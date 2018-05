LOS TOROS San Isidro 08/05/18

Voz 1 00:00 comienza en la

Voz 1395 00:47 saludos bienvenidos empezamos este es el primer programa de lo que va a durar la Feria de San Isidro sí a treinta y cuatro días vamos a estar con todos ustedes sin descanso y con este programa especial recuerden no porque pasamos todos los días durante la semana empezamos a esta hora la mente a las tres y veinte seguimos hasta las cuatro por tanto tiempo para hablar de toros Casino ahora tres cuartos de hora por tanto para hablar de toros y además contarles lo más importante de esta feria de San Isidro estamos en Radio Madrid lógicamente la onda media que va a ser el lugar donde escuchen los toros como era José orbita frente a la producción María Jesús Rodríguez en la realización y además con muchos temas y hay muchos personajes porque van a ser muchos días buena pasó por aquí lo más interesante para los aficionados de este de ocho de mayo que es hoy hasta el diez de junio por tanto nos queda cantidad y además hay cinco formas de hoy en el programa una a normales esta estás escuchando en directo en la onda media de en Radio Madrid de veinte a cuatro a escuchar después en la web Cadena Ser punto com en la aplicación de la Cadena SER y cada día al acabarse colgará también el podcast yo también voy a colgar en el Twitter mi osea que por tanto hasta cinco posibilidades cinco para escuchar el programa os va a gustar sí además van a gustar los personajes que vamos a tener hoy empezamos con alguien que es fundamental lo sabe toda la afición de Madrid lo que pasa es que el habla poco afortunadamente siempre habla cuando le llamo porque presumo de ser su amigo durante muchísimo tiempo y la agradezco esa confianza es justamente el gran favorito Floro buenas noches buenas tardes

Voz 3 02:28 buenas tardes Manolo como está acostumbrado las noches y de repente

Voz 1395 02:30 le miraba para fuera estás trabajando todavía me han dicho no

Voz 4 02:34 bueno estoy aquí ahora en San insidioso

Voz 3 02:36 es decir cuatro gramos veinte pueda tener un es que

Voz 1395 02:39 que te duermes la poquito que verme siempre con un ojo abierto no no

Voz 3 02:44 no no se puede dormir aquí muchos animales si eso que todos los perros tienen que estar perfecto en caso de que se que no Arrupe separarlos rápido

Voz 1395 02:53 no descansa ese momento un cabezazo ni nada

Voz 5 02:56 hombre ahora siempre se descansa pero vamos que tampoco depende es no es

Voz 3 03:02 está dando ya mentalista

Voz 1395 03:05 si empezamos hoy empezamos que que todo ese trabajo y esas frases para ponerlo todo en orden se puede decir que está todo perfecto

Voz 3 03:13 bueno perfecta luego hay casi casi parado y está todo bien la corrida de mañana está todo aprobada también Isla de pasado mañana que sabes que se está reconociendo ahora que hemos terminado también hay aprobado

Voz 1395 03:27 bueno es que hay que decir una cosa que estás en todo miente de los toros pendientes reconocimientos pendiente de la llegada pendientes por la noche pendiente de los ruidos

Voz 5 03:36 sí

Voz 1395 03:37 día y noche casi eh

Voz 3 03:39 la verdad es que sí lo hago así porque género me gusta soy responsable y en el tiempo que esté aquí de una huelga

Voz 1395 03:50 el agua ya lo vas a dejar porque el tiempo que estás aquí yo le he echado un poquito de cuentas has con Manolo Chopera añoro

Voz 5 03:58 el ochenta y seis ochenta y seis siempre no

Voz 1395 04:00 ópera seguir aunque siguiera por favor con los hermanos Lozano te con los hermanos Lozano que era al año

Voz 5 04:06 pero no sé que sería en el no

Voz 3 04:10 mil cuatro dos mil cinco

Voz 1395 04:12 tú me has hecho no no hasta que terminaron los Lozano y luego vino Chopera entre pidió que siguiera si es que Simoni Natalia pues bueno yo creo que ella yo creo que no te has visto lo que tienes en el campo con todos los con todos los bueyes con todo el trabajo

Voz 3 04:36 sí se pero yo también tengo derecho a descansar tengo una familia

Voz 1395 04:39 eso pensaba en la cual nadie

Voz 3 04:42 yo de ella y entonces pues llega un momento que es ambiente hombre jubilarme no me voy a jubilar porque no tengo edad en qué queda mucho tiempo pero lo que sí que que bueno levantar un poco el pie del acelerador

