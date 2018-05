100 Yardas - Power rankings: sacamos la bola de cristal (programa 118)

Voz 1 00:00 llama

Voz 1025 00:36 qué tal cómo estáis bienvenidos una semana más a cien yardas hemos recuperado un poco a la normalidad después de lo que se saldrá del programa especial que sacamos el el pasado lunes ha llovido eh a hoy desde entonces si ya porque privaba era ponche que listo no no no ha llovido en Cuba junto a situaciones en la NFL quizá la que más me ha llamado la atención y la voy a compartir con vosotros antes de saludar a todo el equipo es bien que ha salido ha sacado de nuevo el pavo ranking después del dará quién son los equipos que pintan como grandes favoritos para la temporada que viene ya sabes que esto es un poco eh Crystal y medio especulación pero San Francisco

Voz 3 01:19 el otro que tal Luigi bienvenido a estar con ellos está por ahora eh ya que estoy Iker sala Zidan Sebastian como andar muy buenas como este de San Francisco el Power Rankin vamos a llevar una sorpresa

Voz 1025 01:33 no no no no lo está chao Andrea B los o ahí está los pizza Tim aquí ya sabéis me Perón Ian Ponseti los dos juntos bueno el segundo en el ránking en el ranking de la NFL seguiría encabezado después del DRAE por los Philadelphia Eagles pega adictos a los New England Patriots primera sorpresa asaltan hasta el número tres porque ellos antes del dan afloraban como por ejemplo el número cinco los Pittsburgh Steelers en el número cuatro ahí va que se me ha salido ahí en el número cuatro están los New Orleans Saints que mantienen posición Minnesota acá está el quinto lugar que realmente estaba en el Top tres antes de del dará los Ángel Hernández mantiene la sexta posición suben los Jacksonville Jaguar al séptimo lugar antes estaban por debajo al octavo los palcos bajan posición pasan al octavo lugar Green Bay Packers noveno y Kansas City Chief sería el décimo equipo ojo que canchas vende de está en el puesto catorce bueno es ya el también insisto yo

Voz 4 02:44 la bastante con la baja de de JAL no

Voz 3 02:47 no sé pero ahí está la baja de quién

Voz 4 02:50 a quién Jan bueno pero luego lo

Voz 3 02:52 pero si yo entiendo que es un equipo

Voz 5 02:55 que que tiene que estar arriba que ya hablamos que tiene incertidumbres porque tenemos que ver cómo funciona ese nuevo quarterback pero bueno eso es un buen bloque yo sobre sobre este Power Rankin voy a decir dos cosas la primera que quedan ciento veinte días para que

Voz 1025 03:08 ah vale por eso digo que hay que coger todo Koh Pich

Voz 5 03:12 eso no nos volvamos locos que ve aquí a septiembre pues hay que verlos Camps hay que bueno un un millón de cosas he dicho esto me parece que siendo muy opina hable claro esto al final lo lo hacen periodistas que su opinión sólo son Power rankings a mi me parece que tiene bastante sentido sea quiero decir los favoritos están ahí arriba luego es como todo quién ponía de favor de hecho el año pasado a los Eagles el año anterior que ponían favoritos a los Falcon fueron subcampeones y además lo hacía hace tres años sé que decir esto está muy bien si está es lógico que haya equipos que lleven esa etiqueta de favorito pero ya sabemos que la NFL es la liga más igualada del deporte

Voz 1025 03:50 sin ninguna duda esta semana por ciento entre otras noticias ya sabéis que los Giants han dicho oficialmente que esperan llegar a un acuerdo con Beckham pero que no tienen prisa que eso no sé muy bien cómo se da

Voz 3 04:05 sume eso se llama tapar tus cartas en el póquer si tú crees están negociando negociación este quiere cobrar como Black

Voz 5 04:14 te quiero se del guardia reciben mejor pagado de la liga bueno es es es legítimo pero claro ahí tendrán tendrán que negociar él se va a haber muy beneficiado de la llegada de Sakon Barkley por cierto ya que estamos con este tipo de noticias no sé si habéis visto el ranking de las camisetas de los rookies más vendidas desde el draft el número uno Sakon Barclay lógicamente en Nueva York y siendo la la nueva gran estrella de de la Gran Manzana y segundo Baker Mayfield pero a mí lo que me gusta es que la quinta más vendida es la de esa Kim Griffin ya lo sabéis el el jugador de Seattle que que le falta una mano pues bueno su historia está inspirando hoy ya es la quinta más vendido ante los rookies nada mal

Voz 1025 04:51 oye por cierto que esta semana ha sido una semana de susto para Johnny Mansell no sé si sabéis que le una de uno de los medicamentos que toma porque él es bipolar el le metió un un tal Gazprom viaje dice se llevó un susto importante términos por el has totalitario ha agradecido a la gente que les atendió que que le ayudaran como le ayudaron no sea que atento también a a estas cosas porque claro al final todos sabemos que en la NFL el tema medicamentos digamos que va más entrecomillado pero que yo no sé qué que tanto le puede no no sé qué medicinas toma Mancini el que sí qué problemas puede tener por por el tema de doping no no porque sea doping realmente si no porque él necesitaba una ahí hacían específica hoy por cierto tenemos más noticias

Voz 5 05:40 sobre medicamentos que que te ayudan a mejorar tu rendimiento porque a gran le han sancionado con cuatro partidos por por doparse pero lo si él es otra cosa claro si bueno pues le ha dado el susto y esperemos que quede en eso ya que todo vienen siendo buenas noticias en cuanto a si el parece que está en la antesala de eso de de quizá conseguir una oportunidad o irse a Canadair demostrar pero bueno que está en el buen camino yo yo quiero pensar que esto es algo pues es una una

Voz 3 06:08 la reacción clara un medicamento y ya lleva tiempo con con con exactamente si dejarla más allá muy bien pues no sé por dónde cree dice yo yo lo tengo muy claro dime qué pero quería comentar algo del Power Blanqui no ya lo

Voz 1025 06:23 dichos parece viene punto es decir algo donde que te voy ahí busca

Voz 6 06:26 ando datos no

Voz 1025 06:29 peleando con el como Eyes wide

Voz 3 06:32 ahí que para el ranking es la bola de cristal La bola de cristal que más

