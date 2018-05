El Larguero (2ª parte / 09/05/2018): la victoria del Barça, Dembélé y el caso Griezmann

Voz 1 00:00 el Larguero con Manu Carreño

Voz 0451 00:03 con Javi Blanco hola Javi hola Manu

Voz 1501 00:10 te voy a escapar donde sea con quien sea pero es que

Voz 1375 00:26 al vienen con el depósito lleno de escapadas no

Voz 2 00:39 XXXI después de los consejos de Javi Blanco que nos vamos a hablar de el Barça Villarreal está por ahí

Voz 1375 00:46 es flaqueó la FNAC y muy buenas o qué tal muy buena

Voz 2 00:49 sí por ahí Adriá Adriá qué tal hola qué tal buenas no

Voz 0458 00:52 enseguida lo pregunto tu por lo de las sanciones y Roberto que ha hecho que se ponga el grito en el cielo en Can Barça y en Barcelona eh y hablamos de lo de Griezmann pero del partido bueno goleada nos quedamos con sobre todo la actuación de Belén

Voz 3 01:05 sí Victoria placer tanto en Villarreal muy tímido deberá seguir peleando por Europa el equipo de Calleja que todavía no lo tiene cerrado goles de Coutinho Paulinho Messi que suma ya treinta y cuatro asegura prácticamente la Bota de Oro dos de de Emelec

Voz 4 01:17 como decías debido a la gran sensación del del partido

Voz 3 01:19 Versión confianza desparpajo los dos goles llega tarde este destape de donde le pero al menos nos permite ver lo que lo que puede llegar a hacer la próxima temporada en la que Valverde ha dejado claro que quiere contar con con den Belén Valverde que hablante al partido con muchas rotaciones en seis hasta seis

Voz 0514 01:33 cambios respecto al clásico un partido hoy

Voz 3 01:36 el Villarreal el cinco uno que ha sido la penúltima función de Iniesta en el Camp Nou el Barça sigue contando los partidos sin derrotas queda a dos de la Liga perfecta Lesaka ya dieciocho puntos al Real Madrid que creo es la máxima distancia entre los dos con la que así habría acabado la Liga es el récord histórico diferencia entre un

Voz 0458 01:52 qué otro que me dejan en segunda diría que enseguida escuchamos lo que han dicho los protagonistas pero manda el directo doce y treinta mire pasó Álvaro de Grado hoy ha sido también el último partido del Manchester City en casa en la Premier está por ahí Álvaro como protagonista en el que ha sido también dio su último partido con esa camiseta hola Álvaro muy buenas hola buenas noches está aquí Yaya Touré hoy ha sido homenajeado en el Etihad Stadium ha salido haciendo un pasillo ahora mismo te escuchan el Larguero ella ya buenas noches buenas noches como está pues muy bien que bien sigue hablando español me gusta que no hayas perdido el acento español no no no también catalana también catalán pues eh mandar un saludo a todos los catalanistas del estrés de escuchan en catalán Bohn ya apunta datos técnicos bien vale vale te veo mejor españoles pero bien bien bien claro también oye con Guardiola en que hablabas en catalano en español español el momento que a mí me habla en catalán

Voz 5 02:51 o de avales pero eso vivían en catalán también eh pero no tengo que ser profesional quiere entrenadores nombrando es el que manda ahí tenemos que escuchar ahí a hacerle tabaco

Voz 0458 03:06 pero pero luego no

Voz 5 03:09 claro que sí claro si somos hombres sabemos lo que tenemos que hacer lo que que más importante de lo más importantes contra una persona es seguir trabajar es escuchar porque es el jefe

Voz 0458 03:21 la también sino escoria el jefe de lado Iker pasó por qué porque ese rompió esa relación ya ahora que ya se ha arreglado todo hay que sales por la puerta grande del City pero qué pasó ahí porque se rompió

Voz 5 03:35 no sé porqué más importante es que todo lo que estamos haciendo ahora es que ahora está nueva Xevi difícil los dos en el último año difícil para mí pero bueno yo creo que lo conozco de Barcelona

Voz 0458 03:46 el Prado tu formalmente

Voz 5 03:49 no lo que tengo que hacer es es es error error a nuestra personará fuera ahí es trabaja junto porque Club es un club importante y lo más importante es que trabaja de hacer que el club ha sido grande de Australia crecer a hacer y nosotros tenemos que hacer mejor pues el club porque es el ver ese dinero del club y tenemos que apartar a otro no otra otra situación porque en el momento que normalmente agente dice vivimos difícil pero bueno yo creo que para mí también ha sido un Marta o no tan fácil pero bueno un tengo que sí quiere aprender y bueno yo creo que Aznar ha sido la placer trabajar con él ese último dos año y bueno temo que mi Verne cambiar

Voz 0458 04:34 volvería a trabajar con él volvería a ir a otra estuviera Pep no

Voz 5 04:38 porque toda la vida quiere más pero uno señor

Voz 0458 04:41 más baremo pero lo más importante es que

Voz 5 04:44 sigue disfrutando bueno eso lo que va a pasar pero que bueno te que tenemos ahora mismo es ya del fútbol jugar bien el fútbol que para mí me gusta jugar al fútbol a full pues disfruta serían gente de la afición

