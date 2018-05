¿Debe el Barcelona ceder a Dembelé si llega Griezmann?

Voz 0458 00:00 y XXXI después de los consejos de Javi Blanco que nos vamos a hablar del Barça Villarreal está por ahí Lluís Flaquer aquí muy buenas hola qué tal muy buenas que se haya Andrea hola qué tal hola mano qué tal buenas coches y enseguida le pregunta hoy tu por lo de la sanción así Roberto que ha hecho que se ponga el grito en el cielo en Can Barça en Barcelona e y hablamos de lo de Griezmann pero del partido bueno goleada nos quedamos con sobre todo la actuación de velero

Voz 1296 00:31 sí Victoria plácido ante un Villarreal muy tímido deberá seguir peleando por Europa el equipo de Calleja que todavía no lo tiene cerrado goles de Coutinho Paulinho Messi que suma ya treinta y cuatro asegura practicamente la Bota de Oro dos de Belén que como decías ha sido la gran sensación del del partido gran versión confianza desparpajo los dos goles llega tarde este destape de Belén pero al menos nos permite de ver lo que lo que puede llegar a hacer la próxima temporada en la que Valverde ha dejado claro que quiere contar con con den Belén Valverde que plantea el partido con muchas rotaciones salís hasta seis cambios respecto al clásico un partido y el del Villarreal el cinco uno que ha sido la penúltima función de Iniesta en el Camp Nou el Barça sigue contando los partidos sin derrotas queda a dos de la Liga perfecta Lesaka ya dieciocho puntos al Real Madrid que creo es la máxima distancia entre los dos con la que has habría acabado la Liga es el récord histórico de diferencia entre uno y otro eh

Voz 1670 01:19 que me dejen un segundo habría que enseguida escuchamos lo que han dicho los protagonistas pero manda el directo doce y treinta y dos no pide paso Álvaro de Grado hoy ha sido también el último partido del Manchester City en casa en la Premier está por ahí Álvaro como protagonista en el que ha sido también su último partido con esa camiseta hola Álvaro muy buenas

Voz 0458 01:35 hola buenas noches está aquí Yaya Touré hoy ha sido homenajeado en el Etihad Stadium más salido haciendo un pasillo ahora mismo te escuchan el larguero ella ya buenas noches buenas noches como está pues muy bien que sigue hablando español me gusta que no hayas perdido el acento español no no no también catalán también pues ha mandado un saludo a todos los periodistas del estrés de escuchar en catalán pues ya pueden datos técnicos bien vale vale bueno te veo mejor en español pero bien lo domina bien claro no sabía oye con Guardiola en que hablabas en catalán no en español

Voz 0455 02:14 español hace un momento que me hablan en catalán no entienden

Voz 0017 02:17 ah vale se viene en catalán también

Voz 0455 02:20 ya hay un momento en el que nos no profesional quiere entrenador nombrando es el timón de ahí tenemos que escuchar ahí a hacerle el trabajo

Voz 1670 02:32 pero pero luego se arregla ahí no

Voz 0455 02:35 claro que sí claro somos hombres sabemos lo que tengo que hacer y sábado lo que que más importante lo más importantes con trabaja con una persona es seguir trabajar

Voz 1 02:45 puedes escuchar porque es el jefe directo

Voz 0455 02:47 que también sino a escuchar el jefe de problema

Voz 1 02:50 en sí que pasó por qué por qué

Voz 1670 02:52 se rompiese relación ya ahora que ya se ha arreglado todo y que sales por la puerta grande del City pero qué paso ahí porque se rompió

Voz 0455 03:00 no sé porqué más importante es que lo que estamos haciendo ahora es que de verdad está va ser difícil los dos en el último año bastante difícil para mí pero bueno yo creo que lo conozco de Barcelona hay Prado normalmente y bueno lo que tengo que hacer es es poner los a nuestra persona fuera hay trabaja junto porque Club es un club en portada tienen más importantes que trataba de hacer que el club ha sido grande de Australia crecer y hacer y nosotros queremos hacer el mejor por el club porque es el estamos para agrupar este dinero del club y tenemos que apartar a otro no otra otra sitúa son porque hay momento que normalmente gente dice vivimos difícil pero bueno yo creo que para mí también ha sido un no tan fácil pero bueno tengo que seguir y aprender y bueno yo creo que así ha sido una placer trabaja con él ese último año hoy bueno temo que mi Verne cambiar igual

