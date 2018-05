¿Puede bloqueranos la obsesión por llegar al orgasmo?

Voz 1 00:00 no

Voz 0401 00:39 es que tenemos muchas veces Se Si nos corremos cuando nos tenemos que correr os Si tenemos alguna posibilidad de alcanzar ese éxtasis estas dudas eh hay que parece que que que son absurdas que solamente se les hace la gente que empieza a tener relaciones sexuales engañen se es una de esas posibilidades que puede surgir cuando menos te lo esperas no es frecuente pero sucede el caso es que no no una consulta a través de Contigo Dentro de arroba Cadena Ser punto com de una mujer que nos contaba que tenía cuarenta y tres años que llegaba con su pareja algo más de doce años y aunque consideraba que estaba enamorada lo amaba con todo el alma le estará pasando algo extraño para solucionar el problema de esta oyente pues hemos llamado a Marta Ibáñez responsable de vida sexual y pareja punto com pero aunque lo que es es psicóloga sexóloga y terapeuta de pareja buenas noches Marta Carmena estar aquí oye lo de no sé si me tengo que correr no pasa muy a menudo plantearnos esa duda sí claro

Voz 5 01:46 qué ocurre que si te has corrido o que si tienes no te si cuando correr M correré me corrija bueno total

Voz 0401 01:51 sí sí sí nos angustia total claro ahí ya fuera porque además nos pasa muy a menudo es decir es esa que pasa con relativa frecuencia eso de que intentas correr te y no puedes eso de que empiezan a detectar que oye llevo ya un buen rato aquí haciendo todo y poniendo todo de mi parte

Voz 5 02:08 no lo consigo yo creo que sí normalmente o casi siempre tienes orgasmo si bien pues no al día que no llega o no llega así Chin pum pero claro si Undiano llegas al día siguiente tampoco al día siguiente parece que tampoco juega pues ya empiezas a preocuparte ella cada vez que estás teniendo relaciones sexuales estás pensando pero voy a llegar

Voz 6 02:28 me ha roto algo veinte que lo que no funciona se me desconecta claro pues como te contaba

Voz 0401 02:33 ahí como les contaba a nuestros oyentes nos llegó un mensaje a Contigo Dentro arroba Cadena Ser punto com de una mujer que de cuarenta y tres años y que lleva doce años con su pareja que está terriblemente enamorada pero fíjate nos dice tenemos sexo regularmente pero nunca consigo correr mi te puedo prometer y prometo que la mayoría de las veces disfruto muchísimo dependiendo del momento hasta me pongo pero muy muy cachondo no sean han orgasmo puesto que cuando yo me más turbo me corro enseguida no sé a qué es debido puesto que yo intento concentrarme muchísimo ya dices me quedo una décima de segundo pero nada no hay manera al principio me preguntaba si era yo la que tenía ese problema porque la verdad Ledezma y le he dicho ya a mi pareja que lo he tenido siempre con otras parejas lo que pasa es que ya lo empieza a dar mucha importancia yo disfruto igual pero seamos sinceras igual no es a mí me gustaría también correr me con él te parece que es frecuente que pueda pasar eso Quini nunca consigas correcto con tu pareja mucho mucho mucho que hacemos se tenemos este problema no corremos cuando estamos solas pero en unos corremos cuando estamos con nuestra pareja hay encima estamos enamoradas

Voz 5 03:45 me pareció curioso lo de lo de la me lo hacen a mí también mucho en los pacientes de justificar me mucho lo de estoy muy enamorada es como no tiene nada que ver

Voz 6 03:54 también puede casta caer de mal podría tener un orgasmo

Voz 5 03:59 a ver en el caso de que la mujer como ha hecho ese llega al orgasmo ella sola pero no llega la pareja aquí puede haber dos dos dos factores que puedan estar complicando la técnica la técnica es decir el hecho de que de que no funcionen de casi así lo consigan se ha cerrado así no yo creo que se le ha complicado con el tema de bueno de ya está ella misma la puesto no me concentro mucho ya es que no es que no te tienes que concede y tal pero pero tenemos que concentrarnos no podemos empiezas a obsesionarse en que debe Syed piernas abiertas encima de los

Voz 0401 04:34 sombras de quién tengan que estar venga venga por favor por entonces ya te empiezan

Voz 5 04:38 a a rayar muchísimo normales sacar lo que pasa pero que ahí está la clave no

