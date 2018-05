El Larguero (1ª parte / 08/05/2018): Empezamos en Montilivi e información y análisis del caso Griezmann

Voz 2 00:00 la Cadena SER

Voz 3 00:46 muy buenas noches con Pablo Machín entrenador de Girona muy buenas hola qué tal bueno

Voz 1375 00:51 coches pues está bonito Montilivi hasta ahora de la noche sí en silencio recogimiento bueno un poquito público que también ha venido porque está bonito no ha venido nunca Montilivi

Voz 1938 00:59 bueno pues eso que me perdido no sé por eso que tampoco has tenido seguramente con muchas oportunidades para el año que viene ya tienes toda una temporada para podernos visitar sí señor y quién sabe si porque Europa a lo mejor au cómo lo ves bueno está complicado pero yo creo que ya tenemos una liga suficientemente atractiva como para que sea motivo de venir a visitarnos

Voz 1375 01:20 ahora que estéis a dos jornadas del final de la Liga

Voz 1938 01:23 con opciones difíciles porque está el Sevilla

Voz 1375 01:25 partido menos que juega mañana con el Getafe que saca cuatro ahora mismo pero que estéis con opciones de meternos en Europa alta de dos partidos en vuestra primera temporada en Primera qué más se puede pedir no

Voz 1938 01:37 si no es normal hubiera sido estar ahora con opciones de salvar la categoría no lo que hubiéramos pensado pero gracias al trabajo de mucha gente pero fundamentalmente de los jugadores lo han hecho tan enormemente bien que al final pues no me ha quedado más remedio que hacerles caso oí bueno intentar hasta el último momento pues pelear por algo que era un sueño en un principio oí bueno que es cierto que se va desvaneciendo poco a poco pero pero la realidad es que vamos a poder estar otro año más en Primera división que para un equipo recién ascendido pues es yo creo que súper meritorio

Voz 1375 02:14 te vas al Sevilla es querréis los gays aguas a las cosas

Voz 1938 02:24 es que igual te digo una cosa y luego dices que que te mentido o sea que no se en esto del fútbol tu saber dice la verdad que tú dices la verdad siempre es bueno pues yo ahora estoy en el Girona ahí vamos

Voz 5 02:34 eso ya lo sabemos a las once y treinta y dos de la noche estás en Girona como que estamos en

Voz 1938 02:38 de Libia aquí si esa es la la realidad en el fútbol nunca se sabe lo que vas a hacer mañana ni porque lo puedas decidir Tuni porque bueno como es una profesión de riesgo que digo yo que los entrenadores nunca sabemos dónde vamos hasta la semana siguiente te llega una temporada

Voz 1375 02:54 bueno de su contrato un año más si el club ha ofrecido ampliar el contrato pero prefiere

Voz 1938 02:58 para por lo menos a que termine esta temporada

Voz 6 03:01 no

Voz 1938 03:03 los representantes que para eso saben de esto no son los que lo tienen que tratar yo creo que es mejor que sea así que no personalmente pero bueno sí que me han manifestado tanto bueno la gente de el los dueños como Quique que que quieren que sea esto un proyecto más largo plazo que quieren contar conmigo y yo la predisposición ya les he dicho que que la tengo que primero pues como es natural y siempre ha sido son ellos luego bueno pues depende ya de que de que lleguen a un entendimiento

Voz 1375 03:36 SER entra por de moda al que tenemos que preguntarle muchas cosas y mira que ha habido una buena hornada de entrenadores españoles afortunadamente tenemos eh entrenador español que a veces lo vamos a buscar fuera lo tenemos aquí porque es un ejemplo de los muchos entrenadores que han hecho un trabajo espectacular en esta tú ahora en Primera y ahí está Bordalás el técnico del Getafe que esta Mendilíbar N de Leiva hay ahí está Marcelino temporada que ha hecho en el Valencia que hablábamos anoche en El Larguero desde luego Pablo Machín que ha llevado al Girona en su primer año de su historia a Primera División a esa zona donde están ahora mismo mirando dicen Dios mío de mi vida de mi bebida vamos a ver que qué virgencita virgencita que me quede como estoy al El capitán del equipo muy buenas uno de los pesos pesados que conoce bien a Pau tú llevas en el equipo desde que llegó Pablo Machín

Voz 6 04:21 el míster llegó cuatro meses antes otro meses antes que yo sí te ha dicho

Voz 1372 04:26 con el Sevilla uno no aún no te has preguntaba lo yo no me he atrevido aún

Voz 1375 04:33 te te preocupa que haya interés de equipos en Pablo Machín

Voz 7 04:36 en que lo que al final es es totalmente comprensible que que al míster como aporto como abono a lo que eran los mejores equipos de la competición al final el año del es es espectacular y merece todos los elogios y eso también parte porque sea de mucho interés a los que componen la plantilla

Voz 1375 04:56 me dicen que te Arribes un poquito más eh el micro

Voz 1372 04:59 bueno bueno bueno bueno portero muy buenas buenas noches cómo estás hombre bien no nos vamos a verlas

Voz 1375 05:04 Caritas en el Mundial lo sabes no

Voz 8 05:07 bueno el partido de España me pues el día que pueda querer sacarlas de la NASA

Voz 1372 05:13 en realidad hacer jodido

Voz 1375 05:17 portero del Girona que va a jugar con Marruecos en el Mundial y que será rival de España en el próximo Mundial de Rusia que también hemos querido que esté aquí esta noche en El Larguero que hacemos de de Montilivi está por aquel goleador Cristiano portugués Portugal aborto muy buenas noches me acaban de ampliar el contrato y te han subido la cláusula no eso eso la de de orgullo y satisfacción como dirían

Voz 10 05:39 bueno siempre a un jugador pues bueno que que te quieran en el lugar donde estás muy importante la verdad que yo aquí estoy muy a gusto estoy muy bien y bueno sí que es verdad que que manda emplea un poquito casi

