Raúl Pérez mejora la canción de Eurovisión con nuevos intérpretes y arreglos

Voz 2 00:08 me la floja el asunto de la traía al fresco OCU que miedo de reyes de la pregunta estará acabar así que yo propongo que de aquí digamos bando claro es si nos parece un razonamiento muy miran believer

Voz 3 00:42 es verdad que hay fotos en fin que a veces son difíciles de de

Voz 4 00:48 después de explicar pero que también hay que reconocer la habilidad del fotógrafo para hacerlas que decir que me consta que esas saludar bueno a Paco

Voz 1201 01:01 oye una pregunta es velo aquí de la Torre ha pasado a ser fijo de todo por la radio a las paredes oye que nos gusta mucho pero yo también

Voz 3 01:09 sí está es es el jugador número doce es decir de en Belén

Voz 1201 01:15 pero no soy bueno Manolo el del fútbol le valido a Lucas Vázquez cuatro por cuatro por cuatro partidos Jordá dos partidos cuando en realidad debería me has ido a Marcelo

Voz 0230 01:26 por qué le golpeó con la quilla al mes

Voz 1201 01:29 a ver si no te has ido dice para otro vertido más venga todo el Mónaco

Voz 0230 01:38 no no no va el Mundial tú a parte de esto todo el mundo sabe a estas alturas cuál es la frase del día el presidente del Gobierno Mariano Rajoy se dirige al ver Rivera

Voz 1487 01:46 porque ve que está usted de aprovecha Tibi en un tema importa

Voz 3 01:50 el ha llamado a aprovechar

Voz 0230 01:54 aprovecha pero lo significativo lo realmente significativo es que hoy ha habido un buen rato casi una hora entre las diez y las once de la mañana en la que todos los medios de comunicación los más importantes de España hemos titulado Igual Rajoy llama aprovecha tregua Rivera esto es algo que sucede cuando hay un grandísimo acontecimiento una guerra un accidente grave unas elecciones planetarias todos los medios de comunicación coinciden entonces con el mismo gran titular Rajoy llama aprovecha Tegui Albert Rivera estas noticias importante suelen traspasar fronteras como lo habrían dicho en Francia

Voz 1 02:32 Mariano Rajoy ha Alvear girga cuando lo habrían contado freak Chase Carey

Voz 0230 02:48 con toda probabilidad esta es una frase que no se olvidará es justificado todo esto es como el por consiguiente de Felipe González el España va bien seguramente que quedará esta frase por los tiempos e la frase de usted ustedes un aprovecha Tegui pero siendo esto importante no deberíamos dejar de tener en consideración que anoche el presidente de

Voz 1 03:08 todos unidos anunció la ruptura del pacto nuclear con Irán

Voz 2 03:26 Donald Trump más

Voz 0230 03:27 ha roto el pacto nuclear del planeta Tierra es un poco aprovecha seguido Donald también porque utiliza la discusión entre Rivero y Rajoy como cortina de humo para provocar la tercera guerra mundial sabéis dado cuenta de que aquí hablamos mucho de la tercera guerra mundial se llama periodismo hipocondríaco y con todas antes de ir con todas nuestras rutinas y nuestras cosas siempre muy importantes dedicamos un minuto a unos de nuestros personajes preferidos tenemos una de esas salidas asombrosas del ministro de Hacienda Cristóbal Montoro le reprochan al Gobierno la manipulación en la televisión pública ir responde de Montoro a la diputada pues cambio este de cadena ardiendo añadiendo a esta expresión su característico sabe osea vamos a escuchar a Montoro

Voz 0447 04:09 Televisión Española estará en un ámbito de libertad de expresión que como decía ayer al senador socialista a lo mejor a usted no le gusta un informativo puede cambiar de cadena sabe sea el tenemos libertad en España

Voz 1 04:23 que yo sí bueno con esto el ministro

Voz 0447 04:38 a lo mejor a usted no le gusta un informativo puede cambiar de cadena sabes

Voz 1 04:43 en las eh

Voz 5 04:49 hola

Voz 7 04:58 hay cositas amigos que no se pueden hacer en soledad un ejemplo no se pone capitanes

Voz 0779 05:01 Dean todavía no tengo pareja para ver Eurovisión bastará con una revisión de un dicho popular a cargo de pasó hoja un quién bien te quiere te hará croquetas

Voz 7 05:12 pero no lo soy eficaz no sabía fijado en este tema pero Margaret Castor tiene razón con este

Voz 0779 05:17 tú sabes la de alguien dependiendo si dice Give o Guiza animado Evil Genius olvides eh nos cuenta la evolución de la persona que se ha puesto dieta basa nutricionista te pone a dieta te come es lo que te dice te comes la dieta te comes el nutricionista te aceptas

