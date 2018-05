¿Cuál es el origen de las palabras sexuales?

Voz 0401 00:00 no sé si recuerdan hace un tiempo que tuvimos listo que todo lo sabe nuestro programa contándonos unas cuantas cositas sobre el origen de las palabras en aquel momento no estuvimos que centrar en el sexo que no es precisamente el eje principal de ese libro sin embargo en aquella entrevista yo anime a Alfred López que es ese listo magnífico a que persiste animado escribía un libro en el que solo hablase de sexo ha hecho caso ya está listo que todos lo sabe de sexo buenas noches desde

Voz 2 00:49 la de Barcelona al fair López muy buenas noches Elia que estar como estábamos

Voz 0401 00:54 tinte centrarse sólo en sexo

Voz 2 00:56 pues si te hice caso fui muy buen muchacho te hice caso me puse a trabajar a más de dos años trabajando ya tenía alguna cosita recopiladas pero no para un libro y me puse a ello y mira aquí lo tiene

Voz 0401 01:13 que cuesta tanto hablar de sexo o encontrar la información de sexo que nos cuenten las cosas que tiene que ver sobre el origen del sexo por qué nos cuesta tanto Alfred

Voz 2 01:25 sí mira hay mucho mucho publicado de sexo pero es muy disperso y muy disperso de ahí de lo que es novela erótica a y lo que es sexo puro y duro hay Anatomía del sexo pero el chascarrillo la anécdota la etimología hay muy poco está todo muy disperso y entonces no he sido capaz de encontrar una una obra Un libro donde los reuniese todo donde diez un poquito de información de todo hay ciencia cotidiana hay anécdotas y curiosidades etimologías etcétera y creo que no está y lo hiciste tú sí creo que eso está mal dicho pone parte pero creo que me ha salido bastante

Voz 3 02:07 de Redondo y Lucy es que si no lo digo yo no

Voz 0401 02:09 no hay casi porque no se animan a hacerlo porque no quieren porque no pueden encontrar pero tú te has animado y lo has hecho y ha sido un trabajo duro pero pero ya está en las librerías de dónde te nutre es para poder recopilar todas estas definiciones entiendo que encontrar el origen de la palabra tabú a lo mejor es más fácil pero es que tú en tu libro desmonta el tema del escudo la eyaculación femenina quién te ilustran

Voz 2 02:37 pues buscando mucho y ya te digo he estado más de dos años buscando desde la aquella entrevista que por cierto lo tengo que decir porque antes de contestarte tú eres la prologuista del libro es que lo tengo que decir porque como fuistes quién me animó quién no mejor podía ser la prologuista de libro yo ahora volvemos donde menús otro me nutria buscando muchísimo ya llevo muchos años trabajando dedicándome a esto de de de la búsqueda del dato curioso tengo mi séptimo logos de cabecera mil científicos de cabecera historiadores Mis libros mis búsqueda ya se las palabras graves he leído mucho claro he practicado menos porque no tenía tanto por mí

Voz 0401 03:21 claro ten en cuenta que los trabajos de investigación pues eso llevan demasiado trabajo que se lo digan a Cristina Cifuentes un cuál es el origen de la palabra tabú Cuéntame octavo

Voz 2 03:34 pues esto dicen que viene de del rango de o da Polinesia de cuando viajó por allí Cook en el que se encontró que ésta era la palabra que no era tabú sino era tabú que utilizaban los oriundos para decir o referirse a aquellas cosas que estaban prohibidas nombrar tocar usar etcétera ya que el que así a una de estas cosas pues moría en lo trajo el el CUC lo trajo hacia Europa en inglés le pusieron el nombre tabú Ocean los como eso es ir pues bueno

Voz 0401 04:12 ayer fue Wakaso sí dio origen a tabú que bueno me ha encantado que venga de desde tan lejos para algo tan tan gráfico bueno cuenta porque desmonta las bastante de la eyaculación femenina

