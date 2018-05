¿Dónde está el límite de Lebron James?

Voz 0200 00:00 hola Antoni Daimiel muy buenas qué tal buenas noches Manu pues aquí estamos en Girona hablando de fútbol Bono el con el entrenador y los jugadores ya hemos terminado pero temporada en el de Girona eh que gran temporada sí sí todo un ejemplo no de cómo responder sin perder ninguno de los valores que también le funcionaron en Segunda División responder a alto nivel competitivo en Primera sí señor eh

Voz 1375 00:36 oye cómo están los playoff como está Girona y cómo están los proyectos de la NBA

Voz 0200 00:39 parece que en las semifinales de conferencia mucho más decididas

Voz 1375 00:43 lo que igual esperaba no pues

Voz 0200 00:45 sí sí han ido más rápido de lo que se podía esperar desde algún cuatro cero tres tres uno no acto exacto el cuatro cero de Cleveland a Toronto otra vez eh arrasa Le Bron James a los Raptors a Snow Raptors que han ganado mucho en temporada regular en los últimos años Bono se puso tres cero Boston ganó el cuarto partido Philadelphia ahora juegan el quinto en en Boston esta noche se juegan eh bueno pues eh partidos de la Conferencia Oeste los quintos en Houston Houston Utah gana tres a uno Houston llenó clan eh al lado de San Francisco Golden State Warriors contra Nueva Orleans gana tres a uno gol no sé si Houston y Golden State favoritos acabó en este partido ganan esta noche pues ya pasarían a la final de Conferencia Oeste que yo creo empezaría el lunes e todavía no está confirmado et Is seguramente la final del Este Si va tan rápido gana Pagans Boston ganamos no empezaría el domingo esos

Voz 1375 01:37 bueno e le ha pasado alguna opción a Philadelphia imposible no

Voz 0200 01:41 bueno de ganar imposible sabes que nunca se ha levantado es hoy les a cero en contra en una eliminatoria al mejor de siete sí que sea forzado en tres ocasiones Un séptimo partido el equipo que iba perdiendo tres a cero Bono creo que tiene armas para hacerlo pero va a ser un ambiente muy duro para los Sixers de Boston no apoyando a los Celtics que es un equipo además heroico en su comportamiento en la pista tres

Voz 1375 02:05 no para Boston Si gana el siguiente partido a la final del Este donde ya está Cleveland en un equipo muy muy a la medida de lo de lo de Le Bron no a ese Bron mamaria aire por tierra Mariaire y los demás los banderilleros para que son muy buenos banderilleros pero sin una estrella que en otras ocasiones atendía elevarán al lado como Wade exhiben eh sin jugadores como como Irving que se marchó también a Boston yo creo que es un equipo muy a la medida de Le Bron no

Voz 0200 02:32 bueno los banderilleros ahora ya se han atrevido a más cosas no percibimos biznieta Toronto ya se dan una vuelta sobre sí mismos antes de colocar las mejillas porque Kevin Love que estaba por debajo de su nivel ha promediado veinte puntos contra Toronto por partido Corvette catorce Year Smith que ha hecho una gran defensa sobre De Rozan Se va a doce puntos por partido Jeff Green doce puntos George Hill cada vez jugando mejor el base en diez puntos con lo cual cada vez tiene más ayudas de Ebro pero efectivo ante Le Bron está por encima de todo eh va a ser su décima final de conferencia en doce años llevas años volviera final si lleva seis años consecutivos ganando por lo menos una eliminatoria cuatro cero

Voz 1375 03:10 es que los ves ahora mismo fíjate cómo empezaban los pedidos con tantas dudas pero los ves ahora mismo tiene pinta que puede ser los finalistas del es tan finalistas de la NBA de la Conferencia Este

Voz 0200 03:19 están creciendo hoy Ivonne pues habrá que ver si finalmente es un Boston Cleveland con sería ventaja de campo para Boston pero a lo mejor en en las apuestas le dan por el efecto Le Bron favorito a Cleveland

Voz 1375 03:30 ni en el Oeste tampoco le damos ninguna opción a Jutta que ha notado bastante la baja de Ricky Rubio no sé ya hemos algo de la Vuelta a Ricky nada no

Voz 0200 03:37 no no no sabemos todavía nada se juega a las dos de la madrugada eh yo creo que querían forzar o el propio Ricky sobre todo quería forzar jugar no ha jugado ni un solo partido de esta eliminatoria contra Houston ha tenido lesiones como Dante ex que estaba jugando muy bien defendiendo novena a Harden y tirando bien eh con buenos porcentajes a canasta también ha caído lesionado ella Rifai bossa teniendo problemas y bueno pues le ha costado salvo esa victoria competir a Utah Houston tiene una gran plantilla eh no ha jugado al cien por cien Nihat Demi Chris Paul y aún así bueno pues se han puesto Bono de tres a uno así que es muy difícil la sorpresa aquí en esa eliminatoria entre Golden Stade y peli Cannes pues lo mismo