Voz 1395 04:54 pues me parece muy bien no porque si hay alguien que no ha levantado nunca piensa celadores y tú eh durante muchísimos años y durante muchos años pero estás feliz y además es lo tuyo disfrutas en la gente te respeta mucho y la gente te mira y eso también vale sea no solamente de lo que uno a final de mes sin cariño respeto todo eso eso cuesta trabajo hacerlo ahí pasado tiempo con mucha gente dices Florida oí dices Amén

Voz 5 05:22 todo seguridad pues muchas gracias Manolo

Voz 1395 05:26 bueno pues ahora a ver si como un día cuando termine esto porque no vas a parar

Voz 3 05:30 porque además cuando termine esto pues a lo mejor tendré donde no

Voz 1395 05:35 ya donde vendrá bien recuperarme

Voz 3 05:38 una comida comida buena

Voz 1395 05:40 una cosa es lo más tuvo de todo la noche pendiente de la mira

Voz 3 05:47 duro no hay nada en esta vida siempre cuando

Voz 1395 05:54 así es clara y a ti te gusta esto es tu vida

Voz 3 05:57 pues por eso treinta y cuatro día conozco cuatro días más de treinta y ocho pues José aquí lo que yo estoy yo os doy gracias a yo hago lo que he querido yo soy feliz y encima disfruto con mi trabajo he reconocido pues qué quieren saben

Voz 1395 06:22 los bueyes cómodamente

Voz 5 06:24 oye pues bien ahora está fresco

Voz 3 06:30 sí que tenemos que hacer que permite la Misilo

Voz 6 06:33 los de Simón tenga días ellos saben que empieza

Voz 1395 06:35 San Isidro hoy sí sí claro claro ya lo sabe este es verdad que has extremo no les hablas lo justito la mirada ahora con la mirada de un vale no no eso está claro pero pero hablarle hablarle su milagro Nos con ellos y te hacen caso pero hay un momento que no hace falta ni que les hables les miras

Voz 3 07:00 azulgrana no son son vemos por telepatía yo es que yo tengo un descenso y entonces tiene que ser mirada

Voz 1395 07:08 es verdad que hay que hacer una cosa de hablas muy poco alguna vez en las radios conmigo

Voz 3 07:14 bueno yo siempre Venecia

Voz 1395 07:17 no no eso está claro hace muchísimos años conozco

Voz 3 07:20 hemos sido siempre muy agradecido

Voz 1395 07:24 no me tampoco ha hecho nada más que esa normales e abierto pero bueno que lo más difícil anormales

Voz 3 07:30 así que yo siempre te de abrir el teléfono

Voz 1395 07:34 bueno hoy no has comido todavía

Voz 7 07:36 no no no ella con vida no

Voz 1395 07:39 no hay ya prepara todo para la tarde lo ustedes a todos los toros de hoy

Voz 3 07:44 sí sí ya está todo a los obreros

Voz 1395 07:47 todo organizado la la cartilla que va primero arenoso que va segundo le quedaba al III mandó en el cuarto herido el quinto superior el sexto de Guadaira los obreros también los tienes ya metidos Tonight ya está todo preparado ya no

Voz 3 08:01 todos y cada uno en su sitio y va sale mal

Voz 1395 08:05 eh sí están tumbados que quiere decir que están tranquilos

Voz 3 08:08 tranquila eso es dignos de ver siempre no es en no Stricker no hacer nada más que entrar ya los diez minutos con sombras que un día te pusiera una cámara para que viera jamás se les tratamos animales así

Voz 1395 08:25 no estoy yo con los animales es una relación muy especial aflora afortunadamente no porque te gusta porque lo conoce porque lo sientes no lo vives porque somos lo lo mejor que hay es voy es que hubo un pequeño secreto tienes que quitaba tiene se lo muy ahí algún es inolvidables has enterrado en la finca a los bollos inolvidables bueno eso eso es lo que somos

Voz 3 08:52 durante día a lo tiene es entrar

Voz 1395 08:54 también alguno no no no

Voz 3 08:57 con la normativa europea pero para mí es como si estuviera enterrado no porque los dejo vamos sufro mucho cuando ya son muy viejito porque normalmente por donde ellos suelen padecer mucho las cosas

