LOS TOROS San Isidro 09/05/18

Voz 1 00:00 comienza en la

Voz 2 00:35 onda media de Radio Madrid la tertulia taurina de la Feria de San Isidro

Voz 1 00:39 dirige Manuel Molés

Voz 1395 00:46 muy buenas tardes tiempo de toros en la Cadena Ser lo van a disfrutar toda la Feria de San Isidro este programa especial dedicado a la gran feria de Madrid saben que estamos en onda media que es c3 quince a cuatro de la tarde por tanto cuarenta minutos de radio y toros en directo y lógicamente con toda la actualidad de ayer de ayer les puedo contar algo pero muy poquito no la verdad que que la novillada dejó sensaciones muy muy flojito por destacar algo hay que destacar una novillada de Guadaira uno a excepción el segundo de la tarde arenoso no de arena sino de mejor dicho de arena no de harina porque no llevaba chip por tanto arenoso fue el único toro que que destacó único toro bravo y bueno la verdad es que no se dio la vuelta al ruedo por parte de los toreros pero si queremos destacar algo dentro de lo poquito que vimos destaquen a Carlos Ochoa ya ese novillo de nombre y no el resto de verdad que fue una tarde con muy muy poquito que que comentar y que disfrutar que tenemos hoy pues hoy tenemos la segunda de feria y una corrida interesante de la quinta bien ya lo Santa Coloma para Juan Bautista para Manuel Jesús El Cid yp para Morenito de Aranda ese es el cartel que vamos a ver esta tarde decirles una noticia de última hora Antonio Ferrera momento tres prendido de su carrera se desvinculan de Santi ya Uri Eden Manolo tornados sus apoderados hasta el momento por tanto queda libre no hay más explicaciones los apoderados tampoco han querido hablar pero bueno es una ruptura ya a partir de ahí pues queda libre un torero tremendamente atractivo y en el momento que al aficionado al gran público realmente le apetece muchísimo queda libre por tanto Antonio Ferrera vamos con la caladero de la tarde de hoy con PP de Martínez con Radi ganadero buenas buenas tardes

Voz 3 02:38 buenas tardes bueno ya preparado

Voz 1395 02:40 quédate tranquilo revisa si eso pero cuando toca

Voz 3 02:44 toca lidiar cambia todo tu eh cambia el pulso distinto y Madrid más no

Voz 1270 02:52 Madrid Madrid estamos certeza

Voz 4 02:56 venía Libia oí en San Isidro

Voz 1270 02:59 pero bueno la verdad es que nosotros queremos está en la Grande plaza hay aquí donde hay que demostrarlo

Voz 1395 03:04 no sería horrible que una ganadería que funcionaron no estuviera en Madrid es imposible no de dos formas es un tipo alto lo diferente lo sabe aficionado a un toro grandón de de de enormes pesos aunque la corrida de hoy es una cualidad que que hay toros con con peso no primeros con son quinientos kilos el segundo quinientos veinte meloso el quinientos treinta y cinco dinero quinientos veintiocho Pasmiño que es el cuarto revoltoso quinientos cuarenta y ocho quinientos setenta y tres brioso el último saque la corrida dentro de lo que es el encaste es una coreana fuerte con peso no

Voz 1270 03:39 sí porque la verdad es que bueno que tu último año pues te tiene un poco a a lo que demanda el público

Voz 4 03:47 muy buenas no nos podemos quedar para tenemos que

Voz 1270 03:50 aquí evolucionando oí la evolución pues ha comentado conlleva conlleva que bueno que que los toros tienen que está muy rematado que que bueno que no es el tipo toro de los años ochenta el mismo el encargo para la de los años ochenta y noventa no estaba lo que pesan ahora con nosotros tenemos que intentaba no poco a poco fui una transición que llevamos varios años trabajando para que para por lo menos competir en en las grandes fascinó nos quedamos en donde no queremos

Voz 1395 04:20 para mí para lo sensato es una alegría que esté funcionando al nivel que estáis ahora porque habéis conseguido que que algo que en su momento fue importantísimo remataban las figuras pero después vino un bache no quería casi nadie sabe lo de Santa Coloma eso sí he peleado luchado aguantado te iban a Dios me acuerdo de aquella novillada fantástica el Madrid no te acuerdes el titular de la crónica

Voz 1270 04:42 hombre de la Quinta Sinfonía de Santa Coloma

Voz 1395 04:44 lo más fue pero costaba trabajo eh porque todo no era más reducido la gente que voy a ser más grande pero bueno es que habéis conseguido hacer un toro de ahora sin perder nada del toro de antes y ojalá que tenga suerte no nos apuntamos alguno

Voz 3 05:03 cuál es aquí

Voz 1395 05:04 el que menos guerra dado allí además por nombre tenía que ser el meloso porque siempre el el el más suave citó el que nota que que está ahí que Caca

Voz 3 05:14 venga sede de era un toro tranquilo la verdad es que sí que me me me lo suena tranquilo meloso tranquilo

Voz 1395 05:19 porque platillo pero bueno bonito para el revoltoso se si se mueve mucho

