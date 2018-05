El Larguero (2ª parte / 08/05/2018): Las mejores anécdotas de la temporada del Girona, el caos de ascensos a Segunda y Daimiel

Voz 1 00:00 no

Voz 4 00:12 Larguero en directo desde Montilivi hemos abierto con la noticia de la asunto de Griezmann Il

Voz 5 00:17 la respuesta del Atlético de Madrid al Barça las previas de los partidos de mañana que estamos en semana de fútbol de los dos partidos aplazados

Voz 4 00:24 hablando del equipo revelación de la temporada en una temporada donde ya decíamos que ha habido buenos equipos muy buenos entrenadores españoles pero especialmente a llamó la atención el el Girona en y ahora mismo

Voz 0475 00:34 pues sabemos ser digno está el presidente no está está por ahí trabajando no si están en Manchester Eli y toda la cúpula del Girona allí

Voz 4 00:41 buscando algo interesante para para el equipo

Voz 0475 00:44 el año que viene no hombre sería una buena una buena cuestión

Voz 5 00:49 ejemplo el Kun no Kun Agüero está TV gustaría alguno bueno este dejaría el móvil lo que dejaría es que usar si yo creo que sí del presidente de Girona muy buenas hola buenas noches cómo estás hombre allí en Manchester no

Voz 6 01:07 estábamos en Manchester poco trabajando con tres diferentes directores de área de cloro que con con propiedad no preparando el futuro parando todo lo que nos viene para para en la próxima temporada Hay tanta pues

Voz 5 01:27 seguir progresando lo primero un abrazo de Manolete que te mandaba antes hay que pensar que estabas aquí hay adictos a darle un abrazo a ese gran jugador que nos hizo el al doblete tan felices hombre pues muy bien igualmente un abrazo ahora tu cabeza está puesta

Voz 4 01:41 en otro en otro en otro club en otro proyecto profesional que es el Girona lo primero que te pregunto

Voz 5 01:48 ahora nos cuentas que que que estás haciendo en Manchester exactamente qué qué estás buscando allí cuáles son los acuerdos que pueda para para reforzar el equipo para la temporada que viene pero te preocupa algo poco mucho o nada el futuro de Pablo Machín

Voz 7 02:02 bueno yo creo que el dinero el míster tiene contrato con nosotros a poner Girona tiene una temporada más si la idea es que por eso vemos ofrecido la renovación la idea es que nosotros contamos con él para un futuro no hemos puesto encima de la mesa trayecto para para tres temporadas de creo que eso no creo que haya muchos entrenado desde hoy en primera división de que tengan esa proyecto esta posibilidad de décadas futuro

Voz 5 02:36 tres temporadas más además de la que tiene hola que tiene ido bueno si la que tiene dos tienes más proyecto de tres años y te preocupa

Voz 4 02:44 para eso de que ya suene para algún equipo como el Sevilla tal eso ya vaya si es que esto tenía que llegar algún día te preocupa

Voz 7 02:51 bueno evidentemente el míster ha ha hecho una muy buena temporada con nosotros no es la primera años que va a ser bien lleva ya desde que llegó primero cogen a gente que fue una situación muy difícil

Voz 8 03:04 los algo muy ha ido progresando

Voz 7 03:07 ahora año tras año hay superando las expectativas del club que que que se haya marcado la verdad que que añora estar en Primera pues todo se magnifica todo todo tiene una mayor trascendencia si un poco estamos en en el mercado que está Modric cuando un entrenador hace bien ocupado

Voz 5 03:26 hoy en día está claro evidente que tiene que tengo

Voz 7 03:29 la pretendientes pero bueno nosotros estamos tranquilos no no tenemos ninguna noticia seguimos trabajando de cara al futuro meses tiene una cláusula igual que un tema más más tema personal grité desde respeto de no no difundirla

Voz 8 03:50 así a partir de aquí

Voz 7 03:53 porque es que te quiera contar con el mister pues tendrá que hablar con el club para para que eso se haga efectivo como te quiere

Voz 5 04:02 tres añitos más Pablo Casado este y dos más que no es fácil eso eh

Voz 1311 04:11 cuando te quiere tanta gente digo no bueno lo primero que eso es cierto que yo siempre se lo he dicho también no que valoro el hecho de que quieren hacer un proyecto a largo plazo eso es evidente ahí bueno esto ellos saben que qué es primeros en en estar en mi cabeza porque oye hoy por hoy no tengo tampoco otra cosa mi cabeza sino acabar bien aquí en Girona hay bueno fútbol pues como dice él no siempre hay tentaciones no sólo este año que sí que son bueno pues las tentaciones son son mayores digamos pero en otras temporadas también he tenido opciones de salir hay he creído que lo mejor era seguir donde bueno yo me siento a gusto donde noto que la gente me quiere muy bueno siempre van a ser mi primera opción en cuanto acabe la temporada