Voz 1395 09:15 con los patas si protestan

Voz 3 09:18 llevado y eso que introduce pues me duele pero yo es la única forma que yo no pudiera encerrar pues se puesto cerraría éxitos pudiera y quedarme con la apariencia pues también

Voz 1395 09:29 también estoy agradecida

Voz 3 09:32 me cuesta mucho mucho cuando cuando se muere uno pues la verdad que yo evidenció que tengo es que cincuenta cuarenta y ocho años yo pues los animales pues su me gusta mucho cariño estoy agradecido aires

Voz 5 09:46 si hablas con ellos sí bueno de alguna oración

Voz 1395 09:53 es genial te agradezco muchísimo es un lugar para no hablar con favorito trabajando lo ha dejado todo yo tengo ese privilegio lo tenéis vosotros los oyentes de la Cadena SER muy fuerte Floro que quedan muchos días por delante suerte

Voz 1395 12:03 más que el año pasado la media habrá este año es tres cuartos de hora y por tanto cuya estaba todavía ahí sí que empezamos un cuarto de hora antes María José Ruiz al frente de la producción y en la realización María Jesús Rodríguez por eso funciona todo lo bien vamos con más personajes y además es el primero de los novilleros de hoy recordarles que el cartel de forman toros de Guadaira David Garzón Carlo los Ochoa Ia Ángel Téllez el primero es David Garzón que es un un novillero ecuatoriano que se ha hecho justamente también aquí en España no una en una escuela taurina importante como es la escuela te de Moralzarzal además tiene dos apoderados pero uno de ellos muy muy conocido que se llama Caco Senante Caco muy buenas tardes

Voz 5 12:46 qué tal Manolo buenas tardes

Voz 1395 12:49 a Garzón debe estar también por ahí

Voz 5 12:51 buenas tardes es preparado ya no David

Voz 14 12:54 sí no deseando de hace paseíllo en esta plaza eh

Voz 5 13:00 bien pues esto me como un torero

Voz 1395 13:02 de Quito capital no no no no yo

Voz 14 13:05 no no así en Quito pero oye ni con un año y medio mi padre me me trajo pagarés de maestro Uceda Leal puesto mientras el Instituto aquí lo estuve en los quince años me fui a Madrid toda mi etapa de sin caballos Luis te la juega en Madrid y que de hecho en el dos mil trece fui galardonado con el capote paseo al alumno de la Escuela de Madrid

Voz 3 13:34 bueno entraba otro aceptable no

Voz 14 13:36 finalista del Zapato de Plata gane Curro Vázquez de al Pardo pardo

Voz 4 13:42 a mí me ha emplazado

Voz 1395 13:45 pero todo eso les suena dejas esta tarde en Madrid todos esos trofeos se multiplican por mil su valor no por cierto a ver si recuperamos alguna vez niña Quito esa plaza de de tu tierra que era una plaza preciosa divertidísima Hay muy torera no ganaba todos los días ojalá a ver si los políticos le uno normal no hoy viste contempla con buen gusto

Voz 14 14:10 la verdad es que sí que está luchando mucho pero bueno yo no vivo allí yo vivo aquí no se llevó estén muy a pendiente de de esa feria que está muy bonita de hecho el embajador de con Lang

Voz 1395 14:25 sí porque además había

Voz 14 14:27 pero a mi hijo que lo han hecho el secretario de presidente entonces yo pero hay gente también no es muy aficionado pero me han dicho que que él

Voz 1395 14:35 me gustan las clases que se anormal estamos apañados

Voz 5 14:40 a qué viene cruza si no pensarlo las

Voz 14 14:43 por tanto hay que que bueno que hizo mío también sirva a dan un toque de atención allí a a Quito no es una feria expresión Hay

Voz 1395 14:54 fíjate si si hoy dos horitas que venga a largo eh

Voz 14 15:00 Johnson no yo no te digo que las cuatro pero dos

Voz 1395 15:03 dos de las cuatro que den a los novillos hoy eh

Voz 14 15:06 es un sueño y no puede llegar hoy a Madrid y presentado en Madrid y en San Isidro no hay clima primero veía la feria pues imagínate no un triunfo ahora mismo me haría

Voz 1395 15:18 ahora toca la cartilla I quinientos funky Lito que está bien

Voz 5 15:23 si luego te toca mandón

Voz 1395 15:25 eh y tasas toma el mando que tiene cuatrocientos setenta y cinco con dos dos son necrópolis eso está bien no que dice que dicen Caco Caco

