La Vida Moderna es que un hípster vaya a Turquía a ponerse barba

Voz 0470 00:00 lo valora muchísimo en la taquilla

Voz 1 00:15 a los problemas de hoy miércoles melancolía que yo no lo voy a preguntarle Ricky que lo patrocina frutería donde las haya

Voz 2 00:40 el plato

Voz 0470 00:54 en medios describo la cena porque la cena prácticamente medieval el Ignatius está lanzando fresa cortísimo son Peres es la idea cuidado cuidado cuidado cuidado cuidado pero cuidado dame una ni dando una ni darle una valor quedan tres palos otro hoy pero ha dejado la extrema pequeñas y ahora de parecía las partidas Trump en Puerto Rico tirando cosas a la gente ahí de está más pobres este programa ya no puede ser más populista prensas para todos y para todos se entere de estos ciudadanos entonces el sorpasso bueno pues ya está rica ya bueno sin champán y Nadal que tú tú siempre me han dicho que nunca que consume fresas así es sin champán Campano y aun así están secas vale perfecto gracias Andrea no era

Voz 1194 01:44 sí frutería Andrea daría Andrea haya Espíritu Santo

Voz 0470 01:47 gracias Andrés te las ha regalado de verdad si es serio hombre tiene aquí pro allí siempre a yo me regalaron las fresas a Bono lo relativo porque las porque hicimos un cálculo igual te gastas ya mil euros en arándanos lima

Voz 1194 01:59 igual ya era hora de que me dieron una

Voz 0470 02:04 bueno vamos a ver esto de la vida moderna eh quiero cerrar una cosa es que ya estoy muy nervioso con esto porque en esos días haciendo llamadas a gente que hace presas y embalses hemos hecho dos intento tablado ingeniería Nos han colgado sea gente que hemos descubierto que es una especie de secta de logia no quieren que se hable de presa que lo iban todo eso decreto eso es una cosa es increíble entonces ayer dijimos antes de despedirnos que hoy por huevos íbamos a hablar de presas y embalses entonces hemos lo hemos hecho ya sin fallo Ales nuestro productor la producción

Voz 3 02:33 sí

Voz 0470 02:34 ha contactado con un ingeniero de caminos que trabaja en no sé qué confederación hidrográfica y la dicho hoy hay que hablar de de presas por nuestra web vale entonces vamos hablar con él rápido pagar deprisa cosa Si ya está muy bien vale parece mentira el misterio que es increíble es increíble parecen niños robados

Voz 1194 02:51 seguro que sí ha dado un teléfono de niños robados en lo que se ponen más amargo

Voz 0470 02:56 de las presas si yo rubor libros que digo

Voz 1194 02:58 niños que quería Isabel ves como que que igual ahí entre el hormigón

Voz 0759 03:02 no

Voz 0470 03:03 vamos a ver lo que ocultar cosas entonces cuidado igual Lorca está meter una presa era bueno vamos a ver cuánto chicos hablemos ya de Lorca pero es que son infinitos como Diego es infinito vale Koke ponnos ponnos la ingeniería yo ya te sientes eso ormigonera poseyendo cada vez que quieren llamar a algo de suena una alarma en el imperio de Interior ojo eh cuidado cuidado bien comprando ahí que todo es expirar el pilar maestro de la presa esa salud del tienen la luz claro si el hueco el banco se llamaban esa curva Peralta nada este jacuzzi ese bastión este jacuzzi ingeniería también algunos sí ahí acústico en el que erótico ya lo dijimos mundial ya que esa Infiniti Pool dejemos un día que el jacuzzi de los de Café Quijano

Voz 4 04:17 hola bueno es lo hicieron

Voz 0470 04:19 los Florentino Pérez hizo a Dragados lo otras hubo que desviar el tanto una vez de un concierto lo que yo los Trogloditas un troglodita que Sao serio sí puede ser una fiesta en jacuzzi gigante uno lo perdieron en rodillas perdió murió perdió luego hago vaca con la banda se fue por el sumidero del Jakub el semillero del rock and roll lo que quita nos quitan no se tope sumidero del rock and roll porque tenemos el título del libro es así tenemos a un ingeniero de caminos bien vamos a delegados cinco preguntas en el programa de la pos vale está el teléfono Ales vale pues se quiere pedir un aplauso para Pablo Roa ingeniero de Caminos del Estado