Voz 5 05:13 la respuesta

Voz 1311 05:15 bueno tampoco tienes marcado una fecha

Voz 5 05:16 la digo depende un poco también no sólo depende de mí

Voz 1311 05:19 no esto es un una negociación ellos han hecho una propuesta yo creo que mi representantes han hablado con ellos Si bueno siempre se suele decir que cuando dos personas que quieren una misma cosa al final estás condenado a entender te otra cosa es que pues como ya dije hace tiempo que haríamos todo el mundo no Si pues en este periodo se cruza otro otro amor no una chica

Voz 0475 05:47 quita pues igual lo que tienes que hacer es valorarlo y entiendo que hay por el Girona el compromiso de que si se cruza ese amor se deje a la persona marcharse con esa chica tan bonita gratis

Voz 1311 06:02 bueno no sé yo lo que está claro es que si yo tengo un contrato hay unas cláusulas hay una eh eh cláusula de rescisión que es cierto que para Primera División pues no es una cantidad que que vaya a ser un impedimento para un club que quiera a un entrenador de verdad bueno pues esto creo que tampoco sería el mayor de los problemas

Voz 5 06:31 bueno creéis que firme la renovación aquí si la gente dice que sigue firme es aquella que está aquí el contrato que te dejes

Voz 0492 06:38 yo en Delphi eh que que bueno

Voz 4 06:41 casa allí en Manchester en esa colaboración en la que está el Manchester City el equipo de Mel Burt también el ni el equipo de Nueva York donde donde

Voz 5 06:50 Girona bueno se ha visto beneficiado sobre todo por más feo tampoco ha habido que muchos hombres que hayan sido

Voz 0475 06:57 que el primer equipo llegaron cinco eso es básicamente más feo es el que más continúa tiene pero también es de para la cesión que el Girona ha ido renovando leído formando a también que que noticias pude haber del Fiji para parar el Girona puede extraer de allí de Manchester

Voz 7 07:11 bueno primero de todo estamos aquí en Manchester porque algunos positiva es propietario de una parte muy muy importante del accionariado y estamos como tú dices con con todos son dos equipos del grupo haciendo jornadas de trabajo joven en todos los departamentos no sponsors Marketing Financiero y de comunicación con con todos los presidentes de directores generales con los deportivos de un poco marcando la estrategia que que tiene el grupo en todos los entonarla departamento sí evidentemente se habla de de de los futuros y buenas incorporaciones futuros proyectos deportivos que tiene cada cada club y bueno el grupo tiene muchos jugadores está hablar pues de la posibilidad de que jugadores que tenemos de que de que puedan seguir de de jugadores que se pueden venir con un futuro y bueno nosotros lo que hasta ahora estamos contentos con con los jugadores han venido estabais hablando de de Pablo

Voz 5 08:22 han venido jugadores jóvenes

Voz 7 08:24 mucha proyección y que que tenían que ir creciendo a poco a poco que tenían que estar disponiendo de esos minutos algunos han tenido más a otros menos pero bueno esto es complicado en jugadores jóvenes que tienen que tener su proceso y que tienen que ir adaptando sean al nivel de competición tras bueno creemos que más jugadores que han venido de mucha calidad y que nos dan esa juventud esa esa ilusión que que nos viene muy bien también

Voz 5 08:54 que dicen por ahí Guardiola hay Txiki hoy

Voz 0492 08:56 está en todos estos de Girona que te han dicho

Voz 0688 08:59 bueno y Ferran Soriano y yo creo que ellos están contentos satisfechos

Voz 7 09:05 en el año que hemos hecho sabían que a un año de un equipo recién ascendido es complicado a teníamos un objetivo prioritario queda ya daba salvación creo que gracias a a los jugadores ya al cuerpo técnico a sea se ha podido solventar la crisis ese afecto que teníamos con con muy buena nota ir bueno a la la intención es trabajar para va ser posible que que el Girona de Al no un año en y dos no sino que tenga un futuro en primera división y bueno pues asentando las bases para que eso sea posible

Voz 5 09:44 pues nada y cuando vuelves cuando vuelve a Girona

Voz 7 09:48 volvemos volvemos el jueves

Voz 5 09:50 el joven ya Barrega pues nada recuerda por ahí a todos hombre daban un abrazo ahí a Manchester a todo el mundo y un abrazo desde aquí desde Girona hay un aplauso para el presidente

Voz 2 09:58 a ver si alguien trabajando para potenciar el club y el equipo para la temporada que viene

Voz 5 10:03 el presidente del Girona desde desde Inglaterra ahí ahí ahora mismo en plena cena de trabajo lo demás feo lo volvería a hacer lo de marcar a Messi

Voz 9 10:12 sí rotundamente sí sin sin

Voz 4 10:16 es una duda fatiga porque en medio de todo lo que hemos hecho de el esquema del estilo de juego tal eso es lo que más llamó la atención el día que hombres