Voz 5 15:37 vivo como apoderado

Voz 1395 15:38 qué pasa no sabía yo que que estabas de de de apoderado de de David como se eso

Voz 4 15:45 si un día me invitaron a comer me tendieron una emboscada entre Kiko club que era el apoderado de de David y Jose Ángel del Saz que su banderillero de confianza pero artísticos de los jugadores porque no problemas con nosotros del equipo

Voz 15 16:04 hay ayuda a David y tal

Voz 4 16:06 allí y bueno la verdad que lo Vito de alma ilusiones y aquí estamos ahí creo que las cosas estará haciendo se están haciendo bien hemos conseguido que se ha cancelado aquí en la Feria de San Isidro la empresa ha confiado en nosotros estamos agradecidos bueno y ahora va a depender todo esa tarde

Voz 1395 16:28 pues ojalá que si no ojalá que sí David para que la gente saca una idea que que que estilo de torero

Voz 14 16:35 fue los me gusta mucho el toreo clásico no en de entonces

Voz 1395 16:41 tú la línea que te gusta

Voz 5 16:44 pues maestro José María Manzanares padre bueno

Voz 1395 16:46 a mal si Morante toreros

Voz 5 16:52 no

Voz 14 16:54 siempre he intentado coger un poquito de todo no Pedro Lafuente cuenten cuenten pues en no

Voz 1395 17:00 en cuanto a todo su personalidad pero las fuentes fuentes fuentes que debes donde agua mirarles especial que que sea una Un día feliz presión día feliz de David que tengan muchísimas tarde porque mira se lo merece tu país también eh se merece tener un torero que que pueda estar en todas las ferias y hay venezolanos hay peruanos aparte de muchos mexicanos sería muy bonito no es muy bonito que Ecuador que es un país tan bello tan torero tenga un diestro que puede estar en cualquier país en cualquiera de los ocho países de de de lo que es al planeta de los toros un abrazo muy fuerte para ti para todo porque como está garante yo no llego sí sí no

Voz 16 17:44 lo bueno

Voz 1395 17:46 ha hablado con Florin que es un lujo con David Garzón y con Caco Senante vamos a hablar con alguien que es máximo incluyeron el nombre no don Máximo García Padrós máximo buenas tardes qué tal buenas tardes buenas tardes me te buenas noches porque programa es a medio millar por ciudades aquí estaremos todos los días no primero que te que pierde todo de ese arte fíjate lo contrario de lo que hay que desearle toda la gente que te has muy poco trabajo

Voz 17 18:16 el uno sería lo bonito

Voz 1395 18:19 esto es como es lógicamente el riesgo fíjate que son son veinte cuatro días eh que es que lo que él lo del fútbol son treinta y seis jornadas diez meses y aquí hacemos treinta y cuatro treinta y cuatro corridas

Voz 17 18:35 es no sacada de una tacada eh bueno cómo se prepara para el cirujano jefe de placer de todo tipo está muy

Voz 18 18:45 como todos los días claro Diego mosto juntos muchos años y la verdad es que bueno pues es empezar ahora de golpe todo esto tener todo preparado para la constancia una lesión pues verla como hemos hecho siempre tienes que

Voz 1395 19:08 estar entre disfrutando porque te gustan los toros pero también muy pendiente de cualquier cosa aunque todo lo tenía preparado porque hubo cuánta gente en el equipo

Voz 18 19:18 lo del equipo somo diez personas pero no se alternan algunos satélites y lo mozos de quirófano son dos que iba a días alternos pero Globo el no quiso en el equipo mi hijo Massimo también en la doctora se quejó Pascual los dos anestesistas que también se iban alternando los días

Voz 17 19:48 el hijo el hijo es hijo o tercera o cuarta generación de máximo cuarto por eso digo que te cuarta generación de máximos yo más bien

Voz 7 20:01 el también máximo quintos ya en escena

Voz 1395 20:03 máximo del quinto

Voz 7 20:06 cinco

Voz 1395 20:08 a ver a ver porque le edad porque la verdad es que ese futbolista

Voz 18 20:12 pues fíjate masivos empezaron con mi abuelo padre digo yo hijo y nieto

Voz 17 20:20 qué qué fantástico es que vaya de generación en generación sí sí sí sí hombre pues mi hijo Vigo

Voz 18 20:30 aunque los traumatólogos de todo este tiempo y cirugía Hay lo paso a Trauma