Voz 2 05:02 va hola qué pasa Pablo

Voz 0470 05:08 marcha llevas aquí aquí me

Voz 5 05:11 ella es estando canales por León State verdad haciendo cosas de ingenieros si hoy sí hoy lo diga

Voz 0470 05:20 vale

Voz 5 05:21 trabajo o porque es Canales

Voz 0470 05:23 dinos Caminos Canales y cuarto cuarto bueno y qué es lo que más trabajando

Voz 5 05:26 al puerto de los tres que es lo que más me dejas

Voz 0470 05:29 pues expresar presas dice que tú eres de preso y Confederación Hidrográfica trabajas

Voz 5 05:35 en la del Duero vaya vaya

Voz 0470 05:37 adora porque polémica absurda que está ahí los Arribes y sí sí sí yo pensaba que te va a gustar joder

Voz 0759 05:46 a mí me ha eso es una maravilla entraron choca de ahí de la la presencia de Iberdrola es la que hay

Voz 5 05:52 sí al tener almendra y al soldado Guilad

Voz 0470 05:54 vale pero Pablo Pablo vamos ya a los gordo como hace una preso un embalse tú quiere tuve sonríe dices me vas a comen los huevos ríos te voy a embalses el hombre contra la naturaleza momento dices tú la naturaleza no es mía Pablo Cuéntame

Voz 5 06:10 bueno ya ya poca expresó se hacen ahora estamos terminando una en Burgos malo ya ya las hizo toda

Voz 0470 06:18 en serio poco se forros de empresas

Voz 5 06:23 se hacen pocas porque ya

Voz 0470 06:25 cuando uno se han hecho la guerra

Voz 5 06:27 las noches ideales luego hay directivas de la Unión Europea que son un poquito más claro que hay más trabas tema ecológico

Voz 0470 06:35 porque no acaba aquí porque huevos aquí la claro quiero sale el Nilo te a la Unión Europea claro vale pero Pablo pero pero da igual si esa de Burgos por ejemplo como danos en en cuatro pasos que hay que hacer una

Voz 0759 06:50 cuánta gente trabajando a la vez en el momento álgido de la obra cuanta cuantas

Voz 0470 06:53 cuántos ecuatorianos acotó que para trabajar

Voz 5 06:59 a mí no me ha tocado no me ha tocado trabajar haciendo una presa si gestionando la danza más de la gestión de la del envase ya hecho no no pero Pablo pero como ingenieros sabrás cómo se hace todos los sí sí soy cuento a los primeros primero se debía al río

Voz 0470 07:12 joven con una completaría el río que se llama contratas a Gandalf de pie a un río Pablo

Voz 5 07:30 pues te lo llevas por un una margen lo días

Voz 0470 07:35 Burt Burundi

Voz 2 07:39 eso

Voz 0470 07:46 claro claro vale a Ríos

Voz 5 07:52 sería lo unos diques una presa pequeña lo desvía Rosella ella deja seco donde se va a colocar la presa pienso hormigonado portón como por capas guiadas si ello con canales seis y Tonga aquí no se dio

Voz 0470 08:06 sí aquel pueblo en midió mal un montón montón sito en Tenerife en una Tonga carta iguales pero eso no significa lo mismo era haciendo tú no Pablo

Voz 5 08:18 bueno más o menos cuarto nada porque tapas claro mejor pero es algo que se amontona no claro va solucionando poco a poco pues nivel a lo ancho vas cogiendo igual igual luego fueron los primeros ingenieros de ahora

Voz 1194 08:32 eh Sasuna Tonga para que bloquee el agua no

Voz 5 08:36 el ingeniero de caminos más ojos soy el primero era canario Agustín de Bethencourt todo

Voz 2 08:47 eh

Voz 5 08:51 a Nicolás allí en San Petersburgo vale pero Pablo entonces ya está sepia el de vientos desde del río Este

