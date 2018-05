El Larguero (1ª parte / 09/08/2018): la victoria del Sevilla ante el Real Madrid y Setién y Caparrós, juntos antes del derbi

Voz 1 00:00 Temas

Voz 2 00:45 hola muy buenas noches acaba de terminar en el

Voz 1375 00:48 Pizjuán hace tres minutos lo estabais hoy

Voz 3 00:50 en Carrusel deportivo con Dani y con todo el equipo

Voz 1375 00:53 pues de deportes de la Ser el Sevilla tres

Voz 3 00:56 Real Madrid dos

Voz 4 00:57 ha marcado Benger la June Ramos en propia puerta para el Sevilla ya marcado Mayoral ir Ramos en el XXV de penalti

Voz 1375 01:08 para el Real Madrid cuando estaba ya todo decidido en el noventa y cinco marcado Raúl los ese gol de penalti tras el cual ha pedido perdón a la afición del Pizjuán ya antes había fallado otro penalti Sergio Ramos dando el balón al larguero que luego había botado fuera de la portería a pesar de haber pedido disculpas y perdón a la afición del Sevilla no Se ha podido escapar de los insultos de parte de la afición del Pizjuán que cada vez que va Ramón ahí a ese estadio a la que fue su casa

Voz 4 01:34 le dedican una buena parte del partido

Voz 1375 01:37 a insultar a Sergio Ramos enseguida estoy ahí en el Pizjuán tres dos ha ganado el Sevilla que se pone VII ya sin ese partido menos que tenía que ahora mismo jugaría la Europa League a falta de dos jornadas y además el Barça le ha ganado cinco uno al Villarreal ha marcado Coutinho ha marcado Paulinho ha marcado Messi ya ha marcado dos den velé el último un golazo una vaselina picando el balón con la izquierda hola por encima de Asenjo cinco uno el gol del Villarreal lo hacía Sansone el Barça que va camino de la Liga prácticamente perfecta con noventa puntos veintisiete partidos ganados y nueve empatados y ninguno perdido eh así que ahora mismo la pelea por la séptima plaza Sevilla cincuenta y cuatro Getafe cincuenta y dos Girona cuarenta y ocho la pelea por la segunda plaza Atlético setenta y cinco Real Madrid setenta y dos después de la derrota de hoy de los de Zidane a falta de dos jornadas ya no hay nadie que tenga partidos pendientes eh aún está por ahí Antonio Romero Santi Ortega que nos han estado contando el partido en Carrusel Lola Romero la Santi

Voz 0239 02:39 buenas qué tal Xantia estaba ahí buscando tanto cosas buscando la zona de vestuario yo aquí en la cabina de trasmisiones de la Cadena Ser toda la Chavarri

Voz 1375 02:47 hola qué tal muy buenas con un poquito de emoción pero victoria que se queda en casa es importantísima para para jugar el año que viene sí sí vital porque estos tres punto

Voz 1852 02:55 lo sitúan al Sevilla nuevamente en puesto europeo porque la condena

Voz 0239 02:59 John anímica con Caparrós claramente ha cambiado

Voz 5 04:24 nota si no Premio tengo la garra de la camiseta y luego mercados eso lo quita de encima le pegó un empujón si es penalti no es penalti ya es a criterio del árbitro pero si es penalti lo que sí es es amonestación claro exacto porque el balón no está ahí en disputa el balón está a cincuenta metros una amonestación iría hay que decirle mercado ya tenía una amonestación es decir ha jugado un arroja tontamente

Voz 1375 04:47 en ha quedado claro que señalaba penalti desde el principio sí señala que si lo estaba viendo dijo no sé no sé sabe que ha pitado Le da una intriga

Voz 5 04:55 eso es pero eso es es que no no no es el típico gesto y cuando tienes que señalar penalti es marcar el punto de penalti es el protocolo hasta el punto de penalti con la mano bien claro para que toda la gente se entere no te vas hacia el punto de penalti porque porque un árbitro que se va hacia el punto de penalti es donde va al problema tu pitas penalti te bastante alejamiento al que arda italianas eso es

Voz 1375 05:14 bueno ahora hablamos del resto de jugadas polémicas Pero para aclarar esa que ha sido la última en el minuto casi noventa Hay y cuatro y ahora te pregunta también por lo que estaba ocurriendo en Barcelona de ahí indignación por la sanción de eh competición a Sergi Roberto cuatro partidos por la agresión a Marcelo el otro día ahora vamos con todo ello está hablando Emilio Butragueño en directo en Movistar Plus

Voz 6 05:32 hoy entra pero el equipo aun así con tres cero ha tenido corazones ha ido a hacia arriba para intentar recortar la distancia osea que me quedo yo creo que con esa actitud el equipo que ha querido en todo momento

Voz 6 06:01 era un partido difícil enfrente hemos tenido un equipo que ha sido claro finalista de la Liga de Campeones estaban ante su público sabemos que aquí siempre es muy difícil osea que enfrente teníamos un gran equipo

Voz 1855 06:14 has tenido la sensación de que Sidrón poquito más el partido el Real Madrid podría haber llegado invitarlo al final con la entrada de Borja Mayoral

Voz 1375 06:21 pero el verdadero palabras de Emilio Butragueño hablando de la derrota del Madrid en Sevilla no está diciendo nada Emilio importante Javi Herráez cifrando aunque ya está

