"Más de la mitad de los españoles no conoce a los ministros... ¡y nuestros oyentes tampoco!"

Voz 2 00:11 se quejan algunos dirigentes del PP en privado de que más de la mitad de los españoles no conocen a los suministros lo dice el CIS

Voz 3 00:19 se quejan de que huyen de los medios de las situaciones comprometidas que no hacen política vamos así que hoy les hemos invitado a una especie de concurso hemos preguntado qué ministros conocen ya hemos pedido que respondan del tirón

Voz 4 00:32 como diría Mayra Gómez Kemp gran nos fuimos lucrativos ni los nombres familiares un dos tres esconda atractiva

Voz 5 00:39 en dos tres responde maestra de Tarrasa Dolores de Cospedal ese lugar mala cree va muy bien ellas con tan serio tan estirada sería Santa María es la vice el Montoro Hacienda no tenemos dinero existe ya al otro que no me acuerdo cómo se llama que también me Petraeus por los camiones de la basura Ibáñez tampoco sé de qué va ir a Dolores de hongo de la escuela como como te es que con los problemas tengo problema de traducción problema desea mayor bueno nada más que paséis un buen día pero has hecho una gran juzga ya dio un beso adiós segunda estrés responde Rosa de Madrid

Voz 6 01:17 buenos días vamos haya vamos a ver las que recuerdo Cristóbal Montoro María Dolores de Cospedal Fátima Báñez Alfonso Dastis Íñigo Méndez de Vigo a ver a ver pues así a bote pronto ahora mismo no me salen más segura Rosa no pues eso eso los que recuerdo buena parte de la vicepresidenta para todo claro Soraya Sáenz de Santamaría y no nos has dicho las carteras que muy pronto Dani parece reforzar la memoria pero bueno forzando la otro toque y sin mirar en Internet me viene Dolors Montserrat Ica talar pero ya no puedo esforzar más es muy temprano corazón hasta luego

Voz 7 02:03 hasta luego gracias un dos tres responde José de Barcelona

Voz 8 02:06 Soraya vicepresidenta Hernando portavoz creo que es el Maíllo también Zoido de Interior Dastis exterior V educación seguros de la Serna el fomento estoy me toca muy muy muy de hacer Tejerina al de Cultura bulos Montserrat de Sanidad baños de trabajo ir seño Català de Justicia se que me dijo

Voz 7 02:28 alguno pero ya digo en tal ya tal has acertado la mayoría Jose de Barcelona también Lele de Málaga por cierto un dos tres responde

Voz 9 02:36 el Toño Motril sin mirar nada Soraya vicepresidenta Cospedal defensa Zoido interior Montoro así a la Baña trabajo Fernández Díaz exteriores

Voz 10 02:52 Fernández Díaz Pepa entiendo que es Jorge Fernández Díaz haber Antonio entonces hay que repasar esto hay que repasar termina dos tres responde Aurora de Ciudad Real

Voz 11 03:01 pues ahí Santamaría Marisa del Olmo Isabel Cospedal colas todavía más Montoro pero es Rafael au Louis no me suena mismo Montoro seguro irá Rafael Catalá Rafael Catalá un pero debe de haber más si no no me acuerdo de eso creo que son los más famosos creo no sólo más famosos que están siempre hay toros más buscados por tres Si creo que muchos de nosotros nos acordamos él muy a menudo