Voz 3 05:26 sí brioso campo mucha guerra arrancamos caballo y dijo pido ese será el toro complicado en el campo yo me apunto menos estuvo a punto yo lo sé y Manolo si no nota indica a los niños

Voz 1270 05:40 quieren los poco por igual

Voz 3 05:42 bajado mucho sus dos hermanos no y el padre me ha venido sí

Voz 1270 05:48 no ha podido venir no han podido venir ahí lo ves en la tele

Voz 1395 05:52 darle un abrazo y enhorabuena enhorabuena porque porque está haciendo un trabajo muy muy serio os merecéis que salgan bien las cosas si la aficionados lo sabe no respetar hasta ganaría mucho pero vendría fenomenal para todo para la feria para vosotros y para ir encaste Santa Coloma que ETA tiene tanta personalidad

Voz 1270 06:10 claro están las claves sobre todo honra encauce que yo gala aparecieran muchas ganadería en de Santa Coloma en los años venideros que lo que es lo bonito que haya diversidad

Voz 3 06:19 lo pasas mal la más lo pasamos mal los dos hermanos poco a poco ya ya

Voz 1270 06:29 el padre está aquí tampoco la responsabilidad está más tranquilo pero pero nosotros lo pasamos la verdad que mal porque es una responsabilidad muchos años trabajando muy bueno sobre todo el de la expectativa que crea en el aficionado muy sobre todo que te bueno quieres quedar bien con con el aficionado que que demanda este tipo de toro hoy sobre todo darle un empujón

Voz 1395 06:52 bueno pues a esta tarde veremos y además con un cartel formado por Juan Bautista todo lo que fíjate en principio de temporada aquí en Madrid en España no lo han visto todo lo bien que has visto en Francia y en América he conocido es un clásico y además a funcionar Madrid y eso lo que estaba acostumbrado a los toros cardenal Morenito de Aranda ojalá que que funcione y ojalá que tanto trabajo de la recompensa la mejor compensa que es triunfar en Madrid un abrazo muy fuerte ganadero

Voz 3 07:23 un abrazo muy fuerte mucha gracia

Voz 1395 07:25 pues me nervioso eh

Voz 3 07:28 sí sí lo que hace con nuestra responsabilidad fuerte

Voz 1395 07:31 un abrazo un abrazo muy grande habrá los ganaderos de de la quinta el padre ya lo dejaba los dos chicos y la verdad es que que bueno tira para delante no han conseguido un tipo de toro que sin perder la esencia de lo que esas Santa Coloma puede valer para plazas de primera sí es muy buena la pluralidad de encastes algo realmente fantástico la noticia de del día es la que les he comentado nunca Antonio Ferrera Soderling claves antitaurino de Torné y por tanto que no sabemos todavía dónde va dónde que sabemos dónde va porque ha venido tantas veces a Madrid también de Aíto es Manuel Jesús El Cid Manuel

Voz 3 08:07 bueno no buenas tardes buenas tardes de Manolo te acostumbras otra noche digo bueno pero no sé si está pasando como siempre si no no no no cambia

Voz 1395 08:20 eso alguien diría Villamira ya tiene oficio de sobra ya lo conoce de qué mala cosa cuantas de Vitoria y me mataba o cuántas de corridas matado cada día es cada día

Voz 5 08:29 que va que va a ver si va a uno la responsabilidad a que no vi

Voz 6 08:34 qué hay

Voz 5 08:35 hombre sobre todo por el gran respeto que que tienen no

Voz 6 08:38 sí que tengo a esta plaza no hay en Madrid lo que que lo máximo

Voz 1395 08:42 la ilusión entera Manuel

Voz 5 08:44 sí sí sin duda alguna ilusión pasión y ganas de que llegue la la tarde se mucha mucha sensaciones no bonita que que uno tiene cuando hombre cuando empiezan no esas sensaciones de querer hacer algo bonito y acabe emocional a la gente que lo que los toreros tenemos dentro cuando cuando venimos a a San Isidro no a Madrid

Voz 1395 09:07 pero fíjate que aquel chaval se jugaba todo eso jugaba el día a día se jugaba el futuro no tenía todavía un cuerpo un hombre no tenía no tenía y bueno pues esa puerta en los carteles y sin embargo dice es que se parece muchísimo de aquel chaval que esta escalando los primeros peldaños a este a este torero ya cuajado que que sigue soñando que que que hay que ascender ascender ascender siempre

Voz 5 09:30 sí me lo creo que que la ilusión y la pasión no te puede fallan nunca no cuando cuando te falla eso es cuando verdaderamente ya te queda estancado oye cuando pues no tenía ganas ni de poner de trenes de no cuando vienen poquito como decimos nosotros yo vine el conformismo la debacle au como queramos llamar esa ilusión la tienes que tener un siempre ha hablado de que diciembre lamente no intentar siempre tener esa ese margen de mejora que que yo creo que siempre todos los torero todas las persona lo tenemos nuestra profesión por ese pequeño más eh pues por lo que luchamos día a día entrenando oí cada vez que te ponen de para el son

Voz 1395 10:11 acabo de dar la noticia de la mañana no que además era sido otros apoderado y torneo hay rock and roll con o que yo no sé pero a han roto y si estamos hablando de que no se que no está bien