Voz 0458 04:57 me gusta te gusta su idea futbolística no su estilo su manera de jugar

Voz 5 05:00 claro claro claro que la viviste en Barcelona echarle

Voz 0458 05:02 menos echar de menos Barcelona y el Barça

Voz 5 05:05 claro que sí porque bueno yo ahora tengo treinta y cuatro he tenido la oportunidad de volver a jugar Barcelona esa era la mejor porque mi mi echaré a amistad bueno ahora mi niña está así va un persona formidable bueno va a mandarle un mensaje que que que me esperaba

Voz 4 05:23 la cosa si te llama al Barça mañana te vas de cabeza

Voz 5 05:28 segurísimo porque para es más mejor bueno ha sido un lástima que no es iban hasta final

Voz 0458 05:34 ya ya bueno vamos a vaya a ver lo que iba a pasar algo Kevin con quién va a ser la final con el Liverpool con el Madrid

Voz 5 05:41 bueno Liverpool es un equipo que

Voz 0458 05:43 déjate Mójate ahí la fisión de Citi

Voz 5 05:46 pero bueno yo creo que para mí lo más importante es que es mejor que lo un poco gana pero yo he tenido que tengo yo tengo la impresión que madre con esperanza que tiene más de Azaña durante este último año yo creo que cuando la presión también la la la la situación lo me da eso sabe costaron poco porque es un equipo joven que tiene ganas Paraguay bueno y creo que para ahí para ellos van a ser un partido importancia porque es un final en finales un partido cualquier cosa puede pasar

Voz 0458 06:15 pues nada ya ya oye Nos alegramos de de cómo te ha ido que te echamos de menos en el fútbol español se fecha de menos enhorabuena padre Sally enhorabuena por la Liga que has ganado con el City por cómo ha salido no porque ha salido ha salido por la puerta grande no

Voz 5 06:28 claro yo creo que debe esperar todo jugadoras porque sabe para agravada grande con historia también es más importante y porque es caer deja el Barcelona puede venir aquí yo digo que hay ahí fuera frases estudia ahora bueno vamos a vamos a yo pues una suma partivo ahí con con entiende el en el emirato pero bueno vamos a ver lo que ha pasado año quieren yo he siguiera disfruta un año o dos a Lolo se dependen en mi mi capacidad pero bueno yo creo que para mí más importantes Brühl no yo lo sabe hacer Nara sobre el futuro político es un muy malo también

Voz 0458 07:03 Jane muy malo solo de fútbol el mejor para mí eh oye dime una cosa ahora que ya ha pasado mucho tiempo sí si es verdad o no es cierto ya ya que tú le dijiste después de ganar el Mundial de Clubes a Laporta en el césped tienes que venderme que Laporta Filipo cuando se lo dijiste

Voz 5 07:24 bueno yo creo que si no para mí va a ser muy difícil a la hora porque para mí es más importantes que tiene tenía Bayo porque yo tiene va Veintisiete puede acabar en el ocho pero yo voy a seguir a parar disfrutar porque para mí lo más en poder a disfrutar al el Sexpe disfrutaba también porque para mí es el Barça ha sido el equipo más importante de mi vida sabe ya ha dado la experiencia de haber tu humildad también la como es un gran jugador es que si fuera y bueno lo que para mí ha sido un fundamental en mi carrera y bueno crío aprende mucho estuvo hablando es mi Xavi Puyol Márquez es un es bueno ahora sí ve que en sitio otra nuestra vida también porque está un experimento en el Manchester City que preparaba para que el partido es estaban derivando en el césped era una lástima o que hay ahora pero empatar o perder es la gente lo toma mal muy

Voz 0458 08:28 el drama se dramas claro total que sí que se lo dice que sólo dijiste a Laporta entonces no

Voz 7 08:34 claro claro que sí oye ya allá

Voz 0458 08:38 eh que vaya muy bien hay mucha suerte y gracias por estar en el aquí a vosotros racial habrá contigo amigo

Voz 5 08:43 hoy que va bien gracias Mercè juego

Voz 0458 08:46 hasta luego Yaya Touré el jugador del Manchester City es del Barça en directo Álvaro en un día de fiesta para el City para el que sale como decimos después de los problemas que ha tenido con Pep por la puerta grande

Voz 8 08:57 absolutamente cada vez que tocaba el balón Yaya Touré le pedían que disparara incluso aunque tenía avalado en el centro del campo les pedían todo el rato se dispara y al final ha sido despedido con un con un pasillo por sus propios jugadores ovación en el minuto ochenta y cinco cuando le han cambiado y el Manchester City que sigue de récords más goles en una temporada ruiseñor más victorias en una temporada hay Ivonne una temporada que termina con esa Premier que ya varios partidos y que y que hoy lo ha vuelto a confirmar

Voz 0458 09:22 han de Yaya Touré Yaya Touré grande Álvaro de Grado desde Manchester en directo un abrazo Álvaro buenas noches adiós hasta luego buenas noches estaba por ahí oyendo a Jordi que escuchaba atentamente a a Yaya ya tu personaje Jordi hola buenas noches

Voz 0985 09:35 sí hombre buenas noches he querido e donde ha estado siempre

Voz 0458 09:37 deja huella el tío e hombre ya basó magnífico jugador

Voz 0985 09:40 tiene vamos de potencial en fin luego fue muy difícil entender que busca es tenía que ocupar ese espacio no tuvo más remedio que irse pero un jugador fantástico