Voz 7 05:35 ahora ya ves a veces las metas que uno se propone no son fáciles de conseguir esto es lo que le pasa a Pau

Voz 0779 05:40 lo logra objetivo vive solo obstáculo Mis padres no si quieren ir porque dicen que su caso no

Voz 8 05:50 con todo

Voz 10 06:04 que es una pista de sueño sueño tú que pende

Voz 0230 06:48 Mariano Rajoy ha hecho Llum Kasparov en el Congreso de los Diputados una intervención parlamentaria como una partida simultánea de ajedrez el contra todos a Pampa aquí país a Kasparov ganaba sus simultáneas de exhibición bueno como a estatura o no en el caso de Rajoy para sus partidarios gana para sus detractores es un sacrificio sin fresca les Pablo Iglesias pregunta

Voz 0447 07:09 si el el presidente del Gobierno que los casos de corrupción que afectan a su partido puede seguir considerándose casos aislados gracias

Voz 0230 07:18 Mariano Rajoy responde siempre me

Voz 1487 07:20 junto a lo mismo se repite sin descanso alguno vivido una de doce Ustea perdido imaginación y frescura o el Gobierno que yo presido lo hace muy bien entonces tiene que preguntarme por lo que hacen los otros

Voz 0230 07:33 bueno en realidad veis que más bien replica pero no responde que es un arte parlamentario también responder sin responder Iglesias pregunta por corrupción y Rajoy responde no me fuerce usted hablar de lo suyo

Voz 1487 07:44 también puede ocurrir que usted pretenda con sus cuestiones que yo hable del becario que cobró sin aparecer por la Universidad al que luego usted impuesto como candidato Álava

Voz 0230 07:58 en este arte encadena con otro que consiste en hablar de diferentes cosas diciendo que no se quiere hablar de esas cosas de las que vas a hablar como una pelea de tebeo por ejemplo entre un calvo un bajito que poco de lo tienes no voy a hablar yo de tu estatura esto es muy habitual en Rajoy a veces con tintes surrealistas yo Ramón Espinar senador de Podemos preguntó a Mariano Rajoy señor Rajoy usted

Voz 11 08:23 el Gobierno en su partido están detrás de la operación del famoso vídeo para acabar con la carrera política de la señora Cifuentes

Voz 0230 08:29 Rajoy respondió así atentos dice no sé quién está detrás del vídeo tampoco se atentos

Voz 1487 08:36 no sé quién está detrás del vídeo pero desde luego sí puedo asegurarle que se quién no está detrás de los señores Errejón y Bescansa que pretenden descabezar de la candidatura de

Voz 0230 08:49 es difícil esto tampoco se se sé quién no está detrás de sus compañeros de partido que querían acabar con su líder y esta mañana se lo ha vuelto a decir a Pablo Iglesias que es una plantilla mediante la invocación del artículo aquello de lo que no voy a hablar

Voz 1487 09:04 tampoco de voy a hablar de la señora diputada que se sienta dos escaños más arriba del suyo y que ha tenido el atrevimiento de romper la armonía tradicional que existe en su partida de eso

Voz 0230 09:16 tampoco lo voy hablar entonces de todas esas cosas de las que no iba a hablar las llevaba anotadas en un papel

Voz 1 09:21 para no olvidarse no tenía de ayer en el Senado también les dijo a Ramón Espinar que él no iba

Voz 0230 09:27 hablar de las becas en alusión esto de las becas una alusión a la denuncia que hubo contra Iñigo Errejón de cobrar una beca de manera fraudulenta señor Espinar usted mismo

Voz 1487 09:36 yo no no he hablado de de Master ni de las becas que quién a sustituir a usted como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid

Voz 0230 09:44 a esto bueno antes esto cuando éramos niños se llamaba juegos de los disparates en el que uno preguntaba nosotros respondía porque me han dicho para que no antes vamos a escuchar una cosa completamente diferente vamos a escuchar lo que es un ataque parlamentario en tromba que no es algo necesariamente positivo ni siempre sale bien la portavoz socialista Margarita Robles se dirige a Mariano Rajoy plantea dieciséis segundos en los que veremos que avanza en zigzag dice a usted le importa no le importa la universidad pública no le importan unas cremas usted tiene que seguir en el Gobierno pero mire señor Rajoy los ciudadanos de este país estamos cansados de su dedo de su dedo que hace y deshace y peor

Voz 1 10:21 es el señor Rivera traigo de pato

Voz 0230 10:28 a escuchar estos dieciséis segundos que es una demostración de lo que es un ataque parlamentario en zigzag