Voz 3 20:40 la verdad es que sí

Voz 18 20:41 a mi lado con con el tema

Voz 1395 20:44 te da la cantidad de operaciones que has hecho bueno en los toros y fuera de los toros no se cuatro doscientas quinientas no lo sé pero el día que te angustiosa que que que sentiste no se dolor especial diciendo Dios mío estamos en los límites que Tiesto

Voz 17 21:03 si llega un momento que es que sí

Voz 1395 21:07 quería recuerdos como más duros

Voz 18 21:09 hombre yo recuerdo un siempre la acogida que tuvimos buscó David Capello

Voz 5 21:15 empeño tu yo fui tremenda

Voz 18 21:17 es que en el cuello degollado completamente dentro prácticamente muerto lo sacamos pero falleció a las siete días

Voz 17 21:28 la verdad es que cojo moto

Voz 18 21:32 la apreciación tengo claro son lesiones incompatibles con la vida entonces pues ha sido la que ha marcado más de mí Mi labor de medía pero luego ha habido muchos V dándole a la hora son todos los que has visto José Ramos muchos han habido te das cuenta

Voz 7 21:57 así que si no es con esa actuación de todo el equipo

Voz 18 21:59 bueno pues pues que hubiera habido más

Voz 1395 22:02 más fallecidos tiene siempre me acuerdo de una frase tuya que me decía fíjate cada inmoral o coger la puerta de chiqueros de rodillas no

Voz 17 22:11 si no estaba lejos de de de Lancelot pero pero que le quedaban diez segundos más de posiblemente según lo llega del paso es de la vida

Voz 18 22:23 la muerte pues es son décimas de segundo a veces no

Voz 7 22:28 entonces pues que nos cuenta qué función no todo eso momentos pues pues todo ha salido bien no si lo llevas a vivir hubiéramos salido unos papeles como decíamos no

Voz 1395 22:44 bueno pues Felipe para todos preparados

Voz 7 22:47 si tenemos tenemos que San Isidro estrés hay presente Hay hecho tan también como les ha Perviy

Voz 1395 22:56 de momento todo viste ya trabajo el otro día

Voz 7 22:58 bueno hemos tenido este año ya lleva cuatro bastante ya sí sí es otro día a lo oí también Cortés García tío y Pyro el Curro Montes banderillero incluso antes de ayer Pino que volvió otra vez a torear se cortó también dedos aquí que nunca fue cosas y luego pues sí hay que tener en cuenta que atendemos también al público entonces es verdad nunca se cuenta pero la patología

Voz 1395 23:34 aquí que media pueda verde de gente que que por lo que sea te que pasar

Voz 7 23:40 en las setenta corridas se defienden las hacen las cien asistencias más o menos ha habido cuando había conciertos y teníamos que tener muchas más claro

Voz 1395 23:53 no

Voz 18 23:54 yo recuerdo que cuando la ópera Aida tuvimos los tres días que duró tuvimos doscientos y pico

Voz 5 24:03 pacientes allí en la medida no varía

Voz 1395 24:06 no tenemos tres de cuatro días enteros enseguida si eh

Voz 5 24:11 yo estoy al que ha habido habremos

Voz 1395 24:13 haremos al final bueno ojalá que tengamos que hablar muchos días de cosas importantes pero si al final un resumen de de algo de algo que es fundamental la fiesta no yo siempre lo digo y a ver si hay parece que la cosa que ya no tiene ningún sentido sentir la Corrida de la Prensa una corrida a beneficio de de de crear una cátedra de cirugía taurina que no patinó para vosotros para nada porque ante un que de porque un día yo fíjate tú llevas cinco generaciones ingresó un milagro pero llegará un día que a lo mejor la la la cuarta quinta generación es la segunda vez que dicen y yo me dedico a otra cosa no sí claro pero como no sea más para torero que eso no hay Nathan y eso no costaría nada porque es es decir quién de la cuidada presencia ya no existe la beneficencia cuida a la prensa que no tiene sentido si no para ustedes sino para una cátedra de cirugía taurina

Voz 7 25:09 sí

Voz 1395 25:09 Iberia palabras gente además si gestionados

Voz 17 25:12 sí sí eso

Voz 7 25:15 con qué es el explicar en la Universidad de muchas

Voz 3 25:18 claro claro

Voz 7 25:20 yo creo que sería buena cosa dijo a podría hacer una afición crea algunos médico porque hoy día cuando yo daba clases en la universidad y la verdad es que preguntamos qué a quién te gustan los toros echarían tiene eso cuatro nada más que de que fueran aficionados