Voz 4 06:38 que bueno te lanzan si a la vez no está mal a mí me sorprende bastante Si soy franco la segunda posición de New England vuelvo a decir si los parámetros del tinte ponen histórico y todo por supuesto

Voz 5 06:52 pero no te ponen históricos Luis si el dinero no te suena si no te ponen histórico es eso algo que determinados periodistas o periodista hacen la casualidad es que los arranques de todos los periodistas de todos los expertos en Estados Unidos por lo que sí coinciden en algo es en poner afiliada primero ya no England segundo pero a partir de ahí los flaps están más arriba más abajo los Stiller pero lo en lo que todos los expertos coinciden en los dos finalistas están el uno y el dos crece a mí no me sorprende nada que sí

Voz 4 07:22 creíble que no ir a ver yo no voy a discutir nada sobre lo que esos expertos comer pero a mí esas bajas tan decías

Voz 1610 07:30 pero claro está un poco magnificando demasiado parece que se le parece que se han quedado sin equipo

Voz 4 07:37 volvéis no sé si pero no pero escucha el razonamiento vuelvo a decir en totalmente el crédito al brujo macho por todo lo que has sabido acería

Voz 1610 07:47 eso es decir antes de que si no de gente no conocía lo que se pero ya

Voz 4 07:52 pero escúchame argumentos además el de gente lo que ha hecho el brujo con gente conocida y que gracias a él lo hemos están puestos en el top quince cinco top diez en sus posiciones bien pero para hacer una predicción yo la puedo hace sobre algo que he podido tasar testar que he podido ver que podido garantizar que que es un tío que funciona que es un tío que es bueno

Voz 1025 08:13 pero que luego me está la garantía del blues

Voz 4 08:16 co por decir cojo a éste y lo pongo aquí que va a funcionar bien esa garantía me sirve

Voz 1610 08:21 a ver entonces entonces perdona

Voz 7 08:23 lo segundo los entonces aparte que yo ante la pregunta de ésta

Voz 3 08:32 por si no no no yo me habla de Tulio y está haciendo

Voz 7 08:43 ahora yo no me creo estas cosas francamente es como cuando durante la liga de entre semana los expertos dicen gana fulanito

Voz 1610 08:50 el veinticuatro dieciocho hay que darle mayor pues esto no cuenta para nada pero

Voz 7 08:56 si queremos de tal manera hablar de Power

Voz 1610 09:00 antes de que empiece la temporada además en mayo o sea que entonces con esa teoría si se hace lo digo yo que es no hacer porque igual que han cambiado los patios han cambiado en los tres todos los equipos porque la NFL sí porque cada año tienes estás obligada a cambiar por el propio sí sí sí pero no es equiparable a un anales

Voz 7 09:23 Easyjet científico de las cosas que no que no es mi caso merecieron los que lo hacen tienen sus parámetros tú sabes que llevan dieciocho años tantos ahí

Voz 1610 09:34 a veces mira evidentemente lo que hay ahí no es tanto el nombre del jugador en sí sino el sistema el bloque le echa a la calle a la continuidad en Londres por eso apuestan dicen pues mira para mí es el número dos

Voz 3 09:49 claro me a mí no me parece a mí me voy a esperar esto a lo mejor se quedan fuera a las primeras de Playboy

Voz 5 09:56 cualquiera de estos que están en a ser claro pero abundando en lo que dice Andrea lo que estoy completamente de acuerdo Luis si vas a utilizar esa argumentación muchísimo más tendrías que hacerlo con Philadelphia que ha tenido más bajas cree que los parkings ha tenido unas bajas en defensa importantísimas

Voz 1025 10:11 cuando me déjame conlleva una cosa para para calmar un poco me me veo que estamos bien calentitos

Voz 3 10:17 el tema del ranking Sporting ni

Voz 1025 10:20 Bush que es otro Omega portal de tal hace el suyo propio Jay pone a ellos a New England Patriots número uno hice es verdad que se les ha ido branding Cook detallan Luis mal con Butler en Nature en Flemings Dani a Mendiola entre otros pero también es cierto que han pillado a Dani Helton Adrian play Jason Mc Cann Tobin ya cordel Patterson pero

Voz 3 10:44 sí sí pero para que veáis las diferente

Voz 1025 10:46 has el número dos para Sporting News es Minnesota Vikings el número tres son los seis por cierto en todo el mundo

Voz 3 10:52 igual están los raids están de número cuatro

Voz 1025 10:54 pero Philadelphia está de número cinco Jacksonville está en número seis Pittsburgh está en número siete los Chargers de número ocho Atlanta Falcon del número nueve Green Bay Packers de número diez pues te digo por cierto

Voz 3 11:07 me parece una lista bastante lógica por cierto decir eso siempre metas Cleveland número uno con Green Bay diez diez pero te voy a otro siete entiendo caro ir de número once está San Francisco

Voz 1025 11:22 en Sporting y eso sí que sorprenden Pedro

Voz 5 11:24 también por ejemplo estos ponen a los Chargers que para mí son un equipo que me da buenísimas sensaciones

Voz 1025 11:30 el año que viene un montón a mí por cierto eh Sporting News no termina de convencerme porque ponen en el puesto veintisiete Miami eh

Voz 3 11:42 a a ya te entregas porque había fichado sí sí sí sí sí pero al nada

Voz 1025 11:50 con Cardenal por cierto el peor equipo para ello Cardinals vengan los Buffalo Miami en el top cuatro por abajo pero pero por ejemplo poner a los Brahms como el equipo número veinticuatro

Voz 5 12:02 esto a ciento veinte días de que empiece la Liga

Voz 3 12:04 pero no queda claro decir no

Voz 8 12:07 hoy no voy

Voz 7 12:09 también tiene es decir por qué porque Cleveland no puede ser el el veinticuatro de la Liga de treinta años

Voz 1610 12:16 si se han reforzado mejor que otros y para mí posiblemente esta no que Miami

Voz 3 12:24 claro que quiero decir que liberarle está por encima de Miami pues bueno

Voz 1025 12:31 bueno tampoco nos vamos a volver locos por por eso no claro que sí

Voz 5 12:34 así

Voz 1025 12:35 ya que vamos vamos a seguir hablando de cosas de de la NBA que eso quedaba muchos programas hay muchas historias pero dejadme ya que ha empezado tan intenso señor Jones déjame que recordemos que estamos en fin yardas y te vamos a poder una canción que habla de Jones