Voz 5 10:24 sí sí a mí hace dos años de bueno

Voz 6 10:30 tras ser también hacer cuestión de hasta la media hora no han roto Antonio con con mutuo acuerdo bueno puede ser todo lo mejor a tanto Antonio como Manolo oyes de a ver qué qué es lo que pasado un año

Voz 1395 10:45 tú estás feliz con tu apoderamiento no sí sí

Voz 5 10:47 estoy muy contento con la gente que tengo me doy la verdad es que estoy muy bien

Voz 1395 10:54 cuántas puertas grandes es llevas en madre

Voz 6 10:57 en Madrid Madrid Madridejos poca llevó dos solo

Voz 3 11:00 eso sí perdida pérdidas dos llevó

Voz 6 11:03 ya que os diga cuentan

Voz 3 11:08 bueno pero no no cuidado pero pero

Voz 1395 11:10 yo no sé al final no tenían ese punto de de de felicidad de la puerta grande

Voz 3 11:16 no pero valieron eh Marilyn hombre muchísimo muchísimo la verdad es que

Voz 5 11:21 que son que son un tarde de Mi carrera de mi vida profesional que que ahora mismo Dunn aun sin salir por la puerta grande a mí me sirvieron muchísimo porque creo que que muchas de ese a la la puerta grande muy importante importantísima sobre todo para para los toreros que como yo en aquel momento

Voz 6 11:40 lo que me hacía muchísima falta la puerta grande siempre hace falta

Voz 3 11:43 a lo mejor cual platos

Voz 6 11:46 todo Manolo pero sí verdad que la Puerta Grande vine a consecuencia de algo que se ha hecho algo importante y algo bien hecho soy Itziar rematado bueno yo hice muchísimas tarde cosa muy importante pero no lo remató solamente lo pude rematar dos veces no pero bueno a lo mejor no de alguna de las exactamente de eso que hay esa se de esos yo más que uno tiene siempre puesto en la mente de que de que voy a ver si hoy puede Xevi hago algo importante y lo rematan

Voz 1395 12:15 pues mira qué bien no

Voz 3 12:18 además son cartoncitos delitos igual que ha matado a tantos connota toda la vida estamos ya acostumbrado a

Voz 6 12:28 echen una ganadería que que que me gusta mucho no tanto lo importante toro bueno su debut Madrid la ello como novia de novillero lo voy a San Isidro y que suelen ese fue el uno veintisiete noventa y ocho que era la sublime actuación primera corrida entonces Álvaro en a tuve la suerte de cortar la oreja a un novillo Volvito me parece que se llamaba e hizo una tarde para mí también

Voz 1395 12:55 ante indica yo no si no recuerdo mal siempre que venías a Madrid en la vas vestido como un tiempo que si no como que estrenamos vestido cada cada vez que venía a de

Voz 6 13:05 estrenamos vestido hubo un momento alguno Clara Escribano pero ya últimos años estado Sevilla ahí está me los ponían en Madrid no

Voz 5 13:15 los también ex en la muchas veces el acostumbrar T al al traje nuevo

Voz 3 13:19 eso me costaba más trabajo muchas veces

Voz 5 13:22 eh

Voz 6 13:24 el que queda más allá ultraje que ya te has puesto una vez que sí que hicieron traje nuevo pero ya te has puesto en oigas a gordita

Voz 3 13:29 pues blanco con esa

Voz 6 13:32 bueno lo de lo disfruté

Voz 1395 13:34 esta tarde que que sean la tarde otra tarde de en Madrid

Voz 6 13:37 no muchísima nace Manolo a ver si tiene un abrazo muy fuerte

Voz 1395 13:41 un abrazo muy fuerte quiero decirles que estamos con buenos con la producción la técnica o y todos son mujeres María José Ruiz María Jesús Rodríguez y Sandra Martínez

Voz 7 13:53 por tanto esto no puede fallar nunca o casi un plus inaugura su segunda tienda en Valencia la familia crece para celebrar que ya son siete centros a nivel nacional ponen siete coches no no espera setecientos siete cómodo

Voz 2 14:07 setecientos coches a precio de coste sólo esta semana vena por el tuyo ocasión Plus en Getafe Las Rozas Rivas Collado Villalba en ocasión plus punto com

Voz 8 14:15 la imagen de tu oficina que dije de tu negocio de ayuda con tus objetivos Office de Coté garantiza el éxito más de veinticinco años en el sector del mueble de oficina proyectos integrales personalizados con el mejor precio del mercado visita nuestra exposición os solicita gratis tu catálogo Office Deco La imagen de tu oficina noventa y uno seis noventa y tres noventa y tres noventa y uno y Office Deco punto es

Voz 9 14:36 mira óptica bengalí como el soterramiento del que él no puede bueno entonces escucha

Voz 10 14:44 disfruta ahora de hasta el cincuenta por ciento de descuento en los cristales progresivos de tus gafas nuevas grupo ópticas en camino desde mil novecientos cincuenta y nueve treinta centros en Madrid especialistas en progresivos varios vendernos informa tensan canino punto com