Voz 0458 09:50 está ahora hay barcos Lope también hola Marcos qué tal Manu como estamos bueno os pregunto seguida por el partido pero estábamos con Adriá Albets pendiente que nos dijera que no resumir aquí han dicho los piratas después de ese cinco uno al Villarreal Adrián bueno muy buenas mano pues eh Valverde sobre todo ha hablado del partidazo de de DVD que ha sido el gran protagonista de la noche precisamente en la semana que me has hablado de de Griezmann y que se ha puesto sobre la mesa incluso una posible cesión de Osman de melé el delantero ha jugado su mejor partido con la camiseta del Barça esta noche frente al Villarreal en la primera parte ha hecho un slalom fantástico que ha supuesto el primer gol de Coutinho después pues ha marcado dos goles el primero después de una jugada espectacular de Rakitic y el último como contado en principio un golazo picando el balón con la izquierda por encima de de Asenjo así que Valverde en rueda de prensa ha hablado muy bien de de envíele ya ha dicho que cuenta con él la próxima temporada tres Un jugador con muchísimo talento que

Voz 0588 10:40 técnica maneja las dos piernas es rápido que en ese punto de chispa que ir desborde eso desde luego lo tiene y pensamos que puede acabar es muy joven y tiene mucho tiempo por por delante no vamos a final

Voz 1501 10:56 eh todos los jugador

Voz 0588 10:58 es un proceso de adaptación ir cuando eres joven pues bueno todavía tienes que aprender cosas y desde luego lo ha demostrado el último gol hacía increíble

Voz 1375 11:08 hablando Valverde de Belén

Voz 0458 11:10 sin duda lo más destacado del partido no Jordi Marcos

Voz 0985 11:14 para mí sí para mí ocupa el cuadro de honor porque hoy hemos visto una versión de DVD que es la que quiere el Barça el que quiere Valverde que le del desequilibrio del Velez de la velocidad se ha ido de adversarios lo hemos visto disparar con las dos piernas ha ganado autoestima ha ganado confianza yo creo que este es un poco el plan lo contó el otro día perfectamente Valverde no es un jugador recién llegado ha tenido problemas con las lesiones pero tiene mucho talento es joven la temporada ha sido difícil pero cómo acaba la temporada es una perfecta rampa de lanzamiento para la próxima

Voz 0458 11:45 el Marcos tú crees igual suena esto a casi una herejía es un debate que está ahí encima la mesa que igual suena a una charla dura pero qué es más duro si finalmente va a Griezmann como todo hace indicar

Voz 1501 11:55 vamos a ver cómo acaba esto pero Griezmann Messi Suárez

Voz 0458 11:57 niño que es peor cederlo que sería una una suena

Voz 7 12:01 al verlo antes de que acabe sucederlo vale cederlo

Voz 0458 12:04 en el banquillo no sólo para mí para mí mucho peor

Voz 7 12:07 por qué porque este es un jugador que tiene el lo hemos visto muy poco eso es eso es evidente que un potencial extraordinario tiene veinte años ha sufrido por vez primera dos graves lesiones musculares que no había tenido nunca de hecho su carrera profesional y Bruno lo sabe mejor que yo es es muy corta es decir estuvo un año a otro año del Borussia de Dortmund aparecen el Barcelona Si tú pero cedés pierdes el control sobre el crecimiento sobre la evolución sobre la madurez de este futbolista lo pones en manos ajenas en manos que no le van a pedir lo que tú le necesitas de pedir a este futbolista creo hice que mucha gente se me puede echar en contra que la llegada de Griezmann le puede le puede beneficiar porque Guzmán es un jugador absolutamente consagrado su jugador de rendimiento inmediato como ha demostrado en Madrid es una figura de talla mundial el puede ir creciendo en la medida que el Barça necesita cuatro cinco jugadores que ya tiene niño ya tiene a Messi ya tiene a Suárez Griezmann Eden vale cuatro cinco delanteros detalla realmente espectacular pero sí lo sedes ya ya no estás gestionando y nuestras controlando el crecimiento y la madurez de un talento que es muy difícil de encontrar un talento así por eso te costaba claro porque un jugador que te sale por la derecha por la izquierda el gol que ha hecho hoy sabes lo que más me gusta del gol de hoy mis que tenía a su derecha Messi

Voz 0458 13:20 ya quiere otro será Messi

Voz 7 13:22 ya ha decidido encarar y sin

Voz 0458 13:25 cuenta Metro irrigar la como la clase y con la izquierdas exactamente una izquierda sin mirar que ayude hecha estaba Messi que cualquiera dice toma León

Voz 7 13:32 ya ya lo tú ahora escuchamos

Voz 0458 13:34 daría lo que ha dicho Valverde la los ponen el corte de Valverde sobre lo de Sergi Roberto de pero eh al margen de ese partido cinco uno donde tanto Jordi como Marcos y todos los que hemos visto el partido nos quedamos con la sensación de de de en Belén esa goleada del Barça pero hoy en Barcelona colean dos temas más el de Sergi Roberto e Iturralde estás Polaino todavía hay tu aquello eh en cuatro partidos de sanción a Sergi Roberto