Voz 1311 10:22 Stills al Barça no si la lástima es que fue en unas circunstancias pues un poco para nosotros y difíciles porque venía en una semana en la que jugábamos tres partidos recuerdo que jugábamos con el Leganés que en aquel entonces pues por lógica le considerábamos como un rival más directo prioriza ambos un poco más el el partido contra un rival directo que no contra el Barça no la lástima es pues que no nos pudimos medir pues con toda nuestra energía porque tuvimos que que dosificar a los jugadores pero que yo recuerde de los últimos partidos que que visto el partido en el que menos repercusión y menos importancia hay menos LB a Messi de los últimos que he visto fue aquí no hay bueno luego tuvimos un poco de dudas de si cambiar o no y cuando esto jugamos en el Camp no he decidido no os bueno pues hacer un planteamiento como nos pedía yo creo que a todos el cuerpo Valiente jugando como habíamos jugado

Voz 0492 11:26 eh siempre toda la Liga y bueno ahí sí que lo cogimos un poco cabreado y la verdad que fue de sus mejores actuaciones fue interesante

Voz 0475 11:35 lo que dijo Valverde después de ese partido que creo que estuvo charlando con Pablo Matos

Voz 10 11:39 sin en el túnel de vestuarios y le dijo que al final no le dieran

Voz 0475 11:43 muchas vueltas a la cabeza no porque él también había sido entrenador de un equipo rival en el Camp Nou y que puede plantear los partidos de manera perfecta y al final te sale

Voz 4 11:50 el pequeñito te meten seis sin embargo Cristiano no es más tiempo no es diferente sea marcas a Messi entiendes que anula es más al Barça sin embargo Cristiano no es lo mío

Voz 1311 12:01 bueno sí también yo creo que que el juego de Messi es un poco más anárquico que el de Ronaldo no me Si te te parte de todos los sitios menos donde acaba al final que es en el área hay bueno pues nos permitía jugar con un jugador hay más es que en el medio del campo que sabíamos que lo íbamos a perder ofensivamente pero necesitábamos que Messi no recibirá balón porque una vez que recibe te da lo mismo que le Marqués con dos

Voz 5 12:28 tres porque siempre sale de de esa encrucijada la temporada que viene Girona Barça ha por Messi bueno estás aquí que Estarás porque entrenar al Barça como Viena o no

Voz 4 12:39 bueno yo ahí no me meto es tal tengo ahora mismo bueno nos lo plantearemos Fira ya veremos

Voz 0475 12:46 aquí tienes a a a uno que define la camiseta de Messi y la de Cristiano Ronaldo alas dos Granell

Voz 5 12:52 sí

Voz 0475 12:54 sí sí Gual prefieres cuál cuál cuál crees que es más como jugador este o son los dos igual de bueno problema para mí quizá Messi

Voz 1138 13:03 es un futbolista más total no más completo en todos los aspectos de ser capaz de de dar infinidad de existencias como de finalizar las jugadas Cristiano quizás el mejor dentro del área pero sí la partos un poco del área quizá no es tan determinante como como Messi

Voz 5 13:17 para el portero para Bono cuando ves delante venir a uno durante venir a otro quién te acojonado una más con perdón

Voz 11 13:25 bueno la verdad que los dos son son son jodido pero

Voz 4 13:31 si te dijeran en un mano a mano elige contra Messi contra Cristiano

Voz 9 13:34 eh

Voz 11 13:36 bueno la verdad que igual Messi tiene más opciones pero bueno Ronaldo también de cabecea de diez doce

Voz 5 13:45 más completo rematador no claro Silva

Voz 11 13:48 por qué le saca nosotros que te gusta jugar a la pelota así ves Se Messi es un grandísimo jugador quizás el mejor pero bueno no es más que Cristiano Ronaldo viendo el fútbol de una forma o de otra te puede gustar uno o otro

Voz 5 14:06 el portero de Marruecos titular en el Girona pero portero suplente de la selección y el portero titular de Marruecos es suplente el Numancia tuvo como lo llevas en el que la selección como dije es otra

Voz 11 14:19 temo no venía un equipo bien armado que lo hace muy bien y entonces ahí quedó muy luego no harán que a jugar en Primera división todavía no fui a la selección por ahí cuando no nos llamarán ahí pues bueno entrenador pues tendrá que decidir no

Voz 4 14:43 a ver quién juega no a ver quién se pone si el titular de Girona el suplente del Numancia que de momento es el titular de la está haciendo Marruecos

Voz 0475 14:50 no yo quería preguntarle a cómo es que siendo marroquí hablas español con acento argentino

Voz 5 14:59 bueno porque aprendí

Voz 11 15:01 luchando al sólo al uno O Burgo a los entrenadores que tenía el a llegar a España lo compañeros y entonces ahí que es verdad que se me ha ido un poco