Voz 1670 04:00 dirías a trabajar con él volvería a ir a otro sitio no estuviera Pep

Voz 0455 04:04 dos de porque toda la vida que un año más pero no sé cómo pero lo más importante es que sigue disfrutando claro que bueno eso es lo que va a pasar pero que bueno tengo que tengo la misma voy allá del fútbol jugar bien el fútbol que para mí me gustaba jugar el fútbol pues disfruta serían gente de la afición

Voz 1670 04:23 si te gusta te gusta su idea futbolística no es su estilo su manera de jugar claro claro claro de la viviste en Barcelona echar de menos echar de menos Barcelona y el Barça

Voz 0455 04:31 claro que sí porque bueno y a Dios tengo treinta y cuatro lo que si tengo la oportunidad de volver a jugar sea mejor porque me echaré a Messi bueno es ahora mi niña está así va un persona formidable bueno va en mandarle un mensaje que no que que me espera

Voz 1670 04:50 José así te llama el Barça mañana te vas de cabeza

Voz 0455 04:54 segurísimo porque para a ser más mejor bueno ha sido un lástima que no es iban a están final

Voz 1670 04:59 ya ya bueno vamos a ver lo que iba a pasar nada

Voz 0455 05:02 Kevin con quién va a ser la final con el Liverpool con el Madrid bueno Liverpool es un equipo que Mójate Mójate ahí la afición de Citi pero bueno yo creo que para mí lo más importante es que mejor que yo que era un poco gana pero yo he tenido tengo yo que madre con la esperanza de que tiene más año durante este último año yo creo que cuando la presión también las la la la situación lo me da eso sabe que es un equipo joven y que tiene ganas Paraguay bueno yo creo que para ahí para ellos van a ser un partido o importancia porque haya un final y encinares un partido cualquier cosa puede pasar

Voz 1670 05:41 pues nada ya oye Nos alegramos de de cómo te ha ido que te echamos de menos en el fútbol español se echa de menos enhorabuena para el enhorabuena por la Liga que has ganado con el City por cómo ha salido no porque has salido ha salido por la puerta grande no

Voz 0455 05:53 claro yo creo que lo esperar todo jugadoras sabe porque salir para granota grande con historia también desde más importantes que deja el Barcelona viniera aquí yo digo que ahí fuera frases estudia ahora hay suena la historia bueno vamos a vamos a ahí pues una suma partivo ahí con un con el Jendel en el emirato pues bueno vamos a ver lo que ha pasado el año que viene ni siquiera disfruta un año o dos a lo no se detienen en mi mi capacidad pero bueno yo creo que para mí lo más importante es Bruno yo lo sabe hacer Nara sobre futuro político es su muy malo también trabaja son muy malo sólo el fútbol era mejor

Voz 2 06:33 oye dime una cosa

Voz 1670 06:34 que ya ha pasado mucho tiempo sí si es verdad o no

Voz 2 06:37 sí es cierto ya ya que tú dijiste después de ganar el Mundial de Clubes a Laporta en el césped tienes que venderme al Laporta Filipo cuando se lo dijiste bueno yo creo que si no para mí

Voz 0455 06:52 así debe ser muy difícil estuviera habrá porque para mí es más importante que yo tiene va Veintisiete juega acabaran de hecho ocho pero yo creo si quiere Ban Ki hoy seguir a parar porque para mí lo más poder ha dicho también que para mí es un equipo más importante de mi vida sabe nada la experiencia Mandame tu humildad más dando también lo cómo es un gran jugador tienes que fuera bueno lo que para mí ha sido un fundamental en mi carrera y bueno crío aprende mucho de esto jugador has hablado de Puyol Márquez Touré es un bueno ahora sí vi que en sitio otra héroes este inmortalidad también porque está claro aumentó en el Manchester City que preparaba para que el partido es estaban jugando en el césped pero con una lástima o que hay ahora pero empatar o perder es la gente lo toma mal muy largos

Voz 1670 07:54 la marcha se convierte en un dramas claro total que sí que se lo dice es que lo dijiste a Laporta entonces no

Voz 0017 08:00 claro claro que sí oye ya ya que vaya muy bien hay mucha suerte gracias por estar en el gracias a vosotros gracias a habrá continúe amigo hoy que va bien

Voz 1670 08:10 gracias hasta luego Yayá Touré el jugador del Manchester City es del Barça en directo Álvaro en un día de fiesta para el sitio para él el que sale como decimos después de los problemas que ha tenido con Pep por la puerta grande