Voz 1 10:33 a usted le importa no importa la universidad pública Madrid no le importan unas cremas tiene que continuar en el Gobierno y mire estamos un poco cansados los ciudadanos de su dedo su dedo que hace deshace pero peor que usted es el partido del señor Rivera fíjate como es como una adulteres con técnica militar bueno aparecen aparece el caso del máster de Cifuentes que a usted le importa no importa la universidad pública Madrid

Voz 0230 11:03 luego el vídeo de Cifuentes en el que aparecía robando unas cremas de un súper

Voz 1 11:07 no le importan unas cremas una consideró

Voz 0230 11:09 son sobre su longevidad política

Voz 1 11:12 que continuar en el Gobierno luego una recrimina

Voz 0230 11:14 acción sobre el disgusto ciudadano a propósito del proceso de designación del sustituto de Cifuentes

Voz 1 11:19 es que mire estamos un poco cansados y los ciudadanos de su dedo que tiene dos poderes su dedo que hace y deshace

Voz 0230 11:27 pero inesperado de la trama en el último segundo dispara contra el pianista

Voz 1 11:30 pero peor que usted dice es el partido del señor Rivera

Voz 12 11:36 entonces generacional sido dieciséis segundos son poco desconcertó

Voz 0230 11:43 aunque es verdad que hoy al líder de

Voz 3 11:46 al líder de Ciudadanos Albert Rivera si hoy no me han dado

Voz 0230 11:51 socialistas y populares los de Podemos estaban como en el chiste de Gila nos metemos y le damos entre los tres pero antes vamos a escuchar antes circos Rivera vamos a escuchar como Mariano Rajoy ha respondido a este ataque de Margarita Robles te la portavoz socialista naturalmente ha respondido Mariano Rajoy mediante la técnica de no voy hablar de señorío como que estamos hablando no

Voz 1487 12:12 gobierno yo no voy a hacer referencia ninguna a comunidades autónomas donde ustedes llevan gobernando desde hace cuarenta años hicieran a dos presidentes que lo han sido de las mismas sentados en el banquillo

Voz 12 12:29 bueno no una referencia no pero se ha pasado la mañana ha sido toda la mañana dice

Voz 1 12:33 no no voy a hablar de no hablar de a hablar debutar Butragueño

Voz 1201 12:37 pero ahí

Voz 1 12:40 sino bud súper picado hay pues eso a Sergi Roberto otro otro cuarto venga vamos

Voz 0230 12:50 los con lo de Rivera eh te deja Sergi Roberto no sólo a Rivera no sólo le han llamado aprovecha los socialistas también van a poner

Voz 13 12:58 lamentablemente el señor Rivera únicamente piensa

Voz 1 13:00 en el titular en la frase bonita

Voz 0230 13:03 no veo como Pedro los que Pedro Sánchez tampoco

Voz 1 13:06 pues bueno Mariano Rajoy les resulta ir

Voz 0230 13:08 Pita ante Albert Rivera es perceptibles todas perceptibles hace tiempo parece que no sintonizan personalmente y ese tono un poco de niño bueno no que niño pero súper bueno súper súper buen un poquito sobreactuado salud que está ver Rivera está amenazando cada dos por tres con retirar su apoyo

Voz 14 13:26 pero sólo lo apoyaremos ustedes vigilan de cerca lo que hacen los separatistas en Cataluña sino no podrá contar con nuestro apoyo

Voz 0230 13:32 en este tono de niño bueno que cada dos por tres otra vez lo repite mire que el de retiro el apoyo

Voz 14 13:38 lo hace tiene nuestro apoyo si no lo hace no podrá contar con nuestro apoyo

Voz 0230 13:42 es verdad que lo retira sin retirarlo Albert Rivera es el único político del mundo que retira su apoyo y sostiene estos para Piedrahíta me retiro y le apoyo a la vez le retiró yo pudiese no me enfado me alegro me alegro es el futbolístico es el político que rechaza y apoya es el rechazo ya que es un poco Alves rechazó ya eh escuchamos ahora Mariano primero el coloquial

Voz 1487 14:09 creo que esto no le da un voto esto les puede hacer perder votos y hacer que mucha gente no se lo tome en serio porque ve que está usted de aprovechar Otegi en un tema importante

Voz 0230 14:20 entonces a continuación Albert Rivera

Voz 0779 14:22 otro es decir uno coma dicho decisión del Berria

Voz 0230 14:25 era el boletín de las once ciudadanos da por roto el acuerdo que mantenía con el Gobierno para la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco en Cataluña rompe con el Gobierno para la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco en Cataluña pero mantiene el apoyo al gobierno etc con lo cual

