Boletín informativo 16:00 (09/05/2018)

Voz 1476

03:15

antes el proceso de escolarización les dijimos que no estaba el sistema preparado para ello porque nos hacíamos eco de lo que nos decían los equipos directivos que estaban muy alarmados no estaba el sistema preparado no se había adaptado la formación necesaria que ha ocurrido al final pues que ha llegado el día plazo no lo ha podido o no lo ha podido cumplir ir de de hecho a día de hoy a estas horas no todavía no no todas las familias saben dónde dónde les han dado plaza