Voz 1375 05:49 el rondando los veinte kilos ahora mismo la cláusula de Portu que está sino también otro de los grandes delanteros el fútbol español y que está marcando un carro de goles al igual que Stuani que es otro de los los grandes protagonistas de este Joana así empezamos en directo a las once y treinta y seis en Montilivi en este estadio donde caben ahora mismo cuanto servidor y unos treinta trece mil aproximadamente no trece mil quinientos a próximamente buenas noches Jordi buenas noches qué bonita temporada estáis viviendo eh bueno el desempeño juegan ya te digo y lo que queda no vamos a ver qué sobre todo que no desmerece el final la gran temporada que ha hecho el equipo seguro que no seguro que no está por aquí sí que Rodríguez así que muy buenas qué tal mano muy buenas qué bonito viaje hemos hecho se puede aplicar o no me yo quitando el de Thelma y Louise sí

Voz 1906 06:29 muy pocos ávido mejores yo te digo una cosa eh

Voz 1375 06:33 con tu sangre fría eh no se altera nunca

Voz 1906 06:36 bueno para la gente que nos está escuchando y que lo sepa a buscar al aeropuerto Él venía de Madrid de hacer programa de tele que supongo que conoceréis de unas cuantas reuniones ha estado a punto de perder el avión llegó por cinco mil lo voy a buscar con el coche tal no sé qué estaba hablando no se puede decir con quién o quizá lo diremos hundía ahora contra luego luego si si sus descojono haríais estaba hablando por teléfono de un tema tal no sé qué y de repente oímos un sonido extraño en el coche hemos reventado la rueda lo revenden los dos Alonso lo he visto yo Reventós es más flojos y abro el maletero digo hostia no tenía ni los del triángulo no sabía dónde estaba no tenía ni idea tenía rueda de revela como les está yendo también la Guardia Civil lo tenías sí pero no sabía dónde pero no sabía dónde lo

Voz 5 07:19 claro que sí que tenía el triángulo en el que no lo son

Voz 1906 07:22 pero las herramientas no encontrábamos donde estaba para cambiar la ruedas que nos Gemma hemos llamado un amigo que ha venido

Voz 1375 07:27 su furgoneta de digamos que tenía mucho trabajo pero ha venido

Voz 1906 07:30 ayudarnos a Bono en la imagen está guardada en mi móvil ha dicho que lo haría pública Manu Carreño me ha prohibido hacerlo es que el arrodillado en el asfalto de una carretera de Barcelona intentando cambios cambiando la rosa sí señor ha sido bonito olvido Sique Rodríguez pero aquí estamos en Montilivi hemos llegado y hemos llegado porque las las nueve nueve nueve y nueve y media y media de la noche y además se aquí estamos en Montilivi que es lo que queremos

Voz 1375 07:53 hacer al larguero por supuesto con el míster de moda del fútbol español y con algunos de los jugadores pero con vuestro permiso Pablo Machín supongo que estéis al tanto de del lío que se ha montado con el asunto de Griezmann y si no lo vamos a contar ahora porque lo que se ha desatado después de cada vía alguien del Barça cada día que pasa a alguien o bien Luis Suárez o bien un directivo bien el presidente reconozcan que van a Griezmann ya no hay ningún tipo de tapujos hoy el Atlético de Madrid ha explotado y acaba de hacer un comunicado poco antes de poco después de que reventara la rueda poco antes de venir aquí a al estadio acaba sacaron comunicado Atlético Madrid donde dicen literalmente Miguel Ángel Gil Marín estar acto textual del Fútbol Club Barcelona por los constantes comentarios contactos con uno de esos jugadores con contrato en vigor con la amenaza incluida ahora hablaremos el comunicado literalmente con la amenaza incluida de denunciar al Fútbol Club Barcelona Si finalmente pagan la cláusula de Griezmann y se lo llevan como así parece que va a ocurrir ahora nos cuentas y que la información que haya avanzado en el que te llevas y os contamos la parte del Atlético de Madrid en este enfrentamiento a muy pocos días además de que el Atlético juegue la final de la Europa League

Voz 11 09:04 en un día en el que además eh eh

Voz 1375 09:07 hoy han entrar hoy han hablado los técnicos de los cuatro equipos que mañana juegan los dos partidos aplazados se juega el Barça Villarreal ahora escuchamos lo que ha dicho Valverde también sobre Griezmann por cierto y lo que ha dicho Calleja el técnico del Villarreal que ha dicho que por supuesto les harán pasillo al Barça y la previa del Sevilla Real Madrid una previa que no ha dejado la peor noticia que nos podía dejar porque además de lo futbolístico que ahora lo comentamos también el Sevilla Real Madrid de mañana ha habido una agresión y ahora mismo hay un herido grave un aficionado del Betis que ha sido agredido por algunos individuos iba a decir sinvergüenzas salvajes lo que queráis cada uno ponerle adjetivos que queráis al parecer con pasamontañas con colores rojo blanco en la semana del derbi porque mañana es el Sevilla Real Madrid pero tenemos el fin de semana el el Sevilla Betis así que viene toda la semana compartido de alto riesgo ahora en los cuentas ante Ortega desde Sevilla la última hora este aficionado del Betis está hospitalizado después de esas agresiones agresión brutal que ha tenido lugar en la en la capital andaluza in a a buen ojo a esto que luego contaremos cuando terminemos de charlar con todos los integrantes del Girona pero es sorprendente también el comunicado que hoy firman Fuenlabrada Rayo Majadahonda Navalcarnero

Voz 1938 10:19 ir rápido de Bouzas que piden que él fabril

Voz 1375 10:22 el filial del Deportivo de La Coruña no juegue la fase de ascenso porque como el Dépor va a jugar en Segunda ellos entienden que el fabril no debería competir en esa fase de ascenso porque aunque lograse el ascenso no va a poder jugar en Segunda porque hasta el Deportivo La Coruña luego os contamos cómo ha reaccionado el presidente del Depor también en otro de los líos de nuestro fútbol que en este caso afecta a cuatro jugadores a cuatro equipos de la Segunda División B que firman ese comunicado

Voz 5 10:44 luego vendrá a Daimiel para contarnos también es lo más destacado de la NBA mañana debuta Rafa Nadal en el Mutua Madrid

Voz 1375 10:48 el Open con la locura que será ha destacado el resto de polideportivo que repasaremos como como siempre en tiramos un coche sino me dice lo contrario Javi Blanco el mejor que tenemos con el que hemos venido además con el que hemos venido en el mejor que podemos escoger para para venir aquí empezamos eh