Voz 0107 08:23 absolutamente cada vez que tocaba el balón Yaya Touré le pedían que disparara incluso aunque tenía que en el centro del campo le pedían todo el rato se dispara y al final ha sido despedido con un con un pasillo por sus propios jugadores ovación en el minuto ochenta y cinco cuando le han cambiado y el Manchester City que sigue de récord más goles en una temporada sí señor más victorias en una temporada muy bueno una temporada que termina con esa Premier que ya hace varios partidos y que Iker y lo ha vuelto a confirmar

Voz 1670 08:48 eran de Yaya Touré Yaya Touré grande Álvaro de Grado desde Manchester en directo un abrazo Álvaro buenas noches adiós hasta luego buenas noches estamos oyendo a Jordi que escuchaba atentamente a a Yaya Touré que personaje Jordi hola buenas noches

Voz 0985 09:00 sí hombre buenas noches más requerido e donde ha estado siempre

Voz 1670 09:03 hago ya el tío eh brilla basó magnífico jugador

Voz 0985 09:05 no vamos de potencia en fin luego fue muy difícil entender que Busquets tenía que ocupar ese espacio no tuvo más remedio que irse pero un jugador fantástico

Voz 1670 09:15 a esta hora hay barcos Lope también hola Marcos qué tal Manu como os pregunto seguida por el partido pero estábamos con Adrià Albets pendiente que nos dijera que no resumir aquí han dicho los piratas después de ese cinco uno al Villarreal Andrea hola bueno muy bueno

Voz 0017 09:27 las mano pues Valverde sobre todo hablado del partidazo de de de melé que ha sido el gran protagonista de la noche precisamente en la semana que me has hablado de de Griezmann y que se ha puesto sobre la mesa incluso una posible cesión os mandé el delantero ha jugado su mejor partido con la camiseta del Barça esta noche frente al Villarreal en la primera parte ha hecho un slalom fantástico que ha supuesto el primer gol de Coutinho después pues ha marcado dos goles el primero después de una jugada espectacular de Rakitic y el último como contados por principio un golazo picando el balón con la izquierda por encima de de Asenjo así que Valverde en rueda de prensa ha hablado muy bien le ha dicho que cuenta con él la próxima temporada

Voz 0588 10:04 es un jugador con muchísimo talento técnica maneja las dos piernas más rápido que en ese punto de chispa que ir desborde eso desde luego lo quién y pensamos que es muy joven y tiene mucho tiempo por por delante no vamos a final

Voz 0017 10:22 todos los Who

Voz 0588 10:24 es un proceso de adaptación ir cuando eres joven pues bueno todavía tienes que aprender cosas desde luego eso hoy lo ha demostrado el último gol hacía increíble

Voz 1670 10:34 cuando Valverde de Belén que sin duda lo más destacado del partido no he Jordi Marcos

Voz 0985 10:40 para mí sí para mí ocupa el cuadro de honor porque hoy hemos visto una versión de velé que es la que quiere el Barça el que quiere Valverde que

Voz 1296 10:48 abrió el en Velez de la velocidad

Voz 0985 10:51 se ha ido de adversarios lo hemos visto disparar con las dos piernas ha ganado autoestima ha ganado confianza yo creo que este es un poco el plan lo contó el otro día perfectamente Valverde no es un jugador recién llegado ha tenido problemas con las lesiones pero tiene mucho talento es joven la temporada ha sido difícil pero cómo acaba la temporada Snow

Voz 0514 11:08 la perfecta rampa de lanzamiento para la próxima Marco

Voz 1670 11:11 eh tú crees igual suena esto a casi una herejía es un debate que está encima de la mesa que igual suena a una charla dura pero que es más duro si finalmente va a Griezmann como todo hace indicar vamos a ver cómo acaba esto pero gris Messi Suárez Coutinho que es peor cederlo que sería una