Voz 11 14:59 hola estaría interesado en adquirir esa pieza de ahí cariñoso

Voz 1395 15:02 estamos en una galería esto es el concesionario curó

Voz 11 15:04 ah perdón tanta belleza

Voz 12 15:07 le descubre el diseño del X5 avanzado equipamiento en seguridad conoce lo en Kuroda motor en Majadahonda ilegal

Voz 3 15:15 mis Drive

Voz 1395 15:28 bueno continuamos sí habrán leído la noticia sí han podido en los periódicos por lo menos a las noticias de última hora que que hay novedades en Bilbao con la plaza de toros de de Bilbao y que van a alguna forma intentar mejorar el tema taurino y mejorar también los que la utilización de de esa plaza de toros que se queda cerrada demasiados meses y que por tanto puede acondicionará para otras cosas interesantes pero la buena noticia es que los toros están asegurados y que no hay ningún peligro de que esta renovación tenga como se han sacrificado al mundo de los toros tenemos la teniente alcalde de Bilbao del Ayuntamiento de Bilbao he con Ricardo Barcala que nos va a contar un poquito de qué va realmente la cosa porque en un principio había gente que asustaban no se está al principio del final vuestro el principio de lo que se vamos a saberlo Ricardo Barcala treinta alcalde de Bilbao buenas tardes

Voz 3 16:25 hola buenas tardes bueno pues eh

Voz 1395 16:28 espero que nada tranquilizar a la gente que está preocupada esto supondrá que la feria de Bilbao de alguna forma se puede resentir no todo lo contrario no porque uno de los capítulos que habéis dicho es que se va a potenciar y colocar en su lugar la feria y luego se utilizará la plaza para otras muchas cosas no

Voz 13 16:46 sí para nada para nada más que condiciones que estamos elaborando y es establece que sigan las las Corridas Generales el a cubrir ambas que puedo decir interior de nuevo gestor pues también Osaka

Voz 3 17:00 de momento los la fiesta de los toros va a seguir siéndolo si lo que pensé que también es cierto que más

Voz 13 17:07 ella de las Corridas Generales de Bilbao luego el uso de la misma era estaba infrautilizada y aunque es cierto porque a veces se tergiversa un poquito ahí mensajes interesados que lo cierto es que realmente lo que daba beneficios

Voz 14 17:27 suficientes para haber llegado hasta aquí

Voz 3 17:31 han sido las Corridas Generales bien que simplemente es lo demás el mantenimiento del resto era que era lo que estaba dinero claro cuesta dinero oí no no no se gestionaba de una forma adecuada porque no tenemos recursos tenemos una una una forma de gestionar la adecuada

Voz 13 17:46 sí bueno coincidiendo con hormigón una fórmula

Voz 3 17:48 hemos llegado hasta aquí pues será el momento de cambiar Louis ponerlo así

Voz 1395 17:52 de ahí una una parte que no que que la cada uno interpretaba una forma Se trata de una empresa que de seguridad lo cual es bueno no hice lo que pasa que da la sensación de que no van a poder optar a haber un concurso o en todo el mundo porque se habla de una empresa importante y de repente apareció por nombres como los de Simón Casas como lo de los Chopera que están ahí eres sea como como como va a ser la selección de de la nueva empresa

Voz 13 18:18 sí a ver nosotros vamos a lo va a hacer el Ayuntamiento es decir que se va a tener que queremos que sea así tienen que estar cumpliendo la la nueva ley la nueva ley de contratos del sector público transparencia una licitación abierta pero también es cierto que en el pliego de condiciones queremos establecer una serie de condiciones más allá del hecho de que siguieron las corridas tierra era que realmente queremos asegurarnos de léxico de la Nova Gestió queremos establecer condiciones para que entren las empresas que tengan que entrar pero que nos den garantía que tenga fortaleza económica que tengan recursos que tengan proyecto en fin que principio va a ser una licitación abierta pero estoy ahora mismo elaborando las condiciones que quieren incluir en el Diego de condiciones

Voz 1395 19:05 se va a ser un nivel alto el empresario textil un nivel alto que tenía capacidad para para edad para hacer de Bilbao que sea una semana con una semana larga lo mejor es carteles el mayor seguridad etcétera etcétera no

Voz 3 19:19 si al final pues otro sabéis mejor que yo incluso que estamos hablando una plaza de primera con una plaza de primera categoría que existe interés interés en el sector taurino para para que esto siga así y por lo tanto queremos asegurarnos que los que entren tengan esa garantía tengan ese conocimiento de cómo se gestione qué cosa es Caser

Voz 1395 19:37 pues estaremos en contacto Ricardo primero lo más importante es lo que la gente sabe no que no se no se toca sino que se va a potenciar a partir de ahí vendrá todo lo demás que te ahora hay tiempo para contarlo teniente alcalde del Ayuntamiento de de Bilbao y además me han dicho que es capitán de la marina mercante

Voz 3 19:55 soy el capitán de la marina canse estoy aquí hablando como digo porque soy administrador la plaza será será cargos eh no no pasa nada feria fuerza voluntad de salud

Voz 1395 20:08 Ricardo me una cosa suena muy bien no estaremos en contacto para para ir a