Voz 1375 13:55 no después de que el árbitro pusiera esto en el acta en el clásico eh dijo Hernández Hernández que Roberto Carnicer Sergi quieres

Voz 0458 14:03 cuarto fue expulsado por el siguiente motivo pone el acto

Voz 1375 14:06 a golpear a un adversario con su brazo con el uso de fuerza excesiva no estando el balón a distancia de ser jugado cuatro partidos eso fue este clásico el veintinueve de abril en Getafe el árbitro del partido Hernández Hernández puso en el acta Sanz Ana Suárez Suárez Damián Damián Suárez expulsado por el siguiente motivo golpear a un adversario con el brazo en la cabeza con uso de fuerza excesiva lo mismo no estando el balón a distancia de ser jugado lo mismo como la misma frase como el mismo texto redactado por el mismo árbitro en la misma liga de fútbol profesional en el mismo año en el mismo siglo a un tío le caen cuatro y aunque eólica en uno me lo explico

Voz 0458 14:49 que alguien

Voz 7 14:51 por ejemplo explicaría a ver el la de aquí es fácil mujeres no estoy

Voz 2 14:59 yo no me gusta gilipollas con perdón cuatro partidos

Voz 1375 15:04 esto el mismo texto del mismo árbitro en la misma liga el mismo año enemigo le cae uno

Voz 0514 15:09 eso explico explico lo más peligroso de este tema es que el señor Juez Único del Comité de Competición está jugando a ser árbitro empezar es decir a lo que considera que en la de Damián es un lance del juego sí

Voz 0458 15:25 refieres a Francisco Rubio no

Voz 0514 15:27 Francisco Robles el único que la de Damian es un lance del juego y la de Sergi Roberto no es un lance del juego es una agresión que pasa está jugando a ser árbitro porque te digo sera sabrá muchísimo de leyes que no lo dudo vamos habrá de los que más de leyes pero de árbitro Page del reglamento de fútbol sabe muy poco porque porque el mismo árbitro en la redacción del acta que es la clave la frase estando el balón a distancia de ser jugado por lo tanto puede ser lo mismo en las dos siempre generalmente cuando porque y te explico cuando el árbitro pone que está a distancia de ser jugado el balón ya no lo consideran un lance del juego por eso te estoy diciendo que ya aquí quiere ser árbitro porque cuando es un lance del juego es cuando su juego brusco grave que juego brusco grave roja siempre pero en juego brusco grave es cuando tú vas a disputar el balón con una fuerza desmedida le acabas golpeando a jugar cuando tú vas a disputar un balón en el aire le pegas un codazo eso es un lance del juego porque porque su juego brusco grave él mismo árbitro te está diciendo que no es un lance del juego

Voz 2 16:32 claro cuando te te está poniendo Kelly

Voz 0514 16:35 al no estar ha jugado reclamen por la OTAN

Voz 2 16:38 corrigió aparecer eso pasa de ser un

Voz 0514 16:40 algo brusco grave a una conducta violenta que roja una conducta violenta la diferencia entre en juego brusco grave una conducta violenta es la posibilidad de disputar el balón un lance del juego como muy bien como de esta diciendo el juez único que está diferenciando una de otra un lance del juego no puede ser nunca una conducta violenta que es la expulsión de Damián es una conducta violenta la expulsión de Sergi Roberto es por lo mismo por una conducta violenta en un lance del juego es en disputa del balón es más todavía todavía hay una más sangrante que nadie ha dicho nada que es la de Parejo en el Valencia el balón también estaba a treinta metros lo expulsa al árbitro también le pone un partido eso nunca puede ser lance del juego porque porque eso es

Voz 0458 17:23 el balón está a tomar vientos eso es es decir

Voz 0514 17:25 está jugando a ser árbitro lo que a mí me parece bien lo que sí me parece bien son los cuatro partido de Sergi

Voz 2 17:31 Alberto me parecen Fenoll porque es lo que me parece mal es que a lo recaudado malo claro son a los que caen uno

Voz 0458 17:37 la porque tú porque momentos perdona en kimono

Voz 2 17:39 esto se pone el disfraz de árbitro el juez de Competición

Voz 7 17:44 no

Voz 2 17:44 ahora si mañana no pasado si pasado no eso lo dejo ahí a vosotros decir es buena si no por eso no se oye cada uno tendrá en su mente lo que quiere

Voz 0514 17:53 la FEF lo que es muy es es muy sintomático que intenta irse a jugar a ser árbitro y luego no sean capaces de ver todas las acciones que pasan todos los fines de semana no entren de oficio antes

Voz 0458 18:07 que es que es tremendo es decir si tú quieres a jugar

Voz 0514 18:10 la árbitro juega pero juega todos los domingos es decir las agresiones que no ven los árbitros juega a ser árbitro que sancionará

Voz 2 18:16 manera urgente eso es lo que no puede ser

Voz 0514 18:19 te digo no es que para mí Sergi Roberto sólo sea uno

Voz 2 18:22 cómo van a defender más si va a defender no no no no no pero no lo descartaban a igual no no yo lo que no entiendo igual exactamente yo lo que no entiendo es que es que siguió con una barra de pan me cueste un euro a mí me cueste cuatro vale yo mi argumentación argumentaciones que son dos cracks para para todos los agresión exactamente en cuatro para todos pero entonces porque este señor decide que la barra de pan hoy vale cuatro

