Cano: "Mi madre fue abandonada en la Inclusa y nunca he sabido cuáles eran mis orígenes. Ahora quiero investigar"

Voz 1 00:00 Cano buenas noches

Voz 2 00:02 desde Madrid muchísimas gracias por llamar

Voz 3 00:06 vamos a ver yo ya me hace un par de par deberán pero no tú eres Macarena no si no viable con otra persona no sé si era Adriana es probable

Voz 4 00:23 bueno contó que concede la Historia está el motivo de la historia esa que es el último paso que me queda

Voz 3 00:30 Sevilla se ha pasado mañana a conocer el el pueblo

Voz 4 00:37 donde nació la la madre madre mía mi abuela biológica que helado con ella ha ahora ahora que ya tengo más años yo que euros Vargas murió mi madre la dejaron en la incluso sabe lo que la intrusa pues bueno una señora de alud en la casa la maternidad y la dejó allí en la esclusa la reconoció Badiola apellido eh pero por lo que fuera era una ciudad con veintiún años soltera bueno pues jamás hemos sabido dónde venías a mujer no teníamos ni idea yo bueno pues yo con tiempo ya cuando ve jubilado pues tengo un nieto que he con con estas cosas y me enseñó a meterme en el ordenador in bueno pues hoy afortunadamente lo manejó muy bien

Voz 3 01:32 y me le conté la incluso entonces pues para ellos

Voz 4 01:36 hablando bueno sobrina yo soy de los de mayor firme ya no pudiera haber eh

Voz 3 01:41 pues he conseguido averiguar

Voz 2 01:46 fascinante

Voz 3 01:48 ir donde nació

Voz 4 01:51 donde la la metió en la metió incluso a que estaba Macquarie embajadora número quince que ya no existe la bautizaron en letras al Milán que tengo tengo tengo todos esos papeles se está al mes sobre paredes estuvo en el colegio lapa ya los hoy siete días de nacer en una familia de gordo por la actitud de Ávila la solicitaron porque estuvieron dos meses

Voz 3 02:15 las lusas lo dio

Voz 4 02:17 para crearla no para los darla entonces la incluso apagaba tengo la facturas también

Voz 1876 02:22 en la incluso pagaban la la crianza

Voz 4 02:31 veinte pesetas es en los papeles que tengo son muy complicados de leerlos porque están escritos a mano

Voz 2 02:36 claro

Voz 4 02:37 estoy hablando de mil novecientos Mi madre las trece de abril de mil novecientos eh bueno pues esta familia avalase la llevan allí y a los cuatro años de algún la la goza deciden devolverla por lo emotivo G fuera y ahí entran los padres sí ha tenido toda la vida que estaban de pastores en ese pueblo del abuelo le dice a la otra porque no lo acogemos pagan los las pérdidas porque ganó en pesetas el mil novecientos cuatro

Voz 3 03:06 podría ser los sueldo al mes

Voz 4 03:10 la coge y en mil novecientos nueve en la capital dicen en esta ya me he dado hasta

Voz 3 03:15 no tengo la liquidación también

Voz 4 03:19 se trasladan a un pueblecito se llama Serranillos Ávila por ahí ahí mi abuela pero que se ahí si el juez ese pueblo da parte a la intruso el documento como que la Expósito María Josefa Rodríguez ha gozado fue residencia a opa era obligación bueno pues en mil novecientos dieciséis se trasladan de Serranillos Ventura porque mi abuelo venía ese pueblo de pastores toda la vida eh mil novecientos diecinueve siendo novia ya de mi padre dan a los informes de la tutora se la traen aquí al colegio La Paz había o el la la la gente se la quiten haría ya los cuatro viajes de hacerla la la madre la lista la condesa te la vas a llevar porque la la niña ya no línea nos ha dicho todo mentira porque lo Pablo informes aunque no la ir de comer que la lleva la ropa ropa que todas esas cosas no hilaridad dice que no que la tapa es como una hija hay muchos que la ley de todo de la va a salir hasta ahí todo bien María está haciendo una que había donada mía bueno el último paso es que pasado mañana voy porque mi abuela biológica es de de Igüeña provincia Leo hija de José Rodríguez con el papel ya difunto cuando mi madre de Rosa García bueno pues voy sin ningún interés de interés que voy es un capricho no decir bueno pues quiero conocer ese pueblo siguieron pues no se llame consta contactó con el cura de allí porque tengo un documento donde bautizan a mi abuela biológica noches en la iglesia de Santa Marina a ver qué queda hacer algo que no diga algo pues pudiera ser esa mujer se casara que no lo sé que tuviera hijos a vivir ya pero a lo mejor si esos hijos tuvieron dos hijos puede que haya alguno como yo que sería bueno bien

Voz 1876 05:24 entiendo así que usted va a seguir tirando del hilo

Voz 4 05:29 si por otro lado pues me está dando la idea de escribir un pequeño libro

Voz 1876 05:37 ajá con la historia de su familia de su madre

Voz 4 05:41 de mi madre la historia de mi madre porque tengo dos hermanos que hay mucha diferencia a quise lo cuento esto vagina que parece déjate de tonterías porque los abuelos eran quién

Voz 2 05:54 saber estar estáis como como Carlos no se lo creen pero no quieren revolver el pasado

Voz 4 05:58 quieren reconocerlo no quiere no hay dio sus abuelos pues era el Gregorio Hernández que fue el padre que ha tenido toda la vida Hay María González yo también lo sé sino han sido los verdaderos padres no creo pero yo me he llevado bastante Consol sabiendo quién fue la madre que la parió joder te viene

