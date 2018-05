Sandra pide ayuda para encontrar el audífono que su hermana perdió hace unso días

Voz 1

00:00

a mí me costó muchísimo que se los pusiera porque no es acostumbraba ellos no hace un año un año y ahora ya no puede estar sin ellos puesto que ella se da cuenta que no que no escucha prácticamente calcinada no entonces ella toda la mañana se levanta y lo primero que le dije a mi madre y no sí claro pues está un poco perdida carta normas porque solamente la grado uno claro y es encima de todo está perdido es con qué o mejor escuchaba