Voz 12 11:05 si te preguntan por tu plato favorito no dudas el trabajo de tu vida lo tienes claro el beso que volvería

Voz 13 11:11 a dar a cómo es eso lo hay una si te preguntan por el súbdito

Voz 1375 11:16 lo suyo no hay uno sino dos

Voz 13 11:18 son Bagle

Voz 14 11:20 luego tiró desde diecinueve mil seiscientos euros desde veintiun mil ochocientos euros oferta Force vayan Finance válida hasta el treinta y uno de mayo consulta condiciones en persona quien punto es falsa

Voz 15 11:33 a eh

Voz 5 11:39 las doce menos veinte de la noche una menos en Canarias estamos en directo en Montilivi haciendo El Larguero hoy en la Casa de Girona que nos ha invitado a su estadio y aquí estamos haciendo el larguero encantados en esta recta final

Voz 1375 11:51 de temporada porque no todo es la Champions y la Europa League estamos hay afortunadamente con dos equipos españoles pero también hay equipos que yo creo que merecen un ratito de radio de echarle y sobre todo conocer los secretos de cómo ha conseguido esto Pablo Machín y está plantilla e en esta primera temporada en Primera pero antes el que es el asunto del día del que todo el mundo habla ahora mismo eh Sique Rodríguez avanzaba esta tarde en en Radio Barcelona la pretensión del Barça de pagar los cien millones de euros que tiene de cláusula Griezmann y acabar con este asunto sino quiere negociar pagamos la cláusula contra esta tarde si a ver lo que ha dicho el Barça al Atlético de Madrid conversaciones directas de presidentes de máximos dirigentes S

Voz 1906 12:29 que el Barça no quiere sí o no quería pagar la cláusula digamos de espaldas al Atlético de Madrid porque lo considera un club amigo hizo lo que hizo es pues explicar o anunciar el interés que tenía el Barça en fichar a a Griezmann transmitirse lo al Atlético de Madrid y la respuesta fue que el Atlético de Madrid no está dispuesto a vender a a Griezmann y que lo que quiere es renovarlo que de hecho está pendiente de que le conteste una oferta de renovación cuesta de Barça fue bueno pues que sepas que nosotros lo queremos fichar que es un jugador que nos interesa hay que estaríamos dispuestos a pagar incluso la cláusula de rescisión si llegado el momento pues es necesario hay un detalle importante y es que el Atlético no quiere negociar Barça sabe que una consulta que hizo la Liga de Fútbol Profesional a Hacienda pagando la cláusula no debe abonar más impuestos lo digo por

Voz 11 13:22 que la gente que ha explicado que en Perú

Voz 1906 13:25 esa la negociación entre clubs para evitar pagar los cien millones y que además tengas que añadir el IVA si no es así una consulta vinculante Hacienda dice que en casos como éste sería pagando la cláusula ya cien millones y punto a partir de aquí sí sí

Voz 1375 13:38 abra una negociación ahora o en un futuro no lo sabemos la intención del

Voz 1906 13:42 esa es fichar a Griezmann así se lo ha trasladado a Atlético de Madrid si es necesario pagar esa esa cláusula esos cien millones de euros porque como ya hemos explica otras veces en en el Larguero dentro del club creen que Griezmann es una oportunidad es una ganga literal de mercado fichas

Voz 1375 13:57 jugador así por cien millones de euros Ésa es la postura del Barça claro eso ha llegado a oídos del Atlético de Madrid que ya lo saben pero además ven que cada día va a más y un día lo hizo Luis Suárez que lo que dijo en una entrevista Uruguay estoy encantado que atraigan jugadores como Griezmann que es lo bueno atraer sin cortarse un pelo o Bartolomé presidente del Barça que hace dos días reconoció también que sea luego la hermana de Griezmann que agradece su representante pero que fue en el mes de octubre como si eso hiciera que hubiera prescrito el delito entre comillas en así que la respuesta del Atlético ha sido contundente yo lo que sacó como conclusión de todo esto es que los dos clubes están muy nerviosos porque creo que ninguno de los dos tiene claro que va a hacer Griezmann que a esta hora de la noche os puedo contar que no tiene claro qué hacer con su futuro tiene una final de la Europa League los atléticos no quieren distraerse de ese asunto de una final europea en el Atlético de Madrid le han hecho una oferta astronómica Griezmann a la altura de los jugadores mejores pagados de Europa superior a la del Barça y eso Griezmann lo sabe es una oferta que ronda los veinte millones al año la del Atlético a Griezmann esa oferta es superior a la económica del Barça pero desde el entorno de Griezmann su hermana que atrás mantenido algunas reuniones como confirmó el propio Bartomeu es cierto que se han producido esos acercamientos con el Fútbol Club Barcelona que va a hacer Griezmann la realidad lo que piensan ahora mismo tanto en el Barça como en el Atlético de Madrid es que no lo saben porque no sé si Griezmann lo sabrá seguramente tenga dudas por buenos sentimientos encontrados por eso está haciendo que todo mundo se pongan muy nervioso ya la gota que ha colmado el vaso es la noticia he contado así que que ha hecho que el Atlético de Madrid saque este comunicado en el que repito Gil Marín dice era el mente está por ahí Pedro Fullana o la Pedro muy buenas

Voz 16 15:34 hola qué tal muy buenas que están hartos de la actriz

Voz 1375 15:37 tú del Barcelona que un presidente un jugador y un directivo del mismo club hablen de la forma en la que lo hacen del futuro de un jugador con contrato en vigor y a pocos días de jugar una final de competición europea me parece una absoluta falta de respeto hacia el Atlético de Madrid y hacia todos sus aficionados estamos hartos dice Gil Marín del Fútbol Club Barcelona y además añaden al final de la nota Pedro Fullana que no descartan denunciar al Barça si finalmente fichar Annie pagarán la cláusula de Griezmann es así