Voz 1994 07:57 Querida estuvimos un poco mejor en la segunda parte pero no por el ERE que que poco a poco nosotros una falta sobre todo la primera parte

Voz 8 08:09 con un poco más la Mister buenas noches García Medina que quería preguntar darse insistió mucho esta temporada con quedar lo más arriba posible el Atlético estaba tres puntos habéis perdido una ocasión buena de haberlos cogido que lo más titulares se habría podido lograr de los habituales en los que jugaron el caos

Voz 1994 08:28 no no no no de todas forma nosotros pensamos que

Voz 9 08:32 yo creo que cuando miras el el el equipo que hemos puesto yo creo que es un equipo que podía ganar tranquilamente y no me arrepiento de nada de de la de la nació

Voz 1994 08:47 hay incluso todas no falta dos dos partidos de de Liga es verdad que es una hoy a era una oportunidad de es de suma de devolver hay porque los los demás no lo no lo podía nacer no lo es pues eso es una pena porque además son los jugadores que juegan juegan meros muy bueno pero es así no tengo que reprochar nada con los lo jugador porque la segunda parte hicieron un poco de todo para volver a partir de ahí sí lo hicieron porque volvemos metiendo metiendo dos goles

Voz 10 09:26 ahí están las palabras de las valoraciones Manu del técnico del

Voz 11 09:29 del Madrid recién llegado a rueda de prensa hay evidentemente consultando sobre las posibilidades de su equipo y si se arrepiente del once con los descansos múltiples que hemos visto

Voz 1994 09:37 estamos eh decepcionado hoy pero no afectan a nosotros a partir de mañana a través vamos a meter en el en el trabajo tenemos un partido sábado hay ya está

Voz 0956 09:51 eh son momento

Voz 1994 09:53 cuando pierdes cuando tienes una derrota no puede estar contento pero pero no va a afectar nada en lo que en lo que nosotros vamos a ser hasta el final de temporada

Voz 1201 10:05 bueno pues no afecta a la derrota

Voz 1375 10:07 decepcionados pero no le va a afectar a lo que queda de temporada es que no no es nada nuevo preguntaremos a Gallego a Romero ya que el Madrid tiene la cabeza en otro lado si es que ya lo hemos dicho muchas veces que más desde acabar segundo que terceros si lo que quieren es levantar la decimotercer de lo demás se dará por bueno en cuanto acabe a Zidane comparecerá tamén en Joaquín Caparrós al que esperamos luego en el el larguero para charlar con era el técnico del Sevilla a quién le han contratado para cuatro partidos para meter al equipo en Europa donde está ahora mismo admiro está el Betis quinto con cincuenta y nueve sexto el Villarreal con cincuenta y siete VII el Sevilla con cincuenta y cuatro estos tres equipos jugarían Europa League la próxima temporada Betis y Sevilla juntos en la competición ya saber si estamos a cuatro días el derbi el sábado se juega S B ya sábado a las seis y media de la tarde vuelvo enseguida al Pizjuán luego repasaremos también con Jordi Martí con Marcos López aquí ese Barça cinco Villarreal uno y el buen partido que ha hecho que ha hecho en velé como decía Flaco cuando marcaba el último gol de vaselina decía pero eres tú peor estuve en velé pues si era él que ha hecho ese partido y el que ha marcado ese ese buen gol pero luego como digo estaremos en Barcelona para además del partido e contar la indignación que tienen por esa sanción de cuatro partidos a Sergi Roberto recuerda

Voz 12 11:19 en Barcelona que en pocos días antes en esas

Voz 1375 11:25 mención ha tenido lugar después de lo que redactó en el acta el árbitro Hernández Hernández que

Voz 13 11:31 que no mucho más

Voz 1375 11:33 de pronto no sé cuánto el tantos de abril creo que fue eh se redactó en el acta una acción similar de Damián Suárez jugador del Getafe por otra agresión que fue sancionada con un partido no con cuatro luego le preguntaremos a Iturralde dónde está la diferencia entre una acción y otra que a uno le cayó unen dentro y a otro le ha caído cuatro que luego no lo explique Iturralde llene el caso Griezmann e hoy se ha celebrado el Open Media Day el día en el que el Atlético Madrid abre las puertas a todos los medios españoles extranjeros de cara a la final de la Europa League y hayan hablado todos aquí hay unos cuantos compañeros del Atlético eh jugadores compañeros de Griezmann que han hablado del futuro de Antoine Griezmann luego lo contamos os contaremos el nuevo episodio de una guerra que se ha abierto entre el Barça y al Atlético por una sencilla razón porque Griezmann Le ha dicho sí al Barça no hay más tu tía si el Barça le dice al Atlético de Madrid que va a pagar los cien millones de cláusula es porque el jugador ha dicho que hay luego ya veremos lo que pasa luego ya veremos lo que ocurre sobre todo si el Atlético de Madrid denuncia al Barça que lo va a hacer y qué va a pasar si eso ocurre pero que si el Barça le dice al al de digo oye no queremos guerra pero que te comunico que si no queréis negociar que nos gustaría negociar y que sus siguiéramos manteniendo buenas relaciones entre el Barça y el atléticos que siempre han sido muy buenas Nos gustaría negociar por Griezmann pero que si no queréis negociar vamos a pagar la cláusula de Antoine Griezmann Si eso ha ocurrido tal y como lo hemos contado aquí es sólo por un motivo porque le he dicho que si al Athletic al Barça no hay ningún equipo equipo del mundo ninguno que vaya a pagar la cláusula de un futbolista y el futbolista en el ha dicho qué hay de qué

