Voz 1 00:00 no está mal el crío

Voz 0401 00:12 lo hemos hablado muchas veces cuando aparecen los problemas médicos el sexo es de las primeras cosas que se consideran prescindibles y aunque su necesidad para la supervivencia es cuestionable es uno de los factores que Max más condicionan la calidad de vida que ocurre con los pacientes de cáncer no lo recordó un correo que recibimos en Contigo Dentro a arroba Cadena Ser punto com sugería que hablásemos de las relaciones sexuales en las personas que padecen o han padecido cáncer y que por culpa de los tratamientos recibidos cirugía quimioterapia o radioterapia tienen dificultades para mantener un sexo tan bueno como el que tenían antes de enfermar siempre decimos cuanto aprendemos de nuestros oyentes pero en este caso aún más porque el Mel lo filmaba José Antonio Santiago Crespo jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca y esta noche se encuentra allí en SER Cuenca buenas noches

Voz 1204 01:12 buenas noches doctor

Voz 0401 01:15 hasta qué punto los tratamientos de cáncer afectan a la sexualidad hablemos claro

Voz 1204 01:20 vamos a ver en este momento desgraciadamente no tenemos una estadística real pero sí que se calcula que en cuarenta y un cien por cien de los pacientes que lo han padecido cáncer dependiendo del tipo de cáncer la localización del mismo de los tratamientos que han recibido tienen alteraciones en su hubiera sexual culpa de esto estamos hablando en España de casi un millón y medio de supervivientes de cáncer

Voz 0401 01:41 por qué cree que no se habla de la sexualidad en en las enfermedades porque porque presten dimos tan tan pronto del sexo evidentemente porque queremos salvarnos y queremos vivir pero el sexo es vida porque no hablamos de ello

Voz 1204 01:54 porque muchas veces cuando hablamos de cáncer lo acabamos de superviviencia así con el sobrevivir es suficiente y la vida son muchas más cosas es en la vida siempre hay que plantearse todos los aspectos no solamente el físico sino psicológico social el el propio las propias relaciones personales dentro de ellas evidentemente la vida sexual que forma parte de cualquier salud de cualquier persona pero muchas veces nos quedamos en en la sensación de que con sobrevivir es suficiente inglés hay que volver otra vez a vivir

Voz 0401 02:22 me dice usted que entre un cuarenta de un cien por cien de las personas que que han padece que que han padecido un cáncer haberlo entendido bien ha tenido problemas en sus relaciones sexuales están pasando un porcentaje altísimo

Voz 1204 02:34 sí señor bastante bastante elevado y además persistente muchas veces en el tiempo dependiendo muchas veces de los tratamientos recibidos a las alteraciones que tienen desgraciadamente muchas veces silenciado porque una de las cosas más curiosas que me me pasa la consulta es que los pacientes no me lo mencionan quizás incluso por el hecho de que yo soy hombre irá un poco de vergüenza sobre todo entre algunas personas tras el comentario esta pisto de este tipo de aspectos no mencionan sus trastornos y a veces tienes que ir a preguntarles porque además sabiendo el tipo de tratamiento que han recibido localización de tumor es muy probable que tenga alteraciones y cuando le preguntan ellos mismos reconocen ese tipo de problemas pero no es fácil que ellos mismos ahora en esa conversación con lo cual dificulta todavía más el el hecho de poder poner remedio o poner algún tipo de tratamiento que pueda mejorar esas relaciones

Voz 0401 03:18 usted ha detectado usted doctor que que eso ocurra también cuando que la interlocutora es una mujer

Voz 1204 03:25 pues afortunadamente para mí compañeras porque además yo trabajo servicio en la mayor parte de las personas que trabajan en el son mujeres sí que he descubierto que es más fácil que manifieste en este tipo de trastornos hacia una mujer que si el médico es un hombre eso sí que es cierto es más pacientes menos que por circunstancias en algún momento ha sido valorados pero también compañeras Xi'an les han comentado los han detectado este tipo de problemas que a mí después a veces incluso daños Jamal también manifestó todo

Voz 0401 03:49 como decíamos antes entre un cuarenta y un cien por cien de las personas que han padecido cáncer ha tenido dificultad en en en su vida sexual eso te tendríamos que volver a educarlos es decir yo estoy imagínese que yo tengo un cáncer estoy pasando un tratamiento de radioterapia o quimioterapia Mi vida sexual se viene si viene tras tocada en en este programa hemos hablado por ejemplo del cáncer de útero cuáles son las consecuencias como queda como queda ese órgano como queda prácticamente necrosis ubicado en los han contado las las enfermas tenemos querría aprender nuestra sexualidad después de haber pasado por una enfermedad tan dura hay tan difícil como el cáncer

