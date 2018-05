Borja Mayoral: "A uno le gusta siempre jugar, pero también hay que ver que estás en el Real Madrid, con los mejores"

Voz 1414

00:00

él me está viendo hay aquí no sale Borja precisamente Javi qué tal Borja muy buenas noches la verdad es que nadie te puede decir que lo que te pone Zidane lo aprovechas otro bonito más creo que son tres aunque creo que ella dijiste que está pensando en el próximo año en buscarte un equipo que te ponga para tener minutos verdad bueno al final uno trabaja diariamente para tener oportunidades Si aprovechar los minutos hoy sí que es verdad que yo pues unas ganas increíbles de jugar allí siempre pues que salgo intentó demostrar mi mejor versión intento dar lo mejor de mí al final la temporada como la calificaría bueno falta la Champions para el equipo para club para Tien a nivel personal tras jugar más bueno al final yo creo que sí me quedé aquí es por por por algo y porque sabía lo que era lo que me quedaba no se verá que me hubiera gustado como a todos los jugadores no supongo eh pero bueno al final estoy en el Real Madrid el entreno diariamente con jugadores con los mejores jugadores de del mundo entonces siempre voy a estar agradecido no sé si que verá que bueno a uno le gusta siempre jugar pero también hay que ver qué que estás en el Real Madrid Si estás con los mejores