Voz 15 20:13 tanto los detalles porque todo esto se va a hacer rápidamente me imagino no sí sí sí de hecho de hecho ya

Voz 3 20:19 a comprar quiso para que sea al Ayuntamiento que existiendo toda la tramitación

Voz 6 20:22 sí

Voz 3 20:23 porque la plaza Bilbao recordemos que es cincuenta por ciento Ayuntamiento cincuenta por ciento y córnea yo quisiera que en el mes de junio máximo pudiera sacar el pliego de que saliera la licitación

Voz 1395 20:33 estaremos en contacto Ricardo Barcala teniente alcalde de Ayuntamiento de Bilbao un abrazo muy fuerte

Voz 16 20:46 en

Voz 3 20:58 buenas tardes torero

Voz 1395 21:01 gracias por estar ahí sé que es muy importante para Ci fíjate y lo entiendo no porque has hecho una temporada en Francia bestial has hecho una temporada tremenda América la tarde yo creo que de los toros más importantes te acuerdas perfectamente de de de Medellín no te estar perdona Manizales y si matas a ese toro no sé lo que ha pasado no hizo supongo que que por dentro de tu cabeza está en que B sean hoy en Madrid alto en lo que hemos estado viendo en América hemos todo viendo a Francia no

Voz 14 21:35 sólo bueno siempre reservo por supuesto y sobre todo en cita importante como la de hoy eso estás a un nivel importante como tú sabe eh pasado este último mes ha sido

Voz 1395 21:48 me di muy duro muy duro

Voz 14 21:50 ha ido todo muy duro pero pero bueno y otro en la cita tal yo yo estaré son suyas y mía

Voz 1395 22:04 si se echa mucho de menos LUV padre lógicamente tú más que nadie pero pero bueno un personaje muy cercanos muy y muy cariñoso y muy grande no es muy grande en lo físico en todo no nombre que que que marca marcó un tiempo en la fiesta hay marcaba un tiempo grande en el hijo no pero bueno bueno pero poder puede ser otra tarde podemos recordar a Candín y yo no puede ser otra que se tiene que hacer una tarde como esa eh

Voz 14 22:35 sí sí por supuesto además una ganadería que en estos

Voz 3 22:39 otra

Voz 14 22:40 me ha posibilitado cuajado faenas muy importante el llena de la realidad a la que entiendo bien entonces bien pues tengo esa esa obscena suplementaria a un par para esta tarde Manolo

Voz 1395 22:51 fíjate en Francia sobre todo horas capitán general y en España tienes tu cartel pero es que además este los toreros que te gusta variar los encastes lo sé

Voz 17 23:00 que no eres un Donilon

Voz 1395 23:02 técnico en un encaste no es apertura esa apertura tiene que ver con también con con que estás a gusto no en la profesión y que estás feliz independientemente que tengas un dolor dentro por la muerte del padre pero pero ahora mismo estás matando de todos los encastes y Santa Coloma te gusta y ojalá que pueda se hoy un día grande

Voz 14 23:23 sí sí por supuesto en todo estos años otra lo lo ido haciendo porque porque también la la experiencia adquirida me me lo ha permitido he ido conociendo estos encaste estas ganaderías distintas la verdad es que más apasionado hecho relación con la familia con Rushdie como tantas otra eh que tienen ellos como ganadero una persona de muy marcada igual que esos himnos la verdad que me lo hago con con mucha ilusión siempre con mucho gusto porque porque también me apasiona y también me gusta

Voz 1395 23:58 dónde está el punto de diferencia de Santa Coloma bueno pues con lo de Omer

Voz 14 24:04 el ritmo sobre y bueno vamos a ver si no la forma de empujar la muleta de la forma de de arrancarse ese pasito tan tan suave pero a la vez esa mirada tan seria que puede tener el momento de arrancarse son detalle pero pero eso muy distinto no muy distinto

Voz 1395 24:21 conmigo Chanel decía siempre eso la mirada del toro de Santa Coloma es verdad

Voz 14 24:26 sí sí tienen una mira muy brillante muy seria y es distinta a todo lo demás

Voz 1395 24:35 Juan que se quieren un día complicado por muchos sentimientos pero gracias por estar aquí

Voz 3 24:41 en el ruedo lo malo de la visto

Voz 14 24:44 esto en ferias de ha por supuesto estar hoy aquí en Madrid en a pesar como te contaba en principio con otro pues que en el último mes sean hasta han sido entró pero pero con toda la ilusión del mundo y en cuanto pues un toro me ayuda pues yo creo que soy capaz de de forma otro líder aquí

Voz 1395 25:06 yo te el camino de la puerta no te lo conoces un abrazo muy fuerte abrazo

Voz 3 25:13 somos muchísima muchísima felicidad esta tarde

Voz 1395 25:16 pues muchas gracias Juan Bautista que abre el cartel con Manuel Jesús El Cid Morenito darán a Juan Bautista que está en una segunda etapa que en esta primer tiempo de la temporada no le han visto en lo lo que han visto en Francia sobre todo lo que lo que hemos visto