Voz 16 16:05 porque hace constar el Atlético de Madrid que en ningún momento han negociado y que no tiene intención alguna de negociar que los derechos del futbolista no está ni en venta ni los van a vender ahí esa posible denuncia dice el Atlético de Madrid que el Barça ha estado en permanente contacto impresión a uno de los juegos más importantes es levante ese ese equipo y que por eso ya le dijeron al presidente del Fútbol Club Barcelona que si Griezmann ejerce finalmente el derecho en recesión por esa presión ejercida pues el Atlético de Madrid va a exigir al Barcelona las indemnizaciones correspondientes por su conducta inadecuada ante las instancias correspondientes esto quiere decir evidentemente que iban a denunciar al Barça para que indemnice al Atlético Madrid por estas presiones al futbolista

Voz 5 16:45 está por ello Rei Martí hola Jordi en Barcelona muy buenas todo Manu buenas noches también Marcos López hola Marcos hola qué tal

Voz 11 16:51 las noches también a buenas noches desde Barcelona Girona estamos aquí muy cerquita está por ahí también bien

Voz 5 16:57 Martín Talavera o la tala muy buenas qué tal Manu buenas noches a todos cómo estáis en nuestro compañero que narra los partidos del Atlético Madrid además está Pablo Pinto hola Pablo qué tal muy buenas

Voz 1375 17:07 está por ahí nuestro querido Manolete que creo está más indignado que Gil Marín hola Manuel muy buenas no ahora mismo estoy

Voz 1372 17:12 vidrioso del sitio donde Stasi por favor darle muchos abrazos al presidente que nos llevó a ganar un doblete que te puede explicar cómo es el Cholo Simeone

Voz 1375 17:21 está un poquito más lejos ahora está en Manchester

Voz 5 17:24 de de tu parte tengo por aquí a Pablo Machín a los jugadores que te están escuchando lo que nos del partido no dieron un baño lo llevamos Juanjo todavía te jueces muchísimo esta en la ida el juez

Voz 17 17:40 el equipo que más goles le metió el Atlético fue el Girona

Voz 5 17:43 has empezado haciendo la pelota Girona ya se acabó tirándole encara el baño que os digo no no pero jugar al fútbol exquisito eh

Voz 1375 17:51 eh Jordi Marcos os parece que el Barça lo está haciendo bien que decir el Barça está en su derecho como cualquier club de España y del mundo como mañana pueden venir a pagar la cláusula de Portu ojalá que como mañana podemos ir a fichar a al que se está al Barça no pueden fichar lo mismo que el Atlético puede fichar y pagar la cláusula de quién sea pero parece que lo están haciendo bien Mo justifica lo que está haciendo el Barça el cabreo del Atlético de Madrid hasta el punto de que Gil Marín diga estamos hartos del Barça dispuestos a romper relaciones e incluso a denunciar mira

Voz 0985 18:21 a mima no me parece que estamos en el mundo en el mundo del fútbol ir en el mundo del fútbol estas cosas ocurren también creo razonable que el Atlético quiera protegerse ante su afición para preservar su imagen tiene que exhibir una cierta musculatura pero para hablar del último episodio a mí que se produzca una llamada digamos de cortesía para advertirle al Atlético que no quiere pagar la cláusula de espaldas a la lista al Atlético pues también me parece razonable luego se pueda actuar con más o menos discreción amor más o menos discreto Suárez más o menos acertada Bartomeu más o menos acertado me parece que estamos en el teatro previo en el teatro previo en el mundo del fútbol difícilmente encontraremos ejemplos de pureza también seguramente el Atlético de Madrid en el caso de algunos fichajes sonados pues ha cometido una torpeza pero en relación a la noticia que hoy contamos mi está llamada de cortesía que no necesariamente se tiene que haber producido hoy sino que puede remontarse a días dos semanas atrás

Voz 5 19:18 pues le coméis esos meses pero pero

Voz 1375 19:22 estamos hablando Marcos seguir Manolete Talavera hay Pinto para todos en el que los que queráis de lo que estamos hablando es de imaginamos que fuera al revés claro que hay contactos entre clubes y jugadores no seamos ingenuos los hay durante toda la temporada a pesar de que ese lo hice porque está prohibido hablar con contacto con joder que tienen contrato en vigor negociar y tal todo el mundo lo hace lo sabemos pero os imagináis que por ejemplo Enrique Cerezo Gil Marín fueran reconociendo durante la temporada que han hablado con yo qué sé con el entorno de Busquets que se han reunido con el representante de Jordi Alba y que lo dijeran públicamente que es el matiz claro que todo el mundo sabe que te pueden reunir con gente que tiene contrato en vigor faltaría más nadie espera el treinta de junio para llamar a alguien si tiene interés en ficharle pero que reconozcan eso públicamente es lo que motiva al que abre delante

Voz 1372 20:06 aquí a una semana de jugarse

Voz 1576 20:08 esto eso es es que es porque sobre todo Manu es que está reconociendo públicamente una irregularidad quiere decir es que eso no se puede hacer yo creo que ya se pasa de la torpeza porque una este pues en el caso de Guillermo Amor que era justo cuando el Real Madrid estaba más cerca del Barça en la Liga y era segundo pero al final yo creo que ya es malintencionado sobre todo porque lo decía ahora Manuel es que estas a diez días de jugarte una una final europea creo que el Barça ha estado rematadamente mal ha estado torpe astado inocente y creo que incluso última hora estado malintencionado ya contado

Voz 1906 20:44 los ayer en El Larguero que en el Atlético Madrid daban por P

Voz 1576 20:46 herido a Griezmann pero lo que no puede ser que con contrato en vigor este cada día hablando un miembro del Barça ya son directivo Un jugador o el presidente el último con la sonrisa puesta en RAC para decir que sí que ha hablado con el representante en octubre de Griezmann y que la cosa que de que de esta forma yo creo que al Atlético no le queda otra salida

Voz 1375 21:06 tú has esto es persona talaverano pero todo esto es perdona porque el Barça lo que quiere es que no haya conflicto con el Atlético quieren mantener buena relación dice te pago los diez mil Atlético te hecho no no no

Voz 1372 21:16 no que aprende al precio de venta actuase en su día Courtois fue ofrecía ofreció al Barcelona no es el cuajo apelación lo mismo pasó con el Kun Agüero con Koke en una comida de Directiva se preguntó

