375 02:56 hola Asunción pequeños tiene la buena

Voz 1893 02:59 pues no es más joven que mi abuelo unos ochenta o así

Voz 1375 03:02 bueno por ahí unos ochenta así asunción por la noche

Voz 8 03:05 pues buenas noches estamos hombre

Voz 1375 03:09 así que usted ya sabe lo que es un fuera de juego

Voz 8 03:11 hombre claro claro yo le yo le gritamos Beat Troy

Voz 1375 03:17 me podría usted explicar a los oyentes del Larguero que es un fuera de juego

Voz 8 03:22 bueno a lo mejor como estamos en mi ventana Manha no tengo gametos

Voz 3 03:31 sí yo creo que eso es que no está de acuerdo

Voz 1375 03:35 no se preocupe usted sabe cuando están fuera Jo chavala no oportuno esta nunca está fuera

Voz 1893 03:42 sí eso es lo que decía al míster que siempre me lo dice que que le mete mucha caña en los árbitros le tengo que decir que ver de dónde de dando lo aprendió en mi abuela lo primero que ha dicho me abuela es yo le chillaba mucho a los árbitros

Voz 1375 03:57 si así les saca lo alguna tarjeta Portu la culpa suya Asunción

Voz 8 04:00 hombre y qué es lo que es lo que más le gusta de su nieto cuando lo veo jugar que es lo que más tarde lo haga mucho y que meta goles hombre metiendo un porrón

Voz 3 04:16 eh

Voz 8 04:16 sí estaba metiendo un montón nada estamos muy contentos con él

Voz 1375 04:22 me alegra mucho es estén así de contento y muy orgulloso de de esos abuelos quieres algo opa Antoni Asunción no no

Voz 9 04:28 sí bueno también aquí también mándalo un beso a mi padre que que bueno que la semana pasada tuvo un problemilla ya lo está en el hospital ingresado de bueno y de aquí pues que supongo que que no me estará oyendo me está viendo mi madre bueno desde aquí le mando le mando un beso hay que siempre me acuerdo de ellos también pues Navas

Voz 8 04:45 comenzamos ya está muy bien sí sí vale

Voz 1375 04:51 pero este viene el padre Nos alegramos mucho un beso muy grande Asunción y gracias por esto

Voz 8 04:55 en El Larguero yo otro a Trump gracias a casa

Voz 3 04:58 por otro para Antonio lo sabores deportivo adiós adiós buenas noches fenómenos los dos abuelos no buf no sabes tú bien

Voz 1893 05:09 pues porque estaban nerviosos ya ya ya por la radio los nervios pero los sanedrín del Larguero no si si no pero tendrías que los dos en casa pues sofás con con el Movi cogió yo no sé cómo han podido entender eh pero bueno sí la verdad que bueno Mi abuelo pues bueno cuando venimos a hacer reportajes sí que sí que no lo había visto en mi vida tan nervioso cuando cuando empezamos a hacer reportaje de cada vez que me dijo

Voz 3 05:33 en eso estoy temblando abuelo tú abuelo tú tranquilo aguantar Juan aguanta creo pasa a mitad de entrevista a mi hijo esté aguantando estoy adelanta que no te preocupes que aguantó todo

Voz 1425 05:46 a lo recibía Machín lo que les daba la tranquilidad de Bono al equipo las atrás un tío tranquilo tal que le aporto arriba todo lo contrario no bueno pues si es pura energía no es es dinamita es como dice la algunas veces bueno yo siempre les digo guarda toda la energía para el juego y no te en cabrones tanto con decisiones de de los árbitros porque no nos ayudan en nada que bueno es eso puro nervio oí y luego además es sobre todo este año pues se ha destapado con el olfato goleador que yo creo que muy pocos podíamos pensar que que en su primer año en Primera pues podría superar los diez goles y él lo ha hecho con creces es un poco diablo de Tasmania Portu cuando está jugando porque

Voz 2 06:32 eh tú lo ves ahí parece un remolino

Voz 3 06:36 sí la verdad que sí que aquí nos vamos a engañar

Voz 1893 06:40 no no si hay mucha defensa que me lo dicen muchos defensas que acaban hartos de mi dicen a mí un poco tranquilo que como un poquito sí sí sí

Voz 1375 06:49 luego luego casi árbitros también defensas y árbitros y luego el capi