Voz 0470 08:58 moral porque te para dejarse con principal no

Voz 5 09:00 hasta que se termine la luego hormigón el cauce principal y luego que son niguna ya se vuelve a recuperar el río se empieza a llenar el embalse pero como se hormigón a eso como como como la como como fue el tema un noble Landín eh que son un cable de la iba hizo pero el mío vale

Voz 0470 09:21 cómo haces el molde como como cuando hace Sun un pastel

Voz 5 09:25 no se cofradía pero hay que hacerlo hay que

Voz 0470 09:28 hacerlo así en curva no hay que hacerle como panza a otro muro

Voz 5 09:31 depende a empresas que hay personas que tienen curvas hay veto y luego también hay contra John cuál te gusta

Voz 0470 09:37 Nati Pablo la la nuestra son las tiras que te salen

Voz 5 09:40 a mí la hombre las curvas la hacer como Connie

Voz 0470 09:44 a ti te votan las de bóveda a la que

Voz 0759 09:46 llevan carretera por encima porque hay una

Voz 5 09:49 que pero perdonen lleva así con un hacia la Corona

Voz 0470 09:52 hacia coronación esto es precioso dieciocho hemos sale lo mejor a nivel de empresas entonces Pablo es una presa con bóveda y coronada

Voz 5 10:00 no para mí si Dios te tierra

Voz 1194 10:03 pero no existe la opción de con víctimas de la mafia

Voz 0470 10:07 vale y ese es el tercer paso y el cuarto ya cuales llenar de agua nunca

Voz 5 10:11 pues llenarlo ya empezara a gestionarlo a daba soltando para abastecer a la población e gestionará laminar avenidas para Rey hacía pero pero

Voz 0470 10:21 cuando pery cuando sueltas el luego a través de sus hace ha vuelto a poner el río es un quince te puedes soltar

Voz 5 10:29 que por una toma intermedia un desagüe de fondo o por los aliviaderos de aliviaderos Ayala último cien cuando ya también una avenida calle que soltara busco

Voz 0470 10:39 por ahí está dice así hay un montón de Abu coz

Voz 1194 10:43 lo más grandes logias en a encontrarse con el lenguaje coloquial porque claro

Voz 0470 10:50 Abu hay un botón que pone suelta a dan ahí hace churros gordo vale Pablo sí que es muy buen tema dando datos un dato así te digo que no entendamos mucho pero que que nos permite hacer un fue acabar siempre sean de cara Caudal por segundo

Voz 5 11:08 sí si queréis os digo el volumen de bates de Luna que es la persona que me toca a mí vale

Voz 0470 11:13 el volumen de que

Voz 5 11:13 el volumen de agua lo cuento hallazgos digo no lo digo primero trescientos ocho hectómetros cúbicos clave a poco vale vale pues llega poco

Voz 0470 11:22 a esto va subiendo esto ya me convierto a Metroscopia vale cuando digan metros cúbicos decimos todos

Voz 5 11:27 no no he litro en línea con la vale vale lo que prepara un poquito pues muy bien muy bien haber es darle pienso

Voz 0470 11:35 lo que no falta

Voz 5 11:38 pues entonces sería trescientos ocho hectómetros cúbicos vale que son trescientos ocho millones de metros cúbicos ahora

Voz 0470 11:45 la te porque después de diez litros hicimos un palo vale cuántos litros de luego te hago la pregunta cuando Pablo Pablo tan bonita lo grita crea crítica respecto a los y si si Pablo palo lo tu trilita luego Pablo me oye somos los Javi chaval no te cuánto cuánto litros caben ahí en la empresa esa gorda que has hecho

Voz 5 12:02 tres ciento Z

Voz 0470 12:05 Belén

Voz 2 12:09 un aplauso para nombre

Voz 0470 12:19 no no sí

Voz 6 13:11 sí

Voz 0470 13:16 rusas imponen tres se tape Kick it pasa o qué

Voz 1194 13:20 desde de final en el Open de Tenis de Madrid

Voz 0470 13:23 la vida moderna

Voz 7 13:25 que venía matar respeta corriendo

Voz 8 13:32 Héctor de Miguel Martín Salamanca mil novecientos setenta y siete

Voz 4 13:50 esto es esto la vida moderna hoy es

Voz 0470 13:53 nueve de mayo cara gente loca hasta la gente hoy hoy la gente pese a poner una cámara jovencito confuso este detrás veremos a seminaristas porque hay que mirar a mira mira es una mirada de Chupa me el pezón esa mirada de señor adulto pues sí