Voz 12 13:10 Hong de cajón ahora veremos lo que pasa

Voz 1375 13:14 al final y cómo acaba este culebrón que tan mal está negociando el Barça se pone rociar mal hice puede negociar como lo está haciendo el Barça que por cierto hoy ha guardado silencio un silencio de mí

Voz 12 13:25 me sorprende

Voz 1375 13:27 después de lo que dice el Atlético de que sala Gil Marín diciendo estoy harto del Fútbol Club Barceló

Voz 12 13:31 la nadie ha hablado en el Fútbol Club Barcelona Me sorprende luego

Voz 1375 13:36 contaremos cómo está ese capítulo que va a ir trayendo cola hay que abierto una guerra que veremos cómo acaba entre el Barça y el Atlético de Madrid en por cierto Costa que es uno de los que hablaba hoy ha dicho Griezmann sabe

Voz 12 13:49 que si se va igual

Voz 1375 13:51 no hay marcha atrás indicó que ha dicho no nos gusta que toquen a los nuestros tres sobre entrenadores rueda de prensa para mañana de Josu Urrutia con José Ángel Ziganda todo anuncia que lo que iban a contar es que no va a seguir el Cuco como Llanos contó Íñigo Marquínez Berizzo será el relevo para la temporada que viene tan candidato en Vitoria ha hecho oficial que el Pitu Abelardo continuará la temporada que viene como para no hacerlo después del trabajo que ha hecho desde que llegó al banquillo en Vitoria el Leganés sea despedido después de cinco años en el banquillo pues eh el mejor entrenador de la historia del club pepineros Asier Garitano que se va dice sin tener nada se va porque considera que ha tocado techo que ha terminado una etapa que necesita buscar otro proyecto profesional de otro lado Si es que el les sale es lo que ha hecho él que no tiene de momento nada fuera de España ávido Premier importante en los partidos sobre todo que afecta al Chelsea que sigue fuera de puestos Champions le ha ganado el City tres uno al Brighton en la despedida de Touré Yayá último partido en casa del City le ha ganado el Tottenham uno cero al Nico al Newcastle con él ese resultado más el empate a uno en casa del Chelsea ante el hall perfil que ha celebrado por cierto la permanencia el Chelsea sigue fuera de Champions para que se meta en la Champions eh tiene que ganar en la última jornada al Newcastle en Newcastle al equipo de Benítez que el Liverpool pierde en casa con el Brighton si ocurre eso el Chelsea jugará Champions sino se quedara sin Champions y la Copa de Italia la ha ganado la Juve que le ha ganado cuatro cero al Milan no hay quien pueda con la Juve en Italia buena noticia sale de la UCI ser Alex Ferguson que fue operado de una hemorragia cerebral el pasado sábado aunque va a seguir hospitalizado ha

Voz 4 15:26 debutado en el Mutua Madrid Open de tenis

Voz 1375 15:29 mis Rafa Nadal le ha ganado a Gael Monfils seis tres seis uno y ahora se cruzará con el argentino que ha eliminado hoy a Feliciano López y ojo que ha podido ser también el último partido en la carrera de Feliciano en Madrid el año que viene será el director del torneo en lugar de Manolo Santana Djokovic también está fuera vaya año de Djokovic mono vaya dos años que lleva Djokovic y Carla Suárez ojo ya está en cuartos de final eh Garbiñe por cierto ha quedado hoy eliminada anoche jugó el último partido casi a la una terminó hoy ha sido eliminada Garbiñe Muguruza en la Liga Endesa ACB ha habido un partido Real Madrid ciento cuatro que partidazo ha hecho Luka Doncic Betis el ochenta y nueve todo esto en la portada El Larguero que está pendiente de lo que ocurre en la zona mixta de Sevilla en el Pizjuán así que cojamos un coche ya ya nos vamos al Sevilla tres Real Madrid dos

Voz 14 16:16 si te preguntan por tu plato favorito no dudas el trabajo de tu vida tú lo tienes claro el beso que volvería

Voz 15 16:22 esa dar a cómo es eso lo hay una si te preguntan por el SUV de lo suyo no hay uno sino dos

Voz 16 16:31 luego tiró desde diecinueve mil seiscientos euros y Taiwan desde veintiun mil ochocientos euros

Voz 17 16:35 dos ofertas Volkswagen Finance válida hasta el treinta y uno de mayo consulta condiciones en Volkswagen punto es falsa

Voz 1375 16:42 a las doce menos cuarto estamos en El Larguero el tiempo de deporte en la SER hasta la una y media en estos dos partidos de Liga aplazados entre semana con otra derrota más del Madrid y con el Sevilla acariciando jugar en Europa la próxima temporada enseguida esta Caparrós aquí en El Larguero que acá va de empezar la rueda de prensa haya terminado Zidane Santi no

Voz 11 17:02 sí ha terminado hablando Joaquín Caparrós carácter en un momentito el te resume obviamente Elián preguntas

Voz 0239 17:07 satisfecho con el juego del equipo esta temporada en línea

Voz 11 17:10 erales si a veces mejor a veces peor la siguiente cuestión se quejan algunos que este tipo de alineaciones pueden adulterar la competición cuando no lo habitual si no tengo una plantilla de veinticinco juegan todos todos considero igual ese es el resumen de las dos últimas cuestiones que le plantearon

