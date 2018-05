Ciudadanos gallea

Voz 0789

buenos días Pepa buenos días a todos ciudadanos al que todos los vientos son favorables debería andarse con ojo debería tener cuidado y controlar su euforia pues él está subiendo a la cabeza el papel que se ha adjudicado es el de único patriota verdadero martillo de tibios como vimos ayer en el Congreso ese gesto de romper el consenso con el PP entorno a Cataluña quiere decir básicamente que ese tema Cataluña es suyo quién es importante asunto no está dispuesta a compartir protagonismo porque es su bandera y por tanto ha de ir siempre un paso por delante gloriosamente sólo cómo van los héroes dictando las normas de obligado cumplimiento como le ocurrió al PP con el terrorismo recuerdan ustedes una batalla en la que por un lado pedía unidad y por otro se ocupaba de que quedará clara su condición de solista y autoridad suprema en la materia a Ciudadanos le convendría recordar varias cosas qué queda mucha carrera que a la derecha de la derecha hay espacio pero no tanto que ese espacio está lleno de arenas movedizas y que quién mete en ellas un pie muy pronto seguir metiendo el otro y así hasta ser engullido ya se ve que el asunto del acercamiento de presos de ETA va a ser su nueva baza en defensa de España y luego vendrá otra y luego otra cuidado porque la bulimia patriótica es muy peligrosa debe recordar también que Rivera no es Macron y que este Macron ganó en Francia porque allí la derecha la izquierda se suicidaron así que aquí aunque no paran de jugar a la ruleta rusa aún no han caído así que conviene que Ciudadanos sepa administrar y que no olvide que los primeros kirguís del Gallo son muy estimulantes porque anuncian el amanecer pero a partir de un cierto punto se convierten en una pesadez hacen insoportables