Voz 1204 04:31 pues en principio sí hay que aprenderlo por parte tanto de la padece como de la pareja de esa persona en primer lugar porque hay una serie de trastornos que son además algunos los más frecuentes como simplemente la pérdida de de la de la libido la pérdida del apetito sexual y eso es algo que ocurre con muchísima frecuencia y que muchas veces los pacientes si no lo preguntan no entienden hasta qué punto es normal y eso también lo tiene que tener la otra pareja por otro lado hay una serie de trastornos en la zona sobre todo en el caso de las mujeres a nivel de la zona vulva vaginal los hombres con las personas a las que hay trastornos que muchas veces tiene tratamientos a medida de solución pero que si no lo preguntan desgraciadamente tienen muy mal la evolución en algunos casos por ejemplo algunos tratamientos como son la radioterapia en tumores de cuello uterino se puede producir auténticas estrecha etcétera pero vaginal que tienen solución mientras está haciendo tratamiento a una serie de medidas pero que posteriormente son mucho más complicadas y yo sé por compañeros de radioterapia que insiste mucho en ese tipo de de técnicas y muchas veces los pacientes son los que deciden que no merece la pena como que no es necesario ese tipo de medidas porque total y si sobrevive suficiente

Voz 0401 05:37 y caro después cuando ha pasado otra también

Voz 1204 05:40 en todas las paradas de la vagina son mucho más rígidas es mucho más difícil conseguir una evolución mejor para mantener buenas relaciones sexuales empezaba el principio hay un problema más que de falta educación incluso de miedo a preguntar si o si está bien preguntar si te voy a poder mantener relaciones Si voy a tener una buena reacción en el caso de los hombres si voy a poder mantener relaciones sin molestias en el caso de las mujeres y Fall está de miedo vergüenza hace que sea mucho más complicado poner remedio en algunos casos con carácter preventivo en otros con Canal tratan de tratamiento

Voz 0401 06:13 imagínese que una una persona que no es este escuchan no está precisamente en proceso de un tratamiento para para combatir un cáncer hay aunque solamente sea porque somos un poquito Pepito Grillo o porque es es por la noche y está escuchando en la radio se llega a Pla de que efectivamente quizás a lo mejor todavía no se ha planteado nada no ha pensado absolutamente nada pero al escucharnos dice vaya yo estoy ahí justo en lo que me están contando y a lo mejor debería empezar a a preocuparme qué es lo primero que tiene que hacer una persona que sienta la más mínima intención de que su vida sexual no se vea afectada por un tratamiento de cáncer

Voz 1204 06:52 pues lo primero que tiene que hacer es preguntar preguntar a sus a los médicos que le están tratando porque muchas veces por ejemplo en una consulta de oncología me típico que las personas pregunten por los efectos secundario de la quimioterapia como la caída del pelo la baja

Voz 2 07:05 defensas las llagas en la boca pero muy poco

Voz 1204 07:07 los pacientes preguntan por los trastornos que les puede provocar más a largo plazo sobre todo en algunas tratamientos que implica la zona pélvica lo primero tiene que hacer es preguntar a su oncólogo en el caso de que avivan oncólogo a los cirujanos ginecólogos oncólogo hora de terapeuta se normalmente el cáncer es una enfermedad que llamamos disciplinaria en el cual intervienen muchísimos médicos lo cual es una ventaja a veces uno inconveniente la ventaja es que al menos tenemos muchos ámbitos por lo menos tratar inconvenientes con muchas veces en el paciente le cuesta saber a quién preguntar las cosas no

Voz 0401 07:36 me siento un poco perdida no le dices a quienes se lo digo a

Voz 1204 07:39 pues lo más atención que luego pre que se lo pregunte a cualquiera de los compañeros médicos sea oncólogo porque muchas veces los oncólogos somos los que lleva muchas veces todo el proceso pero también intervienen cirujano globos a cualquiera puede preguntar si iba a tener trastornos si tiene que hacer algo o lo que es normal lo que lo normal si alguien no lo sabe no pasa absolutamente nada es decir no todo todos somos aprehendidos éstos son temas que además no se tratan en la carrera médica salvo que seas un especialista como Urología Andrología el ginecólogo no es un tema en el cual se trata pero eso no quiere decir que no podamos consultar nosotros dentro de las fuentes médicas o entre nosotros dentro propios compañeros cuáles son los mejores soluciones

Voz 0401 08:17 fíjese cuando me estaba diciendo eso me estaba acordando de Eduard García Cruz que a nosotros nos costó muchísimo muchísimo encontrar un en un urólogo que estuviese especializado en Sexología que hubiese andado y profundizado porque es verdad que muchas veces los urólogos pues pues se preocupan de las de las enfermedades adscritas a a su competencia pero eso olvidan también de la parte sexual que usted que que cada vez están los médicos más capacitados para hablar también de sexo