Voz 0475 15:17 bueno voy a tener en un haciendo más catalán

Voz 4 15:21 porque marroquí un poco argentino un problema ahí queda

Voz 11 15:26 igual con mi familia habló en francés hizo en árabe pero entonces siempre cuando habla habló en ese contexto fútbol pues lo tengo así que portero te has fijado tú siempre quieres ir portero que has dicho este el mejor no me gusta esto de este bueno me gustó siempre Vandersar gusto Cañizares en aquella época ahí bueno es verdad que con el tiempo pues hay bufo y Lloris bueno la verdad es que cada época tiene

Voz 4 16:05 los de ahora ahora mismo quién te parece lo mejor portero de la Liga por ejemplo

Voz 11 16:09 la verdad que está ahí Oblak Stegen

Voz 12 16:14 la verdad es que

Voz 11 16:15 es difícil porque

Voz 12 16:18 son un poco portero para

Voz 11 16:20 cada idea de juego o no que que hay es el debate de siempre dices y jugar como el Barcelona o como el Athletic pues habría que ver a tres

Voz 4 16:30 pero el Atleti el Barça no a ver qué claro porque

Voz 11 16:33 sí sí porque lo creo que Oblak que es el portero ideal para esa filosofía de juego que tiene el Atleti tiene un montón de equipo Ter Stegen para para hablar

Voz 5 16:48 el Barcelona entre el Cholo y Machín hay muchas diferencias cuando veía entrenar a todo

Voz 11 16:55 es verdad que hundió lo estuvimos hablando oí los dos tiene esa característica de primero pues potenciar al futbolista que no no todos los entrenadores lo tiene en cuenta que es muy importante potenciar a un futbolista para después te pueda de pueda dar hizo bueno también qué jugadores Essien siente que hay una serie de que hay una competencia hay que hay posibilidades de jugar porque es verdad que muchos equipos hay entrenadores que tiene un equipo de memoria ahí ahí no

Voz 5 17:36 no los mueve no me mueve nadie

Voz 11 17:39 bueno creo que el año pasado Girona doce Si se fijaron que ya un montón de rotaciones un montón de verdad ese año no no no ha sido igual pero sí que la idea siempre ha sido es aquel futbolista siente que hay una posibilidad de jugar por más que que digamos que es suplente dicho Bono empezó de suplen

Voz 4 18:03 sí ha terminado siendo titulan que le abonó el equipo en este esquema en el que tú trabajas y tal Un tío tranquilo sereno cabeza fría tío de todo eso ya ves tú

Voz 1311 18:12 con la tranquilidad que transmite aquí

Voz 5 18:14 pues en el campo parecido hay alguna vez que igual hay que pinchar en poco que vamos a Bono pero bueno

Voz 4 18:23 nervioso es que quién le encare Messi o Cristiano pues se ponen más nerviosos de ellos que él

Voz 5 18:32 buenas esas buena eh portugués que está ahí con los

Voz 4 18:38 les en la cabeza y me han dicho que si hay alguien muy importante para en tu carrera siempre

Voz 10 18:43 si hay alguien muy importante que que bueno fue el que me llevó a todos sitios Si por el que también tiene mucha importancia el que está aquí a parte de mi familia que que el me

Voz 11 18:56 pero

Voz 5 18:57 no ya la Familia la huelga sino es de la fama

Voz 0475 18:59 a la abuela nada sí sí pero fuera me refiero a que si siempre se habla de Dios

Voz 4 19:03 vuelve a más famoso que yo porque así

Voz 0475 19:06 a Lyon un reportaje de Canal Plus y ahora cada vez que vuelvo a abuelo que como estás después del reportaje y bueno que acostumbrando me que me pare

Voz 5 19:15 a qué años tiene ochenta y tres ochenta y tres años como se llama Antonio Antonio buenas noches

Voz 13 19:23 oye

Voz 2 19:29 ah bueno de Portu

Voz 5 19:33 pero bueno de Porto cómo lleva usted la fama después del reportajes en el Plus

Voz 13 19:37 bueno yo la fama a las de día qué hermosa me llaman abuelo por tu si sí esto ya venía viene de tiempo

Voz 5 19:50 lo que es usted tan importante para su nieto

Voz 13 19:54 bueno no porque creo que lo yo bien con él

Voz 5 19:58 pero porqué por qué

Voz 13 20:00 dice usted que bien Portu yo soy muy responsable de mi mi mente because me Familias dice mucho me dice mucho oí icono nietos que tengo y lo que he podido ellos unas yo yo estoy haciendo sí porque también me gusta el Hull voy a sí

