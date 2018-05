Tomás: "He sido empresario durante 50 años y ahora cobro 900€ de pensión"

Voz 1363 00:00 el yen Logroño Nos espera Tomás buenas noches buenas noches gracias por llamar Thomas lo escuchamos

Voz 1 00:06 gracias a ti maja eh mira pues que lo escucho ir a veces ayer escuché eso de qué quejarse de las pensiones y yo estoy de acuerdo que habrá un por ciento que supone dejar hacer siempre espero es que todos los días calle todos los días escuchando que me parece que era

Voz 2 00:27 de Asturias por ahí

Voz 1 00:30 que parece que entendí que a los treinta y ocho años que el avión jubilado claro pero es que ese hombre sí ahora tiene sesenta y tantos M

Voz 1363 00:40 sesenta y tres sigue José Manuel ingeniero de Ponferrada

Voz 1 00:45 tres tres veces la tarta ya

Voz 1363 00:47 de todas maneras perdóneme Tomás José Manuel no se quejaba Él decía que el detenido una buena pensión pero hacia una reflexión decía que cuando era joven no necesitaba el dinero que es ahora cuando no lo necesita

Voz 1 00:57 pero pero ahora ahora te hizo mención también de de las pastillas que

Voz 1363 01:02 si la Medici las medicinas

Voz 3 01:04 yo asistencia ya estuve yo alguien esto

Voz 1 01:07 el setenta y cinco años se sí vamos M yo ayer estuve comprando pastillas en una farmacia por ocho euros me en alumbra Murcia que tengo es que repercute eso en una tensión mala yo cobro novecientos euros de paga de jubilado los entendáis ahora si quieres te cuento en mi vida

Voz 2 01:28 un poco desde que empezó eh

Voz 1363 01:33 sí con mucha atención Tomás digo que sí te puedo decir

Voz 1 01:37 sí sí usted porque es que cuando yo digo por ejemplo picos que se compran títulos es comprar en carreras que tienen más pero no saben hacer nada yo no fui a la escuela siquiera yo no tengo título de ninguna clase yo lo crea diez años ya trabajaba a los catorce años y medio en Colominas ya no dejaré trabaja nunca me llegaron el año excepto al año me llevarlo a mí Bille iba a buscar trabajo encontré trabajo estuve cinco años con una empresa cuando ya me he a casar ya tenía mi novia pues mira me voy a ir me voy a poner di cuenta y así lo hizo me casé puse por mi cuenta que los principios fueron fatales fatales porque tuve un misterio en la barriga llevaremos perros este día típico de esos que pegaba unas para cada una bueno lo pasé fatal tuve la suerte que fui a Pamplona y limpiaron bien me dejaron perfecto y después pues he estado trabajando por mi cuenta casi cincuenta años yo no tengo ningún título pero yo uno es el de hacer hacer nunca pues mira ese unos ese es un título que es innato en la persona creo yo es bajar por una pronta y entonces no voy mirando al Selur y mirando al cielo

Voz 1363 03:18 ir mirando el cielo con qué fin

Voz 1 03:21 bien pues mira al cielo por pero no veía una pasado tenía la alero caído la fachada deteriorada y entonces alguien Traballo irse a casa pues lógicamente tenía problemas

Voz 1363 03:37 mantenimiento vigilaba usted el mantenimiento de los edificios no

Voz 1 03:41 tenía problemas de que esa casa pues eran los hermanos los hablaban yo los ponía la coalición la compra

Voz 2 03:48 Illa construía

Voz 1 03:53 así pues hecho yo más rehabilitación en el Casco Antiguo Logroño

Voz 1363 03:59 viendo casas comprando rehabilitando iba tendiendo

Voz 1 04:02 es decir sí claro lógicamente había vecinos como esté que arreglaba escuelas buenas yo ha habido un señor que tenía cinco hijos ya tenían una máquina para estirar le regale un piso otra señora Se macho estamos hablando de la peseta millón y medio de setas pero siempre te queda algún listo que le parecía que te va a clavar el cuchillo y entonces quedó uno en una casa dio la escalera los bomberos ir lamenta la yo estaba día cuando salía a la calle me increpó y le dije mira no me cuentes nada digo no Exterior salir por la ventana y así pues estado pues prácticamente toda mi vida

Voz 2 04:51 te voy a contar también doctor

Voz 1 04:54 buenísima yo donde he tenido las oficinas todavía no había una señora señora me insinuó que no podía vivir tenía propiedades

Voz 4 05:08 yo les digo a ver lo que tiene

Voz 1 05:10 bueno me enseñó lo que pues yo les bueno siempre el pues mira a los ojos como platos Le dije mira yo le voy a dar dos mil pesetas

Voz 2 05:20 todos los meses mientras viva eran dos hermanas e hijas y tuvimos el trato tienen una

Voz 1 05:31 una anécdota buena porque el semanas yo creo que no se llevaban bien yo tenía con Il lo llevé al afirmar al piso de ellas ya señora estaba tortazo pero de verdad es usted señor notario es verdad es que sí señor a que es el notario pero porque yo creo que no se fiaba de su hermana bueno seguir la operación yo hice una operación redonda resoluciónde la vida yo cobro novecientos euros como te he dicho pero no tienen la culpa a nadie conmigo porque esa azul siempre bastante bien qué hacía pagar el mínimo todos los últimos años que en todo mi mujer alguien porque cuando no hay que paguen más pero bueno entonces me queda uno treinta euros pero claro yo soy una persona que tiene intenté poner los huevos en las fiestas una de las esta asimilado que pasen toda la otra me funciona bien entonces yo no quiero decir que vivo con uno de quinientos euros por sería bueno que todavía trabajando y que ahora ya siento se te además es que yo no pagaría mano dos mil euros

Voz 2 06:49 a ningún pensiones por qué pues porque

Voz 1 06:54 porque no el dos mil euros porque el sobramos viví y apoyaría a la gente que que

Voz 2 07:01 que no puede pagarlo

Voz 1 07:04 que no que no puede ir con setecientos instintos ahora también tienen una cosa cada uno es lo que quiere ser porque no se preocupan más que de lo que menos porque tenían una eso ya te digo cincuenta años y ha sido vamos he tropezado con todo a mí me concentro los gitanos de loco pero porque les ha ido muy bien esa señora que me dio la tasa porque ella no cobraba tampoco cobraba

Voz 2 07:40 pero es que no entendía cobrar

Voz 1 07:45 tenía un vecino que venía un bar estos piratas que tienen de copas ir a último mes que me Paco me pagó con monedas de euro me pagó setenta mil pesetas eran conseguido

Voz 1363 07:59 vaya

Voz 1 08:01 ETA junto a conseguir que no se investigaba yo porque insisto ellos soluble dio cuenta la psicóloga Simón prontito

Voz 2 08:12 pues a ver qué me has pagado Locus

Voz 1 08:15 yo tengo anécdotas a punta pala para trabajar en mi vida

Voz 1363 08:19 tanto toda una vida en la calle Tomás muchísimas gracias por su llamada

Voz 1 08:23 vale pero que no oye si mira y si quieres mandar yo la última hechos iba a hacer una almazara de Oliva y entonces me manda la señal sicarios el mando Tito con el equipo que estéis

Voz 1363 08:41 jo Tomás muchísimas gracias que generoso aceite que rico gracias Tomás

Voz 2 08:47 me han ido dice