Ada Colau quiere frenar la subida del precio del alquiler

Voz 1727 00:00 la alcaldesa de Barcelona Ada Colau se va a reunir hoy en el Congreso con los grupos para pedirles a los partidos políticos un cambio en la Ley del Alquiler les va a proponer medidas concretas para frenar el encarecimiento desproporcionado de los precios Ada Colau alcaldesa de Barcelona día hola buenos días le han confirmado ya si todos los grupos la van a recibir

Voz 0008 00:23 pues no todavía estamos pendientes la verdad la verdad es que me sorprende porque ha habido un grupo concreto ciudadanos que se ha negado estar firme y ha dicho que considera que no tiene nada que ver con con alcaldesa de Barcelona que recuerdo que es capital de Cataluña segunda sí el Estado y la verdad es que me ha sorprendido porque no había recibido nunca una respuesta de este tipo el Partido Socialista me he dicho no tenía complicado pero como estaba esperando y confío que puedan encontrar la persona responsable que finalmente pueda tener ni que sea un momento para para recibirles tiro popular cine ha confirmado la presidenta del Congreso también Unidos Podemos también y también partidos kurdos que republicano ante Erekat también cero pero realmente son los grandes digamos los que tienen la capacidad de tirar adelante esta reforma legislativa de vetarla como ya ha pasado recientemente recordemos que hace poco bueno hubo una iniciativa ciudadana social que llevó ya la propuesta de reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos Ypf y Ciudadanos la vetaron entonces eso es lo que no pude volver a pasar y por eso también estoy en Madrid no porque necesitamos de verdad que se discuta de esto en el Congreso porque nos van una ciudad en caso de Barcelona pero también de Madrid a las grandes lo es Estados todas iguales estamos viendo una subida de precios absolutamente enloquecida que recuerda los peores tiempos de la burbuja inmobiliaria de la que aún no hemos acabado de salir por por todas las consecuencias nefastas que estuvo y no podemos permitirnos otra burbuja y por lo tanto necesitamos que se hable de esto en el Congreso y que y que se adapte la legislación de los alquileres que ahora mismo no respeto la la realidad desde luego que la viviendo en Huelva

Voz 1727 01:59 un problema en España completa un bucle dramático imposible vamos con las medidas concretas que habría que introducir en esta reforma para tratar de aligerar la situación ustedes proponen por ejemplo que en lugar de contratos de tres años que es lo que incluyó la reforma del PP sean contratos de alquiler de cinco años qué efectos tendría eso sobre el precio de los alquileres

Voz 0008 02:21 no haber como mínimo de cinco años se pensemos que por ejemplo en Alemania que tienen un mercado del alquiler importantísimo que Mc cuenta de por ciento del agua al rededor de cincuenta por ciento la población vive de alquiler en el alquiler alquileres algo estable es algo que no te pueden echar sin causa justificada y la gente puede hacer proyecto de vida pero el proyecto de vida se puede hacer su tienes un contrato de tres años y al cabo de tres años como pasa ahora en España se pueden no renovar el contrato lo pueden multiplicar por diez porque no hay ningún límite la subida de precio porque una cosa es que haya una subida razonable todos entendemos que haya una subida razonable que se actualice con el precio de la vida se era no pero no aquí no hay ningún líder no hay ningún referente por lo tanto se pueden aplicar por diez ir de pueden no renovar sin causa justificada entonces claro tienes una familia tiene unos hijos tienes personas a tu cargo necesita es estabilidad y por lo tanto el alquiler ahora mismo no no no te da ninguna cero estabilidad lo que te lleva otra vez esa que todo el mundo se vuelve a plantear la compra hicimos tiene capacidad adquisitiva que otra vez vamos a lanzar a la gente a las hipotecas sin que se haya resuelto todos los desastres que vivimos por la coja inmobiliaria ahora necesitamos que el alquiler sea estable una opción realmente esta bella ahora mismo no lo es

Voz 1727 03:35 Ada Colau alargar la duración de los contratos para evitar que los caseros suban los precios cada poco no puede tener el efecto perverso de que los propietarios pidan más desde el principio para compensar lo que no podrán subir después durante un tiempo

Voz 0008 03:48 no entiende estamos viendo que en Europa es al contrario se hay muchísimo más alquiler es más estable funciona mucho mejor y entonces lo que decía en Alemania que se toma como país referente para muchos temas económicos pues ahí hay un mercado muy estable del alquiler muy robusto hay mucho más alquiler que el que haya aquí y con precios mucho más asequibles y hay límites a los precios dos veces la idea esta de tierra