Voz 17 25:31 en en América lo de las

Voz 1395 25:34 Manizales fue espectaculares nada todo lo demás y con mucha fuerza con con con mucho motor con pidiendo muchos papeles y bueno al final montó un lío tremendo pero es que que cosa rara en él no lo mató bien si no piensa que hubiera pasado no ahora mismo es capitán general en en muchas plazas de de Colombia no tiene que volver a ser el el Juan Bautista de Cantín y yo lo acordáis de puertos Lorenzo ida la puerta grande es un torero entonces lo que querían mucho maestro Antoñete desde que lo vio en este retorno después de estar un tiempo fuera del mundo del toro fue una tarde con el toro del Conde la Corte en Vitoria la última gran corrían hemos visto el Conde de la Corte a partir de ahí a cambió muchísimo esa ganaderías lamentablemente que es madre y mi padre de tanta ganaderías Juan Bautista ese día reaparecía prácticamente un tiempo que habría estado pues ausente de la fiesta tener que no que no se equivoca nunca dice este este tiene algo que puede funcionar bueno no hacer acertó una vez más Antonio no bueno pues faltan muchas cosas pero usted hablar con un con un compañero ha escrito un libro que ese libro de la feria pero va a ser después de esta publicidad

Voz 18 26:50 le avalan las cifras premio las ventas pero Sam Smith tiene algo más

Voz 19 26:59 al cara a cara el dieciséis de mayo en el Bicing Sender de Madrid entradas a la venta en la conexión punto es Ticketmaster El Corte Inglés la agencia

Voz 20 27:10 ya negociadora del alquiler ofrece un nuevo

Voz 21 27:13 concepto de arrendamiento el tranquila del servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres además de administrar los idea ofrecer gratis el certificado energético practiquen Train killer con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte once agencia negociadora del alquiler punto com

Voz 2 27:42 vuelven las cornadas del rabo de toro a Taberna La Caritat disfruta de un increíble menú con cinco entrantes a compartir más nuestro amado timbal de rabo de toro y una selección de los mejores postres caseros por solo veintinueve euros con cincuenta

Voz 22 27:54 cornada del rabo de toro en Taberna la gaditana calle Fuente del Berro veintitrés Taberna la gaditana punto com P imaginas pasar una noche con SCI se alzó Sabor Miguel Poveda Steven Tyler y Miguel Ríos Serrat vivo

Voz 20 28:09 esa Sara Baras Jorge Blass en muchos más en en Star Wright Marbella pudo

Voz 1395 28:14 esto com

Voz 1 28:25 vamos ya con el último tercio del programa estaban a la

Voz 1395 28:30 la gaditana del rabo de todos los estará bien al que la feria que además se tenemos ha tenido además un libro un libro que que apetece muchísimo que lo escrito Alfonso Santiago Se llama Memoria de los ochenta es una un tiempo en el que pasaron cosas importantísimas y que de alguna forma fue el germen y la la simiente de lo que vendría en años posteriores en algunas veces afortunadamente se siguió ese ese estilo de mucho estrés de esa época tras veces no tanto pero se moría el ochenta que estaba todavía muy fresca nos la recuerda Alfonso Santiago en un libro que vale la pena que creen es el libro de de la feria de este año Alfonso buenas tardes buenas

Voz 0356 29:09 buenas tardes y memoria

Voz 1395 29:12 de los ochenta lo escribí movido porque

Voz 5 29:16 pues mira fundamentalmente

Voz 0356 29:17 Manolo por por dos razones no porque yo creo que es una época maravillosa en la que coincide en toreros de distintas épocas pero fundamentalmente que arranca con la irrupción de de del maestro Antoñete no yo creo que es fundamental por muchas razones y por qué tenía en mi intención desde hace muchísimos años una necesidad de dejar plasmado en un libro lo que aquella generación de toreros mítico también para una generación nueva de aficionados que en esos momentos nos acercamos a las plazas de toros y como segunda razón rendirles homenaje a todos ellos no fundamentalmente a esos primeros maestros que como tú has dicho ahora mismo no marcaron una manera de torear en la que nos fijamos muchos aficionados también muchos toreros no una manera clásica muy puras muy de verdad y que poco a poco algunos toreros las han ido continuando y otras no tanto

Voz 1395 30:09 rafia fíjate aún no tenían su personalidad no Yeray distintas no porque había toreros de de faenas más intensas a Senel era afronte la mano cada uno tenía una tenía una una clave para para triunfar en Madrid pero todos marcaron marcaron un tiempo no vamos a a nombrar un la lista de de toreros que ya lógicamente ya no están en activo la mayoría yo creo que el único en los ochenta uf no no no no en ahí no queda uno están toreando en algún festival no pero

Voz 0356 30:41 algún festival pero es el único que he visto lo mismo es es Juan Mora no que es el único

Voz 3 30:46 pero como la alternativa en esos años Si

Voz 0356 30:49 eran muy poquito pero pero sí nativo pero los demás no los demás ya están todos retirado no

Voz 1395 30:53 no pero esto ataco llegó hasta los hasta el noventa sino porque la verdad en los noventa cuando llega cuando llega Ponce Ponce siempre dice al que tenía que comer leyó dos a Espartaco no decirlo ya te peleando pero no hemos demos nombres evidentemente por lo que significa para para todos para ti Alfonso para Madrid y para mí personalmente Antoñete Antoñete sí sí sí marca de motu propio marca marca un tiempo y una forma y un estilo de trabajo