Voz 0458 18:49 aliado ya te estoy diciendo pues porque le está diciendo

Voz 0514 18:51 que unos lance del juego no sirvió para sacerdocio ejercer este en este es cuando yo te estoy cuando yo te dicen ya esto es de los árbitros no no yo es decir el colectivo arbitral lo que no puede hacer es jugar a ser árbitro por eso en por ejemplo en Francia el Comité de Competición los abogados que saben mucho de leyes pero están asesorados por un ex árbitro por un ex jugador porque un ex árbitro y un ex jugador saben lo que pasa ahí saben lo que es un lance del juego y un lo que es una agresión de Roberto es un agresión lo de Damian es una agresión lo de Vitolo con el juego parado porque ya había pitado envía

Voz 7 19:26 la Real es una agresión lo de

Voz 1375 19:29 lo de Parejo es una agresión lo de Marcelo que pasó contra el Levante es una agresión y pasa que a unos les pone uno a otro expone dos veces pues repito y recuerdo es Sergi Roberto expulsado por golpear a un adversario con su brazo con el uso de fuerza excesiva no estando el balón a distancia de ser jugáis a es esa es la frase es el frase que

Voz 2 19:50 el nueve de abril

Voz 1375 19:52 la expulsión a Damián Suárez perdona dice expulsado también Hernández Hernández pone en el acta lo mismo golpear a un adversario con el brazo en la cabeza con uso de fuerza excesiva no estando el balón a distancias dejó a pesar del seis de la estación el árbitro en el acta

Voz 2 20:05 pero es que vienen en el reglamento de fútbol la clave parece que es una conducta violenta aún juego de abril de este año no del símil uno o no no no no y mil novecientos podía hacer nada ocho por eso digo claro no pero bueno es de lo que ha quedado claro eh

Voz 0458 20:24 necesito como siempre un placer nada un abrazo tu era un abrazo hasta luego bueno creo que sobre Serrin Roberto dijo Valverde que era excesivo no llegaría si quiera que era injusta había más comparándola con esta de Damián Suárez que recibió sólo un partido de sanción por exactamente la misma infracción y que espera que al final el Comité de competición acabe acabe rectificando recordemos que el Barça hoy ha presentado alegaciones esta resolución del Comité haber dos partidos para terminar invicto eh

Voz 3 20:53 sí sí imagínate sería un registro absolutamente estratosférico nadie lo ha logrado en este formato de Liga IS el gran reto del Barça junto con otro que yo creo que dará cierto morbo al vestuario azulgrana que es dejar al Madrid porque no a veinte o más puntos

Voz 2 21:08 dice Miguel Martín Talavera hola muy buenas

Voz 1375 21:13 qué tal Manu buenas noches eh hay veces que hay un poquito reto

Voz 2 21:17 tardó hay veces que no hará hacía haberla vía distraído que ya lo iba a decir ya ha decidio y hay veces que no hay retardo pero que está uvas cuál ha sido esta pulso es claramente este poder se nos ha ido a Lyon por lo menos

Voz 0458 21:34 ese buen viaje y que vaya todo bien

Voz 9 21:37 el Atlético gana era exactamente esa

Voz 1375 21:39 David y que se hable de la final de la Europa League porque hoy Talavera sin retardo ahora ya eh habido eh

Voz 0458 21:45 se Open Media de del Atlético Madrid y todo el mundo

Voz 1375 21:47 lógicamente más que hablar de la Europa League

Voz 0458 21:50 ha hablado de Griezmann todos no sí evidentemente

Voz 2 21:52 yo creo que ha sido un día de puertas

Voz 1576 21:55 las parado medios de comunicación gastado atropellado por por la actualidad de las últimas horas que tiene un nombre propio el Antoine Griezmann esas palabras del presidente del Barça y ese enfado del Atlético de Madrid ya te digo yo que el suflé del enfado no no ha bajado en absoluto tienen un cabreo en el conjunto rojiblanco de consideración y bueno pues evidentemente el ochenta por ciento de las preguntas a todos los protagonistas que han pasado por la sala de prensa del Metropolitano te puedes imaginar que han tenido el nombre propio de Antoine Griezmann ha preguntado a Simeone por el francés pero también por la actitud del Barça en los últimos días

Voz 0501 22:26 a mí me enseñaron en la vida que vuelta tenía que comportar de una manera y que lo elijan comportarse como se quieran que uno es libre de cada persona manejarse cómo lo crea oportuno nosotros pensamos nosotros intentamos manejarlo de una de una mano más una misma manera siempre cuando ganamos cuando perdemos no que cambiamos novio

Voz 1375 22:47 o bien entrenándose como siempre compitiendo

Voz 0501 22:50 yo como siempre

Voz 1576 22:52 pero como le digo no ha sido el único el entrenador del Atlético de Madrid sino que también ha hablado el resto de compañeros Antoine Griezmann hablado Filipe hablado avión luego Saúl hablado Koke y habla

Voz 0301 23:02 Diego Costa que en la última pregunta pues ya un poco de hartazgo todas las pregunta

Voz 1576 23:06 las suyas han sido sobre Griezmann y bueno pues en la última fíjate el recado que