Voz 1395 25:40 claro

Voz 7 25:40 de ciento diez no

Voz 18 25:43 entonces pues a ver si con eso pues podía

Voz 7 25:47 el llamar un poco la la Audiencia de médicos que les gustan las plazas

Voz 1395 25:55 pues sí es una buena fecha que sea una buena diría tema sabemos que que que está o cuanto menos mejor pero es una una garantía no una garantía plaza como Madrid y muchísimas plazas no a gente dirá de familias dedicadas a esto no

Voz 7 26:12 totalmente fíjate

Voz 4 26:15 con todo lo que ha ido a Ferrer Buj PIL no todo Sevilla

Voz 1395 26:23 de sus paredes grandes yo después que bonito tener que ser quitar el dolor y la gente está ser en el fondo fondo debe ser algo fantástico

Voz 18 26:36 cuando cuando ves que un torero vuelve al ruedo otra nadie de otra cosa es una gran satisfacción

Voz 1395 26:44 enhorabuena y especial porque se cirujano de Madrid con toda la familia uno a otro otro y ojalá que que que sigue mucha mucho

Voz 17 26:55 tras década muchas familias no tengamos todo un abrazo muy fuerte muy bien igualmente los máximos

Voz 1395 27:01 hacía cuatro

Voz 1395 28:12 continuamos continuamos en dialecto te vamos a hablar hemos hablado ya con Florin

Voz 20 28:17 lo me salvado con David Garzón con eh

Voz 1395 28:22 el doctor Máximo García Padrós y ahora tenemos a otro de los novilleros de esta primera de la feria pero qué es como saben una novillada en la que participan en el que hemos escuchado Carlos Ochoa Ángel Téllez Carlos buenas tardes

Voz 1404 28:40 buenas tardes Manolo que no están solas aquí estoy en el hotel echar un ratito a ver si descansado

Voz 1395 28:47 él es de los que la gente la habitación y no sólo en la cabeza dando vueltas no

Voz 1404 28:54 intento tener la más o menos tranquila

Voz 1395 28:59 bueno estrena algo eh no una muleta la muleta vestido es

Voz 1404 29:06 el metido es curioso porque me iba a poner otro pero no voy a poner mimo que me puse de ocho de abril

Voz 5 29:12 a quitarme yo cosas en la cabeza

Voz 1395 29:16 pues bien eso está bien eso eh están Escuela de Madrid ir lo que no se del abuelo que que ha sido empresario y apoderado padre también no

Voz 1404 29:26 no me padre de nómina sin abuelos y compensar apoderado y bueno pero pero yo lo conocí no pero

Voz 24 29:34 ahí andamos en la lucha

Voz 1395 29:38 has triunfado novillero en Arganda en Villaseca de la Sagra en muchos lugares pero Madrid es Madrid verdad

Voz 1404 29:45 no Madrid Hay su única Madrid que pone a funcionar de verdad en Madrid todo merece la pena Hay Madrid pesa pesa mucho

Voz 1395 29:54 cuando dices todo merece la pena en ese todo que entra todo o sea no no hay exclusiva no se quita nada todo no

Voz 1404 30:04 sin en algún sitio merece la pena hacer todo tipo de esfuerzos los que duda cabe que se mal herido

Voz 1395 30:09 qué años tienes beige pues nada y debuta Stemm en Catí en Francia

Voz 5 30:17 sí debuté en Francia sin caballos

Voz 1404 30:19 en Francia con caballo estarán

Voz 1395 30:22 bendita Francia también hay que también da sus oportunidades noria Francia

Voz 1404 30:27 yo la verdad es que toreado bastante en Francia sin caballos con caballos y siempre me han abierto las puertas son gente maravillosa aficionados maravilloso y sobre todo que los triunfos barren los triunfos vale

Voz 5 30:40 derrite repito es fundamental

Voz 1395 30:42 más serie que dice de al natural con con varias cosas no y uno fue con empresarios franceses me decía una cosa que eran muy curiosa no dice nosotros somos apoderados del público nunca de torero con los nos con lo cual no hay problema para que uno que llame la atención entre entre probablemente no Inzaghi tan tan oportunidad muchísima gente pues no está comprometido realmente con el negocio te podrás no hay exactamente eso ya son muy muy importante da muchísima libertad no voy y por tanto lleva eso es lo que te apetece apetece a los aficionados de la zona y eso es es muy muy positivo bueno pues tienes dos toros y dos novillos y además uno se llama arenoso segundo de la tarde negro listón y el quinto es ese ese pesa quinientos ocho y el quinto en poquito más Aíto quinientos cuarenta Se llama engreído e Jesús nuestro otro castaño listón o sea que

