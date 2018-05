“Los problemas con los operadores de telefonía sigue aumentando"

Voz 0927 00:00 le han llamado alguna vez de alguna empresa de telefonía supongo que sí a todos bueno pues hay algunos trucos de los operadores y algunas malas artes que quieren cortar tus derechos Susana un buenos días

Voz 0433 00:12 hola buenos días directora adjunta de Iratxe la sociedad

Voz 0927 00:14 consumo consumidores de Navarra queríamos comentarte y para saber

Voz 1 00:20 qué te parece esta medida que se anuncie

Voz 0927 00:22 de qué mano prohibir a las operadoras que puedan llamar como si fuera desde móviles que parece que genera bastante confusión en los consumidores o que nos hace coger el teléfono sin que sepamos quiénes pensando que pues una familia cómo lo ves esto qué te parece

Voz 0433 00:35 vamos a ver el ciudadano está muy harto también de tanto llamadas continuas al final Chicken una legislación que ampara el consumidor pero muy justita legislación es la que a partir de las nueve de la noche hasta las nueve de la mañana y lo que son horario de festivos y fines de semana nos tienen que dejar en paz lo cual quiere decir no los pueden llamar este tipo de empresas el resto de horario nos llaman y que están haciendo como dice este tipo de empresas de telemarketing pues utilizar un móvil en vez de un fijos para que cojamos porque es más fácil que el consumidor cabe cogiendo siempre insistimos lo mismo que pasan de consumidores aún sobre el ciudadano dice que ya basta lo que tiene que haber es una legislación que ampare más al consumidor que haya un fichero en el que el ciudadano pudo apuntarse en ese fichero puedo decir que no quiere Recip revivir este tipo de llamadas diez la manía de que el consumidor se les deje en paz porque al final encima no te lo dice Si yo quiero una empresa determinada contratar lo que sea ya lo haré llamaré por teléfono pero que me dejen descansar en mi horario normal

Voz 0927 01:38 por cierto fíjate que esto lo refrenda el estudio que habéis dicho recientemente que decís que aumenta nueve puntos el porcentaje de personas que tienen problemas con su compañía teléfono

Voz 0433 01:46 hacía así esa pasado el veinticuatro por ciento al treinta y tres por ciento lo cual quiere decir que el tema de la telefonía no está nada bien el ciudadano cada vez más protesta reclama te diré que dentro la encuesta sobre todo son los de treinta y cinco años los que dicen que han tenido más problemas respecto a la telefonía entonces creemos que esto es cuál tiene que cambiar porque la legislación aunque ampare a veces al consumidor muchas veces como lo escuelas hacemos verbales admiten mucho lo verbal luego vienen problemas añadidos derivados de

Voz 0927 02:17 si te parece repasamos así rápidamente un poco los puntos que habéis encontrado donde suele haber más conflictos entre los usuarios y las compañías por ejemplo las facturas

Voz 0433 02:26 así es facturas más caras que nos encontremos que nos damos de alta en un servicio ir tiene un precio determinado estipulado pues cuarenta cincuenta sesenta euros en el paquete perfecto y al mes siguiente te comunica a la compañía por escrito diciendo para el mes siguiente que ese poste que ese paquete va a costar cuatro cinco euros más eso sí Levada armas prestaciones enviar a lo mejor cuarenta megas le voy a dar cincuenta o setenta el piano dice yo no quiero eso siguió contrató por cuarenta qué es lo que me interesaba mi John precio determinado pues no a partir de ahora les hubo las prestaciones pero le voy a cobrar importes superiores y es cuando entidad no dice ya está bien que pasa quiere cambiar de compañía en la nueva compañía nos encontramos con que hace exactamente lo mismo en las mismas fechas empiezan a subir a subir realmente sus productos lo cual quiere decir que el ciudadano se encuentra diciendo hay competencia donde se encuentra esa competencia realmente para el consumidor y el ciudadano se enfada habláis de del XXII

Voz 0927 03:26 por ciento de los usuarios y les han cobrado por servicios que no han contratado

Voz 0433 03:31 de pagos a terceros vamos a terceros cuáles son estos SMS Premium concursos tarot juegos eróticos te encuentras en la factura una serie de conceptos de importes más o menos hasta pueden llegar al veinte treinta ya hemos tenido hasta mil euros de factura más elevada derivados de este tipo de pagos a terceros que no dice yo no ha entrado no he dado de alta la ley dice que son subiendo tarificación adicional lo cual quiere decir que para poder realmente darnos de alta este tipo de servicio tienen que demostrar que nos lo han comunicado al usuario mediante una grabación mente una carta algo que lo refleje en la que indica el tipo de servicio por cuánto tiempo y a qué precio Nos tienen que poner los gocen realmente no tenemos porque

Voz 0927 04:17 a muchos incumplimientos de condiciones de las condiciones que estás contando la falta de información dificultades para bajas importa habilidades que también lo refleja bastante no bastantes problemas

Voz 0433 04:27 así es mi luego a las permanentes y justificadas o desproporcionadas como dices cada vez que demos de baja realmente una compañía cambiemos de una a otra que es una portabilidad sí que animaría al consumidor a que solicite de la anterior siempre justificante que demuestre esa baja sino lo hacía así por lo menos aunque sea que quede constancia por parte del consumidor por escrito de que de baja de la antigua compañía que no quiere servicios con ellos ya que nos encontramos que el lo hace la portabilidad y aun así la antigua compañía lo intenta cobran meses y meses unas facturas de un consumo que no está realiza

Voz 0927 05:02 Susana directora adjunta de Iratxe asociación de consumidores de Navarra como siempre muchísimas gracias

Voz 0433 05:08 de nada gracias