Voz 1194 14:12 con Charlene luego la culpa de los adultos luego con jovencitos confusos como esta seminarista

Voz 0759 14:20 esto es la vida moderna en nueve de mayo

Voz 0470 14:23 y quiero presa aparece si os presento a tres que quería mandar antes un saludo que un saludo antes presentó quiero mandar disculpa que les culpas a los policías municipales y nacionales de donde es de aquí de Madrid que hay en el cruce Plaza España con iban en su coche patrulla tan tranquilos subiendo por Gran Vía Illes que piden que ese cerrar paso muy cortado con la con la bici de Viciana muy es que para una visita de Simat consiguió tener están imán Pita eh yo no lo ponemos pero otra cosa lo tocado Isaacson él entonces les quiero pedir disculpas jodió toda gracia en claros has atascado ellos iban Ximena gira yo no me lo cuenta ella no me cuenta que en un coche de policía porque iba loco y se les he cerrado el paso con una bici hizo un amago hasta destacar la permita a los Rossi como si de pronto mirado y he visto que a la policía en mirando al horizonte como si nada me han pitado sé que algo me han dicho entonces de verdad ha dicho una foto no creo eh no era mi intención bloquearon el paso y espero que no haya no haya desatado en una operación por quizá no haya rencor personal tampoco no y que no hay gente que esta gente iba a detener a alguien claro y algún malhechor se ha dado a la fuga porque les separa la culpa eh amigo de la policía la culpa te Carmena que no pongas habilitan rápido al tener motor claro yo me veo con la capacidad de coches e Ibiza esto ahora si os voy a presentar pido un aplauso por qué están aquí un día más eh esto es con la con las insignias de la Policía Local de domo de Teulada un aplauso para Ignatius sí que que la putas eh

Voz 2 16:05 en llamativa cada día como pueblo siempre mete la canasta decisiva

Voz 0759 16:15 es verdad que expresa expresando en esos momento en el que tiene un talento especial para reservar energías Soto y utilizarla en el momento pues no lo voy a hacer obviamente hoy es hoy es muy patrullera hoy es francamente

Voz 0470 16:28 joe que sorpresa no

Voz 0759 16:30 como norma voy a ir porque me lo merezco serio se ve por el momento la promoción Koke por favor la promo

Voz 1194 16:37 sí porque

Voz 0759 16:40 hace una cosa nuestras hacer

Voz 1194 16:42 sesiones tuya como cuando hay un cambio en el último partido de fútbol que el tiene para cambiar esas el loco para tardar más

Voz 0470 16:51 así a la gente a ir ganando te saluda al árbitro de la media el linier del otro campo sí sí entonces de mayo bueno no me vuelve la lengua moderna pero momento Coque has puesto la promoción sino la más puesto vuelve la lengua moderna en verano percibas hacer promoción personal pensado aprovechar esta sección para anunciar que vuelve la lengua moderna este verano eso es lo eso está en el Twitter puede mirar un ya jodido vuelve la lengua moderna este verano David vuelve la lengua moderna el gran este es verano yo estoy encantado porque es una es una ramificación es un hijo bastardo es una notificación de la vida desde que yo estoy encantado de que con Valeria ella Ros precisó

Voz 0759 17:47 volvemos este verano a partir de mediados de julio no lo sé son cinco programas en verano cava el Mundial digamos

Voz 0470 17:55 lo que justo para nosotros

Voz 0759 17:57 es que no queremos hacerle sombra llegue a la final sí por favor se desesperados a que acabemos

Voz 0470 18:04 entonces vuelve la Lengua moderna ya lo he dicho en con con Valera Ros que que sí aquí presente aquí presente vuelve

Voz 0759 18:13 son cinco programas más cinco más cinco más

Voz 0470 18:15 algo que aprobó abre la verdad abra la promoción que quiere aprovechar que vuelve la lengua moderna