Voz 3 11:27 buena a verlo antes de que acabe sucederlo vale cederlo o que esté en el banquillo para mí para mí mucho peor porque porque este es un jugador que tiene el lo hemos visto muy poco eso es eso es evidente tiene un potencial extraordinario tiene veinte años ha sufrido por vez primera dos graves lesiones musculares que no había tenido nunca de hecho su carrera profesional y Bruno lo sabe mejor que yo es es muy corta es decir estuvo un año en otro año del Borussia Dortmund aparece en el Barcelona tú proceden pierdes el control sobre el crecimiento sobre la evolución sobre la madurez de este futbolista lo pones en manos ajenas en manos que no le van a pedir lo que tú le necesitas de pedir a este futbolista y creo hice que mucha gente se me pueden echar en contra que la llegada de a Mas le puede puede beneficiar porque Goodman es un jugador absolutamente consagrado su jugador de rendimiento inmediato como ha demostrado en Madrid es una figura de talla mundial el puede ir creciendo en la medida que el Barça necesita cuatro cinco jugadores ya tiene a Cotino ya tiene a Messi ya tiene a Suárez y a Griezmann Eden velé cuatro cinco delanteros de talla realmente espectacular pero sí lo sedes ya ya no estás gestionando y no estás controlando el crecimiento y la madurez de un talento que es muy difícil de encontrar un talento así por eso te costaba un montón al porque un jugador que te sale por la derecha por la izquierda el gol que ha hecho hoy sabes lo que más me gusta del gol de hoy Mis que tenía a su derecha Messi ya quiere votos a Messi decidido encargar a cincuenta metros irrigar la como la picaba

Voz 0514 12:53 clase y con la izquierda sí exactamente con la izquierda hicimos

Voz 3 12:55 que a su derecha estaba Messi que cualquiera dice tomarle Leo ya lo tú

Voz 1670 12:59 eh ahora escuchamos a Adrià lo que ha dicho Valverde harán los pones el corte de Valverde sobre lo de Sergi Roberto pero al margen de ese partido cinco uno donde tanto Jordi como Marcos y todos los que hemos visto el partido nos quedamos con la sensación de de DVD en esa goleada del Barça pero hoy en Barcelona colean dos temas más el de Sergi Roberto Iturralde estás por ahí no todavía hay tu cuatro partidos de sanción a Sergi Roberto después de que el árbitro pusiera esto en el acta en el clásico dijo Hernández Hernández que Roberto Carnicer Sergi Roberto

Voz 2 13:30 fue expulsado por el siguiente motivo pone el acta golpear a un adversario con su brazo con el uso de fuerza excesiva no estando el balón a distancia de ser jugado cuatro partidos eso fue este clásico el veintinueve de abril en Getafe el árbitro del partido Hernández Hernández puso en el acta sanciona Suárez Suárez Damián Damián Suárez expulsado por el siguiente motivo golpear a un adversario con el brazo en la cabeza con uso de fuerza excesiva lo mismo no estando el balón a distancia de ser jugado lo mismo

Voz 4 14:02 como la misma frase como el mismo texto redactado por el mismo árbitro en la misma liga de fútbol profesional en el mismo año en el mismo siglo a un tío le caen cuatro uno me lo puede explicar alguien

Voz 0017 14:17 por ejemplo Iturralde explicaría a ver en la de lo tienes fácil yo no estoy

Voz 0458 14:25 no me gusta Geri pollo con perdón o no entiendo que te cae cuatro

Voz 0514 14:29 todos con este texto el mismo texto del mismo

Voz 4 14:31 arbitró en la misma liga el mismo año enemigo le cae uno

Voz 0514 14:35 eso explico lo más peligroso de este tema es que el señor Juez Único del Comité de Competición está jugando a ser árbitro a empezar es decir a lo que considera que en la de Damián es un lance del juego te refieres

Voz 1670 14:52 Francisco Rubio no

Voz 0514 14:53 Francisco Ruiz únicos que la de Damián es un lance del juego y la de Sergi Roberto no es un lance del juego es una agresión que pasa que está jugando a ser árbitro porque te digo será sabrá muchísimo de leyes que no lo dudo vamos habrá de los que más de leyes pero de árbitro Page ir del reglamento de fútbol sabe muy poco porque porque el mismo árbitro en la redacción del acta que es la clave la frase estando el balón a distancia de ser jugado por lo tanto en las es lo mismo en las dos siempre generalmente cuando porque y te explico cuando Larbi lo pone que está a distancia de ser jugado el balón ya no lo consideran un lance del juego por eso te estoy diciendo que ya aquí quiere ser árbitro porque cuando es un lance del juego es cuando su juego brusco grave que juego brusco grave roja siempre pero un juego brusco grave es cuando tú vas a disputar el balón con una fuerza desmedida le acabas golpeando jugador cuando tú vas a disputar un balón en el aire le pegas un codazo eso es un lance del juego porque porque su juego brusco grave el mismo árbitro te está diciendo que no es un lance del juego cuando está poniendo que el balón no está dispuesto a ser jugado por lo tanto ese raro eso es pasa de ser un juego brusco grave a una conducta violenta que roja una conducta violenta la diferencia entre un juego brusco grave y una conducta violenta es la posibilidad de disputar el en un lance del juego como muy bien como de esta diciendo el juez único que está diferenciando una de otra un lance del juego no puede ser nunca una conducta violenta que es la expulsión de Damián es una conducta violenta la expulsión de de Sergi Roberto por lo mismo una conducta violenta en un lance del juego es en disputa del balón es más todavía todavía hay una más sangrante que nadie ha dicho nada que es la de Parejo en el Valencia el balón también están a treinta metros le expulsa al árbitro también le pone un partido eso nunca puede ser lance del juego porque por pesos