Voz 5 20:24 qué tal que bueno es portugués

Voz 13 20:26 lo diré que decide usted lo digo

Voz 5 20:29 pero como no lo ya hasta Lopetegui le preguntó a a Machín por él

Voz 13 20:36 para mí y te digo una cosa

Voz 5 20:39 dentro de muchos años de muchos bueno no tantos donde le gustaría usted a Portu

Voz 14 20:48 pues no

Voz 2 20:52 el Gerona Gerona Ángels Barceló y entendió Barcelona habían bebido alrededor de verdad

Voz 15 21:00 ahí está ahí te hablo castellano no había entendido

Voz 5 21:05 que ya además del abuelo la vuelta también será

Voz 0492 21:10 ante no sí sí sí la verdad que que también es futbolera sí sí bueno

Voz 0475 21:15 no era pero como acompañaba a mi abuelo pues al final se tuvo que hacer fue al final sabe lo que es un fuera de juego y todo ya está está puesta de acuerdo el día que me dijo Nene ya sea hasta lo que es un fuera de juego yo muy bien muy bien está muy bien

Voz 5 21:31 vuela Asunción pequeños tiene la bueno pues no es más joven que mi abuelo unos ochenta o si es uno por ahí lo unos ochenta así Asunción buenas noches

Voz 16 21:42 no estamos hombre así que usted ya sabe lo que es un fuera de juego hombre claro claro yo le yo le gritamos litros

Voz 5 21:52 me podría explicar a los oyentes del Larguero que es un fuera de juego

Voz 16 21:57 bueno mejor como estamos en La Ventana van a no tengo la cabeza muy

Voz 15 22:06 sí yo creo que eso es que no está de acuerdo

Voz 5 22:09 bueno no se preocupe pero usted sabe cuando están fuera el Chavalón oportuno está nunca está fuera

Voz 0475 22:17 sí eso es lo que decía al míster que siempre me lo dice que que le mete mucha caña en los árbitros le tengo que decir que ver de dónde lo aprendió en mi abuela lo primero que ha hecho me abuela es yo le chillaba mucho a los Árbitro

Voz 5 22:29 sí así les saca de alguna tarjeta Portu la culpa suya Asunción

Voz 16 22:35 hombre y qué es lo que es lo que más le gusta de su nieto cuando debe jugar que es lo que más tarde lo haga Di Luca mucho con lo haga bien y que meta goles hombre metiendo un porrón eh sí estaba metiendo un montón no para nada estamos muy contentos con él

Voz 5 22:57 me alegro mucho el estén así de contento y muy orgulloso de de sus abuelos quieres algo para Antoni Asunción no no sí sí

Voz 17 23:03 bueno también aquí también manda al un beso a mi padre que que bueno que la semana pasada tuvo un problemilla ya lo está en el hospital ingresado de bueno de aquí puede que supongo que que no me está oyendo me está viendo mi madre bueno desde aquí le mando le mando un beso oí que siempre me acuerdo de ellos también pues Navas

Voz 5 23:20 por la mañana gracias está muy bien

Voz 16 23:23 sí sí vale

Voz 5 23:26 pero este viene el padre Nos alegramos mucho un beso muy grande Asunción y gracias por estar en El Larguero

Voz 16 23:31 a vosotros gracias no sólo aquí

Voz 2 23:34 no hay otro Antonio Antonio Saura deporte

Voz 5 23:38 adiós buenas noches fenómenos los dos abuelos no buf no lo sabes tú bien

Voz 4 23:44 yo porque estaba nervioso ya ya llevo la radio los nervios sí

Voz 0475 23:47 a los hacemos sanedrín del Larguero no sí si no pero tendrías que los dos en casa pues sofás con con el móvil cogió que yo no sé cómo han podido entender pero bueno sí la verdad que bueno Mi abuelo pues bueno cuando venimos a hacer reportajes sí que sí que no la he visto en mi vida tan nervioso cuando cuando empezamos a hacer reportaje de primera vez que me dijo

Voz 15 24:09 tiene estoy temblando abuelo tú abuelo tú tranquilo aguantar Juan aguanta creo pasa a mitad de entreviste a mi hijo estoy aguantando estoy aguantando no te preocupes que aguantó todo

Voz 1311 24:21 a los define Matxín lo que le daba la tranquilidad de Bono al equipo atrás un tío tranquilo tal que le aportó arriba todo lo contrario no bueno pues si es pura energía no es es dinamita es como dice él algunas veces bueno yo siempre le digo tío guarda toda la energía para el juego y no te en cabrones tanto con decisiones de de los árbitros porque no no ayudan en nada y que bueno es eso puro nervio oí y luego además pues sobre todo este año pues se ha destapado con el olfato goleador que yo creo que muy pocos podíamos

