"Un mundo más peligroso"

Voz 1910

00:00

la decisión del presidente de Estados Unidos Donald Trump de abandonar el acuerdo de no proliferación de armas nucleares con Irán es una mala noticia que ha provocado una gran inquietud en la Unión Europea que también firmó el acuerdo que es partidaria de mantenerlo la primera ministra alemana Angela Merkel el presidente francés Emmanuel Macron e incluso el ministro de Asuntos Exteriores británico Boris Johnson viajaron en las últimas semanas a Washington para intentar convencerle de que no tomara esa medida impulsada por Israel por Arabia Saudí enemigos tradicionales de Irán Europa tiene que intentar ahora mantener vivo el acuerdo por sus propios medios pero será muy complicado porque lo que Trump anunció ayer que vuelve a las políticas de sanciones contra Irán es decir que exigirá entre otras cosas a las empresas no sólo norteamericanas sino también europeas españolas incluidas que dejen de comprar petróleo iraní la principal fuente de ingresos del Gobierno de Teherán bajo la amenaza de multas o de entorpecer sus negocios en Estados Unidos los europeos esperan que al menos el boicot de Don se haga de manera progresiva para dar espacio de la negociación pero nada es seguro lo único cierto es que el mundo es desde ayer un poco más peligroso hice algo implica la globalización es que la inseguridad es algo que se contagia como la peste ojalá la Unión Europea consiga disminuir los daños de la arriesgada política de Donald Trump