Voz 0759 18:24 ya que vuelve a la vamos a grabar con con ya tenemos dinero ya somos como los demás y tenemos cámaras de Ibi entre el público que venga perfecto en los de cinco grabaciones

Voz 0470 18:35 no no no pero etc

Voz 0759 18:37 claro es que el verano pasado no se graba con el verano pasa uno en Navidad si en Navidad si tú a hacer de verdad puedes

Voz 0470 18:45 la vida es luchar contra los lechero vale pues bueno

Voz 0759 18:47 la lengua modernas maravilla entonces quiero aprovechar para grabar aquí Lifeblood la promo para pedir que venga gente

Voz 0470 18:54 si mis cojones sea echar aquí hacer la Sala Petita Julio predicho pero luego Mabel como lleno y omisión luego pero luego después de la alocución hay sección sí sí sí ahora si hacemos la locución perfecto y luego ya la sección introducción yo que no te gusta cuando sólo hay promociones de Promoció y luego sección claro por mí perfecto exacto entonces como director

Voz 0759 19:20 qué hacemos es Koke cuando la música

Voz 0470 19:22 esa épica aquí yo grabo aquí Life perfecto

Voz 0759 19:25 yo iba de de la gente vale vale la Promoció para

Voz 0470 19:27 la lengua moderna que vuelve gran programa sí la de Juan moderna en julio a ver si si ya lo dejó caer

Voz 0759 19:36 qué

Voz 0470 19:36 en adelante Koke

Voz 9 19:40 ya

Voz 0470 19:42 con vida próxima temporada narcos tiene tanta promesa guapa luego es bajo pero hay que darle la te emocionas cuando ves un punto y coma por es el signo de interrogación de apertura en los aprovechas los comedores de Facebook para señalar las faltas de ortografía del post de tu amigo que te ha hecho blog o días a la gente que dice comment conoces la palabra tocadas sabes que Ci nunca lleva tilde excepto cuando eres un hijo de la gran puta o Madrid pues que sepas que los cinco viernes de junio te esperamos en la Cadena SER alguien te comprende

Voz 0759 20:29 alguien te escucha sino tienes que hacer nada al mediodía

Voz 0470 20:32 era porque eres un fracasado social te esperamos vale platea Koke era la promoción no no no no tiene nada

Voz 1194 20:51 moción karateca la la sección como usted se pero también está de acuerdo en que mira reducto de español en los Picos de Europa en Asturias península estaba llena de morro pero ellos tenían una misión que todo el mundo hablara Castella si lo consiguieron

Voz 0470 21:09 no pero está bien está bien porque fíjate insisto como director del show de Promoció pero era graciosa promoción Conchita anoto imbuido del espíritu y si está ya devolver la vida porque ahora viene

Voz 0759 21:23 a la la sección también a Promoció porque yo ahora

Voz 0470 21:26 come posible porque yo estoy haciendo una promoción aquel

Voz 0759 21:29 pues ahora me hace a mí una entrevista

Voz 0470 21:34 la sorpresa e al Valero no lo sabía lo juro que no sabe todo es también aquí viene cualquiera vender un disco un libro lo que hola qué tal desde que va al libro escrito tu solo sabes si así considera que se han puesto ante la letra a la música

Voz 1194 21:57 Dani Martínez que entrando así

Voz 0470 22:00 el programa de Buenafuente a través del pues yo así lo vería así durante la he visto mucho talento tiene como sabía que no te vas a chiqueros pregúntame tu muy como qué novedades que que son puto puto genio de la promoción hace hacer un programa nuevo si David que no se y al hilo del esto te quería preguntar lo de Colombia que esto

Voz 2 22:32 es un entrevista tú me trae

Voz 0470 22:35 la entrevista de Promoció ya pero claro aquí novena Melendi que bueno que el avión que sí sí yo sabes qué pasa si no porque no no vamos a teñir de en qué novedades vale

Voz 0759 22:47 eh que que sí adelante David en la lengua donde la lengua modernas programa Julio una una especie de de este pues sí sí sí

Voz 0470 22:56 novedades hay pues en principio no hay ninguna otra cosa y yo como entrevistado Nobel juego eh