Voz 1 14:43 Rivera anuncia que

Voz 0230 14:45 por favor

Voz 1 14:49 lo apoya

Voz 0230 14:51 Rajoy menosprecia todo esto lo parece fatal desprecio públicamente esto diciendo que es una escenificación de Albert Rivera le pide que se comporte igual de lealmente que el P

Voz 1 15:00 soy en de Cataluña añade no sé si hago daño al PSOE con esta afirmación porque claro nadie sabe si un elogio de Rajoy

Voz 1487 15:11 eh con la misma lealtad con la que es estar forzando el partido socialista no sé si les han ustedes con esta firma socio simplemente comporten asusté cómo se está comportando en el tema de Catalunya del Partido Socialista y sinceramente nos iría mucho mejor

Voz 0230 15:26 al PSOE vete a saber lo que el beneficio le perjudican como Pedro Sánchez está en el fondo del mar

Voz 1 15:45 la ventaja ya te hemos puesto toda la música ocho ya

Voz 2 15:53 es verdad

Voz 3 15:58 ya saben de todo esto de

Voz 15 16:01 el PSOE la ventaja de la oposición del PSOE está lo que dice Felipe González en BEOK sería huir a un líder político que en veinte minutos De Gaulle diría doce minuto no dice qué quiere hacer con España en los próximos doce años como no hay nadie pues estaba vacante eh si en el último minuto sesenta Pedro Sánchez ante Felipe le dice mutuamente a menudo Pomatta o Pablo Iglesias e cualquiera porque la plaza de líder en España no está ocupada según el gran chamán

Voz 16 16:28 eh

Voz 1 16:32 hay Felipe Gonzáles esperando ver con un cabreo además que Robien a nadie que no vendrá a falta de Guerra Mundial ha comenzado la

Voz 0230 16:41 entre PP y Ciudadanos ha dicho hoy al ver Rivera hasta aquí hemos llegado

Voz 17 16:43 no sé si lo digo muy claro porque me parece que hasta aquí hemos llegado con esta posición absolutamente displicente muchas veces y mirando hacia otro lado abre ha explicado esta displicencia

Voz 0230 16:53 aplicado el portavoz del Gobierno Íñigo Méndez de Vigo ya llamado Alves Rivera desleal inmaduro poco serio e irresponsable

Voz 11 16:58 sí es importante la lealtad la responsabilidad y actuar con madurez estoy seguro que los españoles valorarán a quiénes actuamos con seriedad con responsabilidad y con madurez

Voz 0230 17:10 el Gobierno recrimina y acepta el apoyo de Ciudadanos recrimina y acepta recrea acepta indicio danos rechazo ya más o menos el día político es así el Gobierno Recre acepta ciudadanos remachó Jay los demás pues yo creo

Voz 2 17:25 a todo esto

Voz 1201 17:31 el motivo sabría para hacerlo eh Raúl Pérez buenas tardes

Voz 6 17:34 hola buenas tardes cómo estáis era pues la ante gracias

Voz 1 17:39 he dormido poco porque tengo a la peque mal hasta que no puede son cosas que te dicen lo sabemos porque las nueve ya dejas mensajitos entrar en serio todo lo que en el grupo va en serio lo que ha puesto son cosas que te hacen en la vida pues pues como traigo en Mi primera sección de hoy pues se

Voz 18 17:56 para

Voz 1 17:59 muchas situaciones que te que te desesperas tras hasta el pan a favor para el primer caso de hoy me he traído Antonio Lobato por favor cuando quieras Antonio qué tal buenas tardes muy buenas tiene comentabas carreras de coches de Fórmula uno mismo las de algo qué le pasa los coches ningún ingeniero todavía dado con la velocidad perfecta de los limpiaparabrisas Si llueve el pones la corta es insuficiente y necesita es un poco más rápido pero si pones las siguientes demasiado

Voz 1201 18:23 la rápida

Voz 1781 18:29 en momentos de Alonso dentro del coche impotente pero quién diseña eso yo veces pongo la máxima velocidad tres catorce a que limpie todo el cristal la lluvia todo lo que se ponga por delante si es mejor sacar la mano por la ventanilla a tu gusto la mano porque madre mía un ritmo más irregular que una gala de los Goya a otra cosa que me hace el favor ha venido aquí el maestro Joaquín Sabina que tiene otro caso fuego adelante maestro buenas tardes a poner estando de gira ni casa se llama Hotel no me produce desasosiego espectacular que las habitaciones de hotel es imposible apagar todas las

Voz 6 19:05 Luce si una sola vez menuda estampa a la luz a la luz de la luna

Voz 1781 19:15 alguien de los que está aquí en el problema voy a conseguido hacerlo alguna vez no no no no lo sabía solo echando el Castellón esa Jarno pareces la azafata de la venta de la suelte pulsando el panel ahí pues es en la mesilla se apaga el recibidor pues el recibidor y sin el baño bolsas el baño apaga una farola en la calle como está comunicando contigo el niño de Stranger Things ahí les conoceréis