Voz 1876 06:17 Cano alguna de su madre le manifestó inquietud por conocer sus raíces biológicas

Voz 4 06:23 no mi madre mi madre siempre no lo hacía porque era una mujer muy alegre en los pueblos a celebrar en capeas allá voy cuanto habían acabé alzado en la plaza y bueno pues la a mucho el baile y era hija de algún torero o de algún artista a es ir nosotros tenemos familia en Avatar gordo ella ella la que porque la tuvieron cuatro años feligrés dando la osa creando la sabios era lo único que te tía habían Serranillos por supuesto sabes pero vamos estar ahí

Voz 1876 06:57 pero nunca nunca quiso saber nada más de de su pasado de su madre biológica

Voz 4 07:02 a de abuela hace ya veinte años

Voz 2 07:05 no se murió

Voz 4 07:06 me hubiera gustado esto estuviera ha sido vida de ella hubiera sido fabuloso no

Voz 1876 07:10 a ella le hubiera gustado usted cree Cano que lo hubiera disfrutado que uno

Voz 2 07:14 claro que sí hombre yo creo que participado de todo el proceso

Voz 4 07:17 claro yo sí lo que pasa que para mí no tenía ni idea de lo que eran ordenador

Voz 1876 07:22 claro imagínese Cano la verdad que ayuda mucho la nueva tecnología no

Voz 4 07:25 bobo algo leído yo me alegro libro de una revuelta que frene de la incluso que tiene cuatrocientas páginas ya es la leche lo lo que hay ahí los a los fríos como se sabe es que manejaban como cebras daban pues bueno increíble todo eso estaba manejado por monjas sí sí Leonor esconde es la este café de la condesa evidencia la segunda condesa de Vilches

Voz 3 07:50 la la tutora

Voz 4 07:53 nació en el la gacela maternidad hospital que había que era bastante que Julio Iglesias también las paredes

Voz 2 08:02 todo eso es verdad que a menos de Nador

Voz 4 08:06 pues la historia la llamada es porque pasado mañana pasado mañana sala conté me parece que me Adriana pasado mañana había saberlo

Voz 1876 08:16 que hablará con buen cura y que espera encontrar seguir tira

Voz 4 08:19 ah sí como la de hablado ya con hablé con Antonio que es el alcalde de allí al que los archivos a disposición el último documento que me que no han mandado ha sido de Astorga que se conoce que bueno pues ahí están las todos los papeles no que también lo voy a visitar a ver limpieza ese es el tema de la llamada eh

Voz 2 08:43 el que voy para avalar esa no me pregunto me pregunto cuántos

Voz 1876 08:46 tiempo ha estado usted investigando estamos hablando de meses de años

Voz 2 08:50 no no llevo cuatro cinco años pero gracias a una sobrina que tengo que esto se adelante no

Voz 4 08:59 al llegar a los archivos eh llegó la partió de mi madre ego cuando se casa el cura tiene que pedir a la iglesia claro lo mismo también lo tengo y luego había otro nonato haya aclarado que yo quería saber qué cura el escaso pero nosotros ya capricho no también lo averiguado también la Riva Vicente le mataron de en la guerra más bien porque hay un libro pero no desde mil quinientos para acá y ahí viene bueno pues yo es que me en bueno el ordenador si es que no te hace los caprichos el ordenador y la bici quisiera a oye otro poquito he hecho cuarenta kilómetros

Voz 2 09:46 cuarenta kilómetro poquito poquito me parecía algo bueno

Voz 1876 09:52 caramba está usted muy en forma sin duda

Voz 4 09:54 sí me voy a bailar también día a la semana

Voz 1876 09:57 le gusta bailar

Voz 4 10:00 bueno pues tengo setenta y los años setenta y tres pero me encuentro muy bien no me tengo ninguna pastilla dejó me como el tocino amarillo jamón cuando no me mi hija y bueno pues podemos tocar madera esa a la victoria

Voz 1876 10:17 pues es fascinante Cano nada que que tenga usted un buen viaje que encuentre algo de lo que busca

Voz 2 10:23 ah quieren vernos a llamar para hablarnos

Voz 1876 10:26 su hallazgo

Voz 2 10:30 vamos a pasar unos días también se va los tres juntos sí voy con un hijo con mi mujer me dijo algo muy si mujer yo

Voz 4 10:40 de lo que yo no voy a reportan puerta voy a intentar Sara haber algo pero pero pero en Francia sale algo verificar pero tengo gustazo de conocer dónde nació mi abuela biológica hacía Igüeña a su pueblo un pueblo minero a tener ocho minas no lo no estado pero me les conozco de puntal lado ya la actualidad minas la es bueno pues nada sí sí averiguó algo así

Voz 2 11:11 cualquier noches hago una llamada por favor hágalo hágalo

Voz 1876 11:14 Nos encantará saber quién más ha descubierto enhorabuena eh Cano por éste

Voz 2 11:18 trabajo investigación familiar

Voz 4 11:22 si acaso escribieran libro al que yo me tengo salga eso sí como vetaría eh como se haría bueno pues el título me pisado pero a mí me encantaría que se al libro Todo sobre mi madre

Voz 1876 11:34 vaya si se lo han pisado Todo sobre mi madre sería muy acertado sin duda o algo sobre mi madre no

Voz 4 11:43 bueno algo sobre lo que hay que vamos

Voz 1876 11:46 os a saber del todo quién fue la persona no

Voz 2 11:50 ojo por donde pasó esa mujer de pasó por los sitios y las manos que pasó y son muchos Gemma

Voz 1876 11:57 verte Cano y que por lo menos disfrute el viaje sin duda