Voz 1670 16:49 el balón está a tomar vientos eso es decir

Voz 0514 16:51 está jugando a ser árbitro lo que de mí me parece bien lo que sí me parece bien son los cuatro partidos Sergi Roberto me parecen fenomenal pero lo que me parece mal es que claro son a los que cae en uno porque tú porque en momentos perdona en qué momento se pone el disfraz de árbitro el juez de Competición ahora si mañana no pasado es pasado no merece lo dejó digamos es decir es vuestros nombres haciendo no por eso no se yo cada uno tendrán su mente lo que quiere hacer es muy es es muy sintomático que intenta a jugar a ser árbitro y luego no sean capaces de ver todas las acciones que pasan todos los fines de semana Hinault entren de oficina como testigo pese que es que es tremendo es decir si tú vienes a jugar a ser árbitro juega pero juega todos los domingos es decir las agresiones que no ven los árbitros juegas el árbitro que sancionará as de manera urgente eso es lo que no puede ser ya te digo no es que para mí Sergi Roberto sólo sea uno

Voz 0458 17:48 cómo van a defender más si va a defender no no no no no no es igual no

Voz 0514 17:56 yo lo que no entiendo igual que exactamente yo lo que no entiendo es que es que si yo con una barra de pan cueste un euro compró islamismo habrá de pan me cueste cuatro vale yo mi argumentaciones que son cráter para para todos los agresión exactamente igual en cuatro para que este señor decide que la barra de pan hoy vale cuatro valía de esta diciendo pues porque le está diciendo que unos lance del juego ejercer este este es cuando espacio te estoy cuando yo te está diciendo esto es de los árbitros no no Joyce decir el colectivo arbitral lo que no puede hacer es jugar a ser árbitro por eso en por ejemplo en Francia el Comité de Competición hay los abogados que saben mucho de leyes pero están asesorado por un ex árbitro por un ex jugador porque un ex árbitro y un ex jugador saben lo que pasa lo que es un lance del juego es aún lo que es una agresión y Roberto es una agresión lo de Damian es una agresión lo de Vitolo con el juego parado porque ya había pitado en Villarreal es una agresión lo de lo de Parejo es una agresión lo de Marcelo que pasó contra el Levante es una agresión pasa que a unos les pone uno a otro expone dos bueno expone

Voz 2 19:03 repito irreal recuerdo Sergi Roberto expulsado por golpear a un adversario con su brazo con el uso de fuerza excesiva no estando el balón a distancia de ser jugáis Ice ese es el frase que

Voz 0458 19:15 el gasto total y el de nadie porque nueve de abril

Voz 2 19:18 la expulsión a Damiá suave perdona dice expulsado también Hernández demande ponen el acta lo mismo golpeara un adversario con el brazo en la cabeza con uso de fuerza excesiva no estando el balón a distancias el juego a pero el árbitro en el acta

Voz 0514 19:30 pero es que vienen en el reglamento de fútbol la clave para diferenciar lo que es una conducta violenta a un juego de este año no del símil uno

Voz 0458 19:43 no no no y mil novecientos noventa y ocho por eso digo claro no pero bueno es desde luego ha quedado claro eh

Voz 1670 19:50 que sí tuvo como siempre un placer un abrazo pero era un abrazo hasta luego bueno creo que es sobre si Roberto dijo Valverde que era excesivo no Madrid

Voz 0017 19:58 sí sí que era que era injusta todavía más comparándola con esta de Damián Suárez que recibió sólo un partido de sanción por exactamente la misma infracción y que espera que al final el Comité de Competición acabe acabe rectificando recordemos que el Barça hoy ha presentado alegaciones a esta resolución del Comité a ver qué pasa

Voz 1670 20:16 en dos partidos para terminar la Liga invicto eh