Voz 5 24:58 pensar que que en su primer año en Primera

Voz 1311 25:02 podría superar los diez goles y él lo ha hecho con creces

Voz 5 25:04 es un poco diablo de Tasmania Portu cuando

Voz 0475 25:07 está jugando porque tú lo ves ahí parece

Voz 9 25:09 Molino

Voz 0475 25:11 sí la verdad que para lo que sea que nos vamos a engañar no si hay muchas defensas que me lo dicen muchos defensas que ha acaban hartos de mi dicen a mi gente un poco tranquilo que Topo

Voz 5 25:23 un poquito luego luego así árbitros

Voz 4 25:25 defensas y árbitros y luego el capi que les da que le da gran el tío de la tierra antiguo sereno equilibrado y que bueno

Voz 1311 25:32 graneles el complemento ideal para todo no se sabe cuándo tiene que hacer cada cosa creo que Si se suele decir que tiene que haber un jugador que suele ser el capitán el que es la prolongación del entrenador en el terreno de juego

Voz 0492 25:48 pues bueno ese es seguro que es Alex

Voz 1311 25:52 bueno creo también que no ha sido tan llamativa seguramente como como la temporada de Portu pero yo creo que bueno estaba a un nivel supera altísimo y bueno mucho de lo que es el Girona tiene que ver también con el rendimiento de Alex que bueno ha jugado prácticamente todos los partidos a un altísimo nivel muy bueno para nosotros que es súper importante el tema del balón parado pues el ha sido el ejecutor ya teniendo un montón de asistencia

Voz 5 26:22 te lo llevaría a otro sitio por supuesto que sí

Voz 1311 26:25 lo que no sé si si podría pero

Voz 5 26:27 lo acaban de renovar ya Portu también sí sí dentro de mucho tiempo como digo siempre pues nada a granel que ha visto que de menos

Voz 1138 26:36 la cláusula tampoco te creas que es muy alta

Voz 4 26:41 gracias igualmente

Voz 5 26:43 Portu el míster no recuerda ahora una deporte un poquito verdad G20 que ha pasado de doce a casi veinte no se porque también la de un poquito menos de veinte la del míster una conocemos porque ha dicho del fiel y que no se puede saber pero tampoco es muy alta irá de bueno si hablamos

Voz 1311 26:58 de cláusulas de jugadores entonces no es que sea poco alta

Voz 5 27:01 es que está queriendo emular ridícula estirado te dos o tres millones no menos un millón mucho menos doscientos o trescientos mil tres fin también bueno por ahí poniendo problemas es un millón casi se lo sacamos ya eh es el secreto mejor guardado de Girona no es un secreto no te preocupes el que lo quiera no va a ser por eso si no lo tiene fácil la una de la mañana y con lo bien que estás aquí en en Girona

Voz 9 27:28 bueno estoy fenomenal esto siempre lo he dicho es cierto dijo que sería una pena no no bueno esto es

Voz 5 27:38 de debía también vamos a pensar que que vamos a continuar mucho tiempo no

Voz 1311 27:43 Nos quedan dos partidos la directiva T

Voz 5 27:46 Palencia aquí no y Las Palmas fuera además creo

Voz 1311 27:49 qué qué muy sabiamente eh pues la directiva ha tenido a bien el el preparar una celebración de bueno el él año que que ha hecho el equipo creo que es un reconocimiento que los futbolistas se lo han ganado y también nuestra afición porque al final hemos conseguido que Montilivi posea una una comunión muy bueno el año pasado venían aquí es cuatro mil o cinco mil personas y ahora nos lo han llenado prácticamente todo los días y yo creo que el club quiere tener también ese detalle desde mi punto de vista creo que bueno pues es muy importante que se reconozca que un equipo como Girona haya hecho estaba magnífica temporada hay tengamos la oportunidad de seguir disfrutando de primera división pues eh para mí creo que es un gesto que que es bastante loable

Voz 4 28:41 es quieren cerrar llegue ya parte del estadio un proyecto así se cumplen también aquella grada tienen seguir crece

Voz 0475 28:46 cuando esa es una de las partes la verdad que el estadio se se le va a quedar pequeño el equipo viendo los méritos que hace pues lloro

Voz 5 28:52 que merecía la pena este rato de Larguero e de radio para que todos en España conozcan un poco más los entresijos de este Girona que muchas veces lo vemos por la tele vemos el resumen tuvimos Carrusel deportivo los partidos y tal pero yo creo que merecía la pena conocer un poco a tres jugadores que representa muy bien este Vestuario y sobre todo a su entrenador a Pablo Machín con el presidente en Manchester trabajando con la ámbito

Voz 4 29:10 de quién sabe si el año que viene superar lo de esta temporada no es muy difícil porque

Voz 5 29:15 claro que acostumbra rápidamente a la gente

Voz 4 29:17 eran Capi no no el año que viene la Champions a Europa como mínimo hay que tener los pies en el suelo no

Voz 1138 29:22 bueno yo creo que todo el mundo sabe el equipo que somos la humildad sin