Voz 1375 17:25 que tampoco las obligar a ciudadana poner a todos los titulares que se te puedes lesionar uno cuando se van a jugar la final de la Champions yo entiendo ya todo el mundo todo el mundo quiere no es que ahora no pone a los buenos pues así es más fácil que el Sevilla le gane sino pone al equipo titular eh además de Romero que sigue en la cabina de retransmisiones de Ser allí Juan está por ahí Gallego la Gaye qué tal hola buenas noches y está dan a Julio Pulido la Julio qué tal buenas noches

Voz 0171 17:45 es fácil entender a Zidane que ha no ha puesto

Voz 1375 17:47 equipo de gala normal ha jugado ramo oí y lo que hay que pensar en Kiev

Voz 0239 17:52 pues mira Carrusel decía chafaras que venía el hombre pesimista llegará hasta con otra cara tiene cuatro pero decía es que cualquiera de los futbolistas del Real Madrid sería titular del Real Madrid de hoy

Voz 1852 18:03 sí sería titular en Sevilla es que no no hay que engañarse

Voz 0239 18:08 segundo adelante al Atlético de Madrid es un objetivo menor que no va a despistar del camino el único caminos Kiev yo la lo que lo que sí me hago la pregunta de por qué hay fútbol listas de la llamada Unidad B del Real Madrid que es verdad que han tenido pocas oportunidades pero que cuando han salido al terreno de juego o como es el caso de hoy hombres como por poner un ejemplo Teo han vuelto a demostrar que no están capacitados ahora mismo para ser titulares en este equipo ni de lejos yo sé que es muy difícil como argumentando siempre y además es muy complicado

Voz 1375 18:35 oiga que no tienen

Voz 0239 18:38 los que cambiará nueve todo eso es muy difícil pero luego hay jugadores por ejemplo como Lucas Vázquez que sólo han ido ganando siendo de la unidad y ahora ya es casi unidad ya hay jugadores como por ejemplo tengo que cada partido parece que va a menos no es una cuestión de que Zidane arriesgue titulares no es una cuestión de que hoy suplentes tienen que demostrar que valen para jugar en el Real Madrid

Voz 0171 18:56 bueno pero yo creo que al margen de los suplentes que ya hemos visto alguno pues está demostrando que no está para el Real Madrid yo creo en Madrid ya ha salido no voy a decir de paseo pero casi casi la primera parte

Voz 0239 19:09 no sólo pueden permitir aquí alguno alguno de los suplentes del Madrid

Voz 0171 19:12 pero pero bueno si si ves cómo ha sido el primer gol del Real Madrid que Ramos ha perdido la marca de

Voz 18 19:17 yo le di di ha permitido casi rematara

Voz 0171 19:19 a placer en el ambiente del juego y en el ambiente de las caras en el ambiente de la disputa de cada balón dividido se veía que el Real Madrid hoy no iba con la cuarta velocidad ni con la tercera ha ido en Segunda casi todo el partido luego ya se han encontrado con el dos cero no quería que le pasara nadie por encima el Sevilla se ha echado atrás cómodo a esperar alguna contra hay nada mal pero el país el Madrid hoy estaba medio equipo en Kiev aunque estén en Madrid está medio equipo en Kiev y el otro y el otro y el otro medio ofensas

Voz 1375 19:48 sí sin medio equipo y el otro medio Madrid porque en Sevilla han estado pocos es verdad que no había esa intensidad de un equipo que es que se nota que no se juega nada yo

Voz 5 19:54 no estoy de acuerdo con esto de que la imagen da igual con esto de que al Madrid sólo se le puede juzgar por lo que haga la Champions parece que todo lo que rodea la Champions no interesa no importa no se puede prácticamente ni hablar de ello bueno pues si se tiene que hablar de que no es buena la imagen del Madrid muchos partidos se pueda hablar de que en el Madrid marca Cristiano tiene un problema importante con el gol se puede hablar de que el Madrid junto con el español creo que es el equipo que más goles esa tiene los mismos goles encajados que el Espanyol una o uno o uno más que el español incluso que el españoles decimoquinto de la Liga Se puede decir eso se puede decir que hay futbolistas como Teo o como Ceballos au casilla o Vallejo que a lo mejor se tiene que replantear su futuro en el Madrid bueno pues todo eso se puede hablar no lo que sucede es que parece que da igual quedar segundo que quedar tercero pues yo no creo que de exactamente

Voz 1375 20:44 la gente no

Voz 5 20:45 pero bueno pero parece que como todo está centrado en Kiev y que todas las miradas están puestas en Kiev Ike sólo se habla de Kiev y que sólo se piensan que

Voz 1201 20:52 con un matiz públicos es que lo de la película sólo importa que todo lo demás hablaba lo hablando de algo pero a estas alturas de la película sólo importa el Gago Julio esto bueno yo no sé claro que ya se queda todo igual vale pues ya estará

Voz 5 21:08 sí sí sí escuche así si os doy la razón que

Voz 0171 21:11 a todo igual igual pero mira el sábado van a jugar el Getafe que está jugando la séptima plaza del Atlético de Madrid que tiene una final la semana que viene qué va a hacer Simeone poner el once titular de de Lyon no está claro que no tiene que que quema a meter la pierna más fuerte que iba a competir más en el partido el Atlético de Madrid