Voz 0401 04:43 no obstante no deberíamos concentrarnos no me te preocupa algo te concentras nos dices que seguramente lo que le pasa esta está oyente es que la manera que tienen de de tener relaciones sexuales no sean lo más apropiada por dónde tienen que empezar

Voz 5 04:56 vale para empezar igual ha dicho ha dicho que no tenía orgasmos con otras parejas o qué es lo que le he dicho a su pareja le he dicho que nunca había tenido orgasmos con anteriores parejas esto es si esto sigue pero sí les ampara

Voz 0401 05:07 ella reconoce que con sus parejas no suele tener orgasmos o que no ha tenido orgasmos nunca pero que ya cuando se masturbaba

Voz 5 05:15 sí es decir me tengo cogido el truco de la el truco pero mi pareja nada vale pues que puede hacer a lo mejor le está haciendo poco caso al clítoris a veces las mujeres nos empeñamos en tener orgasmos en la penetración solamente con la estimulación o casi todo con estimulación vaginal y es bastante complicado orgasmos y vamos

Voz 0401 05:40 explicar un poco que el clítoris además de esa Pepi ya que que surge por dentro tienen sus propios tentáculos que son eso los que abrigan por así decirlo están dentro de la vagina y lo que hacen es que efectivamente puede es tener orgasmos durante la penetración pero realmente lo que te está provocando ese orgasmos sigue siendo el tú abogan porque vayamos directamente a intentar que sea en ese clítoris

Voz 5 06:08 claro osea las raíces del clítoris es verdad que abarcan mucha parte de la vulva rodean la vagina pero hay partes más sensibles lo que pueden dar más placer a una mujer a otra mujer en la parte de esa plantilla quedemos por fuera es la parte más Comas terminaciones nerviosas el resto tiene muchas terminaciones nerviosas a lo mejor el punto día arriba entre tal y cual me gusta mi atinó ya entiendo clítoris son iguales nuestra percepción del placer un montón de cosas entonces hay que explorar más alrededor de ese clítoris y a lo mejor sería muy buena idea Si ellas llega al orgasmo masturbándose ella entiendo o supongo que por por estimulación clítoris pues ella misma que se masturbaba mientras hay penetración por parte de su pareja introduciendo juguetes sexuales en estos casos como lo ves si perfecto

Voz 0401 06:57 vibradores sí sí porque yo estoy piensan así en esos clítoris dentro de la vagina que la única manera a veces de estimular lo a mí no me queda otra que sea con vibrador sí

Voz 5 07:07 bueno o con la mano sí claro sí sí pero lo vibra dels está muy bien porque además mantener el ritmo y la rapidez vamos entonces es bastante

Voz 0401 07:15 te perdiste una una conversación la semana pasada eh sí tuvimos una gran conversación sobre pero tengamos una gran conversación sobre liberadores y demás pero entre él y yo que es lo más fascinante la que esto es lo más factible es vamos para contrastar nuestras cositas bueno porque yo decía que por supuesto prefería un vibrador ondeando claro es que en el momento fatídico muy bien pero para eso pues es pues tengo unos calabacines estupendo maravillosas pero es que que que yo pedía un poquitín más

Voz 6 07:42 bueno algo de algo que no te de él

Voz 0401 07:45 es como en el caso es que nuestra nuestra oyente sigue diciendo que ahora viene la otra parte y es que hace un par de años hace un par de años coincidió con su ex o resulte Le le despierta muchísimo morbo dice desde entonces Nos hemos regularmente para echar un polvo es sólo y exclusivamente sexo mucho mucho muchísimo morbo porque te digo yo sigo enamorada de mi marido el caso es que tampoco consigo quedarme con mi ex ni siquiera con el morbo pero tampoco puedo dejar de verlo bonito paquete es una bomba de relojería entre las piernas

Voz 5 08:27 claro claro el punto a mejor de morbo no que a lo mejor con su humanidad pues daba bueno por lo que sea se ha perdido no se punto ahí de peligro pero tampoco logra correrse

Voz 0401 08:35 claro que lo cual deduce es porque claro que tú con tu pareja no consigas tener una complicidad sexual sea una pareja de un momento o sea una pareja como ella que lleva doce años con con con su esposo por el hecho de que tú no te corres con esa pareja el hecho de que haya muchísimo más morbo puede favorecer que haya más excitación puede favorecer que tenga más orgasmos puede favorecer hago lo que me resulta muy curioso es que cada uno tiene relaciones sexuales es manera Nole funciona con su pareja tampoco le funcionan con él

