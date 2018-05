“Cuando te ha servido para manipular, la inercia es creer que RTVE es tuya”

Voz 1

aquí tenemos a la portavoz del Consejo de Informativos de Radio Nacional Alejandra Martínez Alejandra buenos días qué tal muy buenos días dimite Arantxa Torres una periodista que no acepta manipular la información efectivamente decías tú le ha costado el puesto en realidad lo que le ha costado el puesto por su dignidad es ella la que dice yo por aquí no voy a pasar qué es lo que en realidad han dicho o hemos estado diciendo muchos durante los últimos años en esos intentos de que nos digan cómo tenemos que contar las cosas con esa visión política que no compartimos al final se trata no de contar las cosas como son o al menos desde la honestidad no desde la visión política y menos de un único partido no Alejandro habrá oyentes de la SER que no estén escuchando ahora en en el coche en casa hay que digan pero bueno porque ahora aquí está pasando en Radio Televisión Española para que los trabajadores se movilicen así la manipulación es nueva y y el bloqueo institucional la no renovación de la cúpula está provocando daños añadidos a los que ya provocaba su propio trabajo no evidentemente la manipulación no es nueva la falta de pluralidad no es nueva los dobles raseros no son nuevos todo esto no es nuevo viene desde que se cambió la ley para volver a elegir la presidencia de Radio Televisión Española digamos a dedo con la mayoría absoluta de un único partido desde ese momento los consejos de informativo hemos hemos sido denunciando todos esos casos argumentando los elevando los a las instancias pertinentes internas y a veces externas evidentemente todo esto ha ido sucediendo ha habido distintas protestas distintas resistencias con mayor o menor eco porque también las intensidades varían según la la temporada lo que pasa que mencionabas tu antes la situación parlamentaria hace un año que esta ley se empieza a tramitar una ley que el propio Partido Popular vota a favor devolver a esa ley de consenso es decir sale adelante os empieza a tramitar con la unidad o la unanimidad de todos los partidos IPS a ese paso que dan todos y que de alguna manera a los demás los Esperanza no entre todos empieza se empieza a bloquear y cuando hace unas semanas se constata que lo que creíamos que era una renovación más o menos inmediata hacia una presidencia de gente no se constata que efectivamente se bloquea hay que ya no va llegar antes del verano con tiempo para preparar decentemente unas buenas programaciones pues hay momento en el que ya salta todo y además asalta desde todos los sitios desde los consejos desde los sindicatos apuntabas antes a mujeres porque básicamente no podemos más el socio del Gobierno por ejemplo Ciudadanos ha dicho sí sí lo puede poner como condición para aprobar los presupuestos por ejemplo a ver como condición tampoco nos podemos meter exactamente ahí no porque cada uno de los partidos tiene sus propias de esclavitud de sus propias circunstancias de hecho de esta negociación parlamentaria como está pasando a lo largo de toda la legislatura ha sido especialmente complicada pero es cierto que todos han cedido un poco hasta llegar a un acuerdo que ha costado mucho pero que es un acuerdo muy potente porque recoge Sense Julia es de todo tipo y ayer vimos una foto en el Congreso en el que por un lado estábamos digamos todos los representantes de los trabajadores y los profesionales la unidad sindical que dentro de esa casa no siempre es fácil todos los Consejos de Informativos toda la oposición y cuando digo toda la oposición voy a reseñar algo que me parece importante el diputado de UPN dijo creo que es importante que sepáis que estamos aquí PN es un socio habitual de del Gobierno es efectivamente eso es lo que él me subrayo no digáis que el PP sólo tiene ciento treinta y siete podéis decir que en esto el PP sólo tiene ciento treinta y cinco es decir en esa foto veíamos cosas tan antagónicas como UPN Bildu Ciudadanos PSOE Podemos están todos lloramos iré dos te arriesgas a anticipar porque creéis que el PP está bloqueando a ver yo entiendo a engaño electoral Alejandro yo no me atrevería decir porque creo que las circunstancias varían mucho según cada semana mi sensación aunque es verdad que creo que se resisten a soltar la porque es difícil cuando has creído tanto que la radiotelevisión pública te sirve para manipular para contar la realidad a tu favor y esto vale para la izquierda a la derecha cuando has querido tanto en esto cuesta mucho soltarla la inercia es creer que es tuya entonces yo creo que poco a poco les estamos haciendo entender que que es de los ciudadanos yo creo que el Partido Popular va a acabar entendiendo lo sumándose porque además les necesitamos porque de verdad creemos en la en la pluralidad que puede ser que la quieran seguir manteniendo pues lo máximo posible pero yo creo que ellos empiezan a ver claro que no tiene sentido cómo es trabajar día a día en una redacción en la que las decisiones informativas se toman por razones ajenas al criterio y a la lógico informativo bueno yo creo que depende también mucho de las redacciones no es lo mismo una redacción central que una redacción territorial no es lo mismo ahora en este momento la redacción de la radio que la redacción de la tele que la redacción de la web las direcciones varían hay distintas familias distintas intensidades más moderados más radicales En cualquier caso cuando los criterios son políticos fundamentalmente hay una sensibilidad política que lo inunda todo bueno pues es muy asfixiante porque hay muchos momentos en los que te pueden apartar porque no puedes fluir con toda la naturalidad profesional que querrías y una cosa muy gráfica que está pasando ahora eso yo diría que es común a todas las redacciones han dejado de sonar no suenan no hay teléfonos no no hay tensión no hay gritos no hay gritos me refiero de de Iván no lo normal es que es lo suyo ya no es una cuestión tanto de manipulación y demás que por supuesto sino que ya han necesitamos necesitamos potencian necesitamos tensión necesitamos a alguien que nos coloque donde merecen los ciudadanos sobre todo cuando se demostró que era posible y otras radio era posible no efectivamente precisamente la derivada del consenso por eso queremos tienen es citamos volver a él Alejandra Martínez portavoz del Consejo de Informativos de Radio Nacional gracias suerte gracias nuestra suerte será la de todos que esto es lo más importante que cale en los ciudadanos