Mercedes: "Ahora que ha fallecido mi marido tengo libertad para buscar a mi hija. Fue un bebé robado"

Voz 2

01:18

no ha en ese momento porque yo tenía veintiún años y hoy lo tengo ochenta y dos y tú sabes Macarena que en él cincuenta cuando teníamos veintiuno años las que tenemos ahora ochenta y dos estábamos más infantiles que no que tienen hoy doce años saben más que sabíamos nosotros lo recibió la di por muerta además a mi marido le entregaron a mi marido y mi madre que fue también al cementerio le entregaron algo pero ese algo que entregaron era un feto porque cogió en una casa de camisas mi hija la tuve yo amamantando la el segundo día de nacer nació el día nueve el día a día la tubería amamantando era una niña normal lo que entregaron a mi marido era un feto que no tenía ni orejas nariz Ny ni nada de nada entonces eso es como mi marido pues bueno tenía sus pensamientos y él nunca me dejó hablar del tema siempre dijo que estaba enterrada que estaba enterrada bueno entonces él murió as va a hacer el domingo ni un año que murió cuando yo empecé a buscar empecé yo por mi cuenta que no hay asociaciones de Asturias no de bebés robados ahí los Santander entonces esos como puse me me puse en contacto con Santander bueno y de donde de donde me dicen lo que tengo que hacer entonces lo primero que pedí fueron los papeles al al hospital donde nació esos papeles consta de que nació el día nueve vivió hasta el día quince y a mí me dijeron Cannes cuarenta y tres horas que estaba muerta cuando yo no estaba amamantando al segundo día vino una enfermera me la quitó dijo que se estaba ahogando que claro que cómo se me ocurría que no se estaba ahogando yo la niña la vi mamando con un ansia cuando sacó el el techo de la droga que arrancó la enfermera E hizo explosión como cuando sacas un cortaban una botella sin que el tabaco con un ansia comiendo la Florin antes que bueno con con ansiedad bueno que en total que me la dieron por muerta en el mi hombre algo llevó al cementerio en ese en el libro del cementerio no consta de que en el mayo del del cincuenta y siete hubiera ningún niño muerto hubo un feto osea no enterrado hubo un feto el día treinta y uno de de de mayo y a mí me dijeron que hubiera muerto el día once o sea que no coincide nada ir desde aquí pues bueno yo ahora estoy empezando al papeleo voy a mandar el la ADN a al banco pone datos he Mi ya recibí los papeles de de Madrid del Ministerio de Justicia de aunque cubrirlos bueno estoy en ello sigue ya por casualidad fuera asidua a la Cadena SER como soy yo y me estuviera escuchando si tiene los apellidos entre el papeleo que tenga sus padres no lo tuvimos que me consta que no no anotaron ni como es debido la robaron porque fue robada fue comprada fue comprada y que conste que tiene aquí una madre con ochenta y dos años pero el otro día lúcida tiene dos hermanos maravillosos tiene tres sobrinos encantadores que esos apellidos yo doy los apellidos porque el nombre se que no no lo iban a dar pero los apellidos es El día que hay niñas si por casualidad escuchando que se pongan en contacto con el banco de datos que ahí Weill mi ADN con el tiempo era lo que quería ayer el día nueve ayer cumplió sesenta y un años