Voz 1375 21:30 sí bueno pues nace sino lo que es verdad que la fiebre que hubo lo que lo que decía Julio de que haya jugadores que se tienen que replantear su futuro es algo que ahora mismo está también en la planta noble del club jugadores que el año pasado se apostó por ellos de qué manera una hornada de jóvenes que venían de maravillara a medio mundo con aquel aquella presencia en la sub veintiuno y cada uno en su club y que sin embargo han hecho todos bluff no sé porqué si por ellos porque han jugado poco la gestión del entrenador lo que queráis pero habrá que la mayoría de ellos todos

Voz 13 21:58 Vallejo Ny que Ceballos no

Voz 1375 22:01 Theo Hernández ninguno ha dado un paso adelante va a verdad

Voz 0239 22:03 sensación de que ha jugado menos de lo que merece ha sido mayor han sí por favor

Voz 1375 22:06 que lo hagan hipótesis era muy poquito pero verdad que sí

Voz 0239 22:09 a lo menos las chufa no tenemos algo goles que ha metido a lo largo de la temporada pero el ratio minutos jugado en goles drama

Voz 1375 22:17 bueno eso en cuanto a la actuación de de los jugadores he me estás viendo por ahí verdad es sale baja precisamente Javi

Voz 7 22:24 qué tal Borja muy buenas noches al la verdad es que nadie te puede decir que lo que te pone Zidane lo aprovechas otro grito más creo que son tres aunque creo que ella dijiste que está pensando en el próximo año en buscarte un equipo que te ponga para tener minutos verdad

Voz 1414 22:37 bueno al final uno trabaja diariamente para tener oportunidades Si aprovechar los minutos no hay sigue verdad que yo pues tengo unas ganas increíbles de jugar no hay siempre pues que salgo intentó demostrar mi mejor versión intento dar lo mejor de

Voz 7 22:53 al final la temporada como la calificaría es bueno falta la Champions para el equipo para el club digo para Tien a nivel personal en salas jugar más

Voz 1414 23:01 bueno al final yo creo que sí me quedé aquí es por por por algo y porque sabía lo que a lo que me quedaba no sigue verá que me hubiera gustado más pues como a todos los jugadores no supongo pero bueno al final estoy en el Real Madrid se entrena diariamente con jugadores con los mejores jugadores de del mundo entonces es siempre voy a estar agradecido no sí que verá que bueno aún no le gusta siempre jugar pero también hay que ver que estás en el Real Madrid Si estás con los mejores

Voz 1201 23:30 ya en Leganés lo hiciste público que la temporada que viene tendríamos que buscar minutos fuera del Real Madrid no se ha dicho de puertas para adentro imagino que Laura han entendido perfectamente

Voz 1414 23:39 bueno dije que seguramente me fueran no pero la verdad es que ahora no pienso en eso no pienso en los dos partidos de Liga que quedan en la en la final no en la en la final de la

Voz 19 23:50 Champion y luego pues hablará las cosas si te dirá el Liverpool ese es el rival faltan dos partidos de Liga evidentemente pero se habla en el vestuario todavía es un poco pronto el de ese partido que es la clave de la temporada

Voz 20 24:04 no yo creo que lo un poco la semana pasada no cuando cuando

Voz 1414 24:07 pasó el Liverpool paso nosotros no que hablamos un poco de de Liverpool de que era un buen rival y eso pero pero bueno ya nos centramos en Leganés y ahora en este caso en en Sevilla

Voz 7 24:18 bueno pues gracias a Borja mayor

Voz 1414 24:20 tal el fiesta del Real Madrid Manu que evidentemente

Voz 1201 24:23 el próximo año estará jugando en otro equipo con más minutos que es lo que Benítez evidentemente aunque

Voz 1375 24:27 decía que bueno te quedan dos partidos pero está claro que es otro de los jugadores que va a salir del Real Madrid buscando más minutos el Madrid buscando otros nueve que apriete hay un poquito la competencia arriba ahora seguimos con el Sanedrín ha terminado la rueda de prensa de Caparrós

Voz 1201 24:40 está todavía son pregunta ultima pregunta no le gusta hablar

Voz 1375 24:43 pues nada te tiramos a ya la vuelta estamos con el míster Caparrós y seguimos hablando con el sanedrín del Madrid también de la victoria al Sevilla importantísimo ahora hablamos con el míster del balance de esta temporada de lo que le queda al Sevilla del balance el Madrid que distinto va a ser lo que digamos que distinto a ser lo que digamos del año del Real Madrid dependiendo de lo que pase en noventa minutos en Kiev la temporada Si de igual pero sin Madrid gana sin quién gana el Madrid la Champions todo lo demás no vale nada si en Kiev el Madrid pierde la Champions se cuestionará muchas más cosas de lo que ya ocurrió esa temporada que distinto va a ser lo que digamos dependiendo de lo que pasa en Kiev cinco para llegar a las doce seguimos en El Larguero

Voz 25 29:05 no

Voz 1375 29:13 enseguida tenemos a Caparrós editorial Larguero antes saludamos eh rápidamente al jugador del Sevilla también Miguel Arturo y el mexicano hoy titular y autor de el segundo gol de el Sevilla

Voz 1758 29:22 yo muy buenas qué tal buenas noches como iba muy bien y tú cómo estás hombre bien feliz feliz por la victoria del equipo no me extraña

Voz 1375 29:29 la victoria del equipo de final metes un gol segundo gol que metes no