Voz 1375 21:29 ya lo que ganaba también en el Barcelona

Voz 1372 21:31 lo que pasa es que luego este mismo señor que le está tocando las narices al Athletic se permite el lujo de decir que el Madrid pasillo creo que no se está tomando el pelo el señor bar Tomeu hace tiempo a muchos en el mundo del fútbol inglés verdad que me acuerdo de los Gaspar los Núñez compañero

Voz 0985 21:51 pero tú Manolete normal ético puede tirar la primera piedra

Voz 5 21:53 pero el Athletic hacer lo que quiera que yo te digo una cosa

Voz 1372 22:00 también una cosa simplemente mañana a las cinco de la tarde jornada de puertas abiertas en el Atlético de Madrid vienen Pérez

Voz 1375 22:09 el francés se en la final se juega el día

Voz 1372 22:11 Don donde está nació Griezmann van a pedir que salga Griezmann que puede ser mañana tienes mal a lo mejor sorpresa

Voz 1576 22:19 tendrá que decir algo o Manuel yo creo que al final es lo que me faltaba por decir Barcelona está ahorro horror horroroso el Atlético de Madrid creo que no le queda otro camino que denunciar y hoy ha estado Jordi su papel con ese comunicado durísimo e Griezmann que es la tercera pata del banco que creo que está en su derecho siquiera ejecutar a recesión en verano en el Barça ni ha respetado durante la temporada Atlético de Madrid ya diez días de una final europea no le queda otra que mañana salir decir claramente o me voy al Barcelona iba a dejarme todo lo que me queda estos diez días para levantarlo y tengo en Atlético de Madrid o me voy a quedar pero ya medias tintas no le valen

Voz 5 22:55 a ver si el Barça en el Barça

Voz 1906 22:57 la creen que que Bartomeu actúa de buena fe porque informa de de del interés cuando no sé lo que yo yo te digo lo lo que dicen que ha y aseguran que no están en el punto de decir vamos a ejecutar

Voz 5 23:12 por la seguro la la la la clausura que insisto en la idea del Barça es negociar aunque le ante el Barça no voy a pagar la cláusula déjame negociar y el Atlético dice no no lo que lo vas a poder que sepas que yo estoy después

Voz 1906 23:23 esta a pagarla es verdad que no pagarla pues permitiría al Barça fraccionar el los cien millones eso a nivel contable pues le beneficiaría pero al final si tiene que pagar y millones los los va a pagar te dicen que el mundo del fútbol todos los agentes clubs negocian antes de hacer

Voz 1375 23:41 lo con el club de origen del futbolista con el propio futbolista porque sino nadie y a pagar una cláusula en este caso de cien millones sin haber sin saber antes que el jugador ven

Voz 17 23:49 la empresa es evidente que hay un Barça y hay dos almas es decir el Barça el arte de la diplomacia no lo tiene bien enseñado no lo aprendido ignora desarrollado en los últimos tiempos si tú escuchas al alma del entrenador aquí tienes a tu lado a Paloma se eh hoy Ernesto Valverde ha dicho hay que ser cautos para valorar lo que tenemos en la plantilla ser cuidadosos irrespetuosos con el Atlético de Madrid que tiene que jugar una final

Voz 1722 24:15 pero así es que esa es la clave si es que están ninguneando al Atlético

Voz 17 24:18 claro claro por eso digo por eso digo que entonces no lo tiene no tiene yo prefiero quedarme con la imagen del entrenador con la imagen del del deportista que entiende que Madrid está está a una semana de una final y luego cuando pase la final el Atlético Madrid antes de mirar al Barça que también tiene que mirar y con toda razón del mundo al Barça que mira su jugador que ha estado jugando durante toda esta temporada me voy me quedo me quedo me voy ahora doscientos cincuenta millones de cláusula a cien millones y ese es un tema que tiene que resolver Atlético Madrid pero entiendo el enfado entiendo la ira un enfado y una ira que también pueden tener otros clubs con el Atlético de Madrid como es el caso Vitolo hoy como hay tantos y tantos casos que ha habido en la historia reciente

Voz 1722 24:57 para personas que el pasado martes el enfado no viene por negociar con que te contrato de como decía ahora sí que hay es la clave lo hace todo el mundo tú no pagar la cláusula un jugador sin sin saber si va a querer a tu equipo osea es sólo hace todo el mundo porque es de cajón y por otro lado deberían de modificar el trato es el ninguneo es que el Atlético Madrid unos días de jugarse un título con el Barça que ya no se juega nada a obligada nada claro desestabilizando al Atlético de Madrid encima cachondeo que ya lo de jamón en su día hay viene ahora a decir lo mismo a sorprender comunicado ha treinta y seis horas dejasen en salir porqué

Voz 5 25:28 por mañana lo de Bartomeu

Voz 1906 25:30 pues es fruto de la torpeza e no creo que sea meditado que vaya y diga pues

Voz 5 25:35 conoceréis que me reuní con los representantes de Griezmann sino que él no es un crack de la has no ha sido la más afortunada preguntas son

Voz 1906 25:43 de directas y yo creo que el tartamudez de hecho en las respuestas si lo pilla descolocado y por eso se le escapa que te permitan de primera mano el que eso sí no

Voz 1372 25:52 a ir aquí sin salvo al Barça no ha ido el Barça la hermana de señor Griezmann su representante lo ha ofrecido por media Europa lo mismo que está pasando con el representante de obra

Voz 5 26:06 tú que vive en Turín Iker y media Europa incluida si la hermana de Griezmann ofrecía a Griezmann a media Europa Griezmann y un segundo por favor

Voz 1375 26:20 el último matiz terminamos este asunto cuando la nota del Atlético de Madrid termina diciendo no descartamos denunciar al Barça es porque entiendo que el Atlético de Madrid tiene alguna prueba que demuestra que el Barça cometió algo ilegal porque pagar los cien millones de cláusula no es algo denunciable Jordi tú

Voz 5 26:36 pagar la cláusula pueden haber nadie Manu Manu con haber grabado las dos entrevistarle vale claro bueno una cosa sobre todas Bartomeu donde reconoce que se reunió