Voz 10 23:11 yo misma en Hoy por hoy el barato si se va después de la final antes no entonces nosotros él quiere ganar nosotros queremos ganar el sopor que ese convirtió barato para el mercado internacional la única manera ayudarlo eh

Voz 1883 23:25 es que me sienta bien con nosotros como lo estamos haciendo nuestro única responsabilidad que rinda con este grupo estamos centrados en la final y el futuro de Griezmann pues ya se verá pero yo lo único que queda de Antoine Griezmann que cada vez que se ponen la camiseta Atlético Madrid lo da todo por pura desde Madrid por el equipo no el futuro no no lo sabemos sabemos que él está muy contento aquí lo demuestra cada vez que juega

Voz 11 23:44 a nosotros nos gusta que nos toquen a nuestros compañeros no queremos que que sigan todos los que están porque tenemos un grandísimo grupo un orgullo no que que un equipo tan grande como el Barcelona pues pues bueno queda Antoine Griezmann

Voz 0494 23:56 pero él sabe que ya no hay vuelta atrás doce ha dicho ya que el que lo pensé y tranquilamente bueno yo me quede sabes estoy muy bien estoy feliz novedad que soy tomé importante para el equipo que nada bueno crisma es me compañero de hago las cosas más así que estamos muy feliz dice

Voz 1576 24:20 prueban preguntado por Griezmann en la cuarta pregunta ésta dice bueno yo me

Voz 1501 24:24 me yo estoy muy bien estoy feliz

Voz 1576 24:27 también soy importante que te puedes imaginar que es un poco la sensación que el Vestuario primero Griezmann lo podía haber atajado de de de de cualquier otra forma meses atrás segundo que bueno estar un poco cansado del tema sobre todo porque en unas semanas

Voz 0458 24:41 juegan un título europeo en recordamos como decía el larguero que todo este lío se ha montado por una sencilla razón porque Griezmann ha dicho sí al

Voz 1375 24:48 Barça nos hagáis más historias esto es así luego no sabemos lo que va a pasar pero esto es porque el Barça llama al Atlético descuelga un teléfono hoy dicen de Bartomeu Gil Marín hoy no temo

Voz 12 25:00 qué es pero hemos estamos hablando con Griezmann Le vamos a fichar yo no quiero romper la buena relación que tenemos pero me gustaría negociar el Atlético lo dice que no que no va a negociar el Barça algo única oye pues me no me queda más remedio que parte la cláusula voy a pagar la cláusula para llevarme a Griezmann

Voz 1375 25:17 eso le toca las narices al al Atlético pero lo que especialmente le toca las narices al Atlético es que ese esté

Voz 0458 25:23 flirteando públicamente

Voz 1375 25:25 sí especialmente a unos días de la una final europea con el asunto Griezmann y que Bartomeu presidente del Barça sea capaz de decir si me vi me reuní con la representante con la hermana de Griezmann pero en el mes de octubre eso es lo que hace que el Atlético diga es que como se lleven a Griezmann ahora por mis santas narices vamos a denunciar al Barça qué pasaría si el Atlético denuncia al Barça en un minuto le hago dos preguntas a quién puede responder a esa pregunta Juan de Jon Crespo que está al teléfono y que es agente especial e especializada en derecho e Justicia en jurídico deportivo derecho jurídico deportivo pero Javi Blanco ha habido precedentes de denuncias de entre clubes que por tocar a jugadores con contrato en vigor se hayan ido al traste esos contratos olas Manu hay bastante

Voz 0451 26:09 las denuncias sobre todo hay muchas amenazas de denuncias pero en realidad lo que hay son pocas sanciones efectivas pongo dos casos que son los más recientes y lo más destacados por ejemplo el caso meses el Auxerre denunció a la Roma en dos mil cuatro por fichar a film meses teniendo contrato en vigor la FIFA sancionó al club italiano con la prohibición de fichar durante dos ventanas y además se impuso al jugador seis semanas de suspensión luego el TAS le anuló esa sanción a Mexes un año después la FIFA obligó a la Roma pagarle ocho millones de euros al Auxerre y luego otra vez volvió a aparecer el TAS en Trophy les rebajó la sanción a una ventana it tuvo que pagar otros siete millones al club francés y luego hay otro caso el otro caso con San

Voz 1375 26:46 John es el caso canguro en dos mil doce la FIFA

Voz 0451 26:48 sancionó al Nantes con la prohibición de fichar en los dos siguientes mercados de fichajes el equipo francés quería a Ismael van cura que tenían contrato con él

Voz 1375 26:57 Al Naser e entre el club

Voz 0451 26:59 hace ese jugador tuvieron que abonar una compensación por incumpliendo el contrato de cuatro coma cinco millones de euros y la FIFA sancionó al jugador una pensión durante cuatro meses he dos denuncias al Barcelona que no han tenido sanción el caso Lucas Lima el Santos acudió a la FIFA en junio del año pasado para anunciar un supuesto acoso del Barcelona a Lucas Lima también decía que era reincidente caso animar en la pasada Navidad Ducati acabó fichando por el Palmeiras y que entiendo que ha debido quedar en nada esta sanción e no hay resolución el gremio también denunció en diciembre al Barcelona ante la FIFA por el fichaje de Arthur el club brasileño alegaba la fotografía ese publico en redes sociales e del jugador con la camiseta del Barcelona y otra la que aparecía en Robert con Robert Fernández y luego hay eh tres caso por ejemplo hay muchos casos de denuncias muy rápido los que han tocado el fútbol español el Valladolid estudió anunciará el Atlético porte por tentar a Patrick Ebert cuando fue pillado comiendo un restaurante con Caminero director deportivo colchonero el Olympique de Lyon amenazó al Real Madrid por conversar con Mahamadou Diarra en dos mil seis Fernando Martín y Emilio Butragueño fueron los autores de las llamas finalmente acabó jugando

