Yaya Touré: "Volvería al Barça de cabeza"

Voz 1375 00:00 hola Álvaro muy buenas o la mano buenas noches está aquí Yaya Touré hoy ha sido homenajeado en el Etihad Stadium más salido haciendo un pasillo y ahora mismo te escuchan el larguero ella ya buenas noches buenas noches como ésta pues muy bien qué bien sigue hablando español me gusta que no has perdido el acento español no no no también saben también catalán pues ha mandado un saludo del estrés de escuchar en catalán bueno ya pueden datos técnicos a bien vale vale bueno te veo mejor en español pero bien bien bien claro no también oye con Guardiola en que hablabas en catalán y en español

Voz 1 00:40 español es un momento que a mí me hablan en catalán entiende a vale pero eso viene en catalán también ya hay un momento en el que no temo que se profesional quieren entrenador drenando es el que manda que tenemos que escuchar ahí a hacerle de tabaco pero pero luego no claro que sí claro si somos hombres sabemos lo que tenemos que hacer y lanzaban un lo que más importantes que lo más importantes con trabaja con una persona es seguir trabajar y es escuchar porque es el jefe que también sino escuchar el jefe de grado

Voz 1375 01:18 qué pasó porque porque ese rompiese relación ya ya ahora que ya se ha arreglado todo y que sales por la puerta grande del City pero qué paso ahí porque se rompió

Voz 1 01:27 no sé porqué más importante es que lo que estamos haciendo ahora es cada año a este vi difícil los dos último año difícil para mí pero bueno yo creo que yo lo conozco de Barcelona Prado de tu bueno lo que tengo que hacer es es es poner no está no está personará fuera hay trabaja junto porque Club es un club en tiene lo más importante es que trabaja de hacer clubes sido grandes de crecer hacer y nosotros queremos ser el mejor por el club porque es el estamos pagaron ese dinero del club y tenemos que apartar a otro no otra otra situación porque en el momento que normalmente agentes dice vivimos difícil pero bueno yo creo que para mí también ha sido o no tan fácil pero bueno tengo que seguir y aprender y bueno yo creo que así ha sido la hagan ese último dos año y bueno tenemos que Verne cambiar

Voz 1375 02:26 volvería a trabajar con él volvería a ir a otra de estuviera Pep

Voz 1 02:31 no sé por qué toda la vida que era un año más pero uno pero lo más importante es que sigue disfrutando claro que sí que va a pasar pero que bueno te mueva que te voy allá War viene el fútbol que para mí me gusta jugar el pues ese disfruta enseña a gente de la afición

Voz 1375 02:50 te gusta te gusta su idea futbolística no es su estilo su manera de jugar claro claro claro de la viviste en Barcelona echa echar de menos echar de menos Barcelona y el Barça

Voz 1 02:58 claro que sí porque bueno yo ahora tengo treinta y cuatro si la de Barcelona es el mejor porque me pasa a mí Si bueno es ahora mismo un personaje formidable bueno va en mandarle un mensaje que indique que me espera entrena vamos de abogado

Voz 1375 03:17 José así te llama el Barça mañana te vas de cabeza

Voz 1 03:21 segurísimo porque para ser más mejor bueno ha sido un lástima que no es iban a esta final

Voz 1375 03:26 ya ya bueno vamos a ver lo que iba a pasar el año Kevin con quién vas en la final con el Liverpool con el Madrid

Voz 1 03:33 bueno Liverpool es un equipo que

Voz 1375 03:36 Mójate Mójate ahí la afición dieciséis

Voz 1 03:38 pero bueno yo creo que para mí lo más importante es quien mejor que el que gana pero yo tengo que tengo yo tengo la impresión que madre con esperase que tiene ir más final Aguado Turia Azaña durante este último año yo creo que vamos la presión también la la la la situación lo me da todo eso sabe que es un equipo joven y que tiene ganas Paraguay bueno yo creo que para ahí para ellos van a ser un partido importante porque porque es un partido cualquier cosa puede pasar

Voz 1375 04:08 nada ya ya oye Nos alegramos de de cómo te ha ido que te echamos de menos en el fútbol español se echa de menos y enhorabuena la de Xabi enhorabuena por la Liga que has ganado con el City por cómo ha salido no porque ha salido ha salido por la puerta grande no

Voz 1 04:21 claro yo creo que hay que esperar todo jugador sabe porque salir para gravedad grande con historia también ese más importante que viniera aquí yo digo que ahí fuera para hacer es estudia ahora hay suena la historia bueno vamos a vamos a ahí pues consideró una ese dominio y suma partivo ahí con con el sintiendo el en el emirato bueno vamos a ver lo que ha pasado año quieren yo he siquiera disfruta un año o dos o no se detienen en mi en mi capacidad pero vamos yo creo que para mí lo más importante es Brühl no yo lo sabe hacer Nara sobre el futuro político es un muy malo también trabaja en el oficio dais un muy malo sólo al fútbol el mejor

Voz 1375 05:00 oye dime una cosa habrá que ya ha pasado mucho tiempo sí sí es verdad bueno es cierto ya ya que tú le dijiste después de ganar el Mundial de Clubes a Laporta en el césped tienes que venderme Laporta Filipo cuando se lo dijiste bueno yo creo que si no para mí

Voz 1 05:19 va a ser muy difícil de Talavera porque para mí es más más importante que tenía que yo he tiene Abraham Veintisiete juega acabaran Enrique VIII pero yo quiere Ban Ki hoy siguiera a parar porque para mí lo más en poder a disfrutar también porque para mí el Barça es el equipo más importante en mi vida sabe ya ha dado la experiencia de tu humildad de también la cómo es ser un jugador tienes que si fuera bueno lo que para mí ha sido un fundamental en mi carrera y bueno yo aprendí mucho estoy jugador has hablado en mi Xavi Puyol Márquez es un bueno ahora se ve que en sitio otra a también porque

Voz 1375 06:07 está claro es existir qué pena

Voz 1 06:10 para que el partido es un periodo en el espíritu de eso pero para mí era una lástima porque hay una hora pero empatar o perder es la gente lo toma mal muy mal