Voz 0985 26:45 oye recordemos que el Atlético ya planteó no una denuncia pero sí una queja formal ante la FIFA recordemos que el Barcelona hizo un desmentido en un comunicado oficial yo creo que era a principios de enero eh cuando salieron todas las informaciones que relacionaban a Bartomeu con algún contacto con el agente bueno insisto oye yo creo que estamos en una situación en la que hoy lo que nos llama la atención es que se ha producido la noticia de que ha habido una llamada una llamada de cortesía que no necesariamente se ha producido en las últimas horas sea murió produce

Voz 5 27:16 no nos ha producido hace unos días semanas meses

Voz 0985 27:18 días o más adelante pero las noticias surgen cuando surgen es que al final

Voz 5 27:23 pero priístas este

Voz 1722 27:25 otra otra torpeza perdón tala de Bartomeu es decir que habla a menudo con Cerezo estas cosas cuando cualquiera que conocen día a día del Atlético Madrid sabe que Cerezo ni pincha ni corta ningún tipo de negociación que es una figura más representativa que aquel día a día lo ya Miguel Ángel Gil Marín

Voz 5 27:39 vamos que la voz autorizada para atrás votaciones es Miguel Ángel Gil Marín y claro esto es verdad Talavera pedía la palabra Talavera charlas sí

Voz 1576 27:47 iba a decir que como te digo el Atlético de Madrid mucho las cosas para que pase lo que pase con el caso Griezmann no vaya a denunciar el Barça y lo que se está estudiando por parte de los servicios jurídicos del Atlético de Madrid es que como el presidente del Barça reconoce que los contactos comenzaron en octubre lo que quieren hacer ese o lo que van a pretender hacer dependiendo de cómo termine el caso es hacer valer que en octubre la cláusula de rescisión de Griezmann era de doscientos millones

Voz 1906 28:13 sí eso eso es lo que va

Voz 5 28:16 o sea el contacto y otra cosa es que cuando tú ejecuta es la causa hay Marcos misil jurista ni nada pero yo entiendo lo que quiere dar a la prueba

Voz 1576 28:25 a qué se refiere Manu si ellos creen que hay algún documento escrito antes del treinta y uno de diciembre cuando cambiaba de cien millones de doscientos bien a cien millones de euros el Atlético de Madrid va a intentar hacer valer que la cláusula de Griezmann y lo que le tendrían que pagar se documentos había afirmado antes era doscientos millones de euros ya presenta un aquí

Voz 0985 28:45 Japón este asunto del que hablas

Voz 5 28:50 tala bueno bueno no no se pronuncia las palabras no no las palabras de una quejar ya se produjo la

Voz 1906 28:58 dejado que no se ha producido es la resolución de la FIFA debe haber una firma de algún contrato que lo certifique caso que sabiendo lo que le ha pasado al Barça en los últimos años con algunos fichajes dudo que Bartomeu haya cerrado rubricado algún contrato otra cosa es que el acuerdo sea verbal intervino a esta hora de la noche yo rieron

Voz 1375 29:18 te crees que acaba en el Barça en en el Barça Marcos el Barça si no no estaría haciendo todo esto sí que en el Barça pavo

Voz 11 29:28 en el Barça pero lo quedan debidas en el Atleti que iban a ser de la leche producir otra cosa Talavera

Voz 1576 29:37 fuera del Atleti pero sinceramente con todo este lío no se terminan el Barça

Voz 1375 29:43 Manolete a lo mejor mañana Atlético

Voz 5 29:47 si mañana Juan Cruz Maiza es jugar a ver si va a jugar las cinco de la tarde hablar

Voz 1372 29:54 hemos

Voz 5 29:55 mañana por hoy eso

Voz 1375 29:58 oy oy oy que ya eso hay a dónde que les sacaba Griezmann

Voz 9 30:06 un abrazo africanas me estaban dando mensajes dice que el Atleti cada doce de la noche Éste es el asunto que va a dar que hablar mucho que ha dado mucho que hablar regresa

Voz 1375 30:16 decía que contábamos hoy de que el Barça quiere pagar la cláusula del Atlético Madrid Si el Atlético no está dispuesto a negociar pero el Atlético ha dicho cómo se ya hemos subido todos que lo que estás haciendo entre otras cosas son algunas irregularidades al negociar con un jugador que tiene contrato en vigor como es la cláusula te vamos a denunciar entonces anota donde repito Miguel Ángel Gil Marín dice estar harto del Fútbol Club Barcelona a ver en qué acaba esto lo primero la final de la Europa League aunque mañana a las cinco como dice Manolete veremos a ver qué pasa

Voz 5 30:44 un abrazo Manuel te manda aquí Girona un aplauso lo hoy la gente Iron

Voz 18 30:47 la firme hoy aquí yo quiero darme

Voz 1372 30:52 hasta luego Talavera

Voz 5 30:54 un abrazo a todos hasta luego adiós Pablo Pinto fíjate un abrazo para todos Girona mañana mañana hablamos Jordi Marcos que mañana el partido del Barça mañana os oigo en Carrusel Montilivi programa yo enhorabuena el Girona haremos lo haremos disfrutaremos ahora con todo el Girona Charo Bueno sí que se quedara por aquí

Voz 1375 31:09 doce y uno hacemos una pausa seguimos en el larguero desde

Voz 5 31:12 Montilivi estamos aquí Girona

Voz 12 31:19 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus comisiones

Voz 20 31:22 comisión de Ataturk la que te cobran banco formalizar hipotecas comisiones

Voz 5 31:25 su relación que el banco cambia hacia otro comisión cambio

Voz 20 31:27 tienes que toma su

Voz 21 31:30 casi hipoteca te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco que no te cobra comisiones elige bien

Voz 22 31:37 el tipo Texas naranja de ING de entre variable mixta con el precio que buscas cero cero pero comisiones encuentra la imagen en eje punto es

Voz 1372 31:46 Larguero con Manu Carreño

Voz 3 31:49 ya

Voz 1372 32:00 aquí seguimos a

Voz 5 32:01 a las doce y cinco de la noche nos vamos ya eh con Machín con Bono con Portu con gran

Voz 1906 32:06 el pero no

Voz 1375 32:08 queremos cómo estáis eh aficionado del Betis que está hospitalizado en Sevilla en la previa del Sevilla Real Madrid de mañana y en la previa del derbi del fin de semana en la capital andaluza olas antes

