Fernando: "La pensión no pueden ser igual para todos los trabajadores. No todos cotizamos lo mismo"

Voz 1

00:00

pero lo que sí quería decir que este señor era autónomo porque a última hora cogió el pago el máximo para cola tenga novecientos euros mientras yo estuve toda la vida de una empresa pero me cuarenta años trabajando en una empresa cuando la empresa me quitaba por decir algo los últimos años hasta ochocientos entre Seguridad Social IRPF yo he pagado a los Palaos cosa que este no señor no pagó este señor mientras yo esté pagando esto y él está apagando el mínimo se estaba haciendo un plan de pensiones COI tiene por eso dijo que tenían permanecen eso es muy bonito hablar ahora sí porque cogimos dice bueno pues a mí la pensión que me la pongan con lo cuando cotice menos pero lo que tenían que hacer cojo yo no creo que lo haga mal a nadie que es justo pero que no permite al tampoco que el texto en los últimos años a cobrar las pensiones que cobran yo estuve pagando toda la vida hoy salga a la calle porque son jubilados este señor el día que yo saque un uno por ciento un dos por ciento no va a decir que no lo que cobran menos y salieron a la calle es muy bonito a Pla yo no digo que tienen los cobrar en armas yo no digo que la subida subidas los sean que sean proporcionales igual a mí me tenían que subir menos es igual que el baño cuando se pinchaba a decir que ganar de aquella cuando las Olimpiadas ganaba el esta medio millón de pesetas pero cotizaba por diez mil como quieren tener la pensión igual que yo cotizando toda la vida por lo que gana con personas como esta es lo que el Gobierno que quiere y una reforma laboral que es algo que nos está llevando eh yo ojo le habla a la persona que tiene una pensión de casi dormido lo sé pero también lo también muy trabajo a yo no quiero que le quiten el lo que tenía mi padre sólo la Navidad atado a un ukelele o lo que es justo