Voz 11 29:25 pero ahí no lo crea o qué

Voz 1138 29:27 que busquemos retos mayores bueno

Voz 5 29:30 aquí lo dejamos un hay dos de la mañana muchísimas gracias por estar aquí chavales Porto que vaya bien a tus abuelos que son unos fenómenos también míster gracias por sacar este ratio para Larguero y mucha suerte hagas lo que hagas gracias por venir a visitarnos gracias por invitarnos un placer venir aquí a Montilivi seguro que irá muy bien la temporada Capi muchas gracias que vaya bien Bono cuanta un placer gracias

Voz 4 29:51 seguimos en el Larguero este rato dedicado al Girona aquí en la Cadena SER desde Montilivi

Voz 5 29:56 seguimos en la radio

Voz 18 29:58 eh

Voz 4 34:04 aquí del estadio Montilivi el míster y los jugadores del Girona pero como cada martes digo en El Larguero enseguida viene Antoni Daimiel con el eh

Voz 5 34:10 eh ratito que dedicamos siempre a la NBA que están los play offs espectaculares en la mejor liga de las que del mundo pero antes nos vamos A Coruña porque ya

Voz 5 43:25 iniciáis que siguen parálisis

Voz 18 43:37 el Haski

Voz 5 43:42 hola Antoni Daimiel muy buenas qué tal buenas noches Manu pues aquí estamos en Girona hablando

Voz 0200 43:46 de fútbol Bono el Gone el entrenador y con los jugadores

Voz 5 43:49 no pero temporada dones de Girona eh

Voz 0200 43:52 temporada sí si todo un ejemplo no de cómo responder sin perder ninguno de los valores que también le funcionaron en Segunda División responder a alto nivel competitivo en Primera sí señor eh

Voz 4 44:04 oye cómo están los playoff como está Girona y cómo están los proyectos de la NBA parece que en las semifinales de conferencia

Voz 0200 44:09 es mucho más decididas de lo que igual sí

Voz 5 44:12 estaba no pues

Voz 0200 44:14 sí sí han ido más rápido de lo que se podía esperar desde allí un cuatro cero tres tres unos exacto exacto el cuatro cero de Cleveland a Toronto otra vez arrasa Le Bron James a los Raptors a estos Raptors que han ganado mucho en temporada regular en los últimos años bueno se puso tres cero Boston ganó el cuarto partido Philadelphia ahora juega en el quinto en en Boston y esta noche se juegan eh bueno pues partidos de la conferencia este los quintos en Houston Houston Utah gana tres a uno Houston lleno clan eh al lado de San Francisco Golden State Warriors contra Nueva Orleans gana tres a uno Golden State Street favoritos acabó este partido ganan esta noche pues ya pasarían a la final de Conferencia Oeste que yo creo empezaría el lunes e todavía no está confirmado et Is seguramente la final del Este si va tan rápido gana juega Boston si ganamos yo empezaría el domingo eso sí

Voz 0492 45:06 bueno alguna firma Philadelphie imposible no

Voz 0200 45:10 bueno de ganar imposible sabes que nunca se ha levantado los ocho goles a cero en contra en una eliminatoria es de siete sí que sea forzado en tres ocasiones un séptimo partido el equipo que iba perdiendo tres a cero y y bueno creo que tiene armas para hacerlo pero va a ser un ambiente muy duro para los Sixers el de Boston no apoyando a los Celtics que es un equipo además heroico en su comportamiento en la pista

Voz 4 45:33 tres uno para Boston Si gana el siguiente partido final del Este donde ya está Cleveland en un equipo muy muy a la medida de lo de lo de Le Bron no ha es eh Le Bron por tierra Mariaire por tierra Mariaire y los demás pueblos los banderilleros para que son muy buenos banderilleros pero sin una estrella que en otras ocasiones ha tenido al lado como White siguen sin jugadores como como Irving que se marchó también a Boston yo creo que es un equipo muy a la medida de Le Bron no

Voz 0200 46:00 bueno los banderilleros ahora ya se han atrevido a más cosas no hemos encontrado Toronto ya se dan una vuelta sobre sí mismos antes de colocar las manecillas porque Kevin Love que estaba por debajo de su nivel ha promediado veinte puntos contra Toronto por partido ver catorce Year Smith que ha hecho una gran defensa sobre de Russian Se va a doce puntos por partido Jeff Green doce puntos George Hill cabe jugando mejor el base en diez puntos con lo cual cada vez tiene más ayudas de Ebro pero efectivamente Le Bron está por encima de todo va a ser su décima final de conferencia en doce años lleva siete años volviera final si lleva seis años consecutivos ganando por lo menos una eliminatoria cuatro cero

Voz 5 46:39 es que los Boys ahora mismo fíjate cómo empezaban los primeros con tantas dudas pero los beso ahora mismo tiene pinta que puede ser los finalistas finalistas de la NBA de la Conferencia Este

