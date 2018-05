Fernando: "La pensión no pueden ser igual para todos los trabajadores. No todos cotizamos lo mismo"

Voz 1 00:00 vamos a conocer a Fernando buenas noches sola buenísimos gracias por llamaría adelante

Voz 2 00:06 Vera etcétera son comentarios porque es la persona que es explicación salas de Logroño que es autónomo y que tenía una tensión que novecientos euros que fue a la farmacia señalaron por ocho euros le narra la Bolsa no sé en qué mundo vive este señor lo que sí quería decir que este señor era autónomo por a última hora cogió el pago el máximo para cola tenga novecientos euros mientras yo estuve toda la vida de una empresa anteriormente empecé a trabajar con catorce años pero me tiene cuarenta años trabajando en una empresa cuando a mi empresa me quitaba por decir algo los últimos años hasta ochocientos euros entre Seguridad Social IRPF yo he pagado a los Palaos cosa que no señor no pagó este señor mientras yo esté pagando esto y él estaba pagando el mínimo se estaba haciendo un plan de pensiones Koikili por eso dijo que tenían permanente eso es muy bonito a hablar laboral El por qué cogimos dice bueno pues a mí la pensión que me la pongan con lo cuando cotice menos pero lo que tenían que hacer cojo yo no creo que lo haga mal a nadie porque no es justo pero que no permitan tampoco que que el texto en los últimos años va a cobrar las pensiones que cobran yo estuve pagando toda la vida a mí me quitaban los parados yo sido una hora extra yo cotizaba Hacienda hay cotizaban a la Seguridad Social de este no cotizaban hacía violación la huelga hay perdía dinero eh hoy salga a la calle porque sois jubilado este señor el día que yo saque un uno por ciento un dos por ciento no va a decir que no lo quiere cobrar menos y salieron a la calle es muy bonito a Pla eh a ver a qué farmacia va él le llenan una bolsa con ocho euros cuando el otro día sin ir más lejos una un medicamento

Voz 2 01:58 pero soy una simple Un para afecta Molt seleccionará a los hombre yo no estoy tomando unas pastillas para la próstata ya pago cuatro meses ir eh cualquier cosa que te hoy a las farmacias sin mucha gente no podía ir a la farmacia porque no para la papada yo no digo que en los cobrarle tengan que armas yo no digo que la su en los sean que sean proporcionales igual a mí me tenía que subir menos son los toros sea nuestro otra parte es igual que Banier cuando se pinchaba a decir que nada de aquellas que ya estoy hablando porque yo estuve en Barcelona cuando las Olimpiadas ganaba vale está medio millón de pesetas pero cotizaba Smith eh como quieren tener la pensión algo aquellos que está cultivando toda la vida por lo que gana eh yo Padawan al yo pagaba los sindicatos yo optará a los parados este señor ha da un duro para los parados a que no anime dos contaban los parados esto es lo que quiere de esto se hoy como dijo Fraga Iribarne que los obreros tendremos que habla de zapatillas de esparto calmando con personas como ésta es lo que el Gobierno quiere y una reforma laboral que es algo que nos está llevando eh hoy los obreros se tenemos algo es por lo que hemos luchado en la calle cosa que este hombre es una lucha una es muy bonito hablar es que a mí estas cosas Mendi lo caluroso señor tocaya agente jubilado en el campo que estoy trabajando para los hijos de lo corrijan lo no a mí no me parece mal pero a mí que me doy lo que es

Voz 3 03:33 también de Conchi no entiendo que está usted indignado con los dos testimonios también con el de Conchita de Asturias

Voz 2 03:39 no lo veo de Asturias al fin y al cabo dice que están trabajando a nombre de la mujer y tal que trabajan ellos te lo que en utilizan la pensado con la persona que está trabajando ya el jubilado la yo creo que para sus lectores eh pero a mí que me meten lo que es mío porque ya digo yo no solamente aquellos que yo cotizaba es que si yo cotizaba a treinta euros por mí la empresa cotizaba cincuenta Si amiga empresa me dato ese pueblo seguimos hijos mayores cotice yo que este señor yo tengo un plan de pensionistas

Voz 2 04:18 la que tiene para Carlos estos cuatro Arico tenemos aquí eso el máximo no Papa los no lo permitimos iba a tener una o pensó usted es de cuatrocientos euros a ver si hablaba como habla

Voz 2 04:32 nunca sale a la calle a luchar por un un pueblo un puesto de trabajo un sueldo que no Noise una pensión digna pero mañana cuando le acoge que es el reparto por los que salimos a la calle ojo le hablando es la persona que tiene una pensión de casi dormir lo sé pero también hubo consiste también muy trabajo a yo no quiero que me quiten para darle lo que él me lo que a mi y a cada uno que le o lo que es justo a mi nombre es que estas cosas

Voz 3 05:04 Fernando está usted bien que no quiero que se que se altere tampoco eh no lo sabe usted este espacio para que llamemos pero no quiero que se ponga nervioso Nicolas

Voz 1 05:13 eso es poner en riesgo su salud tampoco eh no soy una persona muy pasional puso un poco nervioso hasta que está muy bien pero

Voz 2 05:21 hay cosas que indignan hombres que oye que diga que está muy bien para vivir no se Viver eh porque si yo no estoy de acuerdo con novecientos euros pero los políticos gente cruza con lo porque yo cuando Rajoy pues que os camino de Rajoy sólo Salah cobran que a los políticos te están ahí cuatro años y cobran todo pues ojo al ahí respetó que cobren a todos los que estén en eso yo tampoco estoy de acuerdo con las cantidades que cobran ni te cobren de presentó uno por León y tenga peso Madrid que cobren los tampoco estoy de acuerdo en eso lo tengo que tragar pues a ver si luchamos también por eso porque lo que todos los privilegios estos a esta gente en verde Louis a la que cobran una pensión que tienen que cobrar menos ya digo este hombre pues tendrá una pensión claro no se parece que hizo mucho milagros no esto me parece que la de los que dividía a los países en los III para sufragar esos el australiano sólo llegaría

Voz 1 06:29 Fernando muchísimas gracias por su llamada vale gracias a ver si puede llegar al bebé

Voz 2 06:36 hola soy una persona que dormir poco mire lleve cuarenta años levantándome a las cuatro y media de la mar

Voz 3 06:42 claro yo no al final yace descontrole no con el sueño nunca coge el sueño

Voz 2 06:46 que no habían puesto las calles cuando salía de casa o sea que