Voz 2 04:28 sí sí porque bueno una de las que se ha puesto de moda ese es el esquí RSE se que es ese chorro que sale algunas veces sobretodo mucho en algunas películas que se han puesto muy de moda vídeos no de mujeres que tienen unas adhesiones bestiales iba en las qué pues bueno se ve que padece allí es un persona entonces Un grupo de científicos que dijeron a ver cómo puede ser que está esta mujer S de esta manera tan bestia se conocía que te habían unas glándulas la Bartoli N que era las que producen que toda aquella parte la vagina esté bien ubicada y luego las las de es que en que eran las que producen que no no lo tienen todas las mujeres que las que produce una eyaculación pero empieza a mirar cogieron un grupo de de de porno Stars que se prestaron para ello a un grupo de científicos franceses la S A a través bueno de hacerles unas cuantas pruebas y tal pudieron comprobar que ese líquido lo venía de gente de la vejiga y además estaba luego dan a tras analizarlo

Voz 4 05:37 eh era habían visto queda orina entonces ahí hay tiene éxito de trampa

Voz 0401 05:43 sí pero fíjate nos hemos tenido que inventar una eyaculación para justificar algo que ya existe que es la lluvia dorada

Voz 2 05:51 sí sí sí la la la lluvia dorada que además proviene de de un mito bueno de la mitología griega ella es que había un una una fábula que es explicaba que eh que era la hija del Rey Argos pues fue en en Serrada por su propio padre porque le habían dicho el oráculo que el hijo de ésta

Voz 4 06:15 la mataría al a a Argos no

Voz 2 06:19 a este para evitar que su hija tuviese una descendencia pues la encerró en una en una jaula de bronce pero el dios seus se ve que es en capricho de de la niña asegura que acudan a ir dije como la puedo fecunda pues convirtiendo me en una lluvia dorada yo viendo a través de los barrotes esa fábula esa lluvia dorada que parecía pues eso que recuerda a la orina y aunque era era lluvia de oro porque era del Dios Seu lo que dio luego el nombre hay lluvia Dorado

Voz 0401 06:49 no pero no canta tengo que decir

Voz 2 06:52 que según la esta fábula Dana eh quedó encinta quedó embarazada tuvo un hijo el famoso Perseo accidentalmente tal y como marco el oráculo mató a su abuelo la crisis y para qué

Voz 0401 07:06 has espera que te FIES oye Alfred en este programa hablamos e intentamos hablar bastante fetichismo in ya está listo que todo lo sabe de sexo hay muchas explicaciones de este tema crees que si se conocieran otras sexualidad es las las menos convencionales si se hablara más de ella pues así como lo haces tú con ese respeto sabríamos vas mejor de sexo

Voz 2 07:30 sí evidentemente estamos aún en parvulario de de sexo son muy pocos los programas de sexo que hay de radio de televisión tú tú recuerdas todos los programas de sexo en televisión que han habido yo mismo desde que

Voz 0401 07:45 bueno a ver bueno Lorena Berdún que claro es que para mi generación la mítica es Lorena Berdún que del maravilloso con Josep Tomàs incluso está te acuerdas también entonces sí pero es verdad

Voz 2 08:00 cuenta poquísimos y Radio también ahí

Voz 0401 08:03 hicimos hayan Tabaré Billy en es Radio

Voz 2 08:06 en Cataluña me parece que hay otros que son las mil y una ni ni de una ni aquí yo creo que nosotras ya hay poquísimas cultura parece que es todo es lo que es sexo escandaliza mucho o escandalizó demasiado o hay demasiado porque más que escandalizar hay mucha falsa moral porque luego lo más consumido en Internet la es el sexo no es bueno

Voz 0401 08:30 con lo cual bien nos vendría bien nos vendría una interacción y tu libro es de verdad a mí me parece sobre todo lo que me ha parecido su libro muy didáctico porque por ejemplo te voy a contar una cosa que no sé si tú lo sabes pero espero que espero que cuando lo esté presentando lo cuentes que tú hablas del clítoris vale entonces bueno el clítoris no se menciona en un solo libro de colegio de los que llegan a los colegios en este país tú tienes hijos