Voz 1425 06:52 a querida a granel tío de la tierra antídoto sereno equilibrado ahí que bueno graneles el complemento ideal para todo no se sabe cuándo tiene que hacer cada cosa creo que Si se suele decir que tiene que haber un jugador que suele ser el capitán en el que es la prolongación del entrenador en el terreno de juego pues bueno ese es seguro que es Alex y bueno creo también que no ha sido tan llamativa seguramente como como la temporada de Portu pero yo creo que bueno ha estado a un nivel supera altísimo y bueno mucho de lo que se Girona tiene que ver también con el rendimiento de Alex que bueno ha jugado prácticamente todos los partidos a un altísimo nivel muy bueno para nosotros que es súper importante el tema del balón parado pues el ha sido el ejecutor ya teniendo un montón de asistencia

Voz 1375 07:47 te lo llevaría a otro sitio por supuesto que si no

Voz 1425 07:50 no sé si si podría pero no

Voz 2 07:52 dónde renovar ya Portu también sí sí sea dentro de mucho tiempo como digo siempre pues nada Granell que ha visto esta cláusula tampoco te creas que es muy alta

Voz 1893 08:05 no se suelo me subió igual

Voz 1375 08:08 Portu cuanto el míster no recuerda ahora una de Portu poquito verdad G20 que ha pasado de doce a casi veinte no se concretamente la de un poquito menos de veinte la del míster en una conocemos porque ha dicho del fiel y que no se puede saber pero tampoco es muy alta irá de bueno si hablamos de cláusulas de jugadores entonces no es que sea poco altas que está queriendo negrura estirado

Voz 2 08:29 en dos o tres millones menos un millón mucho menos doscientos o trescientos mil ciento tres Fenômeno bueno por ahí poniendo en un millón casi se lo sacamos ya eh es el secreto mejor

Voz 1375 08:41 al lado de Girona no es un secreto no te preocupes el que lo quiera eso sí no lo tiene fácil Laguna drama

Voz 2 08:50 ya lo bien que estás aquí en en Girona bueno estoy fenomenal esto siempre lo he dicho es cierto dijo que sería una pena no no bueno esto es

Voz 1375 09:03 Lady también vamos a pensar que que vamos a continuar mucho tiempo no nos quedan dos partidos la directiva te malévola Palmas Valencia aquí y Las Palmas fuera además creo

Voz 1425 09:14 qué qué muy sabiamente eh pues la directiva ha tenido a bien el el preparar una celebración de bueno el él año que que ha hecho el equipo creo que es un reconocimiento que los futbolistas se lo han ganado y también nuestra afición porque al final hemos conseguido que Montilivi posea una una comunión muy bueno el año pasado venían aquí es cuatro mil o cinco mil personas y ahora nos lo han llenado prácticamente todos los días y creo que el club quiere tener también ese detalle desde mi punto de vista creo que bueno pues es muy importante que se reconozca que un equipo como Girona haya hecho estaba magnífica temporada hay tengamos la oportunidad de seguir disfrutando de primera división pues eh para mí creo que es un gesto que que es bastante loable

Voz 1375 10:06 si quieren cerrar llegue ya parte serio un proyecto así se completará amén aquella grada tienen seguir creo

Voz 1893 10:11 siendo esa es una de las partes la verdad que el estadio se le va a quedar pequeño el equipo viendo los méritos que hace pues lloro

Voz 1375 10:17 que merecía la pena este rato de Larguero de radio para que todos en España

Voz 10 10:21 la conozcan un poco más los entresijos de este Girona que muchas veces lo vemos por la tele vemos el resumen oímos Carrusel deportivo o los partidos y tal pero yo creo que merecía la pena conocer un poco a tres jugadores que representa muy bien este Vestuario y sobre todo a su entrenador a Pablo Machín con el presidente en Manchester trabajando con la ámbito

Voz 1375 10:35 de quién sabe si el año que viene superar lo de esta temporada no es muy difícil porque claro aquí acostumbras rápidamente a la gente y el año que viene dirán Capi no el año que viene la Champions a Europa como mínimo hay que tener los pies en el suelo

Voz 11 10:47 bueno yo creo que todo el mundo sabe el equipo que somos la humildad siempre va por bandera ahí nuevas no creo que

Voz 1375 10:52 que busquemos retos mayores bueno aquí lo dejamos un hay dos de la mañana muchísimas gracias por estar aquí chavales que vaya bien muchas ganas ves a tus abuelos que son unos fenómenos también míster gracias por sacar este rato para Larguero y mucha suerte hagas lo que hagas gracias por venir a visitarnos gracias por invitarnos un placer venir aquí a Montilivi seguro que irá muy bien la temporada Capi muchas gracias hacer que vaya bien Bono cuenta un placer gracias seguimos en el Larguero este rato dedicado al Girona aquí en la Cadena SER desde Montilivi