Voz 1375 28:01 Blanco y el Mónaco amenazó con denunciar

Voz 0451 28:03 cualquier club que intentara fichar en breve la pasada temporada hay muchísimos más caso seguramente

Voz 1375 28:08 más de cara a la galería de esas amenazas que realmente denuncias efectivas y con resolución en el supuesto de que el Barça pague la cláusula casi parece que va a ocurrir en el supuesto que el Atlético denuncia al Barça por hacer eso que así parece que podría ocurrir que les pasaría eh Juan Diego que Juan de Dios Crespo abogado especialista en derecho deportivo hola Juan de Dios hola buenas noches buenas noches qué ocurriría si el Atlético de Madrid presenta una denuncia en FIFA contra el Barça por haber reconoció tener contactos públicamente con un jugador con contrato en vigor que es Antoine Griezmann

Voz 13 28:43 pues para mí nada nada porque herramienta FIFA se ocupa de transferencias internacionales y nacionales y por lo tanto no habría ningún elemento internacional que pudiera hacer que FIFA entrará en juego cualquier denuncia serían entender archivada

Voz 1375 29:02 o sea que diga lo que diga la Atlético Madrid el Barça podría estar tranquilo porque no ha hecho nada ilegal al ser entre dos equipos del mismo país

Voz 13 29:10 no existe en España ningún tipo de suelo en raciones al respecto suelo existen al reventó de Estatuto jugador equipa y por lo tanto no veo ninguna niña considera que vaya adelante ninguna denuncia correcto eso mismo si hubiera

Voz 0458 29:26 vive entre clubes de distintos países sí podría acarrear sanción

Voz 13 29:31 sí sí siempre y cuando hubiera habido negociaciones con los jugadores sin tener antes la delicadeza de hablar con el club pero esto también hay que demostrarlo que no se algo con el cubo que salgo como modo

Voz 6 29:46 gracias Juan de Dios un abrazo

Voz 13 29:50 un abrazo hasta luego noches no pasaría nada

Voz 0458 29:52 al ser entre clubes del mismo país opinión de un abogado especialista en derecho deportivo al que consultamos con bastante frecuencia e aún así Kiko Narváez Kiko muy buenas buena noche mano entiendes el rebote de el Atlético la sensación de decir oye no me toque ir más las narices y menos en público no

Voz 1336 30:10 hay que como Pinault luego como Atlético como tú

Voz 0458 30:13 las mayores como virólogo mejor como Pilar

Voz 1336 30:15 el hombre si él lo vemos de obvio que es un chollo el tema haré Griezmann y haber pagado cuando se pague la cláusula me parece lógico y normal e intentar convencer a un jugador para llevarte va a tu equipo en todo lo que ha pagado por Coutinho te embelesaba me parece un auténtico eso ya todo lo que es Griezmann lo que sí yo creo que es más un tema de código de respeto de ética lo que puede lo que ha surgido entre el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid yo como al Atlético le gustaría que fuese a por todas el Atlético de Madrid aunque sea lícito como no ha dicho ahora el especialista pero es cierto que lo que no se puede convertir echó mano es una selva

Voz 7 30:58 para hacer valer que ahora lo dice él

Voz 1336 31:01 aparte que trabajo te cuesta no tiene modificó hipocresías y el Atlético de Madrid también ha también Abraham García demoró jugadores y el Madrid en otro pero no hace falta que te regodea ni que lo diga el presidente ni es directo deportivo ni jugadores la espera hasta final de temporada cuando tenga que ser que sea oye no esperamos final estamos inmerso en ganar la Liga pero claro lo que le a cualquier aficionado al fútbol ha tocado al Atlético de Madrid el que jugando te como lo que se está jugando el Atlético de Madrid y a día de hoy pues pongan dudan poco lo que es el jugador su gente sí lo ha hecho el Barça puede puerta abierta para que lo haga el Atlético de Madrid por Sevilla hay después veto después el de Ford en Manlleu poco respeto no digo Deco ya sabemos que ocurre larga Vega diremos de hipocresía todo mirar no seguramente el chaval Esther Villarreal puede estar el Atlético surgió la no se habló Magna y el chaval está cumpliendo ayer de categoría ya me había dicho que lo tiene que ha hecho que me encantaría jugar con él nada no se ha hablado absolutamente nada anoche dice si estamos hablando con Jordi Alba el Barça Adrían pues toca de las narices volver a hablar con otro y si quieres hablar con él por lo menos no lo digas que después sale dice no interesa también hemos estado ahí después sale otro y dice me encantaría hay va a tener sitio con nosotros vamos a Suárez yo ya te digo que qué me parece que hay más tema de de código y que la bola cada menos de respeto me quedo