Voz 1758 29:32 sí II según no te va a acabar poniendo de punta de delantero

Voz 1375 29:37 es que es que como te cómo te aficiones entre Benger ayer Italia arriba no sé qué Muriel el otro igual te coloca Nati que va

Voz 1758 29:45 tenemos acuerdos

Voz 1375 29:48 oye co de los que han llegado casi ninguno ha jugado el que más ha jugado tanto con montera como con Caparrós lleva dos partidos que te apostó hoy a al frente de la manifestación ha sido anti confianza de los dos técnicos desde que has llegado al Sevilla

Voz 31 30:02 sí bueno feliz por eso creo que al final el trabajo diario la entrega termina termina en algún punto dándote una recompensa ahí y me siento orgulloso de mi trabajo de este estar aquí de pertenecer a este gran equipo a este gran grupo de seres humanos y es una alegría enorme que que bueno que por fin las cosas empiezan a cambiar de manera positiva para el equipo

Voz 1375 30:26 dónde te gusta jugar más como puede jugar en tantos sitios ya sé

Voz 1201 30:29 de delantero ya sé que no llana era era una coña pero donde te gusta guardar derecha izquierda

Voz 1758 30:34 no

Voz 31 30:34 donde he jugado mucho más por la izquierda que por derecha pero bueno aquí desde que llegué a la verdad que las instrucciones han sido muy claras yo siempre trato llevar de la mejor manera las las indicaciones que me era el técnico aquí en todo momento han sido muy claros conmigo y eso me permitió sentirme cómodo en el hecho así que realmente es indiferente

Voz 1375 30:57 pues nada que ponga fin desvíen lo mejor lo mejor para los oye

Voz 1758 31:02 hay que decir que eres campeón de Liga si si si es que la gente no lo sabe que tú has ganado la Liga este año sí exactamente gracias a los compañeros que quisieron un enorme trabajo

Voz 31 31:13 joe

Voz 1758 31:14 en Porto quisieron

Voz 32 31:17 que merecía para mí desde mi primer ganar la Liga

Voz 31 31:19 hagas pues bueno al final agradecidos porque porque me tengo que hacer parte denso y tener un título un título eh

Voz 1375 31:28 eso ya palmarés de El Aaiún hay que da titulo de Liga con el Oporto donde jugó media temporada ha venido cedido a la cláusula de compra es de alrededor de cinco millones El Aaiún a ti te gustaría seguir en el Sevilla el año que viene

Voz 31 31:40 sí a mi me encantaría ya lo comenté anteriormente estoy feliz aquí llena de ilusión la posibilidad de poder quedarme en esta gran institución bueno ojalá ahora que esperar a que la gente que tomarán

Voz 1758 31:56 sesiones se decida

Voz 31 31:59 pero pero bueno mi está más que claro que que sería un privilegio y sí bueno un orgullo

Voz 1758 32:04 no me poder poder quedarme faltan

Voz 1375 32:07 qué buena noticia ha dado a los sevillistas eh ojalá ojalá que eso ocurra te has llegado Sevilla hayas dicho aquí se está de maravilla vamos que que que ciudad que tengan chao ya enciman la semana del derbi que va a ser tu primer derbi no

Voz 31 32:18 sí primer derbi una una semana importantísima tuvimos hoy un partido fundamental crucial y bueno yo creo que cualquier jugador sueña con tener los tipos de partidos como el que con lo que tenemos el sábado pues bueno es una es una alegría estar en una ciudad donde seguido el derbi de esta manera con esa intensidad y pues bueno a luchar para poder para poder quedarnos con una alegría más nosotros y todos los aficionados que están siempre alentando no

Voz 1375 32:46 pues nada crack que oye que te vaya muy bien Nos vemos en el Mundial no allí te veremos con México no

Voz 1758 32:50 muchísimas gracias si Dios quiere espero estar por ahí cuidarte mucho

Voz 1375 32:54 un abrazo la John gracias igualmente hasta luego Miguel Arturo la Llum mexicano que ha venido cedido por el Oporto al Sevilla que marca hoy el segundo gol del equipo y que ya lo vivido el estaría encantado de quedarse en el Sevilla la próxima temporada igual tiene que ver algo en su futuro Joaquín Caparrós que está por ahí al teléfono hola Mister buenas noches Manu felicidades hombre

Voz 0956 33:11 gracias has puesto eso patas arriba

Voz 1375 33:14 semanas eh

Voz 0956 33:15 bueno la verdad es que el equipo bueno pues sillón grande nosotros lo que hemos hecho es hablar un poquito con ellos trabajar un poquito el concepto táctico hacerles ver a nivel individual que son jugadores muy bueno que son jugadores elegidos para jugar unas Champions en el Sevilla y por lo tanto bueno pues la verdad es que hay muy buen ambiente me encontraron buen ambiente gente muy alegre en que yo creía que era un vestuario también un poco bueno pues he caído triste sin embargo es un vestuario alegre y eso pues unos ayuda Iker la acabe que tú sabes que los triunfo pues refuerza el concepto anímico no la gente se viene arriba

Voz 1375 33:55 es que cuando te llaman te dicen oye Joaquín quedan cuatro jornadas por tu cabeza pasa algo como Jose tampoco va a dar tiempo a trabajar mucho aunque lo cuentes cuatro sistemas y cuatro nociones tácticas tuyas y tal pero es más tú has notado que tenías que trabajar más en lo anímico