Voz 5 32:19 hola muy buenas Manu qué estas buenas noches a todos qué ha pasado exactamente

Voz 1375 32:22 cómo estáis aficionado el Betis bueno sean observa

Voz 25 32:25 yo en principio magullado soy bastante herido pero no en una situación de gravedad e digamos es preocupante el chico al parecer iba a preparar el partido del tipo que va a sacar el

Voz 1576 32:41 el Betis el próximo sábado en el partido

Voz 25 32:43 a partir de las seis y media hilos testigos presenciales y lo que está investigando la Policía en la agresión de un grupo nutrido grupo de de personas de de aficionados de Mareta de loco vamos no hay otro calificativo que le han agredido y no han dejado ahí tirado en el suelo ha sido por lo visto una cosa muy violenta muy desagradable y muy cobarde claro porque era sólo uno tres quince o veinte

Voz 5 33:08 no estaban hablando salir corriendo hablaban de que

Voz 25 33:10 había gente que tapados con cosas rojiblancas paseando Juan el Sevilla El Sevilla metieron comunicado la policía condenando por supuesto el el el hecho la Policía sigue investigando hay cámaras en el Villamarín y que han grabado los detalles la policía la está viendo podría haber un coche ya identificada una matrícula algún identificados

Voz 5 33:31 es que estamos allí en fin estamos en ese tema

Voz 1375 33:33 no identificados los pasarán por la comisaría les darán una Coca Cola irán a su casa a liarla mañana por la mañana otra vez los muy valientes que como Santi Ortega son quince veinte contra uno porque ya ya podrían no seguramente habrán podido qué vergüenza que tengamos está siempre contando estas cosas también en nuestro fútbol que parecía siempre les contamos de fuera pero las tenemos aquí en casa la semana de del derbi así las tenemos que triste Pablo Machín que que que pase esto en el fútbol no que venía algún partido de fútbol sin más no por mucha rivalidad que pueda haber bueno es que esta esta gente intentar razonar con esto es imposible

Voz 1938 34:05 lo que pasa es que creo que bueno yo se excusa en un poco en el fútbol pues para para ejercer la violencia que es lo que lo que les gusta pero no quiere decir que bueno o estamos todos completamente de acuerdo que que son un grupo Super minoritario pero que bueno pues enturbia todo lo que es la fiesta del fútbol que debe ser es una fiesta

Voz 1375 34:27 en lo deportivo los antigüedades para mañana Sevilla Real Madrid bueno que había acaparado

Voz 25 34:31 que va a haber cambios algunos más por cansancio que por qué el derbi cerca que quizás Banega no juegue mañana además esta percibidos severa cartulina amarilla no estaría igual que Muriel no va Sarabia que va a cumplir sanción y evidentemente Caparrós sabe que la baza el Sevilla mañana para conseguir estos tres puntos extra que tiene por ejemplo sobre el Getafe jugando un partido más por el aplazado de la final es la intensidad que esto ha hablado sí

Voz 1938 34:53 el tenemos que decir que tenemos que darle importancia al balón

Voz 26 34:56 que tenemos futbolista que tiene mucha calidad pero que tenemos que tener también cuando tengamos la pelota tenemos que tiene agresividad ahí no nos pueden ganar pero cuando tenemos la pelota hay calidad y hay que darle importancia al balón

Voz 25 35:06 pues hay trabajo de ruta deportivo intensidad y cuidar el balón

Voz 1375 35:10 con el objetivo de jugar en Europa la séptima plaza es la que lleva a jugar en Europa la próxima temporada el Sevilla ganando la recuperará está al Getafe el Girona ahí está el Eibar incluso con alguna opción todavía remota veremos a ver qué pasa mañana en el Madrid la última hora para el partido de mañana Javi Herráez hola qué ha dicho Zidane

Voz 1722 35:24 hola qué tal muy buenas noches pues evidentemente ha comentado lo que todos sabemos que para mañana está Cristiano Ronaldo que afortunadamente contábamos ayer aquí en la Cadena Ser no

Voz 11 35:33 n afectado el peroné si tiene esguince de tobillo

Voz 1722 35:36 yo pero estará en la final de Kiev Isco y Dani Carvajal así que mañana veremos un equipo con Lucas Vázquez por la derecha Marco Asensio por la izquierda con Casemiro con Kovacic en punta Karim Benzema sobre la final de Kiev y evidentemente ante el momento pues que va a ser clave para el Real Madrid el día veintiséis la final frente al Liverpool van a estar los tres lo confirmaba esta mañana en rueda de prensa el técnico francés Zinedine Zidane

Voz 27 35:59 si de todas formas yo creo que todos además

Voz 28 36:02 Cristiano Isco oí escarba no lo justo

Voz 27 36:07 al final van a llegar todos eh yo sienta cincuenta por ciento

Voz 1722 36:13 pues eso ciento cincuenta por ciento con el Real Madrid para intentar la decimotercera sea el día veintiséis antes el trámite de la Liga para ser o intentar ser segundos

Voz 1375 36:22 hasta mañana es un abrazo hasta luego hasta luego chao mañana a las oímos en Carrusel a las nueve y media el Sevilla Real Madrid a las ocho el Barça Villarreal Porcioles ha confirmado Calleja el técnico del Villarreal que va a hacer el pasillo al al Barça en la rueda de prensa de esta mañana doce y nueve contada la actualidad hemos empezado saludando a los protagonistas del Larguero de esta noche hablamos del Girona

Voz 4 36:44 me temo que prevé

Voz 3 37:01 es decir no del Girona que suena Yemen Montilivi cada vez que juega el equipo cómo ha cambiado el club la afición

Voz 1375 37:08 el equipo los jugadores en los cuatro años que lleva cuatro años y pico que lleva aquí

Voz 1938 37:12 sí bueno cuatro años eh se puede decir buenos cuatro meses de sufrimiento extremo porque cuando llegué pues estábamos últimos en Segunda División mi parecía eh practicamente imposible salvarnos y a partir de bueno pues de esos cuatro meses la verdad que ha ido todo se puede decir que rodado oí el club cada año pues ha ido mejorando hasta llegar a a conseguir estar en primera división