Voz 5 09:10 claro es que si dijéramos que con él con el ex si tiene más morbo se excita más efectivamente sí que llega al orgasmo pues diríamos juegos entonces es que con tu marido a lo mejor no te excita suficiente por lo que sea pero sí tampoco es es entonces no es una cuestión de excitación realmente es una cuestión de técnica de la cuestión de técnica sobre todo lo que habíamos dicho al principio de la concentración de de no tener que es muy difícil centrarte en el en el problema en lo que está preocupando en ese momento entonces tendría que conseguir olvidarse de que tiene que tener largas

Voz 0401 09:41 vale dejarse un poquito más llevar sabes lo que pasa que realmente me resulta muy difícil porque yo que soy una persona cuadriculada Hay que voy explicó a todos sitios y que necesita en mi casa me llaman aparato directamente porque más encima soy muy torpe no pero cómo consigues llegara un proceso de la John o realmente a esta mujer Le preocupa este problema es que seguramente cada vez que se mete en la cama ya está como hostias no me he a correr no voy a correr no voy a correr no voy a correr existe alguna técnica por mínima que sea para desconectar manifestaron así

Voz 7 10:17 sí

Voz 0401 10:19 y eso en qué consiste en que la SEC

Voz 5 10:21 tampoco Domecq que tampoco me quiero meter en cambio sólo once varas porque no son ninguna espera yo les recomiendo en en la consulta mucho pero bueno que te explico lo que es la cago por siete partes pero bueno bueno básicamente es meditación entonces lo que lo que ayuda la técnica en Funes es a aumentar la capacidad atención entonces digamos que ella cuando están las relaciones sexuales debería estar centrada en los estímulos sexuales que está recibiendo que por lo tanto lo aumenta la excitación es decir la posibilidad de de tener un orgasmo lo que hace es desviar su atención no llego al orgasmo no me voy a correr se me va a ir tal y cual entonces aumentando esta atención duraría llevarla al a donde él quiere

Voz 0401 10:59 pero me estás diciendo explícitamente que mientras por ejemplo me están haciendo sexo oral que yo yo que sé pues me imagine como esa lengua va discurriendo por mi clítoris no sé si fuera así ya sea de prestar atención exactamente a lo que me está sucediendo in no lo que quiero provocar exactamente

Voz 5 11:15 lo que pasa es que claro como es difícil porque no tenemos capacidad atención por los os recomiendo la práctica del lunes como meditación como una como una práctica diaria que al final aumenta tu capacidad para poder hacer eso porque es que no podemos en cuanto a las preocupa algo es que va todo el tiempo perdemos la capacidad sensitiva acelerados luego claro es que tenemos la cabeza en otra parte totalmente hay que estar más más hay más presentes el momento presente es muy importante no en no voy a llegar al orgasmo dentro de cinco minutos es no no ahora mismo estoy disfrutando no es fácil tampoco no hay fórmulas mágicas

Voz 0401 11:51 esta mujer que dice que tiene cuarenta y tres años y que lleva con su pareja doce años estamos hablando de que a lo mejor tienen un problema de técnica un pasito más de imagínate que es que es que es así como saben hacer sexo donde se puede aprender un poquito más

Voz 5 12:08 bueno puedes irá atrape parejado terapia sexual y es la manera de la verdad es que yo creo que es lo ideal en un problema que te lleva durando tanto tiempo acudieron terapeutas sexuales lo mejor que puedes hacer porque ya en dramas en tu caso

Voz 0401 12:21 la necesidad de de la implicación de mi pareja en este proceso de vente conmigo porque aunque soy yo la que no se corre necesito que expresa

Voz 5 12:29 esta terapia totalmente totalmente de hecho una de las cosas que se les enseña allí es la anatomía sexual femenina en concreto tienen que aprender los dos porque claro si íbamos a los mismos a lo mismo va a llevar al mismo resultado

Voz 0401 12:41 compartir qué bonito ergo claro fue es Marta Ibáñez me me asustó un poco que que lo de obsesionarme no sea algo tan frecuente como tú tú me dices pero me gusta mucho más haber encontrado una mínima soluciona al problema de de está oyente Jan de tantas personas porque reconozco que a veces aunque tengas una amante fantástico fabuloso

Voz 4 13:10 qué coño parvovirus muchísimas gracias

Voz 9 14:20 ah