Voz 2 12:49 el fútbol americano

Voz 9 13:13 bien eh

Voz 3 13:35 Juan os ha gustado digo es él con Andrea Ponseti abrimos una sesión muy rápido pero vamos a escuchar conmigo te cantan muy bien si tú me dices ven yo lo dejo todo a ver hacía lo he querido amigo tuyo yo quiero que empecemos y yo creo que merece merece la pena no va de un un quarterback

Voz 5 14:09 tan criticado OTAN e infravalorado por muchos que no lo colocan en la élite

Voz 3 14:14 me encanta pues bueno yo pienso igual

Voz 5 14:16 eso vamos a estar de acuerdo pero que ya cuál cuál es el Pro

Voz 1025 14:20 lo que queréis que que está tan poco valorado

Voz 4 14:25 no es digamos mediático yo creo eh yo creo que no es sí

Voz 3 14:30 no es un tema de estar mal aconsejado voz del entorno pero a mí me pareció impecable eso no sí sí como bueno exacto pero que no se vende que no es otra

Voz 4 14:39 esto no ayuda a toda esta K

Voz 10 14:42 oye tío haber tu ponme ahora

Voz 4 14:45 es que te ponía un nombre mejor valorado que él porque es mucho más más mediático sinceramente que este cual Bach vamos yo lo pillaba para

Voz 5 14:54 para cualquiera salvo salvo pareja

Voz 3 14:56 pero para New England en Green Bay

Voz 4 14:59 en esa luz y poco más pero para cualquier equipo con disposición de ganar Super Bowl aquello de pasearse ahí no ganase pero

Voz 3 15:08 para para mí

Voz 7 15:11 tampoco creo que es maltrate tanto

Voz 5 15:14 sí yo cuál cuando salió la noticia

Voz 1610 15:16 si se habla de una elite

Voz 7 15:19 por encima de arresto que de los que están jugando en este momento son Brett Rogers

Voz 3 15:25 sí es verdad que a lo mejor me no

Voz 1610 15:28 o por debajo de ahí creo que el el está justo al día pero que creo que sabe esa

Voz 5 15:36 sí pero no

Voz 1610 15:38 pagado pero cuando salió la noticia

Voz 5 15:41 redes sociales Lane pero muchísimas críticas de aficionados de este no es para tanto éste no están entre los diez mejores sí pero por favor entre las diez mejores

Voz 4 15:49 lucido está entre los mejores

Voz 5 15:51 la élite absoluta para ampliar la total pero sí

Voz 7 15:54 creo que sale valora vamos otra cosa San no sé ahora Francia

Voz 1610 15:59 los haters que ha recibido críticas yo he tenido eh además

Voz 7 16:05 eso es que ya no te puede sorprender nada es decir era evidente que ahora el siguiente en tener que renovar era evidente que me atraían iba a conseguir

Voz 1610 16:17 a trato más alto el dinero y la garantiza cien mil os estáis os doy

Voz 5 16:22 ah vale

Voz 1610 16:25 donde se podrá llegar que eso es una locura porque ahora

Voz 6 16:28 como como extienda al contrato

Voz 7 16:32 el siguiente vas a Roger no sí bueno debería pero no por fe que probablemente extenderá porque pero quiero decir Rogers el entonces ahora que firmaron más de cien millones llegarán

Voz 1610 16:42 quizá por ciento cincuenta hace treinta millones sala seguro ese seguirás sí

Voz 7 16:47 era otro de los buenos que renovará en renovará por encima

Voz 5 16:51 pero todo esto viene por el CAP ahora os os os doy la venga

Voz 1025 16:54 y vamos con el tema ahí seguimos hablando

Voz 5 16:57 me atraían como como decía Andrea firma

Voz 1025 16:59 eh

Voz 5 17:00 renueva con los Falcon por cinco años ciento cincuenta millones cien millones garantizados os doy la lista de los mejor pagados Matt Ryan ciento cincuenta millones primero de los globales e valen segundo Garó pueblo ciento treinta y siete punto cinco tercero mate está por ciento treinta y cinco tercer cuarto ciento veinticinco y quinto Andrew Luck ciento veintitrés millones lo que media es para Ryan treinta millones al año Cousins por cierto que no tiene tanto montante es el segundo con más media veintiocho millones al año

Voz 7 17:36 es lo que cuenta claro claro que sea II firmó otros ciento treinta millones

Voz 3 17:41 en fin primero ciudad os voy a dar

Voz 5 17:44 Media sí claro pueblo III Veintisiete y medio mate Stafford XXVII de media Bris quinto Veintisiete yo creo que es lógico que queman Traian se ponga el primero de de esta lista y os os doy un dato en en sus diez años en los diez años que lleva en la NFL es el cuarto va con más yardas de pase de la historia cuarenta y un mil setecientos noventa y ocho pares

Voz 3 18:07 qué te parece no sorprende en esta lista

Voz 4 18:09 la aquí a a Tom quiero decirte por más que que que que el sistema de la NFL cierto te lleva a este tipo de situaciones

Voz 5 18:20 Luis entonces recuerda a cuando Michael Jordan ganaba los anillos el ella aceptaba bajar bajar su sueldo para tener compañeros mejores porque lo que ganan en publicidad y el resto de cosas entonces ser multimillonarios

Voz 4 18:32 no no estoy totalmente de acuerdo pero igual es un concepto por el por el deporte de aquí es más europeo no pero al mejor jugador de la historia de la historia no te hablo de un equipo ese el mejor jugador de la historia no está en los cinco primeros

Voz 5 18:47 no no seguramente no están en los diez ya ya ya dicho bingo pero

Voz 4 18:51 me sigue Gerard Piqué

Voz 5 18:53 sí sí él se pusiera estupendo habría habría forzado para conseguir ese contrato

Voz 7 18:59 eso ha sido todo lo contrario para permitir que el equipo tuviese más peso que llega un momento que Breivik

Voz 1610 19:07 Dinara publicidad eso

Voz 8 19:09 lo que quiero decir es que hay

Voz 4 19:11 bueno realmente

Voz 7 19:13 siempre lo ha hecho entra dentro de la de la filosofía Patriot no

Voz 1025 19:18 si te iba a decir una cosa yo yo no como aceite esa es una lectura muy personal pero pero todavía

Voz 3 19:25 L hace más grande el parece la leche poco que podían abordarse vamos podría estar montando hola la mundial ahora es una persona que no vamos a decir que les falte Sardinero ya no no no Calleja también