Voz 1375 04:17 ahora por mucho a Anthony Davis mira Triguero lo están haciendo muy bien pero es muy difícil remontar a los a los actuales campeones desde tres uno bueno así están las cuatro series ahora mismo las dos semifinales del Este y las dos del Oeste en una semana en la que hay movimientos Antoni para ocupar ya banquillos por ejemplo de Nueva York de Fini si de echarlo

Voz 0200 04:32 si aquí nadie pierde tiempo muy no

Voz 1 04:34 Mayor ya tiene nuevo entrenador David Fish del el entrenador

Voz 0200 04:38 con el que tuvo problemas Marc Gasol esta temporada en Memphis que acabó destituido de de ese equipo Office del se compromete con los Knicks cocos como entrenador serbio pero que lleva dieciocho años trabajando en Estados Unidos que ganó el Eurobasket con Eslovenia entrenando a Don Chichén Draghi el nuevo entrenador jefe de Phoenix es el primer europeo nacido y criado en Europa eh que va ser entrenador jefe en la NBA

Voz 1 05:02 un entrenador de Nuevo Méjico

Voz 0200 05:05 Alburquerque James Borrego que ya fue entrenador en Orlando se ha comprometido con Charlotte aún así Atlanta Orlando Detroit y quién sabe si Toronto cuidado si acuden estar buscando entrenador bueno poner genial entrenador de Toronto así el mejor de la temporada regular y lo pueden largar hay mucha gente criticando al entrenador después de esta eliminatoria el cuatro cero de la derrota contra Cleveland cuatro de cocido ha escocido mucho e I

Voz 1375 05:29 montón de preguntas de los oyentes perdón ibamos

Voz 0200 05:32 eh villas de tiempos y que vamos con ellas que hay unas cuantas por aquí

Voz 2 05:35 dice Morales

Voz 1375 05:37 es M E en Twitter dando por hecho Anthony que la tipo ganará el premio al Jugador Más mejorado del año que no están de acuerdo es el máximo favorito es el máximo favorito que otros dos jugadores completarían ese podium desde el punto de vista

Voz 1 05:49 pues fue podría ser ya en Brown el jugador de Boston ir allí a lo mejor quien Capella el pivote de Houston

Voz 1375 05:56 ah pues mira el oyente dice Yale en Brown eh Steven Adams

Voz 0200 06:00 Steven Adams también aprovechaba a Capella tenido más

Voz 1375 06:03 impacto eh Javi tribal alta cinco dice Anthony no crees que Calderón se merece más minutos en estos play off con Cleveland

Voz 0200 06:10 bueno ahora ya ellos Gil está jugando y está jugando más es verdad ha querido el cuarto eh vaya sí sí el prime la ronda hay un momento cuando vuelve ellos Gil pero incluso antes de que vuelva hay un partido en el que ya no juega Calderón oí no sale de titular y es verdad que que no lo estaba haciendo mal no pero bueno ahí no están midiendo ya en este momento de la temporada merecimientos particulares por un jugador tienen que buscar química mezcla en el equipo y rendimiento global y es lo que yo creo que sí ha encontrado

Voz 2 06:38 en eh dice De Gea

Voz 1375 06:40 siete Viana eh hola Anthony la eliminatoria Celtis Sixers como como iría con Brad Stevens en otro banquillo gran propinó poner el de Celtics gran pregunta yo creo que es el

Voz 1 06:51 el el mejor entrenador ahora eh

Voz 0200 06:54 por la capacidad que ha demostrado ante las dificultades

Voz 3 06:58 eh en estos tiempos en la NBA diría al año

Voz 0200 07:00 pasado Yeste e Stevens y ha estado muy por encima de Pérez Brown entrenador de Filadelfia pero por lo menos en en ese partido en el tercero yo creo que hubiera ganado en Philadelphia Si hubiera tenido Stephen Salama en la banda

Voz 1375 07:14 bueno pues eh es esta la la pregunta de de sesenta y siete Bibiana en la repuesta de Antoni sobre el técnico de los Celtics el mejor técnico de la NBA ahora mismo para practicante para todo el mundo dice Capea cuarenta y uno en el nuevo formato de gala de premios de la NBA cuentan los play off para sumar méritos para los galos

Voz 0200 07:32 Juanes no no no se demorará lo las votaciones eh justo cuando acababa la temporada regular lo que pasa que bueno han decido hacer esta gala cuando ya está finalizada la temporada es un formato que hay gente a la que no le gusta porque se enfría mucha gente pero bueno después del draft pues llega a esa gala para dar los premios los premios ya están decididos pero bueno son secretos hasta que se haga salgan