Voz 7 19:36 siente tan encendió todas las luces sabrosa es donde travesera

Voz 1201 19:38 sí una vez empecé todos los botes viejos una música de fondo entrar gente con copas y sólo una discoteca por favor

Voz 19 19:47 Eva González modelo presentadora nuestra de otro caso tirante quedan cinco minutos para que se acabe esta sesión bueno yo que desfilaron muchísimo llevado tantas escalera no puedo entender esos tramos de escalones que están o Muse paró

Voz 1 20:01 o Muse guión

Voz 1201 20:06 escaleras como kilométrica de separados unos de otros y otros súper juntitos

Voz 1704 20:12 sí que andas como militar o como Chiquito de la Calzada no hay término medio pues aseguró que su diseño se despidió en un congreso es ya la orden del día venía justo después de la velocidad de los limpiaparabrisas no es para él

Voz 1 20:23 el nuevo caso ayudar Andrés Iniesta por favor Andrés cómo estás

Voz 1201 20:27 pues la verdad es que bien no Coves Thais Coves nuevo equipo

Voz 1781 20:34 a mí me resulta curioso a gente que se cerca con su bebé su hijo de no más de un año te dice qué hacer una foto con él es que súper fan tuyo esa visto todos tus partidos para muchos al la verdad eso no se sostiene lo primero la cabeza del niño no se sostiene como para ver algo por televisión además que todos los colores todavía lo segundo que no sita famoso comunista hay pero me ha pasado me ha venido un padre diciendo con un niño pequeño

Voz 1201 21:02 hay veces una foto es verdad con el Nene que súper fan tuyo pero vamos a exigirle acuerdo para aquí no ponga de excusa tu hijo hay gente que tienes hijos sólo para hacerse por horas

Voz 1 21:13 claro que sí sólo seguro que esa gente utiliza esos hijos para pedir las golosinas gratis los aviones o lonchas de pavo y Saltillo en el súper las listas quitarán por cortesía ni merendar gratis porque lo quieres

Voz 1201 21:23 para ti

Voz 1201 21:46 era cuando acabemos el debate veintitrés escuchar los fritos y no hay pitos ahora faltan veinte buenas tardes

Voz 1 21:58 pegajoso bueno total que hoy tenemos mucha música porque después dentro de la Torre hoy sin guitarra y narra con bigotes por cierto ví ayer ayer sí sino Algarra PDJ había cambiado las cuerdas y no había quitado los grandes pero antes estas ahí la blanco no venga cómo estás pues muy bien

Voz 2 22:16 adiós

Voz 1 22:30 la Universidad bajo cuerda te acuerdas para que ayudó hoy allí joyas estando de la semana que estamos en plena cuenta atrás tenemos que hablar del festival de Europa por Dios os tengo que decir que aunque España lleva una nación muy melosa muy bonita muy profunda muy rollos Salvador Sobral que ya ganó el año pasado y que personalmente creo que esto aleja más la posibilidad de ganar que de acercarla empezamos

Voz 21 22:54 con el país que yo estoy entusiasmada con Israel escucha que original Ike buen rollo da la canción de Israel de este año

Voz 22 23:08 ah sí sin embargo a la

Voz 23 23:23 mi aún en fin que fugaz

Voz 1 23:55 bueno pues según las quinielas esto esta canción favorita Ésta es la que va a ganar acordaros ella se llama neta el tema se llama todo juguete y tiene una letra muy reivindicativo feminista y además con mucho sentido del humor lo de hacer la gallina algo de eso arrancaba tenemos muy buen rollo que los esto de los gallinas dice que los hombres que tratan a las mujeres como juguetes son unos gallinas vamos jinetes así es como campo

Voz 20 24:22 propuso Irene Lozano La Ventana de la filosofía que hagamos propuso a los oyentes un ejercicio es encerrarse durante veinte minutos en una habitación y hacer sonidos de animales no pensé

Voz 1201 24:32 la primera la perdí no no no no no pero porque lo haces

Voz 1 24:35 eso eso sí es muy terapéutico no lo hará en cuanto salga algo bueno y leyendo sufre foros noticias sobre Eurovisión me llamó la atención uno que se preguntaba por qué España se ha decantado muchas más veces por mujeres que por hombres para representarnos en el Festival no leyendo

Voz 21 24:54 la sobre artistas que han rozado el festival en diferentes momentos pues me encontré con Enrique Iglesias y es verdad que Enrique que enlaza éxito tras éxito pues bien pudiera ser una opción a tener en cuenta os voy a poner por cierto el último hit de Enrique Iglesias con cifra que ojo