Voz 0759 23:05 es que yo soy muy de monosílabos

Voz 0470 23:07 queremos siempre cuando con entrevistas ya que era lo tiene claro ya sabes que yo me hago una idea de no puedes tener haber tira

Voz 0759 23:17 Lanza lo digo en serio yo qué sé tú ves tu mente

Voz 1194 23:22 a donde llegue tu mente al final pero esto fantasía no llega tan lejos yo creo que puedes no

Voz 0470 23:27 manejar en tres setecientos mil y un millón de

Voz 0759 23:32 no está muy lejos David estar muy lejos de es que ni te has acercado por arriba para eso en patrimonio

Voz 0470 23:41 luego la otra

Voz 0759 23:42 puedes preguntarme lo mejor de cosas del programa de Pla pero sí hay una novedad y Macron vale se acaba la sección de caballa subir

Voz 1194 23:52 ya te regaló estoy atrás colombianos ya no lo facturó esto como te edad

Voz 0470 24:00 y qué tal la temporada de House of the cuántas pelis tamborrada está claro hay una novedad que al sigue oyendo los sábados al imaginario

Voz 1194 24:11 yo ya el disfraz de Guardia Civil Kevin para la fiesta de fin de rodaje de House of Cards

Voz 0759 24:20 en la principal novedad escapar del público todo eso es que va a haber Music Life va a ver directo así traer a chavales que nuestro quien cosas va a haber en conjuntos músico vocales de la chalada están están apunto dejamos una división que gusta mucho que es a punto de Petare en perpetrarlo

Voz 0470 24:40 pero en Petare perpetrarlo vale la gente lo sé

Voz 0759 24:42 escuché en la lengua Mariano salieron da igual no no era nadie vale y bueno yo creo que marcado una sección impecable vale entonces atraerá parchís pero con cuarenta años que me gusta imaginar parchís el reencuentro vale pues tras en un brazo

Voz 0470 24:57 toque tierra la promoción la promoción de la sección hasta aquí la sección de que muchos

Voz 2 25:05 gracias

Voz 8 25:06 lo voy a Juan Ignacio Delgado alemanes Granadilla de Abona mil novecientos

Voz 10 25:13 que si se opina

Voz 0470 25:30 poco se ha hablado de que traigo hoy abre el plano déjame que lo dejó Juan y los pantalones cortos ya bella pero que que bueno

Voz 1194 25:46 y y el Tour Ibar déjame quede lo gran jugador colgando

Voz 0470 26:01 director sexy grapa yo lo llamaría

Voz 0759 26:04 maricón decadente personaje

Voz 0470 26:07 el cariño vale déjame déjame que te describa en Botines los motines si Juan Ignacio lleva camiseta roja con frase de Ray Bradbury que pone un libro es un arma cargada pantalón técnico de montaña

Voz 1194 26:23 mí me he comprado en una tienda de de la de montañismo

Voz 0470 26:29 el azul azul azul eléctrico talón que se localiza calcetines Adidas de lana del año ochenta y tres porque llegan hasta el gemelo negros eso eso son del Mundial ochenta y seis van a eso y luego un botín el botín el cuidado del botín un botín negro de piel de del Fary Delorean si decide venir así claro

Voz 1194 26:55 claro porque yo tengo un día muy muy

Voz 1 26:57 Esther

Voz 1194 26:58 no me gustó Milos rico locos

Voz 0470 27:01 hasta que todo el de la primera

Voz 1194 27:04 la que siempre se sufre mucho salvo Diego lo tocarse los jugamos en público mal recolocarse los diez elegante

Voz 0470 27:12 como cuando te lo te lo

Voz 1194 27:15 ante esto tiene una explicación hoy que aparte de estar hoy por la mañana luego estaremos en la resistencia con petróleo verdad estos son los botines que tengo de petróleo decidir en mi mente sacrificar el estilo por

Voz 0470 27:28 practicidad por la intendencia entonces

Voz 1194 27:30 llegó allí ya te pues eso que tengo ahorrados

Voz 0759 27:33 además hay que decir que voy con los que calles de Malasaña que hay mucho empedrado si no se anda viene con eso con su botín