Voz 1204 08:49 creo que hemos perdido afortunadamente una especie de miedo a preguntar o hablar sobre relaciones sexuales sobre trastornos sexuales pero todavía tenemos mucho déficit de formación es decirnos algo que habitualmente se de la carrera damos más clases de cómo se como un niño que cómo se crea sean realmente tenemos déficit por un lado y por otro lado

Voz 2 09:11 he de decir que

Voz 0401 09:14 hola operadas por otro lado es verdad

Voz 1204 09:17 que todavía en España hay mucho mucha vergüenza hay mucho miedo a la hora de preguntar sobre sexo da igual que sea un especialista is sobre todo no es lo mismo hablar muchas veces eso yo lo entiendo con a lo mejor con un hombre cuando una mujer a veces le da más vergüenza hable preguntarle un nombre pero tampoco pasa absolutamente nada no es ningún problema y lo que no se sabe es igual que para eso es está dentro de las soluciones que se puede dar evidentemente

Voz 0401 09:40 yo no les quiero amargarle la existencia a todos los estudiantes de Medicina que puedan estar escuchándonos pido ser importante bajo su punto de vista académico y docente después de del tiempo que lleva usted sería bueno que el sexo también en las aulas en la docencia en lo que aprendemos

Voz 1204 10:00 curiosamente de sexo en la carrera yo de verdad que hace ya más de veinte años que hice la carrera básicamente lo que más recuerdo todo era todo lo que relacionado con las enfermedades la emisión sexual las patologías ginecológicas en el caso de Psiquiatría los diferentes alteraciones y para filias realmente no di el sexo norma o las relaciones sexuales normales o en qué que es normal de alguna manera cuál es el lo que se tiene que hacer y cómo realmente interfiere en la vida de las personas eso desgraciadamente no se ha dado yo no lo he visto como tal sospecho que con el paso del tiempo en partes de la serán separándolas Sexología incluida mucho viento o bien dentro de la parte de la psiquiatría o bata de ginecología yo sospecho que Irán separándose empezando pues es una en una parte específica de Sexología en incluya no solamente los trastornos sino la vida sexual normal y las alteraciones que puede producirse por diferentes terapias uno de los efectos secundarios más importante de muchísimos tratamientos son las sexuales pero sin embargo casi nadie habla de ellos

Voz 0401 11:04 o sea que todavía hay hay un tupido velo que no nos atrevemos a de correr como el último tabú

Voz 1204 11:10 sexo sin

Voz 0401 11:12 y usted está dispuesto a que empecemos poco a poco a levantar ya abrir armarios médicos en los que el sexo este culto

Voz 1204 11:22 yo llevo ya casi veinte años trabajando en la profesión ecológica este tipo de dudas semana empezaba a plantear curiosamente los últimos años quizás no tan curiosamente yo trabajo en servicio que está formado casi en exclusiva por mujeres afortunadamente para mí y además tenemos la suerte de que un la Asociación Española contra el Cáncer nos ayuda con una psicóloga que es la que más puertas abierto de este tipo es con la persona con la que más fácil Le ha sido de los pacientes preguntar o hablar al respecto y eso nos ha permitido empezar a ver un mundo que desconocíamos

Voz 0401 11:54 claro que tenemos que empezar abrir porque como como usted ha dicho nada más empezar la vida también forman parte en el sexo también forma parte de la vida forma parte entonces de la supervivencia de cada uno

Voz 1204 12:08 la salud es decir dentro de la salud no sólo en su incluye el bienestar físico y psíquico sino el de las relaciones personales de la Racing Osasuna

Voz 0401 12:15 podemos resumir entonces doctor José Antonio de Santiago Crespo que es indispensable que hablemos con nuestros médicos y que les Plantemos cual ese a nuestras dudas y nuestros dolores y nuestros miedos

Voz 1204 12:27 es fundamental es fundamental porque muchas de esas trastornos tienen solución o al menos tienen tratamientos que lo pueden paliar y aliviar es fundamental porque el paciente se van a sentir más tranquilo y más cómodo y muchas veces les va a permitir hablar con su pareja de cuál es ese tipo de trastornos que muchas veces yo creo que se llevan en casa sin comentar a nadie y que se llevan de una manera quizás un poco más de menos y menos adecuada creo que es fundamental que un punto de vista social se entienda que los pacientes de cáncer no solamente son supervivientes sino que son personas que siguen teniendo una vida por delante

Voz 0401 13:04 yo le tengo que confesar una cuestión cuando planteamos hacer este tema gracias a que lo usted Normando aquí mensaje al correo electrónico empezamos a buscar pacientes que hubiesen pasado por ese trago o no de tener que recomponer su vida sexual y hoy conseguimos conseguimos a un hombre que había pasado un había pasado cinco cánceres que está al en principio estaba muy animado y en el último momento ha dicho que no se siente capaz de reconocer que su vida sexual se fue al garete pues gracias

Voz 1204 13:33 Clemente eso me pasa a mí con suelta lo cual es todavía más triste