Voz 1 25:07 dicen que esta va a ser la canción del verano vamos a escucharla mucho más amenas

Voz 6 25:13 sí me

Voz 1 25:31 bueno pues siempre se habla mucho de la canción del verano ya veremos hay que esperar un par de meses y sobre gustos colores no sé si os gusta bien tu Miami lo mismo me suena diferente eso sí sí que pareció incubadoras y si le ponemos un poquito de diversión así Lobón ETA alguno de los hits más conocidos entre Iglesias estrenó encantado de salir tendríamos posibilidades con él en Eurovisión bueno vamos a ver esta propuesta de Enrique electro Iglesias

Voz 2 26:07 sí

Voz 0277 26:10 le sigue Harris sigue

Voz 1 26:16 sólo en tu voz

Voz 0277 26:21 todos eso por aquí te quiero a Nino min por ETA que dormía escolia porque sueña con Vermeer a a decídete para ver si te quedas hotel le queda Ashotel sin donde busques siete sepa yo también me voy notando T le hemos hasta aquí los yo también yo también de Eto'o el bailaor cosas está hasta que no se puede hablar con el tema

Voz 24 27:27 el ha dolido si logro Bignone

Voz 1201 27:31 por eso la pelota dio el golpe

Voz 2 27:37 le gusta

Voz 1 27:49 Especialistas secundarios qué pasa vamos a poner

Voz 7 27:51 sí lo sería porque a haber muchos hemos recibido a lo largo de nuestra vida la visita de una pareja de Testigos de Jehová y son muy pocos los que han mantenido una conversación de más de veinte minutos con ello yo mismo lo reconozco no no haya no he hablado más con ellos no si deja o que se expresen pues bien una persona sí que lo ha hecho me he llevado una gran sorpresa esta persona es Julián Muñoz qué tal hola

Voz 0779 28:13 es una gran sorpresa te llevas ni una grata Granta se también grata si se no me esperaba para nada lo que me me encontrarte otra mucho menos cómo iba a acabar la cosa por qué atención te asumido los testigos deje de somos es uno de ellos ya no resta si yo ya forma parte de este gran ejército de amos de buena gente sí

Voz 7 28:37 en una sorpresa no se darían es toda esta pareja de testigos

Voz 0779 28:40 a ellos no nosotros pero lo primero que te quieres escuchar a no separar en la puerta de mi casa me contar su vida ahí cuando dije lo de acuerdo a vez convenció entonces se dieron media vuelta se marcharon y de repente se pararon en seco uno giró la cabeza hijo perdona que ha dicho que se p'alante a vosotros chicos agarró el pecho empezó a respira con dificultad con angustia su compañera sujeta pagarnos estampar el me dijo señor por favor no haga bromas con estas cosas a favor

Voz 7 29:10 no no hablaba en broma te uniese ellos realmente no se negocia nada yo yo a mí me habían convencido ballet habían convencido como como te convence

Voz 0779 29:17 el porque bueno pues porque pude ver descubrir también poderes la verdad de lo que proponen los Testigos de Jehová que verdad que te dijeron pues que la noche el veinticinco de marzo de mil novecientos ochenta y dos en la calle San Ginés de Toledo la conozco Jehová sufrió un accidente de tráfico leve en un coche en la calle Granada iba conoció tranquilo en el cruce otro coche saltó con lo que el CERA chocaron Jehová sufrió contusión en el brazo izquierdo problema en las cervicales que le tuvieron promesa de rehabilitación el coche desastre en total nuevo yo intuyo con esto que el otro coche se dio la fuga a ver si si si tiene que asumir la responsabilidad de Esgueva pocos fueron los que pero en el el accidente hay insisto en las esos son los llamados primeros testigos de Jehová acuerdo pero aún no han dado con el culpable no se dedican los testigos de hace ya años a buscar pistas dato que permita podar con el individuo claro claro para hacer el parte se hizo en el camino se van uniendo voluntario más Testigo de Jehová concluir la misión como yo

Voz 7 30:24 la fuerte que fuerte osea nadie sabía eso lo que hemos descubierto eh

Voz 0779 30:28 es que mira yo te ves una cosa uno se entera de las cosas y le das a la gente un minutito para que se apliquen desde los se llama empate

Voz 7 30:34 sí sí desde luego sólo es eso explicarle un poquito de escucha

Voz 0779 30:38 la clara gran lección de unos dos los ofrece algo más noble si bien pero yo estoy bien no si tú estás bien podemos hacer algo podría Nono sino seguro siquiera una canción una canción ya que estáis una canción Ch

Voz 1 30:53 ajá piedra que quieras tienes que sí

Voz 0779 30:55 es una que ya está hecha porque podómetros allá me gustaría pedir una nueva