Voz 0470 27:39 pero ese siete eso puede enganchar no cuando te la piedra

Voz 1194 27:42 Nos senda bien pero lo que venía para acabar programa bajando por la cuesta de esas de de Malasaña mucha gente que me ve llegar de antemano aparte

Voz 0470 27:51 hombre claro es una diligencia claro claro

Voz 1194 27:58 bueno es bueno gracias ilusión

Voz 0470 28:01 todo esto acompañado de una de tu mochila clásica

Voz 1194 28:03 sí ya que lleva la pandereta dentro el complemento ya que voy que voy resonando de Copa que parece un villancico aquella en el toque nazi del de las botas de tacón del tacón pero acompañado de un de un tono navideño como diciendo voy a por ti pero con un tono festivo vale entonces quiero presentar la idea que tengo de que voy a escribir mi novela a bien la novela se ahí sí sí sí el estación que comenté el otro día sí creo que a mí me está servía no para ordenar ideas meditando para estoy meditan hoy volvió a meditar tal pero a lo mejor te han masturbaba acaban hoy no hoy no fíjate fíjate ya verdad llamas Turbao antes no no no no

Voz 0470 29:00 que preguntándome cosas de repente alguien esto es lo que tú vas a ver el show tú si quiere jovencito confuso sí sí nos importa pero el chaval quién eres quién eres quién eres te manda a la que opine decir porque te vienes aquí a joder que demanda la Cope Jona eh la MTV yo creo más vale sí

Voz 1194 29:32 esa encanta bueno pues quiero decir que voy a presentar mi novela titulada Soledad Platón una novela es una idea que yo tengo desde hace tiempo soledad

Voz 0470 29:40 el eso no surge

Voz 1194 29:42 nunca encontré la energía suficiente para ponerlo con ello pero tengo la idea tengo las ganas tengo entonces Soledad Platón como si que estoy la novela y una delicadeza que tengo con el programa la voy a transformar en Radio nueve la muchas veces pero por qué no vuelve el radio te audiolibros libros que el mundo anglosajón está muy de moda en España nunca lo creo que que

Voz 0470 30:15 puede ser una buena que no le gusta leer ni oyendo lo bueno voy a mis Il Sole cuando quieres quieres perdón al segundo

Voz 1194 30:27 el título todo autovía el primero es una cosa muy rara

Voz 0470 30:30 tanto previas espera pero nadie quiere quiere es que se escuche a nivel audio libro quieres que se escuche plano con sonido plano quieres que te amamos a efecto sonido

Voz 1194 30:38 plano plano sin Velarde porque la esto a lo mejor una novela larga de quinientas páginas

Voz 0470 30:43 ahí escuchando reverberación discúlpeme pero ni ningún acierto te pongamos Eco un fondo musical un asunto bueno

Voz 1194 30:53 nada nada nada porque yo tengo por ejemplo es que esto no lo duro no funcionan así

Voz 0470 30:57 pecie de base la gente lo sabe es la habilidad para mucha gente acusará esto conduciendo a lo mejor

Voz 1194 31:05 solo

Voz 0470 31:05 a la tranquilidad no

Voz 3 31:08 Dios sólo dos

Voz 0470 31:11 es una mano esto esto es una Pérez comentó pero por un paréntesis que lo pronunciarse porque reclama cuerpos y audio latino

Voz 1194 31:19 claro mi manera de sello yo creo que así queda mejor soledad y fondo un cómico es autobiográfica que bueno

Voz 0470 31:29 aquel año comprobamos darle nunca que no es

Voz 1194 31:32 autobiografía que Cake creador no se basa en su mundo interior a líneas

Voz 0470 31:37 no es autobiográfica sólida y plazo

Voz 1194 31:39 son dobles Ron cómico la película es una novela de amor

Voz 0470 31:43 la risa pero es una audiolibros que ya veinte grados comentario del director porque gracias por lo que sería bonito vaya cambiando poniendo otro finitu comentando explicando no sé exacto que hoy venimos cada una vendernos también sí sí

Voz 1194 32:01 en serio empieza empieza sino en el años dos mil y que empiezan desde el principio del título Bacelona el tirón sólida bi plato hondo Dios is going cómicos el año dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco Madrid sabia convertido en una ciudad futurista en el barrio de Nueva Móstoles había nacido una niña gordita y con gafas pero que iba por ahí enseñando la hucha