Voz 5 31:42 con la capa bastantes lo que lo que llevan dentro

Voz 1395 31:46 yo me imagino que los han dicho que los más bonitos que había no

Voz 5 31:50 qué se le pasa el doce en lo que todo el mundo quería eh

Voz 1395 31:55 hay algo en principio no

Voz 1404 31:57 con todo demasiado sí sí luego luego nunca te va a embestir que no anda

Voz 1395 32:03 bueno yo sé que tú eras muy amigo de Víctor Barrio si sale muy cercano a él no mí que que bueno que tenemos todos para tiran poquito más por la cercanía

Voz 1404 32:13 sí precisamente por eso una razón no para

Voz 24 32:17 hacer esos esfuerzos y que lo vean desde arriba no

Voz 1395 32:21 pues como te vas a poner eso es es que es que te has decidido que si te pones el azul celeste porque el otro es más nuevo

Voz 1404 32:30 sí el otro Manolo pero tenía pensado ponerme a San Isidro pero

Voz 24 32:34 no voy a poner al mismo que el otro día

Voz 1395 32:38 hay que tener muchísima suerte ya que era a qué hora esto es son ahora son las tres cincuenta y dos la corrida es sala siete empezar a las cinco y media o así me ponen la ducha ahí lo ves cierta no sé exactamente y de aquí a las cinco y media que

Voz 1404 32:54 cosa intentas sobrellevando lo mejor posible y es difícil pero intentar disfrutar no porque es un privilegio estar emocionados criásemos San Isidro para mí pues lo he soñado desde pequeñito no entonces aunque no es fácil intentar disfrutar ese momento disfrutar normal sino claro que hay mucha suerte

Voz 1395 33:14 si ojalá fíjate sería fantástico que que salidas a hombros por esa aportara algún día lo harás pero no hoy día tampoco eh no no se tira serían buen día lo queramos o no un abrazo muy fuerte Carlos muchas gracias Manolo luego un abrazo

Voz 1 33:41 vamos ya con este último personaje de

Voz 1395 33:43 este primer programa que van a tener ustedes todos los días de lunes a viernes pues también cuestionan el programa a nivel internacional y estaremos todos los días de feria con ustedes en este especial de San Isidro que les recuerdo que que empieza justamente eso a las tres y veinte te si veinte en la onda media hasta las cuatro pero en puntos son cuarenta minutos de radio y toros en directo he con bueno con cosas importantes porque esto lo vas a escuchar de muchas formas en directo a través de la onda media de tres y veinte a cuatro en la web de la Cadena Ser punto com o en la aplicación de la Cadena Ser y cada día al acabarse colgará en el podcast también lo colgaremos en en el Twitter o sea que son ya cinco posibilidades ya tienen bastante tampoco hace falta que vaya dando vueltas Ángel Téllez Ángel Toledano buenas tardes

Voz 5 34:36 muy buenas tardes cómo estás

Voz 1395 34:39 mire aquí en la habitación del hotel

Voz 25 34:41 el tranquilo solo

Voz 24 34:44 ahora mismo una tele sí

Voz 5 34:47 pues estar ahora mismo estaba viendo estaba viendo el tenis estoy aquí de el Open de Madrid

Voz 1395 34:52 claro que estaba co que quién juega

Voz 24 34:55 está el Español Carreño

Voz 5 35:02 bueno la verdad es que la verdad es que

Voz 25 35:04 o lo que sea con tal de estar tranquilo según mi está distraído pero la verdad es que me agrada

Voz 1395 35:11 porque aparte de los toros que más me gusta

Voz 25 35:15 bueno pues nos gusta sobre todo a hacer atletismo

Voz 1395 35:19 también eso me gusta correr

Voz 5 35:22 sí yo estoy delante toda la verdad no no delante del toro pero durante pero pero pero sí que me gusta me gusta correr y me gusta participar en carreras muy tema que estamos