Voz 5 19:43 eso pero sí tiene esa sensatez de decir prefiero ganar títulos porque eso va a hacer mi leyenda más que que ganar cinco diez millones más que ya los ganó que es lo que me pagan por el coche que me patrocina

Voz 3 19:55 a las empresas y el caso ya saben de él

Voz 7 20:00 el dinero

Voz 5 20:00 tienen que él no necesita ganar quince veinte o más porque sí

Voz 1025 20:05 dicho lo dicho ya ya que estábamos hablando de del quarterback de los Packers simplemente tiranos una una pregunta en global a los tres decíais bueno está Justo justo ahí en el límite en el paso pero realmente es que es un tío pienso personalmente no sé si lo compartís de futuro absolutos ya me da la sensación que en el año que viene probablemente pueda estar entre el top sí sí

Voz 5 20:32 yo le vienen ahora los mejores años de

Voz 3 20:36 claro era es un corte de Maduro

Voz 5 20:38 es sensato cabeza que tiene un cañón de brazo que no se pone bueno ya ya sabéis cuál es su mote ahí

Voz 4 20:45 calidad que tiene

Voz 5 20:47 es lo lo ha dicho Luis yo creo que es tiene toda la razón es un jugador sobre el que edificar un equipo para ganar un campeonato

Voz 3 20:54 sí es totalmente más si tienes a Julio Jones para coger

Voz 5 20:56 os pases mira para mí personalmente

Voz 4 20:59 de los Bucks ya sabéis hay mi predilección son los jugadores móviles no Ras el Rogers nos cuál es más móviles

Voz 3 21:06 no es el caso no exactamente pero te diría

Voz 4 21:09 que dentro de la otra línea de lo que más me gusta sí

Voz 3 21:13 no lo digo eh yo los móviles te pones a él

Voz 4 21:19 de del estilo como eh yo te cojo el primero

Voz 5 21:22 como Aaron Rodgers lo quitamos porque no lo metemos en ningún saco porque es él él es una una clase en si no eres para mí me atraían representa el quarterback all school no sea pero ya no sólo dentro del campo en su comportamiento en su en su liderazgo todo hombre yo ahí lo pongo al a la altura me gusta mucho me hayan pero lo pongo a la altura hoy en día eh de Bris de Philip Rivers

Voz 1025 21:45 por cierto cantan los tres un comentario de imágenes que hemos estado viendo en en estos últimos días

Voz 7 21:51 sí

Voz 1025 21:51 cómo está haciendo San Francisco un esfuerzo con Garó Polo brutal de promoción agarró por lo veíamos el otro día abriendo las puertas del equipo de hockey hielo normal

Voz 3 22:06 la insignia es difícil pero tiene que tienen que serlo realmente

Voz 1025 22:11 le están haciendo un marketing como diría yo marketing agradable para que no sólo sea el buque insignia sino porque sino que además caiga caiga muy bien entre entre el general no sólo los necesitamos recuperar

Voz 4 22:24 todo lo que San Francisco ha significado pero no sólo para los seguidores del equipo sino para él es para el para el país el país ha sentido muy identificado hombre claro con con los San Francisco hoy en día eso no ocurre el seguidor sigue siendo el mismo pero no ese no es un por ejemplo unos Ryder sabes que que que es que todo el mundo lo lo lo los no hay muchos haters está claro pero es un equipo nacional Riders no se podía

Voz 3 22:50 Internacional incluso internacional correcto

Voz 4 22:53 San Francisco lo ha sido de hecho yo soy de la jornada

Voz 5 22:55 yo creo que lo siga siendo bueno tiene bueno pero pasamos pasamos a estos dos históricos como yo que enganchar el mar en esa época concreta y seguimos ahí pero que no vendería ahora a gente de fuera Hoy por hoy húngaro

Voz 4 23:09 sólo pueden crear esta Luisa

Voz 5 23:11 cierto es que son los de momento los dos equipos de la bahía hicieron poco antagonistas no porque los Riders no te venden el éxito deportivo te suena en su y no

Voz 3 23:21 en la grada

Voz 5 23:24 al ir y San Francisco te ha vendido esa etapa gloriosa que pasando un bache muy grande pero bueno esto esto mismo que dice Ponseti sobre sobre Garó pueblo también esta semana no si lo no se lo habéis visto en el en uno de los partidos en Filadelfia de los play off de la NBA entre Filadelfia y Boston eh bueno en Filadelfia antes de empezar el partido sale alguien a tocar la campana de la libertad y esta semana ha salido Nick Falls Illa el estadio lógicamente casi se cae pero es que ese marketing se hacen más sitios pero que se haga con el pueblo me parece lógico no muy bien

Voz 1610 23:58 he visto el detalle que ha tenido Philadelphia

Voz 1025 24:01 me mata idea de

Voz 7 24:03 de hacerlo de mejorar no con con Falls

Voz 5 24:08 a cierto sin mejorado su contrato

Voz 7 24:11 sin necesidad de hacerlo porque realmente él está bajo contrato pero le ha mejorado las condiciones

Voz 1025 24:16 me pareció un detalle de por parte de los Eagles de agradecimiento por ganar

Voz 3 24:21 no

Voz 1610 24:22 no no no no

Voz 4 24:25 no es un mundo tal y como aptos

Voz 1610 24:28 lo bueno para que a mí no

Voz 4 24:30 a mí me sorprende los dentro de igual modo no

Voz 5 24:33 el corriente contraria pero a mí no me parece ninguna tontería sobre todo porque sea así Fall se queda pues bueno tienes tienes lógicamente los Cuartero Ax de primer nivel pero sí lo traspasan calor lo que traspasan es el contrato Falls se va donde sea pero ganando más dinero me me parece un detalle por parte de Filadelfia excelente

Voz 1025 24:49 muy bien chicos vamos ir a

Voz 3 24:52 hacia México que estamos en cien yardas venga

Voz 1025 25:15 al bueno de Alfredo también lo ha puesto a trabajar ha dicho venga Alfredo mándame un poco de tus sensaciones desde co cómo va todo que por cierto esta semana hemos estado hablando del partido que serán Monday Night que se va a jugar en México con los protagonistas si me dice que es imposible conseguir una entrada ahí estamos en Mayo sean dos digo nada pero venga hasta México nos vamos qué tal Alfredo Thames