Voz 0956 34:08 sí sí por supuesto llega un momento que más importante el aspecto anímico que el físico o el táctico por lo tanto es un equipo con una cultura deportiva con una cultura táctica recogen cuatro conceptos muy rápido porque tienen calidad por lo tanto bueno pues eso pero era más eh tenemos que reforzar más el aspecto anímico

Voz 1375 34:28 eh rompió está ahí al lado de Caparrós como ha cambiado las

Voz 1201 34:31 a dos partidos dos victorias y ahora mismo depende el Sevilla de mismo no perdió la cara al sevillismo sobre todo Manu buenas noches porque a Hamás el árbol no

Voz 1852 34:40 dotado al equipo de una intensidad que que no venía teniendo en este último tramo

Voz 0956 34:43 no

Voz 1852 34:44 y ha vuelto a la gente loca y fíjate en que cuenta tras el mete Caparrós de cara al Derby porque le gana a la Real Sociedad le gana al Real Madrid depende ahora de sí mismo para estar en Europa por la vía directa por la indirecta en nada el sábado tiene tiene derbi Si hay alguien

Voz 1201 35:00 capaz de motivar a esta plantilla este Vestuario inoculando ese veneno ese se llama Joaquín Caparrós está contigo no

Voz 1375 35:06 le habrán ofrecido ya la renovación no Joaquín no

Voz 0956 35:08 no yo ha hablado ya con el presidente de la idea que tengo ahí ese lo ellos me comentaron una cosa yo también vamos a tener una reunión pues bueno pues dentro de unos días la verdad es que lo que quiero es ayudar a mi equipo no

Voz 1201 35:22 si no se pone el chándal así que sean lo mismo que hace unos días tú acaba esto y a trabajar en el club

Voz 1375 35:28 el antiguo barrio tengo ideas hoy la última sobre el partido Joaquín eh hay quién está diciendo claro es que a la competición se puede evaluar en cierta manera porque el Sevilla y el Madrid ha puesto al equipo B tú dices el otro día medio de coña ayer en la rueda de prensa bueno como si traen al o al de claro es que el Madrid tiene la cabeza en otros sitios no es problema del Sevilla no

Voz 0956 35:46 no no es problema efectivamente no es Sevilla pero hay dos cuestiones importantes una que el equipo que ha sacado el Madrid el Madrid la leche sea te dos futbolista en defensa que son internacionales con nuestra selección dos futbolistas de banda Luca haya Asensio que son jugadores que van a ser es la selección casi seguro que lo vaya más nuestro seleccionador tiene a Casemiro que es internacional brasileño tiene a Kovacevic y de darse lesión croata tiene a un jugador a base de mucho dinero que etcétera etcétera no lo que sí es cierto

Voz 7 36:15 que si es cierto lo que Sins

Voz 0956 36:17 esto es que este partido no se tenía que haber me me explico tú la Copa del Rey que es un torneo el más importante es la fiesta del fútbol no la puedes poner un día donde hay jornada deportiva hasta que tú no puedes poner un partido un miércoles donde a las cuatro la tarde hay un partido de Liga de Primera y de Segunda División estaba quitando y entonces está fastidiado lo que es el calendario no por lo tanto este partido se había que jugarlo pues es una

Voz 1201 36:40 no se tenía que haber jugado jornada todo

Voz 0956 36:42 los equipos de Liga no total pero pero porque pero bueno para eso tienen la la gente pensante a ver si de verdad piensa y miran por el bien del fútbol y sobretodo una competición de la Copa no que yo es poner un partido de competición es que yo no entendía nada

Voz 1375 36:58 qué pasa que hay gente que cuanto más piensas peor joyeros bueno mejor que no piensen tampoco mucho les dejamos que piensen igual acaban leyéndola más oye que la que te ha pasado con con Mateo que hacía mucho que no voy a San Mateo lo echabas de menos latín

Voz 0956 37:08 eh

Voz 1375 37:09 David Davis de la próxima te vas a Espárrago

Voz 0956 37:12 ah se me ha dicho que tal que si me encantaban se levanta a los jugadores del banquillo pues que que automáticamente me echaba no pero bueno ahí está lo importante resultado olvidado ya felicitarle porque no en felicitarle porque vaya al Mundial representa en nuestro fútbol y que lo haga lo mejor posible

Voz 1375 37:28 eh ahora te pregunto por el derbi te he visto que le has dado un abrazo a Ramos que me ha gustado mucho cuando venza el partido tú les saca este de la cantera sin embargo hay algo que no perdona el sevillismo a Ramos cada vez que va Sevilla

Voz 7 37:37 eh

Voz 33 37:37 sí pero bueno que comenzáramos

Voz 1375 37:40 ha quedado Leo ir esto en Sevilla

Voz 0956 37:43 sí hombre claro que sí pero lo que comentado en rueda de prensa Sergio es un tío muy competitivo y por lo tanto haga juegue con el que juegue quiere ganar por encima de todo pero luego él siente los colores del Sevilla y lo y lo y lo ha demostrado cuando en sus declaraciones en otros momentos no por lo tanto bueno pues lo importante es hoy es pensar y habla de los jugadores del Sevilla y contento

Voz 1375 38:09 la última el derbi que te viene a la cabeza ahora mismo ya sé que acabáis de ganar al Madrid estás ahora mismo con el equipo séptimo el objetivo ahora mismo lo tenéis depende de vosotros pero viene el derbi Sábado seis y media contra el Betis