Voz 1727 04:11 cómo se puede evitar cómo se puede limitar el precio del alquiler

Voz 0008 04:14 poniendo un índice de referencia es si eso existe existe existen París existen Berlín existe no Bayern que existe en muchos lugares un indicio de lo que calcule cuánto cuáles son los precios por la zona en la que no todas las zonas son iguales no hay zona de alta demanda residencial como son los a las ciudades y otras todo aquí que no tienen tanta demanda pues allí donde haya una alta demanda residencial se puede poner un índice de referencia ya te digo no los tenemos que inventar nada porque en Europa hay muchos dos de los que de los que echar mano en función de ese cálculo de hecho de la subida del precio de la vida etcétera pues se calcula que puede haber claro que sí un aumento de precio pero que haya un unos límites de lo que se considera ya que es abusivo que cuando se llegue a precios que se considera que está abusivo porque supera mucho el índice de referencia entonces que también hay algún tipo de intervención por parte de la Administración pues de de de penalizaciones au de o de limitaciones porque es que de verdad lo que estamos viendo ahora mismo en los centros de las ciudades son subidas del veinte del treinta por ciento en los últimos años y evidentemente los salarios no sólo ha mantenido eso sí lo que sino que lo único que ha subido es la precariedad de del ámbito laboral entonces hay que entender que esto no es un problema sólo la gente vulnerable de la gente porque

Voz 1727 05:30 no hubo ningún problema las clases medias de esos problemas

Voz 0008 05:32 la gente joven y esto tiene un impacto económico también en nuestras ciudades porque claro decimos que queremos atraer talento y queremos atraer a estudiantes y queremos atraer investigadores luego éstos vienen las propias empresas nos dicen que no tienen alojamiento para estas personas que no pueden pagarlo por las subidas de precios que hay entonces realmente es un problema

Voz 1727 05:53 es un derecho básico no lo ve quién ahora viven al quitar ya es un problema de modelo modelo de país es un derecho básico un derecho básico desde una casa desde un techo uno puede proyectar puede programar subida es casi más importante que un trabajo no se uno de falta eso se queda colgado el a la intemperie Le Le voy a poner unas declaraciones del ministro de Fomento a quién le preguntaran precisamente por esto por cómo se estaba disparando el precio de el alquiler de la vivienda en las grandes capitales en Madrid en Barcelona el ministro disparaba contra ustedes contra los ayuntamientos por no haber ampliado el parque de viviendas social con estas palabras

Voz 1 06:30 cómo no vamos a estar a favor del parque público pero le vuelvo herir dice usted no me diga lo de las competencias no sé y no es que lo diga yo lo dice la Constitución y lo dicen en las leyes no es una cuestión que quiere decir yo pero es que la obligación de ejecución de ese parque público corresponde a quién tiene esas competencias sin perjuicio de que nosotros no las tenemos

Voz 1727 06:49 ayudemos económicamente que tenían la culpa a ustedes los ayuntamientos por no construir vivienda social señora Colau

Voz 0008 06:57 pues mire lo primero que le diré es que el Estado español a diferencia de otros Estados europeos ha reducido su política de vivienda en los últimos años ha recibido el presupuesto más del setenta por ciento entonces para hacer política de vivienda hacen falta recursos el grueso de los recursos lo que ha hecho ha sido rico cortar recortar recortar hasta más del setenta por ciento del presupuesto en vivienda imagínense cómo nos deja eso y a pesar de ese recorte ahora mismo el Ayuntamiento de Barcelona es el principal operador inmobiliario de la ciudad es decir nadie está haciendo más viviendas asequibles que nosotros hechos somos con diferencia no sólo de los públicos se sino también de los privados que hemos programado nosotros cuando entramos nos encontramos con alrededor de siete mil viviendas sólo han tres y me de alquiler viviendas públicas en una ciudad de un millón seiscientos mil habitantes ya hemos programado sólo una este mandato más de cuatro mil tenemos más del sesenta nuevas promociones en marcha pero primero construir viviendas en la que no se ha hecho en cuarenta años no lo vamos a hacer ahora en dos mil cuatro años entonces el problema es que en otros países lo peor durante décadas han tenido políticas de vivienda seria y han generado parques públicos a nivel estatal de un quince o un veinte o un treinta por ciento en España estamos hablando de que el parque público es de un uno por ciento de un miserable uno por ciento tres aquí déficit de política estatal que ahora lo estamos pagando porque efectivamente no hay una alternativa pública robusta insuficiente a pesar de ello los ayuntamientos y en especial el de Barcelona somos quiénes si estamos haciendo los deberes Barcelona ahora mismo es líder en inversión social en todo el Estado hemos multiplicado por cuatro la inversión en vivienda por cada cien euros que creemos nosotros que tenemos el presupuesto más pequeño somos la medicación perderemos el presupuesto muchísimo más pequeño que la Generalitat un Estado porque nací en euros para políticas de vivienda que ponemos nosotros las gaita con veintitrés y el Estado pone menos de diez es el mundo al revés estamos sufriendo nosotros a las otras administraciones y la situación es insostenible pero yo también estoy en el Congreso tienen que entender esto es un problema de todos los que son problemas en las grandes ciudades pero que es un problema también el modelo de país esto tiene un impacto económico grave y pienso que de hecho fundamental no puede ser una mercancía con la que especular como ha sido hasta ahora hay que si no realmente volveremos a tener problemas muy graves como los que hemos visto en los años pasados