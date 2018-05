El orden del tiempo

Voz 1071 00:00 qué tal buenas noches que es miércoles primero

Voz 1 00:02 pasos perdidos de la semana no eso es hemos recuperado

Voz 1071 00:05 si algún día festivo que por ahí bueno ayer salió el CIS y hoy Albert Rivera ha dicho que rompe con Rajoy quizá no tienen a Kabir una cosa con la otra y sólo es el tiempo que sea puesto ordenar las cosas las ha dejado en concreto en este orden verán una vez que Ciudadanos ha mantenido al PP en la Comunidad de Madrid ha dado a Rajoy sus presupuestos Ciudadanos rompe con el PP en aquello lo que no discrepaban que era Catalunya ruptura puede parecer por tanto una palabra pues hombre exagerada pero es la que ha utilizado el propio Albert Rivera que ha salido del hemiciclo exhibiendo enfado hasta aquí hemos llegado

Voz 2 00:33 sí lo digo muy claro porque me parece que hasta aquí hemos llegado con esta posición absolutamente displicente muchas veces y mirar

Voz 1071 00:40 qué hace el Gobierno se extrañaba han por la contundencia de Ciudadanos a primera hora justo en este momento pero ha resultado muy llamativo que Rivera que siempre incide en cómo aplica la Constitución haya dejado incluso esta frase en la tribuna del Congreso miro porque es llamativa crea diga Rivera sobre la aplicación de la Constitución

Voz 3 00:56 actúe ir recurra ante el Tribunal Constitucional sino si no es así no explíquenos porque usted no piensa hacerlo si lo hace tiene nuestro apoyo si no lo hace no podrá contar con nuestro apoyo para aplicar la Constitución en Cataluña

Voz 1071 01:08 no podrá contar con nuestro apoyo para aplicar la Constitución en Cataluña letona en fin ruptura decíamos es una palabra dolorosa que no necesita explicación cuando una relación Se rompe rompe y nadie tiene preguntas al respecto observen sino las rupturas de verdad que son las que se producen dentro de los partidos Santamaría hay Cospedal Sánchez y Díaz Iglesias y Errejón pero esto qué significa que significa romper sobre Cataluña se preguntaban hoy a los diputados de Ciudadanos porque no estaba nada claro a qué se referían con eso de romper

Voz 4 01:38 y creo que esto no le he dado todo esto les puede perder hacer perder votos y hacer que mucha gente no se lo tome en serio porque ve que está usted de aprovecha Tegui en un temer

Voz 1071 01:47 fue el CIS y hoy Rajoy ha llamado a Rivera aprovecha Tegui que es la manera vasca de llamar a alguien aprovechado ha sido un doble golpe contestara Rivera con una palabra que a lo mejor Rajoy escuchó de boca del PNV mientras le daba lo que Ciudadanos no quería que le diera el tiempo en fin acabado por ordenar las cosas y a menudo hasta las precipita ahí tienen a Rajoy y Rivera metidos en un lenguaje que cualquiera diría que es de campaña electoral no porque no es tiempo

Voz 5 02:12 estamos lejos de unas elecciones la gente no está ni tiene por qué estar en eso el Gobierno

Voz 1071 02:17 tampoco nosotros ahora tenemos pues sólo faltaba el Gobierno no esperaba este contratiempo por Cataluña en el Congreso esta mañana la sesión de control el Gobierno esperaba que el atacaran por donde siempre por la corrupción pero eso a Rajoy ya le da igual corrupción dice es lo que tienen los demás

Voz 6 02:33 también puede ocurrir que esté pretenda con sus cuestiones que yo hable del becario que cobró sin aparecer por la Universidad al que luego usted ha impuesto como candidato a me decía Rajoy Iglesias

Voz 1071 02:46 o podría esperar al Gobierno que le atacaron por la manipulación en Televisión Española y esa revuelta de esos trabajadores que se han levantado para defender un servicio que en realidad es de todos nosotros pero es al Gobierno puesto importaba relativamente

Voz 6 02:58 a lo mejor a usted no me gustan informativo Mine puede cambiar de cadena osea tenemos libertad en España

Voz 7 03:04 es que es así es el punto de vista de nuestro ministro