Voz 0458 32:24 minuto va a tirar la disco Jordi Marcos

Voz 1336 32:27 prende el silencio del Barça en el día de hoy me quedo minutos muy breve y el Barça gestionado horriblemente todo este asunto porque eh no ha respetado el único que ha respetado el Atlético en este sentido ha sido Valverde ha dicho que hay que ser respetuoso con un equipo que está a punto de jugar una final no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti

Voz 0458 32:45 yo Reed bueno que el Barça final Manu

Voz 0985 32:48 hace lo que pasa en el mundo del fútbol como prácticamente todo el mundo obra de la misma forma fíjate lo que nos dice Juan de Dios entre dos clubes españoles no puedes ir a la FIFA porque la FIFA Rusia V conflictos internacionales en España Estado La Laguna es tal el vacío que más o menos todo el mundo funciona de esta forma de manera que estamos antes me preguntes expresión un cierto teatro una cierta actuación de cara a la galería no pasará gran cosa más recuerda Manu que ya se presentó una queja formal por parte del Atlético en el mes de enero que no tuvo ningún recorrido y así es como tenemos montadas las cosas

Voz 1336 33:25 de cara a la galería no será lo de Miguel Ángel porque es que se toca en Barcelona Jordi algunos más

Voz 2 33:30 sí no no no no no no no no me galería porque hay que significar más para satisfacer pirata a gente con gente

Voz 0985 33:43 decir límite

Voz 0458 33:44 es una y cuatro eh un abrazo para todos chavales que titulares con mañana sabíamos que esto va a traer cola gracias Kiko Jordi Marcos Vega habría hasta luego

Voz 0451 38:15 miércoles como siempre para lo que está pasando por ahí en América pero antes tres pasitos muy rápidos de entrenadores va cosa que deja el entrenador del Leganés veremos dónde va ha dicho que se va sin tener ningún equipo todavía porque entiende que es etapa terminaban Leganés mañana rueda de prensa en Bilbao del presidente Josu Urrutia junto al Cuco Ziganda entendemos para cada para decir Íñigo Marquínez hola que Se acabó la etapa del Cuco muy buenas Alhama

Voz 26 38:38 ah no muy buenas hombre blanco y en botella leche no si es un secreto a voces mañana a la una menos cuarto el presidente va a comparecer con el entrenador concluido el entrenamiento para escenificar bueno pues una ruptura nos Se acabó lo que se daba tiene un año más de contrato el Cuco Ziganda pero no va a continuar el año que viene en el Athletic en un principio bueno pues todo apunta que ver dicho va a ser el entrenador del Athletic la próxima temporada mañana van a oficializar pues se que se acabó lo que se daba que a pesar de que te te vas a encontrar Tomás no va a continuar al frente de la disciplina rojiblanca Cuco Ziganda

Voz 0458 39:11 eh mañana escucháramos al presidente y al

Voz 0451 39:14 el entrenador todavía de la Dead y nos lo contará marcada esta mañana Íñigo ahora esta mañana muy cerquita de Bilbao en Vitoria lo contrario renovación un año más del Pitu Abelardo para seguir en el banquillo de la Alavés hola Leku qué tal muy buenas noches pues si además

Voz 0889 39:26 la renovación es hablar de un año y mano García el capitán dos con opción a una tercera temporada dependiendo de objetivos Éste es el Pitu

Voz 2 39:34 estoy muy contento

Voz 4 39:35 lo que la renovación ha sido muy sencilla creo que ser querido hemos hablado diez minutos no más y ojalá sea el primero de otro

Voz 0458 39:41 los muchos años que pueda seguir aquí en el Deportivo Alavés cero

Voz 0889 39:43 a Sergio Fernández director deportivo del Alavés mira Abelardo cinco meses y medio en el banco XXXVIII puntos en veintitrés partidos treinta goles a favor y veintiséis en contra en Copa tres victorias y una derrota con el Valencia en Mestalla

Voz 2 39:57 son datos de un gran entrenador

Voz 0458 39:59 Pitu Abelardo el Sporting como su tierra pues ahora ir un club donde no es su tierra no está muy lejos pero no era su tierra y también está demostrando que las cosas se pueden hacer bien en muchos sitios y eres un buen técnico y ahí está haciéndolo el Pitu sensacional una ayuda más para Abelardo en el Alavés hasta mañana Lecuona bueno

Voz 0301 40:16 noche de un abrazo y dos más para el capitán Manu García gran nota

Voz 0458 40:18 también para ellos y en fútbol internacional está por ahí

Voz 1375 40:21 hay Bruno hola Bruno muy buenas o la mano buenas

Voz 0301 40:23 esto es así que el Chelsea tiene que ganar hoy

Voz 1375 40:26 a ganar en la última jornada en el campo del Newcastle de Rafa Benítez Ike el Liverpool pierda en casa contra el Brighton si quiere jugar la Champions el año que viene

Voz 0301 40:34 sí porque la la otra opción si empata el Liverpool es que marque y que gane por más de quince goles métodos absolutamente inviable que un equipo en la premio gana

Voz 1025 44:49 si no lo vamos a costa oeste inglés

Voz 2 44:52 mediodía y medio Farid mediodía si estaríamos dando ahora