Voz 0956 38:19 bueno pues son partidos especiales yo creo que es el mayor derbi que hay pues futbolísticamente sí por lo tanto vamos a prepararlo vamos a prepararlo ellos han tenido más tiempo para prepararlo creo que están organizando una fiesta el estadio puertas abierta a todo el mundo allí dijimos hija y por lo tanto bueno pues nosotros vamos a intentar recuperarnos íbamos a intentar pues afronta el partido lo mejor posible

Voz 1375 38:43 sobre todo Joaquín eh déjame que te diga una cosa donde coincidimos que mandemos un mensaje a los aficionados de calma fíjate lo que pasó ayer agregó totalmente agresión de ultras a un aficionado bético que estuvo hospitalizado yo creo que es importante dejando que salude un segundito en El Larguero también al entrenador del Betis que está a esta hora de la noche en directo doce y nueve Quique Setién en hola entrenador buenas noches has visto el partido del Sevilla o no

Voz 1758 39:08 sí sí has estado pendiente para

Voz 1375 39:10 el derbi

Voz 1758 39:11 sí sí claro eso es oye

Voz 1375 39:15 bueno me gustaría que habláramos otros tres minutos y que sobre todo Setién y Caparrós entrenadores de Sevilla y Betis que le y su mensaje quienes os escuchan de que al el derbi eh venimos de un incidente de una agresión no sé yo creo que vosotros tenéis más peso que cualquier cosa que podamos decir nosotros

Voz 0956 39:29 bueno es verdad hay que manda un mensaje de un partido es una fiesta creo que es lo que ha aumentado yo creo que no hay un derbi más grande en el mundo que un Sevilla Betis Betis Sevilla independientemente de de de la guasa Delpy que hay que hay que haya porque eso entra dentro de de la historia de lo que son los de Roy

Voz 1201 39:47 de la ciudad de la ciudad y por lo tanto

Voz 0956 39:49 bueno lo luego pues es cierto que tenemos que mandar mensaje de deportividad y que la grada pues sea un ambiente lógicamente eran animar a su equipo y nuestros aficionados que vayan pues tienen que animar a lo nuestro pero ahí no no es un partido importante para la ciudad hay nada más no Kike

Voz 1163 40:09 sí bueno naturalmente para mí es el el primer derbi en casa y así yo entiendo el fútbol de una manera supongo que que o por lo menos espero que no haya incidentes como el que han sucedido como ha sucedido el otro día desde luego el fruto no lo interpreto para disfrutar y para divertirse no para pelearse

Voz 1375 40:34 eh además superan los sevillistas y los béticos que en el fondo cuando Quique otra con Caparrós Caparrós con Quique en las relaciones son absolutamente cordiales no digo que Bayern de vacaciones juntos pero la sensación que tiene muchos aficionados SVA que hay que morir o pues claro que es lo deportivo es importante pero al final Quique ahora estás en Sevilla mañana estarás en otro lado lo vas a dar todo por el Betis tu equipo está quinto Caparrós a al equipo ahora séptimo pero es un partido fútbol esto es fútbol no

Voz 0956 41:00 sí sí por supuesto que es un partido de fútbol y lo tenemos que afrontar de esa forma igual comentado son un derbi que de aquí en Sevilla hay mucha guasa por lo tanto pero nada más esa guasa es eso no deja de ser guasa y por lo tanto bueno luego el partido pues a jugarlo y al final ganarlo lo el equipo que mejor esté en el campo y en meta metano Kike cuando hoy

Voz 1375 41:22 te ayer la noticia de la agresión al aficionado del Betis que sentiste

Voz 1163 41:27 yo interpreto que son hechos aislados que que que que siempre hay gente que que no puedes controlar y que que pueden pasar estas cosas pero pero vamos yo desde que llevo aquí pues estarlo que me da el primer incidentes

Voz 1375 41:47 entiendo que si un poco serio no

Voz 1163 41:50 pero desde luego pues me extrañó me extraña porque no no entiendo no no viene al caso yo yo yo yo soy una persona mucho más que aquí prosigue con mucha más pasión pero bueno son cosas que que no puedes controlar a la vez es no hay hay hay muchos falto por todos los lados no

Voz 1375 42:11 Caparrós y Quique venga de despedida vosotros

Voz 1201 42:13 venga pues nada se nos saludamos efectivamente quieres adquiere si queréis a los dos equipos en Europa

Voz 0956 42:19 claro claro claro que se claro que se así que que bueno pues un que veamos un buen partido mano un fuerte abrazo

Voz 1201 42:26 que no fuimos hasta luego muy bien un abrazo sólo un abrazo Joaquín un abrazo como tienes al equipo

Voz 1375 42:31 que tu para el sábado

Voz 1163 42:34 bueno tengo algunos jugadores ahí con algunas molestias de eso pero bueno en principio bien estamos como ahí como he dicho Caparrós tenemos un par de días más de de para preparar el partido de lo que van a tener ellos pero bueno estos partidos todos sabemos que son especiales que no hay que no hay cansancio ni ahí no hay nada no nada más que que dos equipos que van a ponerlo todo

Voz 1375 43:03 lo que vaya bien el derbi ya hablaremos Quique gracias un abrazo

Voz 1163 43:06 entonces estará en El Larguero los dos