Voz 0356 31:23 indudablemente indudablemente era un torero o que bueno pues la nueva generación de toreros no habíamos conocido si lo habían conocido otros toreros que lo habían visto torear en los años cincuenta y sesenta no tanto los setenta que como como tú bien sabes mucho menos pero que desde luego fue fue una erupción absoluta no por por marcar una manera diferente y distinta de de estar delante de los toros con esa edad y con esas facultades físicas Ike todo lo basaba en la colocación perfecta en en el temple en sus muñecas en hacer las cosas lo más apuradas posibles desde luego fíjate hemos hablado antes que escribir el libro quizás uno de los de los motivos fundamentales ha sido Antonio

Voz 3 31:58 todo lo que ha venido después

Voz 1395 32:01 vi verlo me lo dijo nunca no que Antoñete a quién quién había date de quién había bebido no Rafael Ortega y lo descubrí día montando una cosa Ortegal es jodido melones no me decía nada y esto no se me ha ocurrido no Ipanema después se te fijas fíjate eran cuerpos diferentes no es unas distintas físicamente pero la pureza de decía pero no me pero dicen que es muy puro con la espada no hicieron toreando iraquí fue su ídolo eh fue su ídolo lógicamente que que más personajes van a encontrar muchísimo pero mucho mucho

Voz 0356 32:35 en el libro se compone de Tintín capítulo yo digo que es un libro de historia pero fundamentalmente es un libro de historias no porque cada capítulo es una historia independiente en un conjunto no no no he tenido una una idea clara de hacer una cronología en el año ochenta al año ochenta y nueve sino que ido salpicando acontecimientos sitios salpicando personajes yo creo que también es lo que le da al al libro no estamos hablaba Antoñete otro torero fundamental el Yiyo no que mueren en el momento en el

Voz 1395 33:03 pero si yo no efectivamente

Voz 0356 33:05 de de Paquirri toreros de los años setenta que rompen de manera definitiva

Voz 3 33:09 lo que solamente hay un año de diferencia ente

Voz 1395 33:12 a uno y otro eh

Voz 3 33:13 sí sí de aquí además Virginie un año claro

Voz 0356 33:17 de Paquirri ya en en en retirada ya cuando practicamente ya había acabado

Voz 3 33:22 su carrera y además tenía intención clara de retirarse

Voz 0356 33:24 yo cuando estaba empezando no

Voz 1395 33:27 es una cosa sabes que Paquirri dio yo hablé con él en Logroño unos días antes no me dijo si es verdad porque aludía al contado por algún sitio no voy a hacer es digamos que algún grupo de matar banderilleros yo les voy a poder allá una idea que tenía ayer cerca de cara al futuro porque estaba pensando ya en terminar no

Voz 0356 33:48 totalmente sí sí estará era su idea clara de determinar ese año ochenta y cuatro y dedicarse es dentro del mundo del toro pero trabajadores y luego fíjate yo la muerte yo estar Domo muertes marcan mucho no porque yo creo que en esto sí hemos perdido muchas cosas no socialmente los toreros en aquel momento significaban algo más

Voz 3 34:06 lo más importante tenían muchísima más fuerza

Voz 0356 34:08 por desgracia ocurre hoy no tardó muerte enmarcaron mucho mucho la época la la década sobre todo porque fíjate Manolo chavales que en ese momento de empezábamos a ver toros ir comprobamos que detrás de la emoción que nos proporcionaba el toreo de de Antoñete de Curro Vázquez de Julio Robles de José María Manzanares detrás de esa emoción nos dimos cuenta de que existía la muerte existe la muerte de real cierta de los toreros y aquello fue muy impactante no yo creo que nosotros de los de las grandes pilares que marca en esta década que intento plasmar en el libro

Voz 1395 34:40 a la verdad que es una década una década de muy interesante muy atractiva y luego con muchas cosas que que recupera dices es tiempo pasado no en lo taurino no es tiempo pasado hay toreros que que evidentemente marcaron su época porque son ellos mismos pero sí se pueden sacar consecuencias de de esa época

Voz 0356 34:58 sí sí muchas muchas consecuencias y sobre todo porque como digo no eran toreros que venían a lo mejor muchos de de la década anterior como Manzanares por ejemplo el Niño de la Capea como Julio roble como Roberto Domínguez como Ortega Cano que es es en esta época en esta década cuando realmente rompen con fuerza otra cosa importante los que van a tomar el poder en los años noventa surgen en esta década Joselito toma la alternativa en el ancho mínimo ochenta y seis y Enrique Ponce debuta con caballos en el año ochenta y ocho no entonces ahí se forma el germen de lo que va a poner también la década la década de los noventa y luego una cosa que sí me gustaría destacar Manolo que que sí ha querido que en el libro no solamente aparezcan los nombres estelares desde luego todos los luego todos los que están fueron figuras importantes del toreo pero luego hay otros toreros que personalmente me dejaron huella y que he querido dejar reflejo de ellos no el caso de Manolo Cortés el caso de antes los años muerto el caso de Lucio Sandrine toreros con un concepto del toreo también muy puro muy bueno que no fueron figuras del toreo que no alcanzaron esa categoría

