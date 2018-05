La noche que Yaya Touré habló catalán en El Larguero

Voz 1

00:00

ella ya buenas noches buenas noches con nuestra pues muy bien qué bien sigues hablando español me gusta que no hayas perdido el acento español no no no también catalans también catalán pues un saludo del estrés de escuchar en catalán bien ya apunta datos técnicos a Bieber vale vale te veo mejor en español pero bien bien lo domina bien claro no está bien oye con Guardiola en que hablabas en catalano en español español el momento que a mí me en Cataluña entiende bien a vale pero eso viene en catalán también va de momento en el que no temo que se profesional quiere entrenador drenando es el que manda e tenemos que escuchar ahí a serle tabaco pero pero luego no claro que sí claro de somos hombres sabemos lo que que más importante que lo más importante es con trabaja con una persona es seguir trabajar y es escuchar porque es el jefe también sino a escuchar el jefe de grado