Voz 2 09:00 tengo dos hijas entonces granjas

Voz 3 09:03 le mayores ya que le perdone Belén Belén lentos libros si le leen mis libros sí

Voz 2 09:10 o eso espero eso espero regalar cada una son mayores son mayores tiene veintisiete la otra cine Veintitrés

Voz 0401 09:18 bueno ya tus hijas seguramente lo tengan ya controlado vete tú te imaginas tú te imaginas el hecho de que tu libro que lo puede leer perfectamente un chaval de dieciséis años va a atender además muchísimo o una chavala esa chavala cuando descubra que en sus libros de colegio nadie menciona un órgano que solamente existe para dar placer tú te preocupas en nombrarlo

Voz 2 09:41 sí lo nombro y hablo de él y habló además del tamaño de capítulos llama el tamaño importa en que llene el que hablo que además fue escuchando también este programa donde también mis pide para esa entrada en el que explicaba la forma de horquilla que que Kevin De niña a así que por eso también los debo muchísimo muy lo debido a que también me me he nutrido de muchísimas fuentes tengo que decir que al final del libro hay todas las fuentes de consultas todas por escrito pero es que luego la página de después está el código QR en el que todo el mundo puede acceder a un PDF con veintiocho páginas sólo pesa un mega tranquilos con todas las entradas título por título ir debajo de cada cada título todos los enlaces a todas las fuentes de consulta incluso libros que he leído aquellos que se pueden incluso descargar gratuita ilegalmente se pueden descargar

Voz 0401 10:36 es de verdad de verdad insisto es el libro el que de consulta que deberíamos tener prácticamente y además te ríes y te lo pasas bien oye de todas formas tengo que decir una cosa quién te ha nutrido para contarte que existen en Japón que en Japón existieron máquinas expendedoras de bragas usadas porque sabes lo que pasa que aquí nos lo desmintió Sete el japonés porque nos contó que era más una leyenda urbana que lo que sí que era cierto es que en algunas tiendas se vendían bragas manchadas pero no eran manchadas por flujos sino con manchas que simulaban todos esos flujos pero como nosotros no sabemos y eso es lo que tu dices o lo que dice él para cómo listo del delito que todos lo sabe ya va por la sexta edición como de este vas a llegar seguro vamos a investigar un poco más a ver quién de los dos tiene razón porque desde luego para ser una leyenda urbana ha cogido una fuerza muy potente

Voz 2 11:43 caramba amén ahora me dejas parado porque además también consulté va todo lo que tiene relación a a Japón en el libro me lo dijo mi amigo de Japón negando del blog ponían

Voz 0401 11:56 pues Luis sietes deja ponía de Japón y Ximo saque

Voz 3 11:59 lucha de japonés

Voz 2 12:02 le pregunte y también habló de aquel a aquella ceremonia que se hace por la calle paseando el el el el pene gigante y tal y me estuvo contando historias lo de su sushi es que ese come que que comían sobre sobre el cuerpo de humo sobre mujeres desnudas Domenech nutrir de esto ya mejora

Voz 0401 12:22 va a ver qué me me lo pueden haber me pueden haber con alguno a tu amigo pero también

Voz 3 12:27 estuve buscando yo estuve mirando y tal y claro me me lleva

Voz 0401 12:31 de ocho años que te lleva del digo Luise te llevan muchísimos muchísimos años yendo dice que el jamás las ha visto qué es más una leyenda urbana que se inventó algún periodista ganas de contar cositas

Voz 2 12:45 con lo que yo que sé que actualmente sí que no habían en de esas máquinas porque se habían prohibido que desde León te juro te juro que me voy a poner a investigar más Icomos sacaré una segunda edición ojalá vas salir

Voz 3 13:01 el mínimo

Voz 0401 13:04 mínimo vas a estar en cinco dentro de muy pronto es maravilloso libro de verdad fáctica muchísimas gracias alcen López el listo que todos lo sabe por seguir descubriendo nos el origen de la etimología la etimología de las frases hechas de las palabras de los chascarrillos y de los de lo que aprendemos en la calle me ha encantado aprender tantísimo contigo y aprender de sexo