Voz 3 35:58 pero qué temer hay tanta dejaron de Bangalore

Voz 0356 36:01 totalmente totalmente alguien tirara

Voz 1395 36:03 pues no falta no sé quién si no no es un libro que que que tenga que salir todos no es un libro que yo yo en el pero yo están lo lo lo que el sentimiento tuyo te lleva a contar de esa

Voz 0356 36:13 sí habló de todos porque fíjate empiezo con la reaparición de Manolo Vázquez las mini a reapariciones no porque fueron de de Paco Camino Antonio Ordóñez que no terminaron de tener el fruto de las de Manolo Vázquez Antoñete pasó por todas las la generación de figuras esparto Paco Paco Ojeda yo Roberto todos estos que esté nombrado terminó con un capítulo que titulo camas y Jerez que se lo dedico precisamente a Romero y a Paula que son dos toreros fíjate dos toreros joya una vida muy larga vivida ninguna vida taurino muy larga también pero que en los ochenta tienen capítulos absolutamente

Voz 1395 36:44 ya están los Rory Miguel y un montón de gente es que hay es que había de todo es que había muchos caminos en esa

Voz 0356 36:51 claro incluso incluso Manolo tú lo has comentado antes con lo de Paquirri los banderilleros no es decir hay un cartel que es Luis Francisco Esplá visualmente pienso lo que está en todas las ferias

Voz 3 36:59 sí sí todas las ferias de San Isidro desde el año

Voz 0356 37:02 setenta y uno y además no

Voz 1395 37:04 es la peor corrida corridas y al final pues

Voz 0356 37:07 que terminó por por por deshacer aquello no

Voz 1395 37:10 el bombero torero dejaba dinero a los empresarios en una época cuando terminar Bombero Torero llegaron los banderilleros después la corridas no

Voz 3 37:17 bueno es no he visto algo barato pero que iba iba a la gente no totalmente

Voz 0356 37:22 y luego hay dos personas en Manolo que hago tienen dos capítulos que no son toreros pero que yo creo que son dos personajes fundamentales en la década unos Victorino Martín

Voz 1395 37:30 claramente es el ganadero

Voz 0356 37:32 lo indiscutible de la década de muchas décadas pero quizás en esa por la corrida del siglo por indultó helador por la regularidad que tuvo en tantísimas plazas

Voz 1395 37:41 llena las plazas de las plazas Paul con tres con tres cualquier punto

Voz 0356 37:44 pues mentes totalmente tremenda además por la puesta

Voz 23 37:47 tuvo muy claro hace un tipo de embestida hice un tipo de toro eso es eso es absolutamente es así no es lo único que a lo único que las acaso a la de

Voz 1395 37:54 tutear hacia estos tres con esos tres ir si acaso menos una vez en Valencia que no le hicieron caso a los banderilleros de Manzanares padre ir tocaron unos lote bueno hábitos cortó cuatro orejas

Voz 0356 38:07 y luego hay otro personaje Manolo que es fundamental también es Manolo Chopera

Voz 1395 38:12 tiempo de toros de Las Ventas

Voz 0356 38:14 hay un capítulo que lo tituló Un vasco en Las Ventas y sugestión fue fundamental en Madrid para la eclosión de San Isidro para la consolidación del abono incluso para la consolidación de la temporada

Voz 3 38:24 el otoño no por el pueblo por suerte

Voz 0356 38:27 yo siempre digo que que que mira

Voz 3 38:29 los aficionados a los toros somos coleccionistas de recuerdos porque sino

Voz 0356 38:33 acuerdo pues pues pues no somos prácticamente nada no este este libro era un baúl en el que todos estos años sigue guardando sus recuerdo esos recuerdos y al final ha salido esta esta ahora no que presentó el viernes en Las Ventas Iker espero pues oye está teniendo buena aceptación y espero que que sobre todo los los aficionados puedan disfrutar tanto y recordar yo creo que una época maravillosa de de toreo

Voz 1395 38:55 que es una época fantástica y muy atractiva Hay el libro está ahí memoria de los ochenta con todo con todo lo que fue germen de lo que vino después durante mucho tiempo no Alfonso Santiago es el autor de de ese libro lógicamente en yo no te espero que ustedes lo disfruten también a lo largo de de esta feria hay que decir también que es subdirector de seis toros seis seis toros no espera esta tarde en la plaza de toros de Las Ventas yo hoy tenemos nada más y nada menos que y a la corrida de La Quinta con versión meloso platillo pero palmeros revoltoso brioso y la presencia de Juan Bautista El Cid IT Morenito el cartel Santiago un abrazo muy fuerte ya está hasta la próxima faena literaria

Voz 15 39:45 ojalá ojalá no era la primera que agotarán estáis aquí por la puerta grande ojalá

Voz 0356 39:49 el viernes lo presentamos en Madrid en la sala Antonio Bienvenida a las doce de la mañana estarán conmigo el maestro Ponce y El Niño de la Capea estáis invitados todos los aficionados y todos los compañeros de la prensa