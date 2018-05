Gol de Ramos (p) (Sevilla 3 - Real Madrid 2)

Voz 1

00:00

ahora sólo está eso no está descartado todavía eh son Theo y mercado te hoy mercado al suelo Teo dentro de un golpe en la cara no sé si lo mate madera ya no ya verás pero yo creo penalti y otra vez ratifica pitado penalti pues tiene que echar a mercados si así cada vez tiene que echar rachas es si se pierde tú si a ver si pita penalti a pitar penalti estará bien pues no molesta a nadie yo el que veo cerca de la jugada el mercado la señal de Mateo uno es de agresión sino de empujón es del mercado alterados Sagarra la cara eh pero puede ser fiel escudero recibe ahora amarilla por protestar una acción en la de mercado pero he visto que no tocó al darle el pecho barras en las que va Ramos lo de Mateu es tremendo Un juguete y habrá gente que sea diciendo que bueno Iván mundial Ramón Garre calamar con pierna derecha maravilla Le le pega Ramos al Goodall