Voz 1375 37:40 salvarnos de forma holgada cuando ellos estos líos del Barça del Atlético de Madrid te suena a chino no dices no es de nuestro mundo es de vuestro mundo pero pero queda muy lejos

Voz 1938 37:49 no bueno chino no porque todos a nuestro nivel pues tenemos más o menos los unos problemas digamos no pero esto sí que es cierto que hace bien poco pues lo veíamos como y no por por la radio y ahora pues estamos inmersos en en su misma Liga y alguno de ellos hasta les hemos podido ganar y todo como decía Manolete

Voz 1375 38:08 no se la lleva clavada toda la temporada en la que el útil eh es muy difícil que un entrenador que está a las puertas del ascenso no lo consiga iré digan Peña el año que viene Pablo

Voz 11 38:23 y que llegue el año siguiente te digan estén ascender

Voz 1375 38:26 este es a punto de conseguirlo te quedes a las puertas otra vez de digan Pablo sigue y al final lo consigues es muy difícil que alguien confió en un entrenador por qué crees que la directiva llena la tenido esa confianza anti cuando no ha habido resultados que en principio es lo que esperaban el ascenso pegadas a las puertas un año te quedas a las puertas otro año pero han seguido confiando Antic que es poco habitual

Voz 1938 38:50 bueno esto habría que preguntárselo más a ellos no yo lo que tengo claro es que tampoco eran sobre todos los primeros años el objetivo era subir de categoría sí que probablemente el último y mucho pues también tiene que ver no sólo yo sino pues los los propios futbolistas no que que ellos mismos pues notaba que que querían conseguirlo que son enormemente auto exigentes aquí bueno pues al final era casi pues por tozudez es decir oye si hemos estado cerca este año de aquí no me voy a hacer todo lo vamos a hacer y como además la base siempre ha sido más o menos la misma que tenemos la suerte también de estar muchos ahora en primera división pues creo que que ha sido todo un un cúmulo de cosas pero sobre todo pues eso la la perseverancia de un grupo de de futbolistas ayudados por un entrenador que bueno pues se han empeñado en hacer cosas que mucha gente pensaba que eran imposibles y en el fútbol ya sabemos que los imposibles no existe

Voz 1375 39:54 como es eh Machine como entrenador Granero dice arregle tienes aquí tú crees que conoces desde que llegaste es muy exigente es muy duro es es amigo de los jugadores cómo cómo es mayor

Voz 7 40:02 si no el míster es es muy exigentes meticuloso tiene tiene un sistema al que conoce a la perfección y que exige que que que se aplique al al detalle creo que controla un poco todo muchas veces pues ha la tener la capacidad de de ver todo lo que pasa en un entrenamiento solamente para saber quién es el que va a rendir mejor en en el fin de semana y aquí una pues realmente ha sido todo éxito desde desde su llegada

Voz 1375 40:31 Gemma es a rajatabla

Voz 7 40:33 bien hemos cambiado algunas veces pero sí que han sido momentos puntuales creo que es que al final es que es un sistema que eso nada no sábado muchísimo al final lo que ha conseguido es que los veintí pico brandy hace lo crean ciegamente que que con esto va a funcionar seguramente tiene la capacidad para que se nos pone otro sistema también vamos a creer en ello pero este sistema realmente yo al menos así que que me lo creo

Voz 1375 40:56 no compras a pie juntillas no y luego en el día a día por ejemplo por todo está ahí muy bonita muy calladito estás ahí bueno eh porque es no por otra cosa pero es muy es por ejemplo me han dicho que los móviles están prohibidos en esa sigue

Voz 10 41:08 sí la verdad que es muy exigente en los entrenamientos como bien dice Granell está pendiente de todo oí a la mínima que te relaja un poco pues pues ya lo tienes ahí pero pero bueno hay que luego en el vestuario pues sí que tenemos esa norma de que lo

Voz 1375 41:22 Avilés se quedan fuera porque bueno sigue verdad

Voz 10 41:25 que ahora mismo pues los móviles son muy importantes en en nuestra vida Hay

Voz 1375 41:29 sabes que no la distraído en la entrevista noche no

Voz 1372 41:32 no hemos dejado en casa no tanto y el teléfono largueza lusa que alguien lo ve que algo así me gusta

Voz 11 41:42 que no es bueno que no lo habéis traído tenéis un futbolín también en el en el en el vestuario no

Voz 10 41:49 sí tenemos un vestuario que la verdad que queda mucha vida siempre hay esos piques tanto individuales como como en parejas también eh abajo hay un fruto que también pues bueno te da ese punto de diversión y te da también ese ese toque de calidad que

Voz 5 42:05 qué se necesita mucho Manu porque

Voz 1375 42:08 donde algunos clubs tienen un jacuzzi el Girona tienen futbolín sí señor pero con qué esquema estarlo muñecos como están colocados tres seis uno pero que

Voz 13 42:17 está fijar cuatro tres no lo que pasa es que bueno yo ya llevo mucho tiempo diciendo que creo que hay que cambiar los colores de los muñecos de Madrid Barça pues ahora no me fastidies sí sí pero bueno pueden poner un Madrid Girona un Barça Girona un España Girona un Girona en humanos

Voz 1938 42:32 ya no es bueno

Voz 11 42:37 el año que viene sí pero bueno este año este año este año no he Iker

Voz 1372 42:41 es bueno al futbolín quién es el mejor ayer futbolín Bono por ejemplo

Voz 1375 42:45 aquí lo tienes la Alix el crack del fútbol

Voz 1372 42:47 el Mundial con ahí mejor a el vamos a andar gol claro que sí hombre

Voz 1375 42:55 yo ese sistema tan famoso que de que del que tanto habla todo el mundo Pablo Machín que ahora hablamos de fútbol para relajarse no para otra cosa para quiero de por porque hemos escuchado a ellos pero porque lo de los teléfonos no porque lo del futbolín que buscas con eso

Voz 1938 43:11 bueno primero lo del futbolín fue una cosa que a mí me llamó la atención cuando

Voz 11 43:14 llegué cuando lleve tenía claro que que quería cambiar