Voz 0871 25:40 amigos de señoras como qué gusto saludar los amigo Alfredo tan el CSKA desde México y bueno pues un poco ya la vida post draft que ha pasado como se recibe lo que ha sucedido con todos los equipos bueno pues en lo particular yo sigo pensando que va a pasar con Dallas ya que se anuncia obviamente desde hace un par de semanas el retiro de Gürtel y Ike del draft fue precisamente el que más se movió ya sabía la salida de después hay en qué va a pasar con este equipo que al menos en los controles y en el tema de ataque terrestre Se sabe que tiene equipo para mucho tiempo contacto fresca Easy Kiel Elliot que son los dos jugadores que van a mover de esta franquicia en los próximos años pero fuera de ellos qué va a pasar con Dallas es obvio que eso está buscando una reconstrucción es obvio que se está buscando que el equipo pueda tener una nueva fisonomía pero lo que me llama más la atención en este reestructura es porque no pensar en el principal

Voz 3 26:36 Gil que podría generar

Voz 0871 26:38 sí es el nombre yo esa pieza figura tienen nombre y apellido es Jason Garret yo sigo pensando que sería Garrett no tiene los suficientes argumentos ni tablas para llevar a una franquicia como lo es da alas a una final de conferencia ya olvidarse de un tema de un Super Bowl no veo por donde honestamente es un equipo que le ha costado mucho trabajo en los últimos años siempre se pensó que todo y Romo podría haber sido quién lo lograba creo que

Voz 4 27:07 a la lista entender

Voz 0871 27:10 tiene un poco más de eh

Voz 11 27:13 equilibrio en el tema de cuál momento dirán

Voz 0871 27:15 en el momento de tomar decisiones es todavía pronto vamos a verlo ahora su tercer año como se comporta pero si no las herramientas aéreas y si no tienes por donde hacer que el equipo siga funcionando lo veo muy complicado la partido Day Jason White en quizá no va a afectar tanto en el tema de las recepciones en el tema de los Estados si es un jugador que fue considerado un play Maker donde más te va afectar es en el tema de lo que él aportaba también en el momento del bloqueo en el sabemos que las mejor de las mejores líneas ofensivas que tiene la NFL la de Dallas y mucho era también del trabajo que se allí son ese trabajo sucio para poder evitar que fuera capturado el señor Prescott en su momento Tony Romo o también a poder abrir espacios para el ataque terrestre yo existo mi preocupación no va más allá en el tema de Dallas más que están queriendo hacer un reajuste una reorganización una reconstrucción pero de a pedacitos y una franquicia como lo es Dallas creo que no va por ahí hay el principal eje de la reconstrucción se llama Jason Garret por ahí tendría que moverse el señor Jo Jo si dejar de pensar que si bien sigue siendo de los franquistas más exitosas a nivel mundial en tema de negocio pues hoy es día de que empieza a dar el resultado Sober Alfredo Tale las mando un fuerte abrazo y seguiremos practicando de lo que viene de la NFL ya cada vez es una semana menos

Voz 12 28:35 para poder tener el kikos de la temporada dos mil

Voz 4 28:38 siete

Voz 1025 28:44 puedo tema éste que pasa Condal al porque no me has hablado mucho de Dallas nosotros

Voz 3 28:50 ya con Alfredo yo yo estoy en

Voz 12 28:53 Doña con pero también eh todo lo que lo que lo que ha

Voz 3 28:55 esto a nivel de Dallas crees que tienes un problema

Voz 1025 28:58 fijaros que no entra en ninguna de las bolas de cristal no entra en el top diez en ningún lado eh

Voz 3 29:04 el equipo yo creo

Voz 5 29:06 que los los cowboys tienen demasiadas incógnitas ahora mismo como para convertirlos en favoritos no yo creo que tienen temas que resolver quizá puedan convertirse en un buen equipo quizá no pero ahora mismo no

Voz 3 29:21 pero temas de trastienda te refieres de plantilla a todo

Voz 5 29:27 me refiero a todo has perdido allí son Buyten que es

Voz 4 29:29 una institución en ese equipo

Voz 5 29:31 te has cortado Brian ahora mismo ahora mismo

Voz 1025 29:36 olvidando que hace dos años sí

Voz 3 29:39 ya ya pero cayeron en

Voz 5 29:41 en el playoff divisional pero ahora mismo la la sensación que tengo es que lo está dando todo a alimentar así Txiki Elliot van a necesitar más armas queda queda tiempo pero no estoy ahora mismo no es el equipo que que mejores sensaciones me transmite

Voz 4 30:01 pero queda mucho aquella línea que que hizo

Voz 5 30:04 es esto lo aguantó a escote

Voz 4 30:06 uso donde lo puso a ver Prescott pedazo jugador pero en aquel momento tenía una línea que también

Voz 10 30:12 la línea vamos de la línea está ahí

Voz 4 30:15 lo poco arropó a Txiki bueno pues ese tema

Voz 3 30:19 esa es la base de la línea y si es es quizá

Voz 5 30:21 el mejor valor que tienen junto a su cuarto ánima

Voz 3 30:24 ahí no toquen nada pero pero tienen otro

Voz 5 30:27 otros muchos temas que deben resolver

Voz 6 30:30 por dónde vas tú Andrea franca

Voz 7 30:32 yo creo que esto es lo lo lo cíclico que suele ser la NFL Dallas ha tenido

Voz 6 30:38 yo sé tu oportunidad en las últimas dos temporadas más hace dos que queda una última

Voz 7 30:47 se ha cerrado la ver la famosa ventana no es verdad que seguramente Dallas este año comparado con con temporadas anteriores antes de que empiece la Liga no le metas entre los favoritos porque la sensación es que no pero

Voz 1025 31:01 está claro sí pero cuidado sí pero yo no quiero

Voz 7 31:04 porque el problema en absoluto sea sea por mucho que suenen los nombres es su problema no es la baja no son las bajas de Bryant y de y de Vettel que

Voz 1025 31:18 por eso te decía es lo que le queda

Voz 3 31:21 no tiene ahí

Voz 7 31:23 decir que esas son las causas o sea que pueden ser las que yo creo que es un equipo que sin hablar de una reconstrucción de estas brutales donde prácticamente a un equipo se queda muerto construían

