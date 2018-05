"¿Se puede ser joven más allá de los 24?"

sí verdad joven para ustedes sin embargo no hay edad ya me lo temía mucha reflexión entorno a la ilusión a las ganas verdad Isabel de Madrid

buenos días Dani Pepa a todo el equipo Felicidades Pepa felicidades a todos cuando dejamos de ser jóvenes pues cuando nos falta ilusión proyectos cuando del el por qué de esa curiosidad que implica por qué porque pasamos al para qué qué lástima y eso no tiene edad

te importante el como tú abuelo tu padre tu tío te das cuenta el año pasado cuando después de come esteponera sillón incluso para el oso cuando está en la música el acta que pueden tú si la casa pero yo tengo cincuenta y cuatro en peritó perímetro bien uso muy niño o niña Andrew

Voz 10

02:10

los días mi nombre es Elia yo creo que es la esperanza de vida son ochenta años uno es joven hasta los cuarenta en las porque me pide más o menos cerca sino porque consideró a las cuarenta es todavía muy joven ir respecto a las encuestas me encanta por fin me encanta que haya toros partido sean igualitarias porque así se pondrían