Voz 1 32:34 mucha Pedro y no por ahí enseñando la hucha a qué bonito homenaje a Gloria Fuertes sobre daba personalidad su de hombre volvemos no era su nombre de nacimiento pero donde hay que ir a cambiar tu nombre escrito de cambio fue al juzgado sí Sugar como plató pronto serían novios pero antes se lo fue

Voz 2 33:11 voy yo

Voz 1 33:12 la duda todo Colombia entradas nunca

Voz 1194 33:16 comerciales dar estudió ingeniería genética

Voz 1 33:19 a a Platón Platón

Voz 1194 33:27 pero sobre la batería una medida Judios

Voz 1 33:29 ya era Petra

Voz 0470 33:38 hizo les sabes el rollo te con los gatos no terminan termina no estoy ansioso que una jerarquía sí sí lo asimila automáticamente saben quién es el que manda

Voz 1194 33:51 quién es el que vale vale para ellos no hay problema como no vale yo soy veta lo admito es demanda pero la persona como tenemos una mentalidad judeocristiana bueno pues siempre decimos voy a compensar esta situación pero si ya lo han contado en la propia novela primero sentía no voy a acariciar primero al que tiene la desventaja para premiar le ahí eso sólo Jato les descoloca objeto cuando ven que unas personas eso lo catorce hoy se combina

Voz 0470 34:16 el que manda

Voz 1194 34:17 bueno a mí no me me estás arruinando la puta vida esto me me está buscando problemas

Voz 1 34:25 ya tapiz ante el caso yo punto luces

Voz 0470 34:31 sí que sí

Voz 1 34:34 entonces el sol ya había estudiado Iberia genética para apoyar gasto

Voz 0470 34:39 no escupiendo muchísimo no perdóname no soy soy hecho

Voz 1194 34:49 tengo un niño de ocho mero termine termine la que os he dicho técnico hecho allí y la gente se mirar nuca no no sé cómo lo hago nunca hay un momento bueno para mí haga lo que haga

Voz 0470 35:02 padecía decirte China

Voz 1194 35:04 que cae como una bomba como una goma bueno en lo que tengo escrito hasta ahora sin cuál es la última frase entonces eso Platón no era un gato alfa pero Soledad tenía una mentalidad judeocristiana

Voz 0470 35:19 es un besote que bueno era una pero yo pero Spencer de abril después de que parece que vive ser un comentario interno y luego acabar el en la narración

Voz 1194 35:27 si sacaba sin avisar a los que tengo hasta ahora termina en un comentario

Voz 0759 35:31 está muy bien hecho es porque es como cuando te

Voz 1194 35:34 el primer extra el primer Trophy yo no escucharía esto digamos durante horas conduciendo Madrid Burgos Madrid Burgos como para refundar ETA

Voz 11 35:55 yo terminar quiero que terminar con un simple avances de nuevo un Tíncer dentro del Tíncer de la novela puede ser todo lo que va a suceder el próximo martes día quince señoras y señores el día

Voz 0470 36:09 me dolía también habrá Bautismo habrá bautismos el día de hoy a otro eh

Voz 1194 36:15 sólo quiero poner este vídeo para que vean cómo va a funcionar la historia

Voz 1 36:23 sí pero con jovencitos confusos en hace ver que el echar todo el día que era autista y otra

Voz 2 36:36 cuidado cuidado cuidado así va a ser así va así va a ser una parte en la mano

Voz 0470 38:03 la vida moderna es que un hipster vaya a Turquía a ponerse barba muy buena definición de arroba Víctor Vela Sants hay muchas veces a toda la gente que ha venido hoy al chaval que sido bautizado muchas veces a todo el mundo esto ha sido la vida moderna acabamos aquel programa este chaval la gente se juega hoy esa a todo sacrificarlo

Voz 1194 38:26 a jovencito eso es

Voz 0470 38:32 pero bueno vamos a ver cómo quiere aquí no pasa nada aquí lo que ha leído hoy es una novela es ficción es ficción y por eso quiero despedir un aplauso para que un día más