Voz 1610 31:37 una visión cuatro años

Voz 7 31:41 hombre a esta mira en el draft se ha movido vienen con la defensa o que sea vamos

Voz 1025 31:46 pero pero es un equipo que no

Voz 7 31:49 tengo la misma sensación de hace dos años el año pasado

Voz 5 31:52 hombre lo por nombre histórico por haber desconozco reconstruida

Voz 7 31:57 lo diré estructura contestando a la pregunta

Voz 5 31:59 la de de Ponseti gracias hombre es están en una división muy complicada donde está el campeón donde está Nueva York mejorando donde están Washington mejorando es una visión

Voz 4 32:10 es difícil que esa siempre ha sido chunga si bien

Voz 5 32:12 históricamente mi están en una conferencia donde hay demasiados candidatos a todo como para ponerles en primera fila yo no los pongo a la altura de Minnesota de Nueva Orleans de de Green Bay de los raids es una conferencia muy difícil como para que yo desde luego les ponga una etiqueta de candidatos a playoff hoy en día

Voz 1025 32:31 es que claro no no tienen esa etiqueta como decías de candidato se playoff pero tampoco es que siendo un equipo yo no soy una madre no no simplón exactos que Dallas bueno en la mayoría de los de los de las bolas de cristal que han salido estas te manda a volar están el top quince años

Voz 4 32:51 sí pero así como ves que otros equipos ese el término sería ves que se han espabilado yo tengo que como que yo Nos han quedado un poco estancado estancados entonces sí vale esa etiqueta que tienen de de de ese histórico que les acompaña incluso pues también lo que ha remarcado Alfredo el tema económico que debo en el top ten el número uno a nivel económico como institución pero pero otra cosa es el Deportivo no ahí se han quedado como como estancado

Voz 5 33:20 oye yo ellos tienen el pan y la mantequilla que es una línea un cuartel que honra animal muy buenos pero hay que en la mesa hay que ponerlas más alto palmas gorrito

Voz 1025 33:30 oye si no quería cambiar de tema pero sí que os voy a cambiar de equipo y he visto que en todas las quinielas de no favoritos están los Reynders porque han hace un momento que hablabas de los vecinos de San Francisco

Voz 3 33:43 yo claro curiosamente Coach K mucho

Voz 1025 33:47 pero fíjate pero fíjate que curioso porque yo Sloane

Voz 3 33:49 yo precisamente para potenciar y para dar un paso adelante

Voz 1025 33:52 te in cambio la sensación que tienen la mayoría de analistas es que los Reynders no van ese paso hacia adelante que creíamos saber a vosotros

Voz 4 34:02 solamente qué percepción bueno creo que lo hemos comentado alguna vez no pero a ver cada uno el el lo veis lo veis claramente

Voz 3 34:11 ya no al yo Antonio Ponseti te dice que yo me igual estoy equivocado pero las las decisiones de oficina por el momento me han sorprendido vamos a dejarlo ahí porque yo estoy muy claramente

Voz 4 34:26 yo no quiero que era lo que necesitaban los Reynders

Voz 3 34:28 es lo que os voy a decir

Voz 5 34:31 ahora mismo no es para contradecir os porque no no estoy no pienso muy distinto a vosotros que di yo no me atrevo a opinar hasta que los vea pero estáis diciendo eso con un equipo que tiene de cuartel CAR de The Running va cada Bestia y de cuarto de cuerpo de receptores a Jordi Nelson Marie Cooper ya que aquí sí pero esto es lo mismo que dice Andrea sobre Dallas claro ha perdido dos nombres muy importantes como Buyten ideas Bryant bueno los los Reid tienen nombres pero hay que ver si eso luego se convierte en un equipo grande Él está haciendo las cosas a su manera ya veremos si eso luego funciona también aclara tiempo acaba de fichar a aterrizar Johnson que es un otro veterano lanzo vamos a ver cómo está vamos a ver en qué quedan esos Riders yo ahora mismo no no me atrevo opinar ni en una dirección y en otra necesito verles

Voz 4 35:18 pero es que yo creo que va por ahí un poco la credibilidad que tiene o lo que o la que le ponen ahora yo creo yo modestamente creo que apunta más hacia

Voz 3 35:28 fíjate hasta el tema banquillo claro fíjate que yo el tema de entrenador sí

Voz 1025 35:33 te voy le voy a dejar que Andrea me cuenta también qué sensaciones tiene pero a mí Los Ángeles Chao dando muy buen feeling sin embargo no un equipo que le tengo mayor simpatía no me lo está bando tú lo ves también así Andrea o no obstante me vais muy muy pensativo en este tema no porque no lo tienes claro está suben más en la línea de Iker como siempre

Voz 7 35:56 San Diego San Diego el año pasado Chargers el año pasado han hecho de la Liga mucho mejor que que que

Voz 5 36:08 sí sí que lo arreglen sin alharacas

Voz 7 36:11 claro se han reforzado con lo cual es lógico estén por encima si vamos si si la pregunta es es así dicho esto son una incógnita osea yo igual que estábamos hablando antes de los patios esa catástrofe a nivel de de

Voz 1610 36:26 no no suena catástrofe no porque una cosa

Voz 7 36:29 Sala han compensado con otra cosa no veo todo tan desastroso el tema de crudo eso sí yo lo he dicho desde el principio pero no es no es una crítica es decir es una incógnita es una incógnita de aquí a decirte que funciona o que no funciona hoy es que no lo noten

Voz 1610 36:48 yo no tengo la menor porque de repente te perdonas cosas sí que yo sumamente

Voz 7 36:54 me parece un poco exagerado San Pedro

Voz 3 36:57 hace años en dos años del con a también entonces claro eso es haberle dado las llaves de la franquicia claro pero eso es lo que me rompe a mí eso

Voz 7 37:05 ten digamos que que bueno tengo mis reservas pero dicho esto que luego funcione o no no lo sé claro que ellos también de los que opina que hay que esperar y ver lo que no es tan fácil después de tantos años volver sí que hombre es verdad que él vuelve pero vuelve después de haber está en una situación que aunque no te lleve directamente al banquillo pero sí que te hace vivir el fútbol día a día todos los días del año

Voz 14 37:33 sí bueno encima si él no es que se ha ido en isla desierta viviendo de la pesca