Voz 1375 07:52 dice arroba justo ahorró ocho cinco tres cero dos nueve cuatro siete dice la idea de Silver comisionado de la NBA de que a los playoffs vayan los dieciséis mejores independientemente de la conferencia será haya cierto para la próxima temporada

Voz 0200 08:08 pues yo no lo descarto Manu porque yo tengo las sí que sería novedad si esto es una opinión mía muy particular de una lectura eh eh pensando en lo que pueda ocurrir eh yo creo que la NBA au Silver están pensando en la posibilidad de que Le Bron se vaya a los Lakers por ejemplo imagínate eh reforzaría más si se va a alguna otra estrella más del este al oeste reforzaría más los equipos el nivel competitivo del oeste y quedaría todavía más flojo el este ahora mismo todas las combinaciones de hipotética final de la NBA dicen que va a ganar el equipo del Oeste mostraban otro uno

Voz 1375 08:41 que el el finalista sea el que sea va ganará el del Oeste

Voz 0200 08:44 esos eh osea que podrían ser los dieciséis mejores no ocho del oeste y ocho decís la NBA y aún no lo descarto

Voz 1375 08:52 en una trampa un par de ellas más

Voz 4 08:53 que dice haber por ejemplo

Voz 1375 08:56 arroba Blas carril estás a favor o en contra del draft no te parece injusto que un jugador no pueda elegir libremente el equipo al que él se quiera ir bueno a ver yo estoy a favor del draft porque creo que la NBA es la com

Voz 0200 09:08 petición

Voz 1 09:10 digamos más solidaria a la hora de premiar a todo

Voz 0200 09:14 sus componentes idea repartir beneficios e ir provocar una competición lo más competitiva posible eh que es mejorable si pero yo creo que el draft es una gran medida que bueno pues en otras muchas competiciones deberían adoptar

Voz 1375 09:29 sería curioso que hubiera drama en Europa por ejemplo en el fútbol de imaginar que saliera libre este año en papel quién lo va a dónde va a ir o Asensio los jóvenes los jóvenes talentos del eso es lo que pasa

Voz 0200 09:37 imagínate ninguna menos en sólo en Champions imagínate Salim gran jugador joven el último el cuarto de la Liga española el Valencia tendría opción preferencial sobre esa gran estrella

Voz 1375 09:49 eso hace que prácticamente todos los equipos de la NBA haya una

Voz 0200 09:52 ahora en estrella en muchos de los equipos pero bueno que tiene

Voz 1375 09:54 procesos contra contras como decía este oyente también las dos últimas muy rápidas dice quiénes Xabi San Martín quiénes le pueden robar a Luka Doncic el número uno del draft de la NBA yo diría quién eh

Voz 0200 10:06 Don chiís puede ser número uno puede ser número dos en ese caso yo creo que sería el pívot De Andre Eaton pívot va va va a Meño de dos once qué jugadón Arizona le comparan con David Robinson eh cumplirá veinte años en julio hoy ha hecho una temporada tremenda veinte puntos doce rebotes dos tapones por partido curiosamente la agencia de representación de Doncic es la misma en Estados Unidos de este jugador

Voz 5 10:29 de hombre editor como se llama Bedera Sports digo digo el jugador jugador de André de André sí pues lo dos once por ciento dieciocho kilos Jo

Voz 1375 10:42 la madre de lo tiene mala pinta vale la última qué pasa con la línea de cuatro puntos dice eche Mario noventa y cuatro línea de cuatro puntos han sido sólo palabras o hay predisposición para hacerlo de verdad

Voz 0200 10:53 en la NBA FIBA una curiosidad Manu hoy estado en en Burgos la cancha donde entrena al Burgos estado tirando a canasta desde los seis setenta y cinco se dedicaba yo tenía mi distanciar a seis veinticinco más que el setenta dice José me quedo

Voz 1375 11:08 esa fue la no entiendo es vetado el paso para atrás

Voz 0200 11:10 me he puesto en distancia actual de NBA siete veinticinco Ivo madre mía lo lejos que está

Voz 3 11:15 imagínate si sí sí

Voz 0200 11:17 bueno pues subirá INE a cuatro puntos es que sería para Carrie dos más no eh exacto eh yo creo que eso no va a ocurrir de momento en los próximos años lo que sí tienen que plantear sus están planteando es alargar la distancia para que se separan un poco más otra vez los porcentajes de acierto de triples y tiros

Voz 1375 11:34 pues nada de momento parece que tendrá que esperar esa línea de cuatro tiene espacio esta noche en honor

Voz 0200 11:39 no no no está noche veré alguno oí Bono esperando a ver qué ocurre no y sobre todo si el jueves hay partido sólo ocurrirá si hoy gana Utah o Nueva Orleans esos a las dos de la mañana juega a gusto eh

Voz 1375 11:51 yo estoy contra Utah sigan a Houston a la final y a las cuatro y media juega contra Fèlix ganadores la relacionar un abrazo y un placer Anthony