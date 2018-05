“Los combustibles van a subir de precio necesariamente”

Voz 1727 00:00 Emilio Ontiveros buenos días hablamos con el presidente de Analistas Financieros Internacionales de momento el precio del combustible no no lo acusa en España no no ha subido de una manera apreciable pero puede hacerlo Emilio

Voz 0559 00:12 claro claro que puede hacerlo Pepa así si vemos el barril de Brent por encima de de los setenta y cinco dólares como ya lo estamos viendo si los futuros del barril cotizan efectivamente esa menor oferta asociada a la reducción de de Irán necesariamente el precio de los combustibles de uso normal en nuestro país va a subir de precio ya hay que recordar lo lo señalabas esta mañana el precio de los hidrocarburos del petróleo del gas ha sido esencial en ese empuje a la recuperación que ha tenido en nuestra economía en los últimos años el precio de del barril por setenta y cinco dólares como tú señalabas no sólo es máximo de cuatro años son cincuenta dólares más del mínimo que marcó en plena etapa de recuperación de la economía española

Voz 1727 01:05 fíjate escuchen lo que nos preguntaba ahora vamos eh con los vientos de cola pero quiero que escuchen lo que lo que no es preguntaba un oyente Félix esta mañana

Voz 1 01:12 buenos días Pepa Espai equipo presupuesto soy Félix desde Gijón estoy enterando que bueno que sí que el barril de petróleo ha subido consecuencia de las bravatas del señor Trump

Voz 1 01:26 que aún compañías que no han comprado ni siquiera los barriles que no lo han procesado y que no la han convertido en gasolina o gasoil no repercutan inmediatamente de forma tan inmediata esa subida

Voz 1727 01:39 es que están anticipando lo que puede pasar Emilio por qué ocurre esto

Voz 0559 01:42 totalmente totalmente están anticipando ir los precios de derivados

Voz 0559 01:49 acción lógicamente del precio de mercado que tenga el el barril en nuestro caso de del Brent que es la la referencia fundamental en el precio de los de los combustibles no los precios necesariamente va Ana ver al alza con un cierto retraso pero claramente al alza y eso no sólo va a tener un impacto inmediato en el bolsillo de los que carguen gasolina en las primeras etc sino recordemos también en aquellas empresas que utilizan este combustible como uno de las materias primas fundamental

Voz 1727 02:21 claro pues vamos con la pregunta del millón Ontiveros llevamos meses escuchándote Dati a hablar de los vientos se cuelga en la economía española de aquellos factores ajenos que propiciaban el crecimiento la creación de empleo o el control del déficit entre esos vientos de cola efectivamente estaba siempre el precio del petróleo si se mantiene disparado todo eso el crecimiento el empleo y el déficit se va a ver afectado

Voz 0559 02:41 sí sí Se va se va debilitada esa dinámica de expansión que todavía está vigente en nuestra economía y que ha hecho que efectivamente todo el mundo anticipe que se pueda crecer significativamente por encima de del dos y medio pero tienes tenemos que recordar Pepa que España es de las economías más dependientes de los hidrocarburos y además no tiene capacidad de autoabastecimiento por lo tanto cualquier dólar de incremento en el precio del barril es la economía española una de las que más le les puede afectar si a eso se añade que efectivamente esos vientos de cola que tú señalas pueden tener en los próximos meses una menor intensidad estoy hablando de las condiciones financieras que también se ven perturbadas como consecuencia de este deterioro geopolítico no podemos encontrar con que la entrada en el verano el fuelle qué tienen esos vientos traseros sean menos intenso que el que hemos tenido prácticamente a estos días

Voz 1727 03:44 vamos que el verano venga caliente no sólo por la temperatura Emilio nos ha contado Joan Solés que el acuerdo en Italia entre el Movimiento cinco Estrellas y la Liga puede estar cerca puede ocurrir efectivamente la prima de riesgo italiana pegó un repunte cuando parecía que el país sea evocaba nuevas elecciones así que es mejor noticia para el euro que una economía del tamaño de Italia quede en manos del Movimiento cinco Estrellas y la Liga conjuntamente

Voz 0559 04:07 durante también inquietante y no remite otra vez Pepa a esas complicidades que hemos encontrado en en el crecimiento económico nuestro porque efectivamente sigue aumentando la cotización de los tipos de interés en la deuda pública la prima de riesgo italiana probablemente probablemente puede ejercer un efecto arrastre sobre el resto de las economías también la nuestra es verdad que las condiciones políticas en nuestro país tienen poco que ver con las italianas donde efectivamente ese poder formar un gobierno manifiestamente contrario euroescéptico al perfeccionamiento de la eurozona y no olvidemos que sobre la mesa está un documento que se tiene que discutir el mes que viene en Europa que propone fortalecer restaurar la arquitectura del euro entre otras cosas para que cualquier crisis externa no nos pille como Nocilla o la de dos mil siete dos mil ocho yo creo que es una mala noticia que efectivamente en en la tercera economía de de de la eurozona hayan Gobierno distanciado del perfeccionamiento de la unión monetaria

Voz 1727 05:14 la próxima vez que te invite prometo buenas noticias Emilio Ontiveros