Voz 5 37:39 de hecho es una transición que pasa muchas veces claro

Voz 7 37:42 ha vuelto y bueno a ver si aplica las cosas pero no lo sé hombre él en su momento lo hizo bien bueno no en cuanto a los cambios hombre eso sí que son cosas que hay que respetar es decir luego funcionarán o no funcionaran lo que pasa es que era llegada dicho quiero cambiar determinadas cosas en cuanto a la forma de ser el imagen la mentalidad del equipo

Voz 14 38:08 de ahí que ya así

Voz 1610 38:11 no es la primera vez que el ficha veterano Si no no no no no es eso estilo pero siempre he sido así velocidad lo que unos lo

Voz 7 38:20 era sin pensar en otras cosas dicen que han fichado aquí perdón han cortado aquí bueno Juanan cortada Akin porque a él sí ha sido toda una historia extraña no porque King dice que hubiese que estaba dispuesta incluso a reducirse resuelto pero que ni siquiera le han dado la oportunidad de de de

Voz 5 38:39 eso es su estilo bueno evidentemente no

Voz 7 38:41 estaba he dicho mira yo estoy aquí no les quiero o de además me está costando un dineral que por mucho que yo me me fichó uno en el draft

Voz 5 38:48 me he quedado tan selecto ahora marketing ha sido una bolsa chucherías en el patio de un colegio

Voz 1610 38:55 es normal pero quiero decir tiene razón pues esto el tiempo lo dirá

Voz 4 39:01 pero es que es una incógnita estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros pero que yo creo es decir también que esto es todo este mundo no tú te la puedes jugar trapos jugar conciertazo de hecho será juega constantemente no fichajes de rookies en posición de siempre no pero hay posiciones en las que jugarte lo ya se entiende pero hace falta jugársela a que sea que no imagínate en pongámonos de la situación que es que no el el la jugada es demasiado estrepitosa porque si es que no es como decir como muchos factores no que que que que que lo que lo podía que lo avalan previamente no luego es luego viene de cuidado pero yo por ejemplo en la situación de tomar la decisión no me la jugaría por ahí tomaría autor tipo de Riesgos vale que sí que podían salir mal también pero que si sale mal se podrían entender mejor no

Voz 5 39:55 estoy me estoy casi sin Luis perfectamente pero supongo entiendo que son estoy son estilos

Voz 1025 39:59 cierto eh mira lo voy a ir repitiendo a lo largo del programa que queda es que me la pasa me lo acaba de pasar Ricard que es uno de nuestros hombres que está vinculado cien yardas aquí en Carrusel el Deportivo porque este fin de semana vamos a sortear un pedazo de figura de coleccionista de Russell Wilson lo vamos LG del equipo de cien yardas esta semana tenéis que enviarnos un vídeo a nuestro Whatsapp a seis tres seis cero veintitrés cero noventa y nueve repito seis tres seis cero veintitrés a sólo unos test que decir vídeos corto eh no no lo bailó Colt treinta segundos si queréis minutos como mucho porque te enamoras de la NFL así es fácil porque ETA pasiones de porte la semana que viene vamos a poner los mejores en el programa y entre todos los vamos a elegir quién se lleva la la figura Russell Wilson atentos porque todo este P es sorteo no sólo lo vamos a hacer a través de cien yardas del programa de la página web de cien yardas punto com y de nuestro Whatsapp de arroba hacia yardas guión bajo sino a través de Carrusel Deportivo durante todo el fin de semana son regalo chiís y no vamos a regalar la figura de coleccionista de Russell Wilson o lo vamos a elegir nosotros del equipo cien yardas muy fácil tienes que enviarnos un vídeo nuestro Whatsapp seis tres seis cero veintitrés cero noventa y nueve

Voz 3 41:14 nosotros podemos jugar en todo el mundo era no sé si nos dicen por qué te gusta que te

Voz 1025 41:21 enamorado de este deporte que es lo que te apasiona este porte en quince treinta a dos minutos no más la semana que viene lo dice lo dicho eh vamos a poner los mejores en el programa y entre todos elegiremos a los que se lleva el premio que se lleva hasta pedazo de figura de raza son he cambiamos la página

Voz 3 41:41 no había cortado al que no estábamos todos ven por eso estamos en fin ya realmente

Voz 2 41:46 escucha

Voz 3 42:22 bueno pues salen y Kravitz esto mola mucho el mundo de la música de este muy bien eh porque hemos mejorado bastante vamos daba un bajón importante por mis gustos personales a ver si me voy no ya no voy a dar nombres porque no no viene mi nombre y no voy a poner en la picota gente que que hoy muy bien muy sí pero es que hemos estado ahí jugando en sí pero bueno es hoy tenemos a quienes Garay muy pillado en estábamos una

Voz 1025 42:57 yo no sé si le dará tiempo antes de que termine

Voz 15 42:59 el

Voz 3 43:00 el programa es de genérica in voce os tiro una mientras si queréis dale

Voz 1025 43:06 también quiere tiraba otra Andrea o sea que tenemos tiempo

Voz 3 43:09 pues una una The Times bueno de hecho dos

Voz 5 43:11 nos me sorprende bastante no sé a vosotros que los Sense han cortado a a Cobi Flynn ahora entiendo que es por un tema de pasta porque tenía

Voz 1025 43:20 yo también lo creo tienen a mí me ha sorprendido se corte porno

Voz 5 43:23 aunque tenía cinco millones Si bueno hay bastante dinero y se ahorran bastante en Cap hizo otro justo lo contrario los los Patriots han anunciado que están reconstruyendo el contrato de de esquí se estaba quedando desactualizado en cuanto a que hay varios que están ganando bastante más dinero que él tienes al mejor de la liga pues yo entiendo que que es normal

Voz 1025 43:45 de ahí te quería tirar antes de que haga Puntlandia en la siguiente no sé que pensáis todos es en diez segundos no crees que un poco yo toda la en todo el ruido

Voz 5 43:55 en torno a él saxo nacido eso una una parte seguro que sí

Voz 1025 43:58 tú no crees que va porque viendo ahora lo que está pasando digo vale pues este la que montó era por dinero no jubilarse Ndi leche desde dijo oye que queremos más dinero pero es que a los patrio les cuesta

Voz 4 44:11 en ese escenario donde se está moviendo uno tienes el ejemplo del mejor del mundo en el mejor de la historia como esta tienes el ejemplo de la gestión de The Very chico en todo esto no es un sitio donde pueda salir tú ahí

