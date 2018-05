Juan Carlos: "Es importante reivindicar la vida rural"

Voz 0266

soy Juan Carlos poder Narbona vivo en Mora de Rubinos Teruel en concreto mientras se dedica a ver se dedica a los servicios de hostelería y restauración pero tenemos una explotación también de sofás estamos en una en una comarca en la que la densidad de población es de las más bajas que hay en España tenemos una media de tres con tres habitantes por kilómetro cuadrado estamos a una hora cielos al Valencia uno cinco horas diez tenemos estaciones de esquí bueno y luego pues y el sector empresarial de la comarca pues estaba bastante diversificado es una zona en la que vivimos como empresarialmente muchas posibilidades de desarrollo lo que parece bueno pues te enamoras carencias que tenemos de de servicios como puede hacerlo de todo el tema de internet yo no voy carencias pues en infraestructuras y sobre todo las cadencias también un poco en Sanidad lleno anima siempre a mis hijos a que se formen vuelva desgraciadamente me acuerdo cuando era pequeño pues que sus abuelos y tus padres ciecia dijo estoy sí hay vete de aquí no hay futuro yo creo que hay que cambiar que Saint hay que sentirse hay que sacar el orgullo rural que creo que es importante en el medio rural la calidad de vida que nosotros tenemos comparada con la gente tiene ciudades estoicamente distinta aparte pues nuestra nuestra calidad de aire y nuestra calidad de tradiciones no son importantes las tradiciones que hay en el medio rural y que al final no dan poco o el valor no