Voz 1395 35:36 Ledo no el pueblo de Eugenio

Voz 5 35:38 sí enseguida allí de Mora de Toledo

Voz 1395 35:41 mi afición de verdad

Voz 4 35:43 bueno la verdad es que la verdad que sí sobre

Voz 25 35:46 todo

Voz 5 35:47 que para ser un pueblo pequeño no porque lo diga yo ahí

Voz 1395 35:53 viendo por Haidar pasa día viento oí bien no falla

Voz 5 35:58 da vengo aquí es un día muy desapacible pero

Voz 1395 36:00 sí

Voz 5 36:01 pero puede ser un pueblo no muy grande pues está el más demoras

Voz 25 36:06 hay otro echaba el novillero con picadores hay otro Becerril que igual está intentando de estoy yo y la verdad que que hay afición mi y la verdad es que está saliendo chavales

Voz 1395 36:18 estuviste en la escuela de Marcial Lalanda no durante mucho tiempo eh estuve

Voz 25 36:24 estuve tres años en la escuela cuando estaban batalla ahora ya cuando cuando se cambió a

Voz 5 36:29 aquí a la plaza de toros de Las Ventas

Voz 1395 36:31 Joselito con quién estabas

Voz 25 36:33 sí sí allí en la primera escuela en la que yo entré estaba bueno sí podrán va tan estaban como directores Joselito Fundi botes y ahora luego mi mi última parte como como novillero sin caballos Si bueno y ahora como novillero con caballos que igual me siguen echando una mano estoy en la José Cubero Yiyo tiene sede en la plaza de Las Ventas

Voz 1395 36:56 en ese Gran Familia tuviera no

Voz 25 36:59 es metió novio

Voz 1395 37:02 fíjate que bueno

Voz 25 37:06 si bien la verdad que que es que tengo un privilegio ahí por tenerle pues ser mi tío y por tenerle siempre al lado mío

Voz 1395 37:14 a Habana a vengativa arrea dígame sí

Voz 25 37:19 no la verdad y la verdad que que es un hombre ideal porque sí que tiene mano para para saber Isabel cuando me tiene que acarrear cuando me tiene que en algún momento porque no animarme y demás la verdad que que tiene mucha mano

Voz 1395 37:37 sabe lo que puede fallar lo que puede o lo que están haciendo bien y tienes que insistir eso está muy bien no ha salido por la puerta grande en Valencia mi tierra no

Voz 25 37:45 sí salí en octubre del año pasado

Voz 1395 37:47 octubre el año pasado pues tendrás que volver a la que ponerte en la Feria o cuando sea porque cuando lo dejamos

Voz 5 37:57 pues de momento vamos por la tarde

Voz 1395 38:00 en estos momentos hay dos

Voz 5 38:04 y luego la siguiente la verdad es que no soy de mirar muy a largo plazo me gusta

Voz 25 38:09 me gusta vivir el día a día más siendo y cuando estoy anunciado en la feria hoy en Madrid yo creo que no

Voz 5 38:18 que mi cabeza no no mirar más allá de de esta tarde

Voz 1395 38:21 lo que Ángel tienes control de son

Voz 5 38:24 tengo es diecinueve bueno no

Voz 1395 38:26 a David Garzón también es joven no y Carlos ocho os conocéis te sois amigos de la hollado juntos y no cada uno va por su cuenta

Voz 5 38:38 pues bien no lo conozco David no ha visto lo conoces te la vida aquí y espero no he tenido no he tenido no

Voz 25 38:47 la relación ni he coincido con él en los toreros

Voz 1395 38:49 juntos

Voz 5 38:50 sin embargo con Carlos

Voz 25 38:52 con Carlos si con Carlos se compartido escuela he toreado mucho de cien caballos toreado Madrid tratar de poner la verdad que que sí que tengo tengo relación tengo mucha relación con

Voz 5 39:06 pues me he vestido así

Voz 25 39:12 la cinta que te diga que lo te quería no gusta ponerla no me gusta porque bueno también no nos más por manía es porque todas las sillas que había aquí no te abría la chaquetilla verla

Voz 5 39:24 la otra cosa colgada bueno

Voz 25 39:29 un vestido blanco y oro yo creo que que ideal para

Voz 1395 39:33 para mí prima esto no tiene que ver con algo especial es talismán al color

Voz 5 39:39 he bueno algo pasa por los vestidos son pocos los que tengo

Voz 25 39:48 pero bueno sí que es verdad que que el blanco tengo más predilección por él por ambos es ser embestido por así decirlo con más categoría que tengo parte que toreado ferias importantes con él me ha traído