Voz 0200 46:47 están creciendo hoy Ivonne pues habrá que ver si finalmente es un Boston Cleveland con sería ventaja de campo para Boston pero a lo mejor en en las apuestas le dan por el efecto Le Bron favorito a Cleveland

Voz 4 46:59 en el Oeste tampoco les dábamos ninguna opción a Jutta que ha notado bastante la baja de Ricky Rubio que no sé si sabemos algo de la vuelta Ricky nada no

Voz 0200 47:06 no no no sabemos todavía nada se juega a las dos de la madrugada eh yo creo que querían forzar o el propio Ricky sobre todo quería forzar jugar no ha jugado ni un solo partido de esta eliminatoria contra Houston ha tenido lesiones como Dante ex un que estaba jugando muy bien defendiendo vena a Haarde ni ir tirando bien eh con buenos porcentajes a canasta también ha caído lesionado de Rifai bossa tenido problemas Si bueno pues le ha costado salvo esa victoria competir a Utah Houston tiene una gran plantilla eh no ha jugado al cien por cien Nihat Demi Chris Paul y aún así bueno pues se han puesto con nuestra tres a uno así que es muy difícil la sorpresa aquí en esa eliminatoria entre Golden Stade y peli Cannes pues lo mismo

Voz 5 47:45 ahora por mucho Anthony Davis y te que no lo están haciendo muy bien pero es muy difícil remontar a los a los actuales campeones ese tres uno bueno así están las cuatro series ahora mismo las dos semifinales del Este y las dos del Oeste en una

Voz 4 47:55 semana en la que hay movimientos Antoni para ocupar ya

Voz 5 47:58 banquillos por ejemplo de Nueva York de Fini Side Charlotte no

Voz 0200 48:01 si aquí nadie pierde tiempo muy Nueva York ya tiene nuevo entrenador David Fish del el entrenador con el que tuvo problemas Marc Gasol esta temporada en Memphis que acabó destituido de de ese equipo Dale se compromete con los Knicks eh cocos como entrenador serbio pero que lleva dieciocho años trabajando en Estados Unidos ni que ganó el Eurobasket con Eslovenia entrenando a Don Chuchi habrá Giggs en nuevo entrenador jefe de Phoenix es el primer europeo nacido y criado en Europa eh que va a ser entrenador jefe en la NBA ir un entrenador México de Alburquerque James Borrego que ya fue entrenador en Orlando se ha comprometido con Charlotte aun así Atlanta Orlando Detroit y quién sabe si Toronto cuidado acuden estar buscando entrenador

Voz 5 48:44 bueno pero es que el entrenador de Toronto así el mejor

Voz 0200 48:47 de la temporada regular y lo pueden largar a hay mucha gente criticando al entrenador después de esta eliminatoria de este cuatro cero de la derrota contra

Voz 4 48:55 se ha escocido ha escocido mucho hay un montón de preguntas de los oyentes perdón íbamos de tiempo así que vamos con ellas que hay unas cuantas

Voz 0492 49:03 sí dice

Voz 4 49:06 Morales m en Twitter dando por hecho Anthony que ganará el premio al Jugador Más mejorado del año que no estás de acuerdo no es el máximo favorito

Voz 5 49:13 es el máximo favorito que otros dos jugadores completarían S

Voz 4 49:16 el podium desde tu punto de vista

Voz 0200 49:18 pues podría ser Yale en Brown el jugador de Boston

Voz 5 49:22 a lo mejor Cream Capella el pivote de Houston pues mira el oyente dice Yale en Brown

Voz 4 49:28 Steven Adams Steven Alan siempre

Voz 5 49:30 venga Capella ha tenido más simpatía e Javi tribal alta cinco dice Anthony no crees que Calderón se merece más minutos en estos play off con Cleveland

Voz 0200 49:39 bueno ahora ya ellos Gil está jugando y está jugando más es verdad que ha habido

Voz 4 49:43 parto eh sí sí sí

Voz 0200 49:45 la ronda hay un momento cuando vuelve ellos Gil pero incluso antes de que vuelva hay un partido en el que ya no juega Calderón y no sale de titular y es verdad que no lo estaba haciendo mal no pero bueno ahí no están midiendo ya en este momento de la temporada merecimientos particulares por un jugador tienen que buscar química mezcla en el equipo y rendimiento global y es lo que yo creo que sí ha encontrado tanto

Voz 5 50:07 dice

Voz 0492 50:08 D G siete villana

Voz 5 50:11 Toni la eliminatoria Celtis Sixers como como iría con Brad Stevens en otro banquillo eran pero no fueran gran pregunta yo creo

Voz 0200 50:19 es el el mejor entrenador ahora eh por la capacidad que ha demostrado ante las dificultades

Voz 35 50:26 y en estos tiempos en la NBA diría el año pasado y este Stevens y hasta