Voz 3 44:24 cierto Luis y eso y eso vale para todos eh claro claro

Voz 5 44:27 no pero también saben lo que tienen y que lo necesitan

Voz 7 44:30 yo creo que si bien la dudado dudó de verdad porque en definitiva él tiene todos los argumentos y toda la la razón como para intentar renegociar su contrato San no creo que haya tenido que recurrir a a todos una táctica hay una estrategia diciendo

Voz 1025 44:50 no lo están poniendo pegas no pero tengo que tú no crees que parte de todo el rumor

Voz 1610 44:55 Marcelo es que lo bueno es que simplemente no estado muy seguro

Voz 5 45:00 es cierto pero me las declaraciones cuando decía no es que en el pressing catch ganaría más dinero del que lo que hay

Voz 3 45:05 en fe está por ahí iba por ahí no no no

Voz 5 45:08 no no creo que sea la razón principal pero creo que si era un factor dentro de muchos que yo también creo que él

Voz 1610 45:14 que eso ayude a que

Voz 7 45:16 era pero quiero decir que no creo

Voz 1610 45:18 que lo de que hubiera dudado quería realizar el hecho de que iba a volver o que no iba a volver

Voz 7 45:25 ha sido ligado a una estrategia siguen hablar claro en el momento que te a hablar claro yo creo que él tiene todos los motivos todas la razones como para hacerlo sin por eso sabes provoca

Voz 4 45:37 otra cosa es como pasar ahí dentro no porque yo creo que es una de las estructuras más atípicas en en esta en esta cuestión

Voz 5 45:45 es más particular particulares esta cuestión

Voz 4 45:47 entonces no sé cómo deben gestionarlos pero que que no hombre el la gestión ya sabes tú aquí las estrellitas como que no son tasca

Voz 5 45:58 el esquí es es el tipo más bien distinto en su forma de ser pero pero también creo que lo llevan muy bien ahí dentro creo que él él tiene un carácter muy particular creo que le viene muy bien que les guíe alguien como Bill Melinda

Voz 1025 46:13 sí ahora elevan a enseñar la pasta eh

Voz 3 46:16 sí yo creo que también de Vandal mucho dinero

Voz 1025 46:19 bueno y perdona te había medidas Iker no el el el tema de Cobi Flynn Hermès

Voz 5 46:24 estaría saber qué pensáis eh yo creo que es un jugador muy bueno y que los hombre tienen un cuerpo de receptores que quizá se lo se lo pueden permitir pero no creo que le vaya le vaya a falta del pan eh

Voz 6 46:36 qué quieres Andrea pero no no no

Voz 3 46:39 no he faltado quizás yo tampoco vamos a este ya

Voz 7 46:45 no lo creo pero tampoco me parece una estas decisiones que pueden desestabiliza mucho

Voz 1610 46:51 no es decir se lo han tomado

Voz 7 46:53 lo habrán hecho también con la calculadora en la mano

Voz 4 46:57 un poco más no no veo nada tampoco lo tendrá problemas incorporase

Voz 3 47:04 encontrar a los equipos uno

Voz 4 47:06 que no sea un Iker no será una gran merma para no

Voz 5 47:09 viendo los televidentes que quedan libres salvo el caso de Antonio Gates que que no sé si renovará au si seguirá jugando pero ahora mismo es agente libre Julius Thomas no hay no hay gran cosa si quiere decir Cobi Finnair será deseado sí sí sí sí

Voz 1025 47:23 déjame que vaya hacia un equipo que tampoco es de los habituales que tomamos el programa me apetece porque una de las historias que leía esta semana Ana era una serie declaración desde los máximos propietarios irresponsables de los jets que esperaban que el quarterback Sam dar no sea a quién les lidere hacia una nueva era realmente este chaval que tiene tanto talento para convertir a los jets hombre de equipo de play off que es que el en lo que me imagino que están pensando ahora mismo no no no creo que estén pensando en ganar la Super Bowl pero si es un un chaval para parar liderarlo hasta los playoff o no

Voz 5 48:01 parece que sí parece no no voy a decir un sí rotundo parece que tiene lo que hay que tener para ser un jugador sobre el que edificar algo en una franquicia le interesa

Voz 4 48:14 lo padece que luego ya sabemos todos cuando se sale de aquí al primer nivel

Voz 5 48:19 yo pienso pienso que los diez el exacto con la lotería ellos ellos era su situación ideal ellos querían pero estaban en el tres les llegó creo que lo están haciendo las cosas muy bien en el en el camino de su reconstrucción y creo que no he ya pero creo que de aquí a un tiempo prudencial los jets van a ser un equipo a tener en cuenta sabe sabes que

Voz 3 48:41 dicho que John Mc aún es quién va a ir de titular realmente al menos

Voz 5 48:46 a mentalizar

Voz 3 48:48 claro es que la orden de la hija mayor de Paco

Voz 5 48:52 es un año mayor que que sí

Voz 3 48:54 darle sabe que fuertes tú lo sabía yo vaya vaya dato

Voz 5 48:58 lo dijo Macondo dijo me he escrito mi hija y me ha dicho este chico que han seleccionado en en el puente en el puesto es un año menor que yo iba a Kong va a aceptar ese papel de de mentor y creo que es un buen mentor un tío que tiene el culo pelado de estar en en practicante todas las franquicias de la NFL

Voz 1025 49:14 sí sí no no hombre este en la sabe todas no no no sé si se las sabe todas para aguantar lo que llueva este año de titular porque ser titular

Voz 5 49:24 bueno pero tiene algo de resultar como Makoun que el año pasado jugó una temporada aseada para empezar con verdad tienes la la otra bala de ver cómo está te diré que como este sano pues eso te vas también sobre el que edificar has cogido este chico en el DRAE me me parece que las opciones de los diez son buenas

Voz 6 49:43 yo no voy a llorar más como un componente de los dos

Voz 1025 49:48 cada vez vecinos encima hagan

Voz 3 49:50 los deberes puñetera de sí sí

Voz 7 49:54 hombre es lógico pensar que que los jets pie esperan que que pueda ser ahora

Voz 1610 50:03 la vida la franquicia evidente

Voz 7 50:05 no son estos jugadores que tú eliges en el draft alto y que hubiera perfectamente podido ser el número uno y tres

Voz 1610 50:19 por qué por qué piensas