Voz 7 31:00 cómo está ahora te a una canción nueva de las que ya están hechas que hay un montón hay millones de canciones

Voz 0779 31:05 que haya que estamos con un incidente de tráfico pido la cómo pudiste hacerme esto a mí de Alaska

Voz 6 31:12 no

Voz 1 31:13 bueno es al revés hola tener recursos febrero verlo

Voz 1201 31:36 eso te juega ahí adiós adiós aquí a veces que voy a hablar a ver o no no

Voz 1 31:56 sí pero porque vamos a ver porque es un fragmento de la canción que van a los que no serán nada

Voz 1781 32:05 hay gente que todavía no lo ha escuchado vale pero esta es la canción no representa no estamos entre los favoritos según las apuestas por este verano Eurovisión mejor que yo os lo cuento lo va a contar alguien que está allí en Lisboa nuestro compañero DJ de la Cadena Ser al discos

Voz 1 32:24 algo poco

Voz 1704 32:25 al público de la ruleta de la suerte los señores en frac que a de la Marcha Radetzky el Concierto de Año Nuevo así están los eurofans con Valle Fred totalmente enloquecidos Crazy crazy Chapman depositamos que la historia de amor entre ellos todos conecte más con el resto de países no parezca eso de airosa aún T dos son hotel no aparente ser tan sobria voy camino sobria quizá hay que incluir algo amiga Estu sombra Hey tu constantemente bossa incluir en la letra quizás en temas que conozca todo el mundo porque como Isabel Preysler necesitamos pozos por ello la delegación española está pensando atención introducir ligeros cambios en la canción para el último ensayo de viernes mil ochenta y cinco Change bueno yo me he tomado la infancia de aconsejarles que Amaya atención para que la canción triunfe de dar lo que Amaya cante pero como Amaia Montero que Alfred cante como Rafael y añadir otras voces que les he pasado una letras retoca sutilmente y con variaciones musicales reconocibles internacionalmente en la nación aumento pero vamos que sólo son imperceptibles hora urgió oye igual nos empeñamos en Eurovisión pero Eurovisión no está hecha para España como una fregona para Bertín no como una hamaca para aquí en África

Voz 4 33:36 así que por si acaso les he dicho que primen a cantar así tu canción dentro música atención

Voz 2 33:43 vale mucho

Voz 25 34:01 como Si Riera con los pies

Voz 1 34:11 a dejes visto defiende bien me lo estoy comenzamos dos conmigo

Voz 26 34:19 yo no

Voz 1 34:22 eh

Voz 27 34:27 cómo

Voz 28 34:32 no

Voz 2 34:42 la haré

Voz 29 34:50 de

Voz 2 34:57 el móvil

Voz 29 35:15 tú

Voz 2 35:20 yo Arnaiz

Voz 1201 35:26 yo creo que no podían el directo que ha hecho en directo a la base musical de modo que no puedo no puedo Melitón es tanto el listón está muy alto

Voz 2 35:44 bueno lo Freire no está mal

Voz 30 35:52 esto sería propiamente la clase de música ya sí sí el renquea te van a pillar bueno esto es la Creedence Vigo el va como decía Francino si si os habéis fijado en el efecto de guitarra que hay detrás es con el que ha comenzado es algo que se llama vibrato que lo conoce muy bien que se la vamos a veces habla muy bien el preguntes lo hace muy bien Raúl entonces el vibrato desistió de cordero no es injusticia sería

Voz 18 36:35 claro eso es como si nada

Voz 30 36:39 a la vez fuese la voz calabaza después pero para que se entienda bien lo que es el vibrato yo me he traído primero efectos de guitarra que increíblemente se nota más por ejemplo esta canción que me encanta miles de Crimson anclado que se llama de Tommy James

Voz 1201 36:51 hasta

Voz 31 36:54 aunque nada

Voz 2 36:58 la guitarra

Voz 31 36:59 sí

Voz 30 37:04 el vibrato nos gana más que un efecto qué hacemos con la voz normalmente que es natural pero que también se reproducen los instrumentos la guitarra por ejemplo que como sabéis es como si estuviéramos IVAJ hacemos el volumen rápidamente el chisme que tuviéramos a subir bajar el volumen haciéndolo onduladas y además lo puedes hacer ondulada la velocidad que va a canciones

Voz 1 37:20 además habrá sofisticado mucho hielo lo juntas con los pies por minuto y ya está

Voz 30 37:26 el caso es que esos fluctuaciones de volumen arriba y abajo el puedes hacer o con todo el acorde de la guitarra o no como hacía la Creedence con un solo de guitarra con una sola cuerda bueno pues es un efecto que se utiliza mucho más de lo que creemos es la típica cosa que os digo yo siempre fijados en los discos de las cosas que ocurren por detrás que ocurren muchas cosas muy peculiares que fijaos fijaos que dos hermanos hay otro cosa donde tú puedes meter un vibrato que es en un teclado por ejemplo el Riders on the Storm de los Doors empieza que tiene vibrato el teclado y tiene vibrato la guitarra

Voz 32 38:15 ves como fluctúa

Voz 30 38:31 ya veréis como la guitarra que va a contestar al cantante también tiene un un vibrato en el que sólo que va haciendo ahora cántabras mira os decía yo que además tienen que acompasar la velocidad de la canción que tengan porque no es lo mismo hacerlo vibraron de ahí VW no es lo mismo nada bueno puesto que te vas a parar claro pero es que sonaría muy raro el otro puede esas regular habrán los pedales bueno pues eso como decíamos antes pues ocurre también no solamente los teclados digamos un piano eléctrico de Rodes pero también puede hacer en el famoso jamón Dougherty que era el teclista que tenía Otis Redding también lo metía porque ahora tiene un pedal para activar desactivarlo

Voz 1 39:22 mira

Voz 30 39:30 bueno pues sabéis que se puede utilizar en varias cosas pero como decíamos antes lo divertida está en verlo en la voz porque hay que hacerlo de modo natural de modo mecánico por ejemplo Antony The Johnsons lo tiene muy marcados

Voz 35 39:40 en vez

Voz 0230 39:43 tú

Voz 36 39:46 no fue a eh

Voz 37 39:48 eh

Voz 38 39:54 sí somos junto con el timbre parte del tiempo

Voz 30 39:59 carrera estaba marcado el timbre es como el carné identidad de la voz para que no reconozca es cuándo estáis en casa si habla Francino hablo yo sea habrá sea quién sea bueno pues también modera mucho en el timbre como hagas tú los libretos no es muy personal de hecho a las canciones cambian mucho y el estilo si tú haces más vibrato menos va mucho en la intuición de cada uno por ejemplo el la versión original de Etta James de hola en inglés como tiene un poquito de vibrato pero no demasiado ella casi solamente hace vibrar las últimas partes de cada una de las frases como ves la que es muy habitual para alargar las frases de un modo bonito pues lo haces haciendo un poco de vibrato pero ahora vamos a poner la versión que hizo Beyoncé para una película en la que simulaba ser el Times iberos como ya hace casi vibrato todo el rato ir mucho más exagerados e hay mucha fluctuación entre la parte más baja el liderato en la parte más alta

Voz 10 40:58 Ana Abril

Voz 1 41:11 además ella hace otra cosa que

Voz 39 41:13 eh porque yo no lo sabía esto

Voz 30 41:15 mucha gente intercambiamos yo antes la palabra vibrato con la de tenemos lo para el tramo lo realmente lo que implica es que no solamente las fluctuaciones sean que vas cambiando un poquito de nota no como Ashley Bisbal que es hacer vibrar pero cambiando nuestras cambios de volumen hace las dos cosas cambio este volumen y cambios de nota seguido escuchando

Voz 10 41:36 Ruth

Voz 30 41:41 hace ligeras variaciones luego acordadas de este cantante que era muy peculiar Aaron Neville

Voz 40 41:48 aquí

Voz 2 41:50 eh

Voz 41 41:52 me encanta corderito es no te mata tendrá

Voz 30 42:15 como todas las cosas del mundo cuando las utilizas con exceso acaba siendo vicio verdad ya es un vicio

Voz 1 42:21 o sea que si tú cantas todas las canciones como

Voz 30 42:23 esto qué es lo que hacía ahora Neville acaba siendo una cosa molesta lo que les pasa a muchos cantantes tienen un rasgo de lo bonito que de repente ves a quererlo te cansas pero le das esta misma canción a Nina Simone y hace los vibrato solamente en ciertos momentos eligiendo los muy bien de menos intensidad y fijados con qué sensibilidad queda

Voz 42 42:56 marcha

Voz 30 43:00 muy poquito al final es muy bonito hay que saber elegir distribuirlo como hacia el obispo no Johnson hizo una versión de esta canción sí pero precisamente porque no tenía ese vibrato casi nadie atentos a cómo cantaba como hacía el vibrato Elvis Presley que yo creo que es el mejor de todos

Voz 1 43:18 sobre todo como alarga las frases sin que nos lo parezca

Voz 10 43:26 es muy ligero ruso

Voz 30 43:34 una Mariví una maravilla no solamente vale para cantar lento si tú lo haces además a tiempo medio